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Козыри ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов

вчера, 18:55

«Соккер.ру» напоминает фанатам «Спартака», «Локомотива» и других лидеров, почему нельзя недооценивать резкий и молодой ЦСКА.

Энергетический запас

ЦСКА будет разным и от поражений не уйдут. Может проиграть ответный поединок «Спартаку» или «Зениту», можем увидеть непростую игру в Краснодаре. Но посмотрите на состав «армейцев» - там невероятно много парней, которые могут раз в неделю отбегать 120 минут и организмы выдержат. Дивееву 19 лет, для него каждый сложный матч в основе – приключение всей жизни.

«Старику» Нисимуре 22 года, Влашичу – 21, Бистровичу, Облякову и Чалову по 20. Есть совсем юные, как Сигурдссон, ему всего 19, есть постарше – Бекао примерно 230 (и 23 по паспорту), но все перспективные. Гол Нисимуры, пас Облякова и удар Бийола напоминают, сколько ребят, помимо Чалова, развиваются. Федор тоже хорош – первым забил 10 мячей в РПЛ, и снова отдал голевую передачу. 

Интерес покупателей

Фернандес, Влашич, тот же Чалов могут получить предложения из-за рубежа. Бекао – тоже, хотя защитник пока даже не полноценный игрок ЦСКА, находится в аренде, как и хорватский Никола. Нисимура, Сигурдссон, Магнуссон, Бийол, Бистрович тоже не болели за «армейцев» с пеленок, но получили заманчивое предложение и согласились представлять москвичей.

Теперь футболисты основы работают на свою репутацию, как в двух матчах против «Реала». Скауты в отчетах отметят, что у многих есть перепады в игре, но тот же Фернандес в такой шикарной форме не первый месяц, так что желание Марио остаться в ЦСКА – пример клубного патриотизма. Но если его позовет очень большой клуб, глупо будет отказывать. Эшли Янгу скоро 34 года, Сульшеру на заметку!

Резкая смена скоростей

В Грозном против «Ахмата» были «мертвыми» в функциональном смысле. Слабая игра в атаке, печальное зрелище. А против «Рубина» словно вышел другой ЦСКА. За весь матч в Грозном было 9 ударов и всего 3 точных. За первый тайм с «Рубином» видели 10 попыток и 5 – в створ ворот Бабурина. Фернандес, Щенников, Влашич – взрывные игроки, легкие в ногах.

Чалов работает иначе, но в штрафной площади резко принимает решения и грамотно занимает позицию на линии офсайда. ЦСКА не медлительная команда. Причем понятно, что по ходу дела могут прибавлять, поскольку это особенность всех молодых коллективов. Будут работать нестабильно, но когда поймают кураж – остановить не получится, как не получилось у «Зенита», когда Семак проиграл 0:2.

Поражения от конкурентов

Еще один козырь ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов – проиграли «Локомотиву» и «Краснодару», а со «Спартаком» ничья 1:1, причем пришлось отыгрываться после перерыва. Крайне полезный опыт. Такие матчи, как против «Реала», радуют тренера, поскольку показывают бесстрашность команды. А вот игры с «Локомотивом» или «Краснодаром» демонстрируют, почему ЦСКА нельзя играть на ничью.

Такая команда должна быть рискованной в атаке и аккуратной в защите. И хотя Ганчаренко сегодня бесился, когда «армейцы» плохо завершали верные атаки, обратите внимание на командный прессинг против «Рубина» - коллектива, который драться умеет. ЦСКА учится играть с теми, кто близко в таблице. «Зенит» и «Рубин» обыграли. Похоже, «Локомотиву» и «Спартаку» в ответных дерби будет сложнее, чем в первых.

Грамотность всего клуба

Вот тут не поспоришь – конкуренты разные. На фоне «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» их конкурент является примерной командой, оазисом стабильности в вопросах менеджмента, островком спокойствия. Как «Краснодар», только у ЦСКА хуже заполняемость трибун и лучше контроль футболистов. Хотя в последнем пункте на каждого Мамаева найдется свой Еременко...

Но по сравнению со столичными конкурентами – «Локомотивом» и «Спартаком», «армейцы» точно являются клубом, который прекрасно знает, что делает и зачем принимает те или иные решения. У московских соседей были войны внутри, а в ЦСКА Гинер и Бабаев на своих местах. За спиной стоят небедные люди со связями, и вместе получаете на удивление спокойную смену поколений без скандалов.

Внутренняя конкуренция

Насколько здоровой является конкуренция в «Спартаке» или «Зените»? Вряд ли такой, как в ЦСКА. Молодым игрокам проще объяснять, почему надо ждать на скамейке. Нисимура долго готовился, медленно подключали к основе, а теперь японец забил важный мяч «Рубину» - команде, которая обычно больше одного мяча не пропускает. Нападающий провел свое время на поле активно и дал шанс другому.

