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Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

вчера, 14:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предложение возглавить «Ювентус» и ответил на это согласием.

Контракт 48-летнего специалиста с «Ман Сити» рассчитан до лета 2021 года. Ранее специалист тренировал «Барселону» и «Баварию».

Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа подтвердил эту информацию.

Я узнал, что Гвардиола уже достиг устной договоренности с «Ювентусом», контракт будет рассчитан на 4 сезона.

Мне рассказал об этом тот же человек, который ранее сообщал мне о том, что Роналду перейдет в «Юве».

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Все комментарии
barc-f.
barc-f. ответил Juve14
сегодня в 09:18
Он их три выиграл) Больше чем всё тренеры мира. Садись,два
barc-f.
barc-f.
сегодня в 09:17
Ахахахах) Князь не выдержит такого, будет беда!
kust07
kust07
   178 / 1057
сегодня в 09:13
Скоро Ювентус станет победителе ЛЧ.
777dimon86
777dimon86
сегодня в 07:09
Тики така и Ювентус вещи не совместимые
Bordend
Bordend
   334 / 1057
сегодня в 01:58
Утка жареная.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 23:12
А я тогда возглавлю МС))) думаю потяну.)
Agamaga
Agamaga ответил Juve14
   155 / 1057
вчера в 22:07
В чем же получше будет? Кто из них выше котируется все знают.
Agamaga
Agamaga
   155 / 1057
вчера в 22:04
А я все думал, что Хосеп возглавит Брешию, а нет, все-таки интрига будет в сериале.
Omaxa
Omaxa
   969 / 1057
вчера в 20:43
Бред.
neverwin
neverwin
   1043 / 1057
вчера в 20:26
Попрыгун.
Juve14
Juve14
   227 / 1057
вчера в 19:33
В ЛЧ Гвардиола НОЛЬ!!! хоть всех сильнейших ему собери
Juve14
Juve14
   227 / 1057
вчера в 19:30
Зачем этот физрук который выигрывает только внутринние чемпионаты с сильнейшими составами? Макс хоть и бесит но он получше физрука будет
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 19:20
утопия
neomessi
neomessi
   312 / 1057
вчера в 19:18
Бред и жирный уткин )
Не верю в это.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил ALBA BARCELONA 21
   122 / 1057
вчера в 19:08
Ваше благородие Великий Государь,прошу Вас оставайся до конца Великим Государем,не меняй больше ничего.Что бы Вы не написали,все подданные соккера обязаны тихо прочитать и ставить лайки,если,кто откажется,прошу Ва посади на кол,только пощади Апсни!
Шишани даже нормальный на фоне Донецкой атомной аномалии..

АХа-ха)
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   198 / 1057
вчера в 18:58
антимадриста с Роналду будет? Нихао...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   270 / 1057
вчера в 18:58
да хоть Папа Римский будет тренировать Ювку, скудетто это максимум.И кто это в голову вбил,что Полосатики должны стать обладателями ЛЧ? Лучше бы фиат научились делать нормально,а то ни футбол, ни автопром - не блещут.
итальяшкам даже ЛЕ не под силу,что уж говорить о ЛЧ?
Uigur_CSKA
Uigur_CSKA
   785 / 1057
вчера в 18:54
Дичь!
BARCDJIN
BARCDJIN
   122 / 1057
вчера в 18:52
Князько на себе все волосы выдерет...

Пхахахах
MRHM-1988
MRHM-1988
   853 / 1057
вчера в 18:50
Не видать с ним Юве как и с Аллегри кубка ЛЧ !
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил MAGUSSON
   270 / 1057
вчера в 18:50
И Месси появится в Юве. Рон и Месси вместе? Хм...довольно интересно было бы
для Роналду сидеть на лавке или выступать за дубль Ювки не совсем интересно))))
Apsny
Apsny
   56 / 1057
вчера в 18:50
Это утятина.
MRHM-1988
MRHM-1988
   853 / 1057
вчера в 18:49
Я одного не понимаю , он перейдет в Юве в конце сезона , или в 2021 году ?
MRHM-1988
MRHM-1988
   853 / 1057
вчера в 18:49
Зачем этот физрук Юве ?
yudin_duda
yudin_duda ответил juvenale
   991 / 1057
вчера в 18:45
Он дальше родной деревни не выезжал, а ты ему тут про Европу рассказываешь))
yudin_duda
yudin_duda
   991 / 1057
вчера в 18:44
Ахах, неужели физрук-перебезчик действительно это сделает..
Жена болельщика
Жена болельщика
вчера в 18:42
Ну а что? Чемпионаты Испании, Германии и Англии выигрывал с Юве Итальянский выйграет, а там и в ПСЖ перед пенсией можно будет)))
амурец
амурец
   249 / 1057
вчера в 18:27
Копец Ювентусу, ЛЧ вообще с лысым не увидят
Igo0rek
Igo0rek
   2 / 1057
вчера в 18:04
Уже опровергли эту новость
dzvinka
dzvinka ответил Sunny.
   59 / 1057
вчера в 18:00
зачем ему пачкать себя кабинетом
да ладно, испачкался разок уже коталанским, не зазорно испачкаться и туринским.
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