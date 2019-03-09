Козыри ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов

«Соккер.ру» напоминает фанатам «Спартака», «Локомотива» и других лидеров, почему нельзя недооценивать резкий и молодой ЦСКА.
Энергетический запас
ЦСКА будет разным и от поражений не уйдут. Может проиграть ответный поединок «Спартаку» или «Зениту», можем увидеть непростую игру в Краснодаре. Но посмотрите на состав «армейцев» - там невероятно много парней, которые могут раз в неделю отбегать 120 минут и организмы выдержат. Дивееву 19 лет, для него каждый сложный матч в основе – приключение всей жизни.
«Старику» Нисимуре 22 года, Влашичу – 21, Бистровичу, Облякову и Чалову по 20. Есть совсем юные, как Сигурдссон, ему всего 19, есть постарше – Бекао примерно 230 (и 23 по паспорту), но все перспективные. Гол Нисимуры, пас Облякова и удар Бийола напоминают, сколько ребят, помимо Чалова, развиваются. Федор тоже хорош – первым забил 10 мячей в РПЛ, и снова отдал голевую передачу.
Интерес покупателей
Фернандес, Влашич, тот же Чалов могут получить предложения из-за рубежа. Бекао – тоже, хотя защитник пока даже не полноценный игрок ЦСКА, находится в аренде, как и хорватский Никола. Нисимура, Сигурдссон, Магнуссон, Бийол, Бистрович тоже не болели за «армейцев» с пеленок, но получили заманчивое предложение и согласились представлять москвичей.
Теперь футболисты основы работают на свою репутацию, как в двух матчах против «Реала». Скауты в отчетах отметят, что у многих есть перепады в игре, но тот же Фернандес в такой шикарной форме не первый месяц, так что желание Марио остаться в ЦСКА – пример клубного патриотизма. Но если его позовет очень большой клуб, глупо будет отказывать. Эшли Янгу скоро 34 года, Сульшеру на заметку!
Резкая смена скоростей
В Грозном против «Ахмата» были «мертвыми» в функциональном смысле. Слабая игра в атаке, печальное зрелище. А против «Рубина» словно вышел другой ЦСКА. За весь матч в Грозном было 9 ударов и всего 3 точных. За первый тайм с «Рубином» видели 10 попыток и 5 – в створ ворот Бабурина. Фернандес, Щенников, Влашич – взрывные игроки, легкие в ногах.
Чалов работает иначе, но в штрафной площади резко принимает решения и грамотно занимает позицию на линии офсайда. ЦСКА не медлительная команда. Причем понятно, что по ходу дела могут прибавлять, поскольку это особенность всех молодых коллективов. Будут работать нестабильно, но когда поймают кураж – остановить не получится, как не получилось у «Зенита», когда Семак проиграл 0:2.
Поражения от конкурентов
Еще один козырь ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов – проиграли «Локомотиву» и «Краснодару», а со «Спартаком» ничья 1:1, причем пришлось отыгрываться после перерыва. Крайне полезный опыт. Такие матчи, как против «Реала», радуют тренера, поскольку показывают бесстрашность команды. А вот игры с «Локомотивом» или «Краснодаром» демонстрируют, почему ЦСКА нельзя играть на ничью.
Такая команда должна быть рискованной в атаке и аккуратной в защите. И хотя Ганчаренко сегодня бесился, когда «армейцы» плохо завершали верные атаки, обратите внимание на командный прессинг против «Рубина» - коллектива, который драться умеет. ЦСКА учится играть с теми, кто близко в таблице. «Зенит» и «Рубин» обыграли. Похоже, «Локомотиву» и «Спартаку» в ответных дерби будет сложнее, чем в первых.
Грамотность всего клуба
Вот тут не поспоришь – конкуренты разные. На фоне «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» их конкурент является примерной командой, оазисом стабильности в вопросах менеджмента, островком спокойствия. Как «Краснодар», только у ЦСКА хуже заполняемость трибун и лучше контроль футболистов. Хотя в последнем пункте на каждого Мамаева найдется свой Еременко...
Но по сравнению со столичными конкурентами – «Локомотивом» и «Спартаком», «армейцы» точно являются клубом, который прекрасно знает, что делает и зачем принимает те или иные решения. У московских соседей были войны внутри, а в ЦСКА Гинер и Бабаев на своих местах. За спиной стоят небедные люди со связями, и вместе получаете на удивление спокойную смену поколений без скандалов.
Внутренняя конкуренция
Насколько здоровой является конкуренция в «Спартаке» или «Зените»? Вряд ли такой, как в ЦСКА. Молодым игрокам проще объяснять, почему надо ждать на скамейке. Нисимура долго готовился, медленно подключали к основе, а теперь японец забил важный мяч «Рубину» - команде, которая обычно больше одного мяча не пропускает. Нападающий провел свое время на поле активно и дал шанс другому.
Таких внутренних дуэлей много. Васина и Дивеева, когда опытный бек вернется, Облякова, Бийола и Бистровича – если говорим о центральной зоне, Щенникова и Набабкина с Ефремовым слева, Нисимуры и Сигурдссона впереди. Железная основа это Акинфеев, Бекао, Фернандес, Влашич и Чалов, на остальных местах есть варианты. Разве что новичок из «Рубина» - Ахметов, может присоединиться к железно основным, когда подучится отбирать мяч.
