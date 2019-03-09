Козыри ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов

вчера, 18:55

«Соккер.ру» напоминает фанатам «Спартака», «Локомотива» и других лидеров, почему нельзя недооценивать резкий и молодой ЦСКА .

Энергетический запас

ЦСКА будет разным и от поражений не уйдут. Может проиграть ответный поединок «Спартаку» или «Зениту», можем увидеть непростую игру в Краснодаре. Но посмотрите на состав «армейцев» - там невероятно много парней, которые могут раз в неделю отбегать 120 минут и организмы выдержат. Дивееву 19 лет, для него каждый сложный матч в основе – приключение всей жизни.

«Старику» Нисимуре 22 года, Влашичу – 21, Бистровичу, Облякову и Чалову по 20. Есть совсем юные, как Сигурдссон, ему всего 19, есть постарше – Бекао примерно 230 (и 23 по паспорту), но все перспективные. Гол Нисимуры, пас Облякова и удар Бийола напоминают, сколько ребят, помимо Чалова, развиваются. Федор тоже хорош – первым забил 10 мячей в РПЛ , и снова отдал голевую передачу.

Интерес покупателей

Фернандес, Влашич, тот же Чалов могут получить предложения из-за рубежа. Бекао – тоже, хотя защитник пока даже не полноценный игрок ЦСКА , находится в аренде, как и хорватский Никола. Нисимура, Сигурдссон, Магнуссон, Бийол, Бистрович тоже не болели за «армейцев» с пеленок, но получили заманчивое предложение и согласились представлять москвичей.

Теперь футболисты основы работают на свою репутацию, как в двух матчах против «Реала». Скауты в отчетах отметят, что у многих есть перепады в игре, но тот же Фернандес в такой шикарной форме не первый месяц, так что желание Марио остаться в ЦСКА – пример клубного патриотизма. Но если его позовет очень большой клуб, глупо будет отказывать. Эшли Янгу скоро 34 года, Сульшеру на заметку!

Резкая смена скоростей

В Грозном против «Ахмата» были «мертвыми» в функциональном смысле. Слабая игра в атаке, печальное зрелище. А против «Рубина» словно вышел другой ЦСКА . За весь матч в Грозном было 9 ударов и всего 3 точных. За первый тайм с «Рубином» видели 10 попыток и 5 – в створ ворот Бабурина. Фернандес, Щенников, Влашич – взрывные игроки, легкие в ногах.

Чалов работает иначе, но в штрафной площади резко принимает решения и грамотно занимает позицию на линии офсайда. ЦСКА не медлительная команда. Причем понятно, что по ходу дела могут прибавлять, поскольку это особенность всех молодых коллективов. Будут работать нестабильно, но когда поймают кураж – остановить не получится, как не получилось у «Зенита», когда Семак проиграл 0:2.

Поражения от конкурентов

Еще один козырь ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов – проиграли «Локомотиву» и «Краснодару», а со «Спартаком» ничья 1:1, причем пришлось отыгрываться после перерыва. Крайне полезный опыт. Такие матчи, как против «Реала», радуют тренера, поскольку показывают бесстрашность команды. А вот игры с «Локомотивом» или «Краснодаром» демонстрируют, почему ЦСКА нельзя играть на ничью.

Такая команда должна быть рискованной в атаке и аккуратной в защите. И хотя Ганчаренко сегодня бесился, когда «армейцы» плохо завершали верные атаки, обратите внимание на командный прессинг против «Рубина» - коллектива, который драться умеет. ЦСКА учится играть с теми, кто близко в таблице. «Зенит» и «Рубин» обыграли. Похоже, «Локомотиву» и «Спартаку» в ответных дерби будет сложнее, чем в первых.

Грамотность всего клуба

Вот тут не поспоришь – конкуренты разные. На фоне «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» их конкурент является примерной командой, оазисом стабильности в вопросах менеджмента, островком спокойствия. Как «Краснодар», только у ЦСКА хуже заполняемость трибун и лучше контроль футболистов. Хотя в последнем пункте на каждого Мамаева найдется свой Еременко...

Но по сравнению со столичными конкурентами – «Локомотивом» и «Спартаком», «армейцы» точно являются клубом, который прекрасно знает, что делает и зачем принимает те или иные решения. У московских соседей были войны внутри, а в ЦСКА Гинер и Бабаев на своих местах. За спиной стоят небедные люди со связями, и вместе получаете на удивление спокойную смену поколений без скандалов.

Внутренняя конкуренция

Насколько здоровой является конкуренция в «Спартаке» или «Зените»? Вряд ли такой, как в ЦСКА . Молодым игрокам проще объяснять, почему надо ждать на скамейке. Нисимура долго готовился, медленно подключали к основе, а теперь японец забил важный мяч «Рубину» - команде, которая обычно больше одного мяча не пропускает. Нападающий провел свое время на поле активно и дал шанс другому.

Таких внутренних дуэлей много. Васина и Дивеева, когда опытный бек вернется, Облякова, Бийола и Бистровича – если говорим о центральной зоне, Щенникова и Набабкина с Ефремовым слева, Нисимуры и Сигурдссона впереди. Железная основа это Акинфеев, Бекао, Фернандес, Влашич и Чалов, на остальных местах есть варианты. Разве что новичок из «Рубина» - Ахметов, может присоединиться к железно основным, когда подучится отбирать мяч.

Адекватная реакция тренера

Ганчаренко ошибался не раз и не всегда сдерживается. Но разве Семак, Кононов или Семин ярче в этом сезоне? Нет, тем более никто из конкурентов – и Мусаев тоже, не работал с настолько обновленной командой. У «Зенита» хватает перемен, но не за счет массовых закупок и ухода почти всех ветеранов прошлым летом. А ЦСКА потерял характерных людей, от Вернблума до братьев Березуцких.

Но главный тренер остался, ему дали спокойно работать и добавили в состав интересную молодежь. И где Ганчаренко проявил себя, если говорить о перспективах попадания в Лигу чемпионов – после матча против «Арсенала». Виктор Михайлович сразу признал поражение, далеко не каждый наставник в РПЛ на это способен, и обещал хорошенько отругать команду. Неделя между матчами получилась продуктивной, а ЦСКА удивил с «Рубином» тем, как сработал.

Открытость к экспериментам

«Армейцы» контролировали игру против сложного соперника – 9:3 по точным ударам, разница мячей разгромная – 3:0. Команда Бердыева впервые проиграла более чем в один мяч. ЦСКА ожил, побежал, стало получаться в атаке. С другой стороны, так и осенью было. Поэтому скорее поражения от «Виктории» или «Арсенала» являются исключениями, напоминающими, что дата рождения коллектива – лето 2018-го, а неплохие матчи с набором очков входят в правила тренера Ганчаренко.