Таких внутренних дуэлей много. Васина и Дивеева, когда опытный бек вернется, Облякова, Бийола и Бистровича – если говорим о центральной зоне, Щенникова и Набабкина с Ефремовым слева, Нисимуры и Сигурдссона впереди. Железная основа это Акинфеев, Бекао, Фернандес, Влашич и Чалов, на остальных местах есть варианты. Разве что новичок из «Рубина» - Ахметов, может присоединиться к железно основным, когда подучится отбирать мяч.

Адекватная реакция тренера

Ганчаренко ошибался не раз и не всегда сдерживается. Но разве Семак, Кононов или Семин ярче в этом сезоне? Нет, тем более никто из конкурентов – и Мусаев тоже, не работал с настолько обновленной командой. У «Зенита» хватает перемен, но не за счет массовых закупок и ухода почти всех ветеранов прошлым летом. А ЦСКА потерял характерных людей, от Вернблума до братьев Березуцких.

Но главный тренер остался, ему дали спокойно работать и добавили в состав интересную молодежь. И где Ганчаренко проявил себя, если говорить о перспективах попадания в Лигу чемпионов – после матча против «Арсенала». Виктор Михайлович сразу признал поражение, далеко не каждый наставник в РПЛ на это способен, и обещал хорошенько отругать команду. Неделя между матчами получилась продуктивной, а ЦСКА удивил с «Рубином» тем, как сработал.

Открытость к экспериментам

«Армейцы» контролировали игру против сложного соперника – 9:3 по точным ударам, разница мячей разгромная – 3:0. Команда Бердыева впервые проиграла более чем в один мяч. ЦСКА ожил, побежал, стало получаться в атаке. С другой стороны, так и осенью было. Поэтому скорее поражения от «Виктории» или «Арсенала» являются исключениями, напоминающими, что дата рождения коллектива – лето 2018-го, а неплохие матчи с набором очков входят в правила тренера Ганчаренко.

ЦСКА свежее, чем «Спартак» и «Локомотив» - по возрасту, структуре игры и возможности варьировать подход. Когда Ганчаренко пробует новые позиции или сочетания, все смотрится органично. Ведь наставника слушаются – состав молодой, и вряд ли одна осечка делает их аутсайдерами в борьбе за тройку. А поскольку «Зенит» и «Краснодар» не отличаются сериями из одних побед, нестабильная по умолчанию молодая команда ЦСКА является для этих клубов, как и для «Спартака» с «Локомотивом», неприятным соперником.

