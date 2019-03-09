Странные чемпионы. Ссоры лечат ссорами

вчера, 16:00

Всем национальным футбольным дружинам нужны чемпионы, а немцы от них отказываются? «Соккер.ру» выясняет детали скандала.

Чемпионам тоже нужны лидеры

Каких успехов добилась сборная талантливых испанцев, когда Хави постарел, а Вилья оказался не нужен в основе? После Евро-2012, где в финале бодренько вынесли Италию – Пранделли зря недооценил силу испанских флангов, был ужасный ЧМ -14, который начался для действующих чемпионов мира с 1:5 с Нидерландами, а завершился вылетом.

Схему сломала схема – «4-3-3» посыпались от натиска «3-5-2». А когда на Евро-2016 Хави и Вильи не было в заявке, то Испания проиграла Италии Конте. И как завершился для них турнир в России – прекрасно знаете. Черчесов выиграл, Акинфеев победил. Футболисты «Реала» и «Барселоны» пошли раздавать обиженные интервью о стиле хозяев турнира и улетели домой.

Всем сборным нужны чемпионы, или те, кто в себя верит не меньше, чем Гризманн или Погба, но и с мячом дружит. Если говорить прямо, то Хорватия, Аргентина и Голландия играли в футбол хуже тех, кому уступали в напряженных финалах. То есть все по делу – Испания, Германия и Франция заслужили последние титулы. Но Лёв, в отличие от Дешама, который Рибери и Бензема отцеплял не без причин, решил отсекать всех и сразу.

Лёв играет в вечного канцлера

Пока не доказано обратное, имеет право на существование теория, что Йоахим зря остался в сборной Германии после Евро-2016. И тем более после ЧМ -18, где было ужасно всё. Атмосфера в коллективе разочаровала близкие к команде СМИ . Немцы сообщали, что не было единства, сборная поделилась на кланы, между собой не общались и насмехались друг над другом.

Подготовка к соперникам оказалась нулевой. Проиграли мексиканцам, чудом переиграли шведов в Сочи. Уступили Южной Корее и заняли последнее место в группе. Кроме того, удручало отношение чемпионов мира к работе. Почти все сыграли ужасно. Даже наличие Ройса, который пытался сделать каждое касание важным, не помогло. Германия была не совсем готова к мундиалю, а вылетели они по делу.

Лёв в сборной пятнадцать лет. Пришел сначала как помощник Клинсманна, а затем его заменил. Но в 2014 году сломал библейскую историю. Ведь Гербергер породил Шена, Шен – Дерваля, Дерваль – Беккенбауэра. Дальше серия прервалась. Но Клинсманн породил Лёва, а Йоахим забыл вовремя передать власть. Не подготовили Германии нового главного тренера. Ханс-Дитер Флик стал спортивным директором сборной, а потом ушел в «Хоффенхайм».

Тренер не остановил деградацию

Кроос – большой футболист, но перекормлен победами в «Реале». Сейчас в том же жутком состоянии, что и Модрич, которого наградили крупным призом. Нойер не совсем идеален, то есть почти все вожаки старого состава не готовы. Не только Боатенг или Хуммельс – защитник, который не успевал в России за соперниками.

Мюллер, к сожалению, не выдержал темп начала карьеры. Весельчак так стартовал, что казалось – угловатому форварду без позиции, но с голами не только на чемпионатах мира, уготовано великое будущее. Томас многое выиграл с «Баварией», получил медаль в Бразилии, но сейчас примерно в таком состоянии, как и Месут Озил. Причины разные – Мюллер давно женат и не игроман, а итог один. Оба далеки от идеальной формы.

Йоахим Лёв правильно сделал, что не стал на коленях просить плеймейкера «Арсенала» вернуться в первую команду Германии после странных обвинений в шовинизме – Озила критикуют во всех клубах, не только фанаты немецкой сборной, а не по причине его происхождения. Теперь Лёв принял решение, реакция «Баварии» на которое красноречивая – выступили с гневным сообщением, ведь Мюллера, Боатенга и Хуммельса больше не будут вызывать в сборную.

Есть два состава и мало смыслов

Классных игроков полно, а великих звезд мало. Тогда нужен крутой коллектив, но и его нет. В Германии столько качественных футболистов, что без Томаса, Матса и Жерома не пропадут. Но странно смотрится одностороннее заявление об отказе от игроков, которым рано завершать международную карьеру. Видать, Бирхофф настолько доверяет Лёву, что готов пожертвовать любыми футболистами, чтобы его сохранить.

И кажется, что это большая ошибка. Правильно обновлять сборную Германии – в Казани все желающие увидели, как не получилось у Нойера, Хуммельса, Хедиры и Озила. Но разве Хектор, Зюле, Вернер или Ройс показывали, что могут повести за собой команду к финалам? В этом проблема выборочного отстранения. Фактически у немцев сейчас круто могут сыграть Киммих и Горецка, да и то не всегда. При этом Нойер не лучше тер Штегена, но может сохранить первый номер.

