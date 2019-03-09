Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предложение возглавить «Ювентус» и ответил на это согласием.

Контракт 48-летнего специалиста с «Ман Сити» рассчитан до лета 2021 года. Ранее специалист тренировал «Барселону» и «Баварию».

Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа подтвердил эту информацию.

Я узнал, что Гвардиола уже достиг устной договоренности с «Ювентусом», контракт будет рассчитан на 4 сезона.

Мне рассказал об этом тот же человек, который ранее сообщал мне о том, что Роналду перейдет в «Юве».