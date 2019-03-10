«Динамо» - «Спартак»: каждому по тайму

вчера, 22:36

Капитанская доблесть и очередная победа «Спартака» в дерби с «Динамо». «Соккер.ру» - о ярком матче в Химках.

Игра должна была проходить на новеньком стадионе «Динамо», болельщики бело-голубых даже заготовили специальный перфоманс под это дело. Однако чиновники всегда вмешаются в любые планы – строительство, точнее подготовка стадиона «Динамо» в срок завершена не была. Поле арены совершенно не готово принимать матчи. Поэтому динамовцам пришлось ютиться снова в Химках, что до глубины души оскорбило фанатов «Динамо» и повеселило болельщиков «Спартака».

Болельщики бело-голубых пообещали, что не будут ярко поддерживать команду в Химках, а еще – проведут в тишине первые 10 минут матча. Повесили по этому поводу баннер «10 минут тишины – 10 лет ожиданий». Пока динамовские фанаты обиженно молчали, спартаковские болельщики вовсю потешались над ними, используя в том числе ненормативную лексику. Впрочем, после 10-минутки тишины динамовцы ответили тем же – расквитались.

Тем временем на поле «Спартак» проявлял стартовую активность и хорошо продавливал динамовские построения. Дмитрий Хохлов перед игрой сказал, что Соу готов не до конца, но особых вариантов у него нет – придется ставить, поскольку Юсупов игру пропускает. Как оказалось, в футболе важна каждая мелочь, в том числе готовность опорника. Соу откровенно не успевал в первом тайме, из-за чего оголялась опорная зона, команда подсаживалась к своим воротам, и «Спартак» этим пользовался, нагнетая давление. Именно фол Соу против Зобнина принес красно-белым результативный штрафной.

Стандарт был разыгран оригинально. Джикия себе под левую мяч откатил, Зе Луиш его остановил и позволил Георгию пробить в обвод стенки под штангу. Это было идеальное исполнение. Но, как известно, любой гол – это сумма недоработок соперника. Первую мы упомянули: сама зажатость «Динамо», вызванная в том числе просадкой в центре полузащиты.

Далее ошибку допустил Шунин, выстраивая стенку. Он недостаточно далеко сдвинул ее направо – Джикии хватило полуметрового смещения мяча в сторону, чтобы «стеночный» угол ворот оказался доступен для его пусть и закрученного, но не радиоуправляемого удара. К тому же мяч летел с невысокой скоростью. Но часть его полета и сам удар были закрыты для вратаря, который сторожил вроде как другой угол, поэтому, разумеется, до нужного не долетел.

Вторая ошибка «Динамо» в голевой ситуации – постановка стенки. Третьей ошибкой стало поведение Хольмена, который был как раз крайним в стенке. В момент удара он от нее отлетел вроде в правильном направлении, но одновременно с этим отвернулся, боком стал к мячу и позволил ему пролететь мимо. Мог бы лучше контролировать ситуацию и броситься под удар – не стал. Таким образом, три фактора ошибки «Динамо» сыграли на гол «Спартака». Однако, безусловно, главным стал сам удар Джикии – он был потрясающим, настоящим украшением дерби. Тогда казалось, что это только начало результативного матча. А вышло так, что это был уже и конец. Но не конец борьбы.

В ней наметились изменения после перестроения «Динамо». Хохлов понял свою ошибку, хотя до начала встречи считал, что три защитника и Соу в качестве опорника – это хорошая идея. После перестроения схема превратилась в 4-4-2, которую динамовцы наигрывали на сборах. Здесь уже сложно сказать, что дальше работало: эти перестроения, или то, что «Спартак» сбавил, но второй тайм остался за динамовцами, которые были острее и агрессивнее.

В результате они чаще владели мячом, нанесли больше ударов по воротам Селихова, хотя значительная их часть вышла неточной – у «Спартака» прицел был налажен получше. Пусть и могли дрогнуть красно-белые сердца после пары ударов Луценко. Он сотряс перекладину в одном из эпизодов, а в другом на выручку пришел капитан «Спартака» Джикия, который прочитал ситуацию и пошел на линию ворот, увидев, как голкипер умчался из штрафной и застрял там. Дальний удар Луценко Джикия парировал на позиции вратаря головой, сделав себя настоящим героем матча: гол и главное спасение на его счету.

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»): «Давно не выигрывали. Мы хорошо начали, создавали много моментов. Да, во втором тайме „Динамо“ перехватило инициативу. Есть фактор психологии, а также кубкового матча посреди недели. Некоторым футболистам все-таки было недостаточно времени, чтобы восстановиться. Я не зацикливаюсь на отдельных игроках, на тактические схемы. Я сказал, почему у нас были проблемы. Мы счастливы: мы выиграли матч, выиграли дерби. Ошибки разберем и будем двигаться дальше».

Дмитрий Хохлов (главный тренер «Динамо»): «Первый тайм мы сыграли не так, как планировали. Переиграл нас „Спартак“, создавал моменты. Если бы играли с первых минут как во втором тайме, счет был бы совершено другим. У нас есть футболисты, которые еще не готовы на 100 процентов».

Надо заметить, что большая разница в игре команд в двух таймах создала и разночтения во мнениях по игре. С одной стороны, в первом тайме «Спартак» четко и по делу переигрывал соперника. С другой – «Динамо» после перерыва заставило красно-белых жаться к воротам. Например, Андрей Аршавин выразил уверенность, что «Спартак» победил не по игре, имея в виду второй тайм. Спартаковцы сами, соглашаясь с тем, что вторую половину в актив не записать, отмечали важность реализации моментов.

Более-менее нейтральная точка зрения говорит о том, что при наличии больших мастеров в атаке «Динамо» бы смогло перевернуть ход поединка, ведь моменты возникали, характер у команды Хохлова есть, что она показывала не только в этом матче, но и во многих других. А вот мастерства порой недостает на завершающей стадии. Иногда не хватает мудрости и спокойствия в первой части встреч, порой сам Хохлов допускает в силу нехватки тренерского опыта тактические ошибки. Однако никто не скажет, что «Динамо» - команда безнадежная, пусть это очередное дерби осталось не за ними, а за «Спартаком».