Лёв ведь не только выгнал «ветеранов». Также наказывал Сане, хотя у Гвардиолы получается настроить странного самовлюбленного немца (у Лероя тату себя любимого на всю спину). Озил ушел со скандалом, с Лёвом работать не планирует. Йоахим решил одновременно наказать оба клана – и немцев-иммигрантов, и коренных жителей. А ведь речь о сборной, где важный игрок Ройс часто получает травмы, о команде, чей лидер центра поля Кроос в этом сезоне в худшей форме, чем даже лечащий сердце Хедира.

Новая плохая привычка Германии

Сборная в отношении соперников стала напоминать команду России. Лёв хорошего мнения о Черчесове, но допустил аналогичную ошибку – разрешил футболистам говорить лишнее и «побеждать» до выхода на поле. Например, Головин в недавнем интервью выдал внутренний секрет. В сборной России почти все не сомневаются, что обыграют Бельгию и обойдут первую команду в рейтинге ФИФА в отборе к Евро-2020.

Саша в курсе, почему Россия на пятидесятом месте в списке, а Бельгия – первая? Потому что вторые намного чаще побеждают. Одно дело быть уверенным в себе молча, а на деле доказывать силу. Другой путь – опережать словами дела. Шведов ведь уже «обыграли». Головин представляет середняка Лиги 1. Его коллеги из ЦСКА – вылетели от «Виктории» из ЛЧ , из «Спартака» - все понятно, или из «Зенита» - команды, которая дома при полном стадионе влетела 1:3 аутсайдеру Примеры.

Правильно настраиваться на победу над Азаром, Де Брюйне и Лукаку. Но глупо об это говорить вслух до матчей. Правильно менять поколения в сборной Германии, но глупо делать это так, как Лёв – запоздало показывая силу. Йоахим приехал в Баварию и там сообщил журналистам, что не будет вызывать троих ключевых футболистов одноименного клуба в сборную, хотя никто из них сам международную карьеру официально не завершал.

Менеджеры нажили себе врагов

Могущественных врагов в лице «Баварии». Например, Вернер переходит в мюнхенский клуб. Какие у него будут отношения с Мюллером, если взбешенный решением Лёва нападающий увидит, что готов к Евро-2020 лучше, чем Тимо? Сейчас Томас ужасен, но впереди целый год! Вообще, разделять немцев – ужасная идея. Два победителя мировой войны пробовали в это поиграть, но до сих пор Восточная часть отстает по многим параметрам от Западной Германии.

Так и здесь. Хотят команду еще раз перессорить. Немцы легко могут провалиться в финальной части Евро-2020. И виноват будет Лёв. Виноват будет Бирхофф, которого настолько устраивает «стабильность», что решил наказать за поражения классных футболистов в непонятной форме. Никто в Германии – даже фанаты «Баварии», не заявят, что Хуммельс, Боатенг или Мюллер прогрессируют и похожи на победителей ЛЧ . Но накануне ЧМ -2014 будущие чемпионы мира влетели «Реалу» 0:4 в Мюнхене.

Но тогда Лёв был сильнее, смог настроить команду и создал коллектив. Позже вместо единой машины увидели скрученные детали от разных механизмов. И хотя все поражения буквально кричат, что Бундестим нуждается в новом тренере, решили показательно выгнать Хуммельса, Боатенга и Мюллера. Причем в неподобающей их статусу манере – сообщив через прессу. Лёв наказал ключевых людей в раздевалке, чтобы напугать остальных. Тактика Черчесова внушать игрокам что точно «какую-то» Бельгию обыграют, логичнее, чем диктаторский подход Йоахима.

Проблема не только в ветеранах

У сборной Германии все так скандально, неудачно и странно, поскольку полная власть в руках человека, который давненько сбавил как тренер. Лёв – главная проблема сборной, а спасает только идеально выстроенная система подготовки кадров. Тер Штеген, Киммих, Зюле, Хаверц, Дракслер, Горецка, Гнабри, Сане и Вернер пригодятся сборной. Но обычно наставники, которые некрасиво общаются с заслуженными чемпионами, в итоге у разбитого корыта.

Лёв вместо заявления, что ветераны не сыграют за сборную, пока не будут в чемпионской форме, захлопнул перед ними дверь. Причем Мюллер подтвердил, что окончательное решение Йоахим не сообщил лично. Увольнение через прессу – признак малодушия. Йоахим никогда не был смелым, но если стал трусливым – Германии крышка. В Мюнхене посчитали жест тренера неподобающим.

Причем и по отношению к игрокам, и ко всему клубу. Ведь готовятся к «Ливерпулю», а отвлеклись на скандал. Хёнесс и Румменигге обязательно отомстят Лёву при малейшей возможности. Вместо создания здоровой атмосферы Лёв выбрал тропу войны. Йоахим как менеджер сейчас в таком плачевном состоянии, что даже обоснованное давно решение – омолодить команду, не доверять тем, кто сбавил, как Мюллер, Боатенг или Хуммельс, превратил в шоу.

Каждый в сборной Германии понял, что сам по себе и пешка. На будущие поражение будет одна реакция – назначение козлов отпущения и заявления, что тренер имеет право на что угодно. У Лёва большие заслуги перед немецким футболом. Но напомните, чем он таким отметился с 2015 по 2019 год, чтобы вытирать ноги о других чемпионов мира? Этот канцлер сломался, несите нового!