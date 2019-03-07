Кальдерон: «Зидан может вернуться в „Реал“ в июне»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон подтвердил информацию о том, что «сливочные» ведут переговоры о возвращении на тренерский мостик Зинедина Зидана.
Я знаю, что вчерашним утром президент [Флорентино Перес] попросил Зидана вернуться. Он ответил: «Не сейчас», но не исключил возможность вернуться в июне.
Главным вариантом президента всегда был Моуриньо. Они с Зиданом совершенно разные тренеры, проповедующие разные идеи футбола. К нынешней ситуации привел наш беспорядочный и капризный президент. Есть возможность приглашения Моуриньо сейчас, но я не вижу смысла.
В данный момент сезона всё, что ты сделаешь, будет неправильно. Думаю, что они дождутся окончания сезона, но это будет еще нескоро, через три месяца.
А по Зидану уже успели соскучиться?Так Реал только 1 год без него играл и я не думаю,что сам Зидан уходил не просто так
А по Зидану уже успели соскучиться?Так Реал только 1 год без него играл и я не думаю,что сам Зидан уходил не просто так
Вернулся бы ещё и Роналду... Хотя надо идти дальше и строить новую команду. Роналду все равно уже парень в возрасте. Но он должен был доиграть в клубе своё футбольный век.
Откуда у Кальдерона такая осведомлённость?
ЧТО АНИ ПИШУТ ,,,,,,,АХА_АХА роналду ВЯРНИСЬ! Глоры плачут!
Вернулся бы ещё и Роналду... Хотя надо идти дальше и строить новую команду. Роналду все равно уже парень в возрасте. Но он должен был доиграть в клубе своё футбольный век.
Откуда у Кальдерона такая осведомлённость?
ЧТО АНИ ПИШУТ ,,,,,,,АХА_АХА роналду ВЯРНИСЬ! Глоры плачут!
аха-ха)
аха-ха)
И совсем другое когда команда в глубоком пике!!! Игроки постарели , атмосфера накалена, глубочайший кризис очевиден.
Было бы интересно глянуть на Зидана ??? Сможет он выкарабкаться из этого .....которое в проруби плавает???
Я сомневаюсь!!! А вы???
И совсем другое когда команда в глубоком пике!!! Игроки постарели , атмосфера накалена, глубочайший кризис очевиден.
Было бы интересно глянуть на Зидана ??? Сможет он выкарабкаться из этого .....которое в проруби плавает???
Я сомневаюсь!!! А вы???
Откуда у Кальдерона такая осведомлённость?
Откуда у Кальдерона такая осведомлённость?