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M-Devils
M-Devils
сегодня в 01:26
Афатару данного спича! ЦСКА в Грозном играл с Арсеналом, а не с Ахматом. Учи матчасть...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил pomor45
   256 / 1048
вчера в 23:23
Как бы тебе не пришлось вспоминать эту отдельную удачу следующих лет так 10. Более реальной выглядит перспектива не попасть в ЛЧ напрямую и лишиться бонусов УЕФА (отбор с третьего места вряд ли пройдете). Тогда последует заметное снижение доходов и напряженные взаимоотношения с УЕФА в отношении ФФП при покупках стоящих игроков. Стоит ли говорить о последствиях такого развития?
эту тираду лучше адресуй болельщикам спартака и Федуну, им не привыкать оставаться без ЛЧ и ЛЕ:))
спартак
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
pomor45
pomor45 ответил Красно Синий воин
   191 / 1048
вчера в 23:15
Footbolista Сегодня 22:33 Ясно...то есть постоянное последнее место в группе ЛЧ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Учи матчасть пригодится! Какое постоянное последнее место в группе ЛЧ? В прошлом сезоне ЦСКА в ЛЧ занял 3-е место в группе с 9-ю очками и вышел в евровесну где потом дошел до 1/4 финала ЛЕ. А вот спартак в том же сезоне опять опозорился в ЛЧ - антирекорд 0:7 после которого Селихов сказал, что вратарь спартака был "Плюшевый"
Как бы тебе не пришлось вспоминать эту отдельную удачу следующих лет так 10. Более реальной выглядит перспектива не попасть в ЛЧ напрямую и лишиться бонусов УЕФА (отбор с третьего места вряд ли пройдете). Тогда последует заметное снижение доходов и напряженные взаимоотношения с УЕФА в отношении ФФП при покупках стоящих игроков. Стоит ли говорить о последствиях такого развития?
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   191 / 1048
вчера в 23:05
Смотря с кем играет Рубин. С Локо у них были шансы, а ЦСКА не дал
Ты меня не понял. Я говорю об ухудшающейся финансовой ситуации в Рубине и о ее моральном влиянии на игроков. Они может уже и бегают-то из-под палки Бердыева, да и то только те, кто ищет возможности быть замеченным и купленным другим клубом.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Footbolista
   256 / 1048
вчера в 23:01
Ясно...то есть постоянное последнее место в группе ЛЧ и два очка в домик Акинфееву от Тулы это не позоры?)...продолжайте в том же стиле дальше веселить)...
Footbolista
Сегодня 22:33
Ясно...то есть постоянное последнее место в группе ЛЧ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учи матчасть пригодится! Какое постоянное последнее место в группе ЛЧ?
В прошлом сезоне ЦСКА в ЛЧ занял 3-е место в группе с 9-ю очками и вышел в евровесну
где потом дошел до 1/4 финала ЛЕ. А вот спартак в том же сезоне опять опозорился в ЛЧ - антирекорд 0:7 после которого Селихов сказал, что вратарь спартака был "Плюшевый"
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor45
   24 / 1048
вчера в 22:50
Может Рубин уже и не в состоянии искать шансы?
Смотря с кем играет Рубин. С Локо у них были шансы, а ЦСКА не дал
Footbolista
Footbolista ответил Красно Синий воин
   8 / 1048
вчера в 22:33
Ясно...то есть постоянное последнее место в группе ЛЧ и два очка в домик Акинфееву от Тулы это не позоры?)...продолжайте в том же стиле дальше веселить)...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Footbolista
   256 / 1048
вчера в 22:29
Что ты мне про Спартак рассказываешь?)...как говорят в молодежной среде: Поясни за позоры цска ))...
Так там пояснять то и нечего! Их нет! Наш футбол позорит в еврокубках спартак уже 12 лет подряд!!! Чего стоит только последнее. сезон 2018/19 занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекордом среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс) Смотри ниже!!!
Footbolista
Footbolista ответил Красно Синий воин
   8 / 1048
вчера в 22:22
Что ты мне про Спартак рассказываешь?)...как говорят в молодежной среде: Поясни за позоры цска ))...
vinyardrip
vinyardrip ответил FILL3286
   265 / 1048
вчера в 22:21
Попасть в ЛЧ и снова опозориться,заняв последнее место? Логично! Гинер подзаработает просто на новых негров и индейцев,ничего нового(((
попадайте, кто вам мешает. и да позор не избжен, хотя я бы не желал такого даже Вам
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   191 / 1048
вчера в 22:21
Ты забываешь вечную футбольную истину. Каждая команда играет так, как позволяет ей играть соперник. ЦСКА не дал Рубину шансов вообще.
Может Рубин уже и не в состоянии искать шансы?
pomor45
pomor45 ответил Великолепный
   191 / 1048
вчера в 22:19
Интересно было посмотреть, как Ганчаренко отреагирует на грозненский провал, а армейцы на жёсткую тренерскую критику. Волшебная "пилюля" возымела место быть Рубин разгромили в стиле разгрома Реала 👏 Такой ЦСКА Виктору Ганчаренко не мог не понравиться. Сегодня почему то была чуйка что не просто выиграем у Рубина после провала с Арсеналом а разгромим команду Бердыева Хоть у ЦСКА строится новая, молодая команда За тройку призеров могут побороться Главное избежать таких провалов как с Арсеналом
А для кого не главное избежать таких провалов, как с Арсеналом. Наш чемпионат изобилует неожиданными провалами и победами. Можно сказать, что он из них соткан. Никакой логики в нем нет абсолютно. Так что, если сегодня пьёшь за здравие, то это совсем не значит, что завтра не придётся пить за упокой.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Footbolista
   256 / 1048
вчера в 22:17
Так кони сколько лет позорят 4 местом в ЛЧ?)...сливайтесь уже...в ЛЧ ничего не светит...коням очередной позор...гинеру бабки..всё...
спартак нельзя пускать вообще в еврокубки. Хватит спартаку позорить наш футбол

спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
pomor45
pomor45 ответил AmIIIeR89
   191 / 1048
вчера в 22:11
Все будет ясно в мае. Но уже сейчас можно сказать что ЦСКА превзошел ожидания перед началом сезона
Потому и превзошёл, что не было никаких ожиданий.
Footbolista
Footbolista ответил Красно Синий воин
   8 / 1048
вчера в 22:02
Такой ЦСКА нужен всем, особенно ЦСКА нужен в ЛЧ. А вот пищевик нельзя пускать вообще в еврокубки. Хватит пищевику позорить наш футбол с антирекордом и 4-ым местом в ЛЕ
Так кони сколько лет позорят 4 местом в ЛЧ?)...сливайтесь уже...в ЛЧ ничего не светит...коням очередной позор...гинеру бабки..всё...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   24 / 1048
вчера в 21:59
Уровня Глушакова у вас нет и близко игроков
Разумеется таких больше нет. Забивать задницей может только он, да еще в свои ворота. Таких слава богу нет и не надо!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Рыжая Борода
   24 / 1048
вчера в 21:57
Скорее Рубин был мёртв, чем восторженная игра коней, ни одного момента, ни одного полуудвра в сторону Конифея...возможно я предвзят
Ты забываешь вечную футбольную истину. Каждая команда играет так, как позволяет ей играть соперник. ЦСКА не дал Рубину шансов вообще.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Footbolista
   256 / 1048
вчера в 21:45
Зачем?)...Козыри ЦСКА в борьбе за 4 место в группе ЛЧ )....
Такой ЦСКА нужен всем, особенно ЦСКА нужен в ЛЧ. А вот пищевик нельзя пускать вообще в еврокубки. Хватит пищевику позорить наш футбол с антирекордом и 4-ым местом в ЛЕ
Footbolista
Footbolista
   8 / 1048
вчера в 21:37
Зачем?)...Козыри ЦСКА в борьбе за 4 место в группе ЛЧ )....
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   623 / 1048
вчера в 21:26
Скорее Рубин был мёртв, чем восторженная игра коней, ни одного момента, ни одного полуудвра в сторону Конифея...возможно я предвзят
djemStar
djemStar ответил 25процентный клоун
   786 / 1048
вчера в 21:19
Все ,понеслось,насколько армейцы подорожал,нука ,запилите статейку)) Количество брака в действиях армейцев попрежнему жуткое,пока только страсть,точнее страх перед нервным белорусом
эх. жаль, что не у всех такая радужная атмосфера в команде, как в спаме.
там и количество брака, и тренер, и похороны - все на высшем уровне. жаль, что коррумпированное РФС специально отдает чемпионство другим командам. разок на юбилей только решили по честному посмотреть - и вот сразу чемпион стал собой. рекорды начал бомбить. 0-7, 4 место ле. фанаты небось гордятся.
а мы пойдем трястись от страха любуясь трофеями отечественного производителя, а ну и европейским тоже.
зенитовцы пади-ка тоже бедняги сидят с двумя ЕК-трофеями, бракуются...
Великолепный
Великолепный
   41 / 1048
вчера в 20:59
Интересно было посмотреть, как Ганчаренко отреагирует
на грозненский провал, а армейцы на жёсткую тренерскую критику.
Волшебная "пилюля" возымела место быть
Рубин разгромили в стиле разгрома Реала 👏
Такой ЦСКА Виктору Ганчаренко не мог не понравиться.

Сегодня почему то была чуйка
что не просто выиграем у Рубина
после провала с Арсеналом
а разгромим команду Бердыева

Хоть у ЦСКА строится новая, молодая команда
За тройку призеров могут побороться
Главное избежать таких провалов как с Арсеналом
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1048
вчера в 20:48
Но может мне кто-нибудь объяснить как армейцы умудрились проиграть Туле ,выдав 600 пасов с точностью 83% (это просто топ уровень,если конечно не поперек поля) и сегодня сыграв ужасно в плане качества паса накидать рубиновым . Т.е армейцы бессильны против автобусов? а зачем Курбан раскрыл сегодня карты?
viv
viv ответил FILL3286
   38 / 1048
вчера в 20:47
Попасть в ЛЧ и снова опозориться,заняв последнее место? Логично! Гинер подзаработает просто на новых негров и индейцев,ничего нового(((
Страну в еврокубках позорит только 7партак....вот только из последнего...
7партак..занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов....не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3.... Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ерден
   3 / 1048
вчера в 20:42
Уровня Глушакова у вас нет и близко игроков
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил FILL3286
   297 / 1048
вчера в 20:41
Не ну мы сделаем как Спартак. Попадём в стыки в лч вылетаем от паока и в Ле становимся последними. Мазохисты вы спартачи. С Ле вылетели _ нам Ле не нужна это второсортный турнир. Из кр выкинули_ нам кубок России не нужен мы поборимся за золото чр. И так каждый год.
Ерден
Ерден ответил 25процентный клоун
   593 / 1048
вчера в 20:40
Страх это по части вас, пупсов. У нас если тренера страшатся, то у вас капитана резинового изделия №8
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 20:20
В Грозном против Арсенала а не Ахмата
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1048
вчера в 19:54
Все ,понеслось,насколько армейцы подорожал,нука ,запилите статейку))
Количество брака в действиях армейцев попрежнему жуткое,пока только страсть,точнее страх перед нервным белорусом
FILL3286
FILL3286
   31 / 1048
вчера в 19:52
Попасть в ЛЧ и снова опозориться,заняв последнее место? Логично!
Гинер подзаработает просто на новых негров и индейцев,ничего нового(((
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