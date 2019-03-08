Ария мистера Х. «Порту» Жозе Моуриньо. Сезон-2002/03

«Соккер.ру» рассказывает о первом крупном успехе ещё неизвестного португальца.
Большую часть своей истории «Порту» был третьим клубом Португалии, он довольствовался трофеями, которые не достались двум столичным грандам - «Бенфике» и «Спортингу». Каждый чемпионский титул, каждый Кубок страны был грандиозным успехом. В 60-е «драконы» и вовсе ограничились выигрышем одного Кубка. Только в конце 70-х клуб из второго по величине города страны смог активно вмешаться в спор за национальные трофеи. Их теперь пришлось делить на троих.
Бывший переводчик
Со второй половины 80-х «Порту» оттеснил и «Спортинг», и «Бенфику». За 15 лет было выиграно 11 чемпионств и пять Кубков. Домашние успехи были подкреплены отличной игрой на международной арене. Выход в финал Кубка Кубков, выигрыш Кубка чемпионов, а затем и Суперкубка Европы. Но на рубеже веков «орлы» со «львами» постарались было отодвинуть «Порту» от кормушки. Теперь уже он нуждался в обновлении.
Тренер Фернанду Сантуш взял один чемпионский титул, два Кубка, но в какой-то момент почувствовал, что исчерпал себя. «Инженер» отправился в Грецию, где очень скоро стал своим. Отавиу Машаду, вернувшийся из «Спортинга», продержался у руля полгода. И тогда руководство клуба прибегло к услугам ещё малоизвестного Жозе Моуриньо.
Сказать, что Моуриньо был никем и звали его никак, было бы несправедливо. Не игравший на профессиональном уровне Жозе запомнился тем, что работал переводчиком у Бобби Робсона. Сначала в «Спортинге», потом в «Барселоне». Робсон вернулся домой, а Жозе остался при Луи ван Гале. Но в какой-то момент Жозе решил, что знаний, полученных при работе со знаменитым англичанином, достаточно для того, чтобы начать самостоятельную практику.
Но в Лиссабоне Жозе проработал недолго - чуть более трёх месяцев. Руководство «орлов» не поняло молодого специалиста и его методов. Тогда Моуриньо взялся за команду попроще - «Униан» из Лейрии или просто «Лейрию». Пятое место с неказистой командой было воспринято как успех. Неизвестно, как бы сложился второй год в Лейрии, но в разгар сезона-2001/02 38-летнего тренера позвали в «Порту», сползший с Машаду на пятое место. Финишировали «драконы» третьими, и это было воспринято как локальный успех. Кредит доверия Жозе был продлён. Кроме того, реконструкция команды была проведена согласно пожеланиям молодого тренера.
Новый коллектив
Состав «драконов» обновился на 90 %. Не станем утомлять читателей приходами и уходами, а сразу перейдём к знакомству с той командой. Моуриньо вернул скисшего в «Барселоне» вратаря Витора Байю, который потеснил Сергея Овчинникова. Вторым голкипером стал будущий динамовец и известный ныне тренер Нуну Эшпириту Санту. Правый защитник Паулу Феррейра, левый - Нуну Валенте. В центре Жорже Кошта и Рикарду Карвалью. В резерве Рейналду, Секретариу, Педру Эманоэл, Сезар Пейшоту и Мариу Силва. Четвёрка полузащитников: Коштинья, натурализованный бразилец Деку, Манише и Капушу. Первым джокером и важным элементом в команде Моуриньо был наш Дмитрий Аленичев. Жозе доверял бывшему спартаковцу самые разные участки в полузащите: на фланге, в опорной зоне, даже ближе к атаке, и всюду Дмитрий был старателен и полезен. Ещё один центральный полузащитник Тиагу Мендиш, пришедший вслед за тренером из «Лейрии», также умело выходил на замены.
