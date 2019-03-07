Становление «подводников». «Вильярреал» Мануэля Пеллегрини. Сезон-2004/05

вчера, 15:01

«Соккер.ру» рассказывает о том, как скромный клуб заставил с собой считаться.

Нынешний соперник «Зенита» в Лиге Европе - испанский «Вильярреал» - можно назвать клубом XXI века. Не потому, что он был создан в нынешнем столетии, - клуб ведёт свою историю с 10 марта 1923 года. Просто именно в наш век «подводники» сумели закрепиться в числе сильнейших команд Испании и занять в этом обществе видное место. Кстати, прозвища «подводники» и «жёлтая подводная лодка» тоже относительно молоды.

«Всплытие» из глубин пришлось на 90-е годы ХХ века. «Вильярреал» только в 1998-м впервые пробился в Примеру, отыграл там год и был таков. Но через год, в 2000-м, клуб из одноимённого города предпринял вторую попытку, оказавшуюся куда более успешной. Сразу седьмое место. Потом два года подряд «подводники» приплывали пятнадцатыми, но при этом они представляли Испанию в Кубке Интертото. Затем было итоговое восьмое место, и у клуба стала складываться репутация крепкого середняка. Но середняку есть куда расти - показал сезон-2004/05.

Инженер из Чили

В 2004-м «Вильярреал» возглавил чилийский специалист Мануэль Пеллегрини, ещё неизвестный в Европе, но успевший заработать репутацию в Южной Америки. И в родной стране, и в Эквадоре, и в Аргентине, где он тренировал «Сан-Лоренсо» и «Ривер Плейт». И не просто тренировал, но и делал их чемпионами страны.

Инженер, а это не только прозвище, но вторая профессия Пеллегрини, посчитал, что в Южной Америке он достиг потолка. Но в Европе он был пока никто, поэтому трамплином для успеха должен был стать скромный клуб, где бы у тренера были развязаны руки. И не висел бы над головой дамоклов меч скоропостижной отставки, если вдруг что-то пойдёт не так. «Вильярреал» идеально подходил для стартовой площадки. Оставалось не оплошать самому чилийцу.

Пеллегрини не застал в команде двух южноамериканцев. Бразильский защитник Жулиано Бельетти был продан «Барселоне», а его коллега Фабрисио Колоччини пополнил ряды «Депортиво». Ушёл в «Мальорку» полузащитник Хорхе Лопес. Новобранцев было куда больше. Оборону укрепили два длинноволосых аргентинца Хуан Пабло Сорин и Гонсало Родригес. К ним присоединился боливиец Хуан Мануэль Пенья, отыгравший десяток сезонов в «Вальядолиде». В «Бенфике» присмотрели молодого правого защитника Арманду Са. Примерил жёлтую футболку полузащитник «Мурсии» Эктор Фонт. Но главным приобретением стал уругвайский нападающий Диего Форлан. Главным и самым спорным.

Я видел гол Форлана

Блондин из Уругвая сделал себе имя в аргентинском «Индепендьенте», где немало забивал. За что и был куплен «Манчестер Юнайтед» за 7 миллионов фунтов. Но в Англии у южноамериканца дела не пошли. За два с половиной года он запомнился тем, что манчестерские производители экипировки выпустили футболки с кричащей надписью «Я видел гол Форлана!». Справедливости ради, можно было видеть 10 голов Диего, что никак не соответствовало ценнику в 7 миллионов. Поэтому Алекс Фергюсон решил не удерживать уругвайца. Тем более что был куплен Уэйн Руни.

Теперь о составе или, применительно к прозвищу команды, «экипаже». В воротах обосновался молодой, но уже лысеющий Хосе Франсиско или просто Пепе Рейна. Потомственный вратарь. Его отец Мигель Рейна отыграл семь сезонов в «Барселоне», потом ещё столько же в «Атлетико», был замечен в воротах сборной Испании. Пепе пытался заиграть в «Барселоне», но на рубеже двух веков сделать это было очень сложно, особенно молодому вратарю. Зато в «Вильярреале» в него поверили и предоставили место в воротах. Ветеран Хавьер Лопес Вальехо безропотно уселся на лавочку. Правый защитник Хави Вента, левый - аргентинец Родолфо Арруабаррена. В центре ещё двое приехавших из Аргентины - уже упомянутые обладатели длинных волос Гонсало Родригес и Хуан Пабло Сорин. В запасе Арманду Са, Кике Альварес, Хуан Мануэль Пенья и Сесар Арсо. Пара опорных Хосе Хоакин Морено, он же Хосико, и пока ещё бразилец Маркос Сенна. Главным конструктором атак был ещё один аргентинец Хуан Роман Рикельме. Один из лидеров «Бока Хуниорс», получивший массу авансов на родине, не заиграл в «Барселоне». Не беда, пригодился «подводникам». Второй атакующий полузащитник Санти Касорла действовал ближе к левому флангу. На скамейке Эктор Фонт, Рохер Гарсия, игравший с братьями Оскаром и Хенисом в «Барсе» Бобби Робсона, и два аргентинца: Себастьян Батталья и Лусиано Фигероