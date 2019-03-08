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Венгеру предложили важную должность в ФИФА

вчера, 09:58

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер по-прежнему находится без работы, однако ему поступило любопытное предложение. Согласно информации французских СМИ, ФИФА предложила специалисту должность директора по техническому развитию. Видеть Венгера в организации лично хочет глава ФИФА Джанни Инфантино.

В обязанности Венгера будет входить наблюдение за технологическими инновациями, внедряемыми в футбол, а также за изменениями правил игры и судейства. Инфантино ждет Венгера в Цюрихе, чтобы обсудить сотрудничество.

Ранее ходили слухи, что Венгер мог стать новым спортивным директором ПСЖ.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   135 / 1052
вчера в 15:38
Хорошая спокойная работа.
kotmyshka
kotmyshka
   213 / 1052
вчера в 14:47
И делать ничего не надо, и денежки будут капать. Что еще надо на старости лет...
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 1052
вчера в 11:50
Давно уже об Арсене ничего не было слышно) Пора ему выходить на авансцену. Может быть это его должность!
ЮЗИК
ЮЗИК
   303 / 1052
вчера в 11:35
Достойное предложение, надо соглошаться
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   171 / 1052
вчера в 11:28
Хорошее предложение
311
311
   54 / 1052
вчера в 11:24
Должность в ПСЖ по прибыльнее!)
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 11:23
Французу почти 70 лет, бабло есть, абсол.тно обеспеченный человек, сиди дома отдыхай и радуйся жизни.
STVA 1
STVA 1
   103 / 1052
вчера в 11:09
Не может без футбола!
Достоин должности этой!
40175219386
40175219386
   210 / 1052
вчера в 10:54
своим отношением к футболу заслужил такую должность. за других не знаю, но лично я Арсена очень уважаю, рад за него
борька
борька
   167 / 1052
вчера в 10:52
Пенсионерская должность
Colchoneros
Colchoneros ответил Спартак лучший в мире
   22 / 1052
вчера в 10:40
Может всё-таки 2003-2004?
FROBI
FROBI
   724 / 1052
вчера в 10:31
Почетное кресло консультанта на старости лет... В принципе нормально. Все остальные варианты уже не для него. Что смешить людей? Фергюсон же не собирается воскресать.
obana777
obana777
   225 / 1052
вчера в 10:29
Для Венгера, который сейчас без работы, самое то. И ему нечего даже сомневаться и принимать предложение.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   79 / 1052
вчера в 10:13
Верните его в орсеанал !
beefs
beefs
   181 / 1052
вчера в 10:10
Ему это в жилу...
drug01
drug01
   142 / 1052
вчера в 10:00
Без футбола он не будет!!!
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