Пара основных нападающих: бразилец Дерлей, игравший у Моуриньо в «Лейрии», и Элдер Поштига. В запасе игрок сборной Литвы Эдгарас Янкаускас, поигравший в «Торпедо» и ЦСКА, а также бразилец Клейтон, Мариу Феррейра и молодой Угу Алмейда. Вот так выглядела основа «Порту», а также базис сборной Португалии.
Явное превосходство
Первый матч вышел смазанным. Гол Янкаускаса спас «драконов» от домашнего проигрыша «Белененсишу» - 2:2. Но затем последовала серия из пяти побед, которая вывела «драконов» на первое место. Успешным выдался старта в Кубке УЕФА. От «Полонии» на старом стадионе «Даш Анташ» остались рожки да ножки - 6:0. По дублю от Янкаускаса и Поштиги. В Варшаве можно было и проиграть, что команда Моуриньо сделала - 0:1. Ничья с «Бейра-Мар» оставила «драконов» на первом месте. «Бенфика» - на втором, с отставанием в одно очко. В следующем туре - O Classico - матч с лиссабонскими «орлами». В первом тайме футболисты «Бенфики» забили два мяча - один в чужие ворота, другой - в свои. А после перерыва Деку обеспечил «Порту» важнейший выигрыш.
Ничья с другой бывшей командой Моуриньо «Лейрией» не помешала «драконам» сохранить первое место. А потом началась серия из восьми побед. Пять пришлись на португальскую лигу, а три - на Кубок УЕФА, на игры с венской «Аустрией» и французским «Лансом». Ещё один барьер в европейском турнире был преодолён, а другой - почти взят. Победа над французским клубом 3:0 стала хорошим заделом суммарного успеха. В ответной встрече «Ланс» выиграл 1:0, чем подпортил «Порту» статистику, прервав победную серию.
Но вслед за одной очередью побед началась вторая. Тоже из восьми выигрышей. К 21-му туру «Порту» уверенно шёл впереди с нулём в графе «поражения», опережая «Бенфику» на 13 очков. Судьба чемпионского титула была предрешена. Поездка на родину никому неизвестного ещё Криштиану Роналду обернулась первым поражением от «Маритиму». Но эта неудача выглядела комариным укусом. Команда Жозе Моуриньо на всех парах неслась к победе в чемпионате. Кубковая кампания также складывалась вполне успешно - к февралю «драконы» добрались до четвертьфинала.
Подоспели матчи Кубка УЕФА. Первый домашний матч у турецкого «Денизлиспора» выигран 6:1, и поездка в Турцию превратилась в туристическую. В чемпионате Португалии новые успехи. Во второй раз побеждена «Бенфика», уже на «Да Луш». И снова Деку постарался. После этой встречи даже самые фанатичные болельщики «орлов» расстались с мечтами о чемпионстве.
Первый матч четвертьфинала Кубка УЕФА оказался тяжёлым. Давно никто так не бился с «Порту» на «Даш Анташ», как «Панатинаикос». Темнокожий нападающий сборной Польши Эммануэль Олисадебе отправил мяч в ворота Витора Байи и поставил под сомнение всю европейскую кампанию «драконов». Если греки столь дерзко сыграли в гостях, то поездка в Афины не сулила «драконам» ничего хорошего.
Дерлей поразил ворота «Пао» на 16-й минуте. После 90 минут табло стадиона «Апостолос Николаидис» высвечивало тот же счёт, что был зафиксирован в Порту - 0:1. Пришлось задержаться на поле ещё на полчаса. Когда серия пенальти выглядела вполне реальной, Дерлей оформил дубль и избавил гостей от нервотрёпки. «Порту» вышел в полуфинал, где ему достался «Лацио». Первый матч снова дома.
Уже на шестой минуте Клаудио Лопес по прозвищу «Блоха» вывел римлян вперёд. Чем разозлил «драконов». Манише через четыре минуты отправил мяч в ворота Анджело Перуцци. В середине тайма Дерлей вывел хозяев вперёд. Во втором тайме Дерлей и Элдер Поштига с интервалом в пять минут сделали счёт крупным - 4:1.
