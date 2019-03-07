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Кальдерон: «Зидан может вернуться в „Реал“ в июне»

вчера, 10:40

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон подтвердил информацию о том, что «сливочные» ведут переговоры о возвращении на тренерский мостик Зинедина Зидана.

Я знаю, что вчерашним утром президент [Флорентино Перес] попросил Зидана вернуться. Он ответил: «Не сейчас», но не исключил возможность вернуться в июне.

Главным вариантом президента всегда был Моуриньо. Они с Зиданом совершенно разные тренеры, проповедующие разные идеи футбола. К нынешней ситуации привел наш беспорядочный и капризный президент. Есть возможность приглашения Моуриньо сейчас, но я не вижу смысла.

В данный момент сезона всё, что ты сделаешь, будет неправильно. Думаю, что они дождутся окончания сезона, но это будет еще нескоро, через три месяца.

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Все комментарии
bayern-cobra
bayern-cobra ответил рус фан
   351 / 1029
вчера в 21:06
Зачем зидану кейн мбапе есть виктор кашшаи чакыр и тейлор лучшие друзья переса
dok66
dok66
   404 / 1029
вчера в 20:25
И зачем ему это ? Два раза в одну реку
ЮЗИК
ЮЗИК
   295 / 1029
вчера в 19:39
Зачем Зидану эта подстава
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 17:25
Скорее Жозе вернуться чем Зидан.
beefs
beefs
   147 / 1029
вчера в 17:10
Ушел чтобы тут же вернуться???
Жека10
Жека10
   773 / 1029
вчера в 16:43
Моуриньо это тот самый тренер который любит играть в оборонительный футбол?Ну не нужен он команде,которая всегда предпочитала играть в атакующий футбол.Тем более он уже был там и никаких успехов не добился.
А по Зидану уже успели соскучиться?Так Реал только 1 год без него играл и я не думаю,что сам Зидан уходил не просто так
STVA 1
STVA 1
   101 / 1029
вчера в 16:32
Куда и зачем.....
амурец
амурец
   238 / 1029
вчера в 16:30
Было бы не плохо
League1
League1 ответил -Inquisitоr-
   201 / 1029
вчера в 15:44
В прошлом сезоне Барса и алжирского физрука здорово окунула лысиной в нечистоты, обставив на 17 очков и разгромив на Бернабеу, после чего он сбежал из Мадрида поджав хвост. Зидан и игроком был бесхребетным - после двух или трёх бестрофейных сезонов в Италии как крыса удрал из Юве в более успешный реал, а после того как в Мадриде его и прочий галактический сброд пустили по кругу Валенсия с Барсой, вообще завершил карьеру, хотя мог поиграть ещё пару сезонов... Португальский переводчик в этом плане покрепче будет - сидит до последнего, пока пинка под зад не получит, зато не сбегает как крыса с тонущего корабля...
И снова здравствуй, дрюня Таров.
League1
League1 ответил BARCDJIN
   201 / 1029
вчера в 15:42
Нгуша сглазил Реал , боги футбола не любят гнилоболельщиков... аха-ха)
Гнилоболельщик это как раз это ты. Мало того, что ты топишь за команду, опозорившуюся везде и всюду, так ты ещё дрюню таврова везде и всегда подлизывал, барсу фу глупого. Ахахахахахахаха.....
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   200 / 1029
вчера в 15:38
В прошлом сезоне Барса и алжирского физрука здорово окунула лысиной в нечистоты, обставив на 17 очков и разгромив на Бернабеу, после чего он сбежал из Мадрида поджав хвост. Зидан и игроком был бесхребетным - после двух или трёх бестрофейных сезонов в Италии как крыса удрал из Юве в более успешный реал, а после того как в Мадриде его и прочий галактический сброд пустили по кругу Валенсия с Барсой, вообще завершил карьеру, хотя мог поиграть ещё пару сезонов... Португальский переводчик в этом плане покрепче будет - сидит до последнего, пока пинка под зад не получит, зато не сбегает как крыса с тонущего корабля...
рус фан
рус фан ответил Leha-ha50
   335 / 1029
вчера в 15:36
Придти в команду , которая работает как отлаженный механизм - это одно!!! И совсем другое когда команда в глубоком пике!!! Игроки постарели , атмосфера накалена, глубочайший кризис очевиден. Было бы интересно глянуть на Зидана ??? Сможет он выкарабкаться из этого .....которое в проруби плавает??? Я сомневаюсь!!! А вы???
Может и вытянет, если уговорит купить Мбапе, Кейна и Эриксена например, но тут Перес решает, так что непонятно, если использовать просто этот состав, то полагаю ни один тренер сильно не поднимет такую возрастную команду, ну может Маур он любит со старичками работать, хотя не более чем на сезон.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил drug01
   211 / 1029
вчера в 15:09
Болото-это ЦСКА,а Реал за 5 лет выиграл 4 ЛЧ и официально является лучшим клубом 20-ого века.
BARCDJIN
BARCDJIN
   146 / 1029
вчера в 15:07
Duda Gigolaev Osetin 545 / 981 сегодня в 10:38
Вернулся бы ещё и Роналду... Хотя надо идти дальше и строить новую команду. Роналду все равно уже парень в возрасте. Но он должен был доиграть в клубе своё футбольный век.
Откуда у Кальдерона такая осведомлённость?







