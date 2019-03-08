Венгеру предложили важную должность в ФИФА

вчера, 09:58

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер по-прежнему находится без работы, однако ему поступило любопытное предложение. Согласно информации французских СМИ , ФИФА предложила специалисту должность директора по техническому развитию. Видеть Венгера в организации лично хочет глава ФИФА Джанни Инфантино.

В обязанности Венгера будет входить наблюдение за технологическими инновациями, внедряемыми в футбол, а также за изменениями правил игры и судейства. Инфантино ждет Венгера в Цюрихе, чтобы обсудить сотрудничество.