В Риме «Порту» сыграл в несвойственный для себя закрытый футбол. Выяснилось, что Моуриньо умеет «ставить автобус». Эта тактика оправдала себя. Ничья 0:0 и выход в финал Кубка УЕФА. Давно «драконы» не выигрывали ничего европейского.
Три высоты
В финале, который проходил в Севилье, соперником «драконов» стал шотландский «Селтик». Шансы соперников расценивались как равные. И в первом тайме игра тоже была равной. Только ближе к перерыву обозначилось преимущество португальского клуба. В уже добавленное арбитром время Деку вывел на удар Аленичева. С «выстрелом» Дмитрия вратарь «Селтика» Роб Дуглас справился, но рядом оказался Дерлей. В раздевалки команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Порту». Команды едва не передрались из-за выходки Дерлея, специально пробившего мячом в соперника.
Второй тайм начался с гола Хенрика Ларссона. Швед опередил Рикарду Кошту и перебросил мяч через Витора Байю. Но вскоре сработала связка Деку - Аленичев. На этот раз Дмитрий был точен. Прошло три минуты, и снова Ларссон отличился - 2:2. Так и завершилось основное время.
В первом из дополнительных таймов «кельты» недосчитались удалённого защитника Джанбобо Бальде. Численное преимущество в итоге было реализовано. Дерлей обнаружил брешь в обороне «Селтика» и был таков. Через пять минут словацкий судья Любош Михел дал свисток о завершении этого нервного матча. «Порту», уже оформивший чемпионство, выиграл европейский Кубок.
Два трофея хорошо, а три ещё лучше. Оставался ещё Кубок Португалии. «Порту» дошёл до финала, где встретил бывшую команду своего шефа - «Лейрию». Гол Дерлея обеспечил «драконам» своеобразный хет-трик. Жозе Моуриньо доказал, что и бывший переводчик может быть сильным тренером.
Стоит отметить и Дмитрия Аленичева. Начав сезон первым из запасных, бывший спартаковец во второй половине стал одной из ключевых фигур в команде. Недаром Моуриньо упоминал российского футболиста во всех интервью. Немало важных мячей, особенно в начале сезона, забил и литовец Эдгарас Янкаускас.
«Порту» не стал довольствоваться достигнутым, и следующий сезон оказался ещё лучше. Но это уже тема для нового рассказа.
в следующем сезоне пройди в финал Челси и Раньери, вместо Монако, возможно бы в 2004 году Порту и не выиграл бы ушастого, а на Стенфорд бридж не приехал бы Моуриньо, который и сменит итальянца, и тогда бы не понятно, как сложилась бы судьба Моуриньо и Челси. Но это лишь тема для раздумий, мы то знаем как она сложилась - Жозе выиграет два титула АПЛ подряд. После будет Интер, требл в 2010, до сих пор он "особенный".
Но в какой-то момент карьеры, он оступился, думаю это было в Реале, после них он начал, скатываться, превратясь, в тренера который начал постоянно больше уделять вниманию не своим командам, а разным высказываниям, жалобам, больше уделять своей персоне.Как следствие с двух последних мест его уволили.
1)Первая причина его падения - заигрался в "особенного",
2)Вторая причина его перехода на второй план, это появление нового тренера с новыми идеями для мирового футбола, как вы догадались - Хосепа Гвардиолы.
3)Третья причина - сам Моуриньо, не только его игра в "автобус", но и его конфликтность, отношение в команде микроклимат, что видно хорошо по Челси и МЮ, когда он ушел, они облегченно вздохнули, и это даже не смотря на то что выиграл с ними трофеи + его различные интервью, какие то перепалки с другими тренерами.
Возможно мы не все знаем, лишь можем судить по одной стороне медали, которую нам преподносят СМИ и журналисты.
