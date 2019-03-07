Кальдерон: «Зидан может вернуться в „Реал“ в июне»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон подтвердил информацию о том, что «сливочные» ведут переговоры о возвращении на тренерский мостик Зинедина Зидана.

Я знаю, что вчерашним утром президент [Флорентино Перес] попросил Зидана вернуться. Он ответил: «Не сейчас», но не исключил возможность вернуться в июне.

Главным вариантом президента всегда был Моуриньо. Они с Зиданом совершенно разные тренеры, проповедующие разные идеи футбола. К нынешней ситуации привел наш беспорядочный и капризный президент. Есть возможность приглашения Моуриньо сейчас, но я не вижу смысла.

В данный момент сезона всё, что ты сделаешь, будет неправильно. Думаю, что они дождутся окончания сезона, но это будет еще нескоро, через три месяца.