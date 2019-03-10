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«Динамо» - «Спартак»: каждому по тайму

вчера, 22:36

Капитанская доблесть и очередная победа «Спартака» в дерби с «Динамо». «Соккер.ру» - о ярком матче в Химках.

Игра должна была проходить на новеньком стадионе «Динамо», болельщики бело-голубых даже заготовили специальный перфоманс под это дело. Однако чиновники всегда вмешаются в любые планы – строительство, точнее подготовка стадиона «Динамо» в срок завершена не была. Поле арены совершенно не готово принимать матчи. Поэтому динамовцам пришлось ютиться снова в Химках, что до глубины души оскорбило фанатов «Динамо» и повеселило болельщиков «Спартака».

Болельщики бело-голубых пообещали, что не будут ярко поддерживать команду в Химках, а еще – проведут в тишине первые 10 минут матча. Повесили по этому поводу баннер «10 минут тишины – 10 лет ожиданий». Пока динамовские фанаты обиженно молчали, спартаковские болельщики вовсю потешались над ними, используя в том числе ненормативную лексику. Впрочем, после 10-минутки тишины динамовцы ответили тем же – расквитались.

Тем временем на поле «Спартак» проявлял стартовую активность и хорошо продавливал динамовские построения. Дмитрий Хохлов перед игрой сказал, что Соу готов не до конца, но особых вариантов у него нет – придется ставить, поскольку Юсупов игру пропускает. Как оказалось, в футболе важна каждая мелочь, в том числе готовность опорника. Соу откровенно не успевал в первом тайме, из-за чего оголялась опорная зона, команда подсаживалась к своим воротам, и «Спартак» этим пользовался, нагнетая давление. Именно фол Соу против Зобнина принес красно-белым результативный штрафной.

Стандарт был разыгран оригинально. Джикия себе под левую мяч откатил, Зе Луиш его остановил и позволил Георгию пробить в обвод стенки под штангу. Это было идеальное исполнение. Но, как известно, любой гол – это сумма недоработок соперника. Первую мы упомянули: сама зажатость «Динамо», вызванная в том числе просадкой в центре полузащиты.

Далее ошибку допустил Шунин, выстраивая стенку. Он недостаточно далеко сдвинул ее направо – Джикии хватило полуметрового смещения мяча в сторону, чтобы «стеночный» угол ворот оказался доступен для его пусть и закрученного, но не радиоуправляемого удара. К тому же мяч летел с невысокой скоростью. Но часть его полета и сам удар были закрыты для вратаря, который сторожил вроде как другой угол, поэтому, разумеется, до нужного не долетел.

Вторая ошибка «Динамо» в голевой ситуации – постановка стенки. Третьей ошибкой стало поведение Хольмена, который был как раз крайним в стенке. В момент удара он от нее отлетел вроде в правильном направлении, но одновременно с этим отвернулся, боком стал к мячу и позволил ему пролететь мимо. Мог бы лучше контролировать ситуацию и броситься под удар – не стал. Таким образом, три фактора ошибки «Динамо» сыграли на гол «Спартака». Однако, безусловно, главным стал сам удар Джикии – он был потрясающим, настоящим украшением дерби. Тогда казалось, что это только начало результативного матча. А вышло так, что это был уже и конец. Но не конец борьбы.

В ней наметились изменения после перестроения «Динамо». Хохлов понял свою ошибку, хотя до начала встречи считал, что три защитника и Соу в качестве опорника – это хорошая идея. После перестроения схема превратилась в 4-4-2, которую динамовцы наигрывали на сборах. Здесь уже сложно сказать, что дальше работало: эти перестроения, или то, что «Спартак» сбавил, но второй тайм остался за динамовцами, которые были острее и агрессивнее.

В результате они чаще владели мячом, нанесли больше ударов по воротам Селихова, хотя значительная их часть вышла неточной – у «Спартака» прицел был налажен получше. Пусть и могли дрогнуть красно-белые сердца после пары ударов Луценко. Он сотряс перекладину в одном из эпизодов, а в другом на выручку пришел капитан «Спартака» Джикия, который прочитал ситуацию и пошел на линию ворот, увидев, как голкипер умчался из штрафной и застрял там. Дальний удар Луценко Джикия парировал на позиции вратаря головой, сделав себя настоящим героем матча: гол и главное спасение на его счету.

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»): «Давно не выигрывали. Мы хорошо начали, создавали много моментов. Да, во втором тайме „Динамо“ перехватило инициативу. Есть фактор психологии, а также кубкового матча посреди недели. Некоторым футболистам все-таки было недостаточно времени, чтобы восстановиться. Я не зацикливаюсь на отдельных игроках, на тактические схемы. Я сказал, почему у нас были проблемы. Мы счастливы: мы выиграли матч, выиграли дерби. Ошибки разберем и будем двигаться дальше».

Дмитрий Хохлов (главный тренер «Динамо»): «Первый тайм мы сыграли не так, как планировали. Переиграл нас „Спартак“, создавал моменты. Если бы играли с первых минут как во втором тайме, счет был бы совершено другим. У нас есть футболисты, которые еще не готовы на 100 процентов».

Надо заметить, что большая разница в игре команд в двух таймах создала и разночтения во мнениях по игре. С одной стороны, в первом тайме «Спартак» четко и по делу переигрывал соперника. С другой – «Динамо» после перерыва заставило красно-белых жаться к воротам. Например, Андрей Аршавин выразил уверенность, что «Спартак» победил не по игре, имея в виду второй тайм. Спартаковцы сами, соглашаясь с тем, что вторую половину в актив не записать, отмечали важность реализации моментов.

Более-менее нейтральная точка зрения говорит о том, что при наличии больших мастеров в атаке «Динамо» бы смогло перевернуть ход поединка, ведь моменты возникали, характер у команды Хохлова есть, что она показывала не только в этом матче, но и во многих других. А вот мастерства порой недостает на завершающей стадии. Иногда не хватает мудрости и спокойствия в первой части встреч, порой сам Хохлов допускает в силу нехватки тренерского опыта тактические ошибки. Однако никто не скажет, что «Динамо» - команда безнадежная, пусть это очередное дерби осталось не за ними, а за «Спартаком».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
   308 / 1062
сегодня в 11:15
Если сейчас придут новые деньги, надеюсь Хохлова заменят на настоящего тренера.
viv
viv
   34 / 1062
сегодня в 10:49
Опять Семьлихов цирк устроил....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   115 / 1062
сегодня в 10:09
Главное Победа и гонка за медали. А остальное все для нытиков и слабонервных.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   78 / 1062
сегодня в 09:39
спартак так часто позорится, что это уже обыденность для них
mugik1973
mugik1973 ответил Glodor
   612 / 1062
сегодня в 09:38
Вел себе по хамски, меньше нарушел и больше получил желтых карточек
makkie
makkie ответил rawer
   40 / 1062
сегодня в 09:36
Зе Луиш не причем ты не поверишь но мяч там в кочку попал, а не Шунин спас)
Стоп-кадр в твиттере гуляет - там Шунин спас, хотя поначалу казалось в кочке дело.
Зе Луиш должен был бить наверняка или перевешивать.
rawer
rawer ответил makkie
   971 / 1062
сегодня в 09:28
Спартак был свежее в первом тайма, а во втором подсели после Кубкового матча. Вовремя забили, могли в первом тайме 2-0 вести - "спасибо" Зе Луишу... Победа на зубах, но и так и проходят дерби московских команд!
Зе Луиш не причем ты не поверишь но мяч там в кочку попал, а не Шунин спас)
parallels
parallels
   4 / 1062
сегодня в 08:49
главное, что спартак опозорился - остальное вторично)
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
   27 / 1062
сегодня в 08:34
Грандиозный и позорный отскок свиней. Гыгыгы
А зенит прям у филиала убедительно победил да?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1062
сегодня в 07:49
Грандиозный и позорный отскок свиней. Гыгыгы
makkie
makkie
   40 / 1062
сегодня в 07:28
Спартак был свежее в первом тайма, а во втором подсели после Кубкового матча.
Вовремя забили, могли в первом тайме 2-0 вести - "спасибо" Зе Луишу...
Победа на зубах, но и так и проходят дерби московских команд!
FILL3286
FILL3286
   27 / 1062
сегодня в 07:22
Стыдно за игооря43 "ОЧКО" и зенит
GKN
GKN
   335 / 1062
сегодня в 05:54
Главное 3 очка
112910415
112910415
   86 / 1062
сегодня в 05:41
всё штатно!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 1062
сегодня в 02:18
Ну и нужно отметить блестящее возвращение Кутепова,просто бетон ,молодец парень ,очень хочу чтобы он играл
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 1062
сегодня в 02:05
Я в своем предматчевом анализе и сказал ,что все решит первый тайм ,где преимущество будет у Спартака. Второй был формальностью,мы отдали мяч,но соперник так ничего и не сумел. Но не ожидал ,что команда на столтко измотана
Гол Джикии супер
Fleischjager
Fleischjager
   216 / 1062
сегодня в 01:41
добряк симпопо сново внес свой вклад в тарасовское дело
Glodor
Glodor
   70 / 1062
сегодня в 01:16
Спартак играл по хамски, судья опять им подсуживал, стыдобище, короче.
Bjuik
Bjuik
   68 / 1062
сегодня в 01:14
Жаль, Динамо не наказало свиней тарасовских.
pavkur
pavkur
   65 / 1062
сегодня в 01:10
Абсолютно убогий футбол, двух пердивных команд.
Переписанный
Переписанный
   54 / 1062
вчера в 23:59
Что значит каждому по тайму? динамо 0 очков, Спартаку 3. Готовятся к очередному вильярреало-валенсийскому позору, а там и 17/3)))))
viv
viv
   34 / 1062
вчера в 22:56
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