И вообще я был удивлен, тем, когда он возглавил МЮ, для меня в АПЛ: Моуриньо - это Челси, а Челси - это Моуриньо. Так он и сам об этом говорил "Я лучший тренер в Истории Челси", а уже после он говорил о трех титулах выигранных в АПЛ, что больше чем у всех тренеров сегодня, и это снова в сторону "синих", а не только напомнить всем, что он до сих пор Особенный.
Моуриньо сейчас без клуба, но он с лета вроде опять будет тренькать, так почему бы ему не вернуться в Португальский чемпионат, сделать перерыв, а не идти повторно в интер или реал, как получилось с челси, есть вариант ПСЖ...... но пока не понятно куда его затянет.
Дмитрий Аленичев прекрасно вписался в команду "Драконов", забивал в двух финалов еврокубков выиграв ЛЕ и ЛЧ. мне кажется это единственный российский футболист выигравший в качестве игрока два главных трофея Европы.
Сейчас Дмитрий Анатольевич сам тренер, он не плохо подготавливает команды, но у него иногда не доходят руки, чтобы полноценно развить успех. С одной стороны это клубы, которые он выбирает с Енисеем или тульским Арсеналом, мало шансов на успех, но оба клуба он поднимал в высшую лигу, что уже хороший успех, да закрепится не удается, но это уже другое, а также Спартак, где могли и не дать. Он хороший фундамент заложил там, Карерра выиграл титул, я не хочу принижать заслуги итальянского специалиста, потому что именно Массимо выиграл титул для красно-белых и это все знают, но кто-то не может это признать. Мне кажется Спартак лишился двух хороших тренеров сначала Аленичева, после Карерры, но это уже совсем другая тема.
Иногда у меня таки мысли, почему бы Аленичеву не попробовать себя в Португалии. Этот чемпионат он знает, так как там играл. Не сказать, что португальский чемпионат сильнее или лучше российского, но все же это Европа. Сейчас говорят, молодым российским футболистам ехать в иностранные клубы, если есть возможность, так почему бы тренерам не делать также. Вон Слуцкий же себя пробует, ну понятно там есть рука, та самая, которая где-то помогает попасть в те клубы, но тем не менее это другой уровень. Понятно, что есть Карпин с Мальоркой и не удачный пример, хотя Слуцкий тоже наволял в Халле, а Сейчас худо бедно Витессет, но это тоже попытка при чем не плохая.
Сейчас Лерия в которой начинал по сути Моуриньо находится в низших лигах португальского чемпионат. Вроде у них сейчас российский владелец. один из вариантов для Аленичева поднять их в высшую лигу, так как у него есть такой опыт.
Из Порту много футболистов выйдет Деку будет играть в Барсе, Рикарду Карвалью перейдет в Челси и выиграет Евро 2016 и тд. Сейчас в АПЛ тренером Вулверхэмптона является запасной вратарь той команды Нуну Эшпиранту Санту по этому Волки сейчас в большей степени португальская команда. еще можно выделить из той команды Викто Байи, Жорже Кошта и тд, ...........
PS Что-то я слишком увлекся, вспоминая Порту, говоря и рассуждая о Моуриньо или Аленичеве.
в следующем сезоне пройди в финал Челси и Раньери, вместо Монако, возможно бы в 2004 году Порту и не выиграл бы ушастого, а на Стенфорд бридж не приехал бы Моуриньо, который и сменит итальянца, и тогда бы не понятно, как сложилась бы судьба Моуриньо и Челси. Но это лишь тема для раздумий, мы то знаем как она сложилась - Жозе выиграет два титула АПЛ подряд. После будет Интер, требл в 2010, до сих пор он "особенный".
Но в какой-то момент карьеры, он оступился, думаю это было в Реале, после них он начал, скатываться, превратясь, в тренера который начал постоянно больше уделять вниманию не своим командам, а разным высказываниям, жалобам, больше уделять своей персоне.Как следствие с двух последних мест его уволили.