Адекватная реакция тренера
Ганчаренко ошибался не раз и не всегда сдерживается. Но разве Семак, Кононов или Семин ярче в этом сезоне? Нет, тем более никто из конкурентов – и Мусаев тоже, не работал с настолько обновленной командой. У «Зенита» хватает перемен, но не за счет массовых закупок и ухода почти всех ветеранов прошлым летом. А ЦСКА потерял характерных людей, от Вернблума до братьев Березуцких.
Но главный тренер остался, ему дали спокойно работать и добавили в состав интересную молодежь. И где Ганчаренко проявил себя, если говорить о перспективах попадания в Лигу чемпионов – после матча против «Арсенала». Виктор Михайлович сразу признал поражение, далеко не каждый наставник в РПЛ на это способен, и обещал хорошенько отругать команду. Неделя между матчами получилась продуктивной, а ЦСКА удивил с «Рубином» тем, как сработал.
Открытость к экспериментам
«Армейцы» контролировали игру против сложного соперника – 9:3 по точным ударам, разница мячей разгромная – 3:0. Команда Бердыева впервые проиграла более чем в один мяч. ЦСКА ожил, побежал, стало получаться в атаке. С другой стороны, так и осенью было. Поэтому скорее поражения от «Виктории» или «Арсенала» являются исключениями, напоминающими, что дата рождения коллектива – лето 2018-го, а неплохие матчи с набором очков входят в правила тренера Ганчаренко.
ЦСКА свежее, чем «Спартак» и «Локомотив» - по возрасту, структуре игры и возможности варьировать подход. Когда Ганчаренко пробует новые позиции или сочетания, все смотрится органично. Ведь наставника слушаются – состав молодой, и вряд ли одна осечка делает их аутсайдерами в борьбе за тройку. А поскольку «Зенит» и «Краснодар» не отличаются сериями из одних побед, нестабильная по умолчанию молодая команда ЦСКА является для этих клубов, как и для «Спартака» с «Локомотивом», неприятным соперником.
спартак
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
спартак
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
Сегодня 22:33
Ясно...то есть постоянное последнее место в группе ЛЧ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учи матчасть пригодится! Какое постоянное последнее место в группе ЛЧ?
В прошлом сезоне ЦСКА в ЛЧ занял 3-е место в группе с 9-ю очками и вышел в евровесну
где потом дошел до 1/4 финала ЛЕ. А вот спартак в том же сезоне опять опозорился в ЛЧ - антирекорд 0:7 после которого Селихов сказал, что вратарь спартака был "Плюшевый"
Сегодня 22:33
Ясно...то есть постоянное последнее место в группе ЛЧ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учи матчасть пригодится! Какое постоянное последнее место в группе ЛЧ?
В прошлом сезоне ЦСКА в ЛЧ занял 3-е место в группе с 9-ю очками и вышел в евровесну
где потом дошел до 1/4 финала ЛЕ. А вот спартак в том же сезоне опять опозорился в ЛЧ - антирекорд 0:7 после которого Селихов сказал, что вратарь спартака был "Плюшевый"
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
там и количество брака, и тренер, и похороны - все на высшем уровне. жаль, что коррумпированное РФС специально отдает чемпионство другим командам. разок на юбилей только решили по честному посмотреть - и вот сразу чемпион стал собой. рекорды начал бомбить. 0-7, 4 место ле. фанаты небось гордятся.
а мы пойдем трястись от страха любуясь трофеями отечественного производителя, а ну и европейским тоже.
зенитовцы пади-ка тоже бедняги сидят с двумя ЕК-трофеями, бракуются...
там и количество брака, и тренер, и похороны - все на высшем уровне. жаль, что коррумпированное РФС специально отдает чемпионство другим командам. разок на юбилей только решили по честному посмотреть - и вот сразу чемпион стал собой. рекорды начал бомбить. 0-7, 4 место ле. фанаты небось гордятся.
а мы пойдем трястись от страха любуясь трофеями отечественного производителя, а ну и европейским тоже.
зенитовцы пади-ка тоже бедняги сидят с двумя ЕК-трофеями, бракуются...
на грозненский провал, а армейцы на жёсткую тренерскую критику.
Волшебная "пилюля" возымела место быть
Рубин разгромили в стиле разгрома Реала 👏
Такой ЦСКА Виктору Ганчаренко не мог не понравиться.
Сегодня почему то была чуйка
что не просто выиграем у Рубина
после провала с Арсеналом
а разгромим команду Бердыева
Хоть у ЦСКА строится новая, молодая команда
За тройку призеров могут побороться
Главное избежать таких провалов как с Арсеналом
на грозненский провал, а армейцы на жёсткую тренерскую критику.
Волшебная "пилюля" возымела место быть
Рубин разгромили в стиле разгрома Реала 👏
Такой ЦСКА Виктору Ганчаренко не мог не понравиться.
Сегодня почему то была чуйка
что не просто выиграем у Рубина
после провала с Арсеналом
а разгромим команду Бердыева
Хоть у ЦСКА строится новая, молодая команда
За тройку призеров могут побороться
Главное избежать таких провалов как с Арсеналом
7партак..занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов....не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3.... Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
7партак..занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов....не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3.... Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
Количество брака в действиях армейцев попрежнему жуткое,пока только страсть,точнее страх перед нервным белорусом
Количество брака в действиях армейцев попрежнему жуткое,пока только страсть,точнее страх перед нервным белорусом
Гинер подзаработает просто на новых негров и индейцев,ничего нового(((
Гинер подзаработает просто на новых негров и индейцев,ничего нового(((