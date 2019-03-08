Ария мистера Х. «Порту» Жозе Моуриньо. Сезон-2002/03

вчера, 17:26

«Соккер.ру» рассказывает о первом крупном успехе ещё неизвестного португальца.

Большую часть своей истории «Порту» был третьим клубом Португалии, он довольствовался трофеями, которые не достались двум столичным грандам - «Бенфике» и «Спортингу». Каждый чемпионский титул, каждый Кубок страны был грандиозным успехом. В 60-е «драконы» и вовсе ограничились выигрышем одного Кубка. Только в конце 70-х клуб из второго по величине города страны смог активно вмешаться в спор за национальные трофеи. Их теперь пришлось делить на троих.

Бывший переводчик

Со второй половины 80-х «Порту» оттеснил и «Спортинг», и «Бенфику». За 15 лет было выиграно 11 чемпионств и пять Кубков. Домашние успехи были подкреплены отличной игрой на международной арене. Выход в финал Кубка Кубков, выигрыш Кубка чемпионов, а затем и Суперкубка Европы. Но на рубеже веков «орлы» со «львами» постарались было отодвинуть «Порту» от кормушки. Теперь уже он нуждался в обновлении.

Тренер Фернанду Сантуш взял один чемпионский титул, два Кубка, но в какой-то момент почувствовал, что исчерпал себя. «Инженер» отправился в Грецию, где очень скоро стал своим. Отавиу Машаду, вернувшийся из «Спортинга», продержался у руля полгода. И тогда руководство клуба прибегло к услугам ещё малоизвестного Жозе Моуриньо.

Сказать, что Моуриньо был никем и звали его никак, было бы несправедливо. Не игравший на профессиональном уровне Жозе запомнился тем, что работал переводчиком у Бобби Робсона. Сначала в «Спортинге», потом в «Барселоне». Робсон вернулся домой, а Жозе остался при Луи ван Гале. Но в какой-то момент Жозе решил, что знаний, полученных при работе со знаменитым англичанином, достаточно для того, чтобы начать самостоятельную практику.

Но в Лиссабоне Жозе проработал недолго - чуть более трёх месяцев. Руководство «орлов» не поняло молодого специалиста и его методов. Тогда Моуриньо взялся за команду попроще - «Униан» из Лейрии или просто «Лейрию». Пятое место с неказистой командой было воспринято как успех. Неизвестно, как бы сложился второй год в Лейрии, но в разгар сезона-2001/02 38-летнего тренера позвали в «Порту», сползший с Машаду на пятое место. Финишировали «драконы» третьими, и это было воспринято как локальный успех. Кредит доверия Жозе был продлён. Кроме того, реконструкция команды была проведена согласно пожеланиям молодого тренера.

Новый коллектив

Состав «драконов» обновился на 90 %. Не станем утомлять читателей приходами и уходами, а сразу перейдём к знакомству с той командой. Моуриньо вернул скисшего в «Барселоне» вратаря Витора Байю, который потеснил Сергея Овчинникова. Вторым голкипером стал будущий динамовец и известный ныне тренер Нуну Эшпириту Санту. Правый защитник Паулу Феррейра, левый - Нуну Валенте. В центре Жорже Кошта и Рикарду Карвалью. В резерве Рейналду, Секретариу, Педру Эманоэл, Сезар Пейшоту и Мариу Силва. Четвёрка полузащитников: Коштинья, натурализованный бразилец Деку, Манише и Капушу. Первым джокером и важным элементом в команде Моуриньо был наш Дмитрий Аленичев. Жозе доверял бывшему спартаковцу самые разные участки в полузащите: на фланге, в опорной зоне, даже ближе к атаке, и всюду Дмитрий был старателен и полезен. Ещё один центральный полузащитник Тиагу Мендиш, пришедший вслед за тренером из «Лейрии», также умело выходил на замены.

Пара основных нападающих: бразилец Дерлей, игравший у Моуриньо в «Лейрии», и Элдер Поштига. В запасе игрок сборной Литвы Эдгарас Янкаускас, поигравший в «Торпедо» и ЦСКА , а также бразилец Клейтон, Мариу Феррейра и молодой Угу Алмейда. Вот так выглядела основа «Порту», а также базис сборной Португалии.

Явное превосходство

Первый матч вышел смазанным. Гол Янкаускаса спас «драконов» от домашнего проигрыша «Белененсишу» - 2:2. Но затем последовала серия из пяти побед, которая вывела «драконов» на первое место. Успешным выдался старта в Кубке УЕФА . От «Полонии» на старом стадионе «Даш Анташ» остались рожки да ножки - 6:0. По дублю от Янкаускаса и Поштиги. В Варшаве можно было и проиграть, что команда Моуриньо сделала - 0:1. Ничья с «Бейра-Мар» оставила «драконов» на первом месте. «Бенфика» - на втором, с отставанием в одно очко. В следующем туре - O Classico - матч с лиссабонскими «орлами». В первом тайме футболисты «Бенфики» забили два мяча - один в чужие ворота, другой - в свои. А после перерыва Деку обеспечил «Порту» важнейший выигрыш.