1)Первая причина его падения - заигрался в "особенного",
2)Вторая причина его перехода на второй план, это появление нового тренера с новыми идеями для мирового футбола, как вы догадались - Хосепа Гвардиолы.
3)Третья причина - сам Моуриньо, не только его игра в "автобус", но и его конфликтность, отношение в команде микроклимат, что видно хорошо по Челси и МЮ, когда он ушел, они облегченно вздохнули, и это даже не смотря на то что выиграл с ними трофеи + его различные интервью, какие то перепалки с другими тренерами.
Возможно мы не все знаем, лишь можем судить по одной стороне медали, которую нам преподносят СМИ и журналисты.
И вообще я был удивлен, тем, когда он возглавил МЮ, для меня в АПЛ: Моуриньо - это Челси, а Челси - это Моуриньо. Так он и сам об этом говорил "Я лучший тренер в Истории Челси", а уже после он говорил о трех титулах выигранных в АПЛ, что больше чем у всех тренеров сегодня, и это снова в сторону "синих", а не только напомнить всем, что он до сих пор Особенный.
Моуриньо сейчас без клуба, но он с лета вроде опять будет тренькать, так почему бы ему не вернуться в Португальский чемпионат, сделать перерыв, а не идти повторно в интер или реал, как получилось с челси, есть вариант ПСЖ...... но пока не понятно куда его затянет.
Дмитрий Аленичев прекрасно вписался в команду "Драконов", забивал в двух финалов еврокубков выиграв ЛЕ и ЛЧ. мне кажется это единственный российский футболист выигравший в качестве игрока два главных трофея Европы.
Сейчас Дмитрий Анатольевич сам тренер, он не плохо подготавливает команды, но у него иногда не доходят руки, чтобы полноценно развить успех. С одной стороны это клубы, которые он выбирает с Енисеем или тульским Арсеналом, мало шансов на успех, но оба клуба он поднимал в высшую лигу, что уже хороший успех, да закрепится не удается, но это уже другое, а также Спартак, где могли и не дать. Он хороший фундамент заложил там, Карерра выиграл титул, я не хочу принижать заслуги итальянского специалиста, потому что именно Массимо выиграл титул для красно-белых и это все знают, но кто-то не может это признать. Мне кажется Спартак лишился двух хороших тренеров сначала Аленичева, после Карерры, но это уже совсем другая тема.
Иногда у меня таки мысли, почему бы Аленичеву не попробовать себя в Португалии. Этот чемпионат он знает, так как там играл. Не сказать, что португальский чемпионат сильнее или лучше российского, но все же это Европа. Сейчас говорят, молодым российским футболистам ехать в иностранные клубы, если есть возможность, так почему бы тренерам не делать также. Вон Слуцкий же себя пробует, ну понятно там есть рука, та самая, которая где-то помогает попасть в те клубы, но тем не менее это другой уровень. Понятно, что есть Карпин с Мальоркой и не удачный пример, хотя Слуцкий тоже наволял в Халле, а Сейчас худо бедно Витессет, но это тоже попытка при чем не плохая.
Сейчас Лерия в которой начинал по сути Моуриньо находится в низших лигах португальского чемпионат. Вроде у них сейчас российский владелец. один из вариантов для Аленичева поднять их в высшую лигу, так как у него есть такой опыт.
Из Порту много футболистов выйдет Деку будет играть в Барсе, Рикарду Карвалью перейдет в Челси и выиграет Евро 2016 и тд. Сейчас в АПЛ тренером Вулверхэмптона является запасной вратарь той команды Нуну Эшпиранту Санту по этому Волки сейчас в большей степени португальская команда. еще можно выделить из той команды Викто Байи, Жорже Кошта и тд, ...........
PS Что-то я слишком увлекся, вспоминая Порту, говоря и рассуждая о Моуриньо или Аленичеве.