ЧТО АНИ ПИШУТ ,,,,,,,АХА_АХА роналду ВЯРНИСЬ! Глоры плачут!
BARCDJIN
BARCDJIN
   146 / 1029
вчера в 15:06
Нгуша сглазил Реал , боги футбола не любят гнилоболельщиков...


аха-ха)
League1
League1
   201 / 1029
вчера в 15:01
Всё уже разбалансировано. Ушел Зидан, ушёл Роналду, Марселу на лавку посажен. В Реале сейчас менять нужно почти всё, включая "великого тащёра и золотомячиста Модрича"
League1
League1 ответил Бабушка Маня
   201 / 1029
вчера в 14:54
А чего уходил?
Для порядку.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   430 / 1029
вчера в 14:23
А чего уходил?
alexando1974
alexando1974
   418 / 1029
вчера в 14:21
невернёться!
bayern-cobra
bayern-cobra
   351 / 1029
вчера в 14:18
Придет зидан придут и другие наемники виктор кашшай и чакыр и грязная игра рияла начнётся сначала грязные победы это игра переса и его трусливого рияла
kella
kella
   639 / 1029
вчера в 13:58
РЕАЛу нужна новая струя. Ни Моуринью ни Зидан не привнесут ее уже!
Agamaga
Agamaga ответил Leha-ha50
   141 / 1029
вчера в 13:56
Разогнать пол состава и набрать под свои схемы новых игроков как это сделал в Барсе Гвардиола.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 13:51
Придти в команду , которая работает как отлаженный механизм - это одно!!!
И совсем другое когда команда в глубоком пике!!! Игроки постарели , атмосфера накалена, глубочайший кризис очевиден.
Было бы интересно глянуть на Зидана ??? Сможет он выкарабкаться из этого .....которое в проруби плавает???
Я сомневаюсь!!! А вы???
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   606 / 1029
вчера в 13:38
Вернулся бы ещё и Роналду... Хотя надо идти дальше и строить новую команду. Роналду все равно уже парень в возрасте. Но он должен был доиграть в клубе своё футбольный век.
Откуда у Кальдерона такая осведомлённость?
ПРОСТО ТУРОК
ПРОСТО ТУРОК
   422 / 1029
вчера в 13:34
Давай Зизу возвращайся домой..Тебя все ждут..Hala madrid
авито
авито ответил eleven LC
   952 / 1029
вчера в 13:24
Будет просто грандиозно если вернётся Зидан,и если Перес наконец поймёт что не нужно лезть в его дела и наконец обновят состав! Бейла,Куртуа и Бензема продать ,купить Мбаппе,Азара ,хотя мечтать не вредно!
Вполне вероятно, что Перес может раскошелится на них. И эти трансферы уже сейчас не выглядят нереальными, раньше же собирал галактикос. Будет достойный конкурент Барселоне.
shu
shu
   772 / 1029
вчера в 13:02
Зидан скорее в Юве или Псж пойдёт, как мне кажется
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил dilshod79
   168 / 1029
вчера в 12:24
а вот и доказательство моей правдивости))) че задела правда за живое?
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   168 / 1029
вчера в 12:12
ох уж эти фанатки рияла все пишут что алжирец или ринальду вернуться и возродят дноклупп но не понимают что тут без разницы кто бы не пришел помойке все равно ничего без чемоданов не светит что показывают все игры которые были сыграны в одеквате а не с помощью людей уважающих вашего периса
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   128 / 1029
вчера в 12:09
3 подряд ЛЧ болше не будет!
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