Ничья с другой бывшей командой Моуриньо «Лейрией» не помешала «драконам» сохранить первое место. А потом началась серия из восьми побед. Пять пришлись на португальскую лигу, а три - на Кубок УЕФА , на игры с венской «Аустрией» и французским «Лансом». Ещё один барьер в европейском турнире был преодолён, а другой - почти взят. Победа над французским клубом 3:0 стала хорошим заделом суммарного успеха. В ответной встрече «Ланс» выиграл 1:0, чем подпортил «Порту» статистику, прервав победную серию.

Но вслед за одной очередью побед началась вторая. Тоже из восьми выигрышей. К 21-му туру «Порту» уверенно шёл впереди с нулём в графе «поражения», опережая «Бенфику» на 13 очков. Судьба чемпионского титула была предрешена. Поездка на родину никому неизвестного ещё Криштиану Роналду обернулась первым поражением от «Маритиму». Но эта неудача выглядела комариным укусом. Команда Жозе Моуриньо на всех парах неслась к победе в чемпионате. Кубковая кампания также складывалась вполне успешно - к февралю «драконы» добрались до четвертьфинала.

Подоспели матчи Кубка УЕФА . Первый домашний матч у турецкого «Денизлиспора» выигран 6:1, и поездка в Турцию превратилась в туристическую. В чемпионате Португалии новые успехи. Во второй раз побеждена «Бенфика», уже на «Да Луш». И снова Деку постарался. После этой встречи даже самые фанатичные болельщики «орлов» расстались с мечтами о чемпионстве.

Первый матч четвертьфинала Кубка УЕФА оказался тяжёлым. Давно никто так не бился с «Порту» на «Даш Анташ», как «Панатинаикос». Темнокожий нападающий сборной Польши Эммануэль Олисадебе отправил мяч в ворота Витора Байи и поставил под сомнение всю европейскую кампанию «драконов». Если греки столь дерзко сыграли в гостях, то поездка в Афины не сулила «драконам» ничего хорошего.

Дерлей поразил ворота «Пао» на 16-й минуте. После 90 минут табло стадиона «Апостолос Николаидис» высвечивало тот же счёт, что был зафиксирован в Порту - 0:1. Пришлось задержаться на поле ещё на полчаса. Когда серия пенальти выглядела вполне реальной, Дерлей оформил дубль и избавил гостей от нервотрёпки. «Порту» вышел в полуфинал, где ему достался «Лацио». Первый матч снова дома.

Уже на шестой минуте Клаудио Лопес по прозвищу «Блоха» вывел римлян вперёд. Чем разозлил «драконов». Манише через четыре минуты отправил мяч в ворота Анджело Перуцци. В середине тайма Дерлей вывел хозяев вперёд. Во втором тайме Дерлей и Элдер Поштига с интервалом в пять минут сделали счёт крупным - 4:1.

В Риме «Порту» сыграл в несвойственный для себя закрытый футбол. Выяснилось, что Моуриньо умеет «ставить автобус». Эта тактика оправдала себя. Ничья 0:0 и выход в финал Кубка УЕФА . Давно «драконы» не выигрывали ничего европейского.

Три высоты

В финале, который проходил в Севилье, соперником «драконов» стал шотландский «Селтик». Шансы соперников расценивались как равные. И в первом тайме игра тоже была равной. Только ближе к перерыву обозначилось преимущество португальского клуба. В уже добавленное арбитром время Деку вывел на удар Аленичева. С «выстрелом» Дмитрия вратарь «Селтика» Роб Дуглас справился, но рядом оказался Дерлей. В раздевалки команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Порту». Команды едва не передрались из-за выходки Дерлея, специально пробившего мячом в соперника.

Второй тайм начался с гола Хенрика Ларссона. Швед опередил Рикарду Кошту и перебросил мяч через Витора Байю. Но вскоре сработала связка Деку - Аленичев. На этот раз Дмитрий был точен. Прошло три минуты, и снова Ларссон отличился - 2:2. Так и завершилось основное время.

В первом из дополнительных таймов «кельты» недосчитались удалённого защитника Джанбобо Бальде. Численное преимущество в итоге было реализовано. Дерлей обнаружил брешь в обороне «Селтика» и был таков. Через пять минут словацкий судья Любош Михел дал свисток о завершении этого нервного матча. «Порту», уже оформивший чемпионство, выиграл европейский Кубок.

Два трофея хорошо, а три ещё лучше. Оставался ещё Кубок Португалии. «Порту» дошёл до финала, где встретил бывшую команду своего шефа - «Лейрию». Гол Дерлея обеспечил «драконам» своеобразный хет-трик. Жозе Моуриньо доказал, что и бывший переводчик может быть сильным тренером.

Стоит отметить и Дмитрия Аленичева. Начав сезон первым из запасных, бывший спартаковец во второй половине стал одной из ключевых фигур в команде. Недаром Моуриньо упоминал российского футболиста во всех интервью. Немало важных мячей, особенно в начале сезона, забил и литовец Эдгарас Янкаускас.

«Порту» не стал довольствоваться достигнутым, и следующий сезон оказался ещё лучше. Но это уже тема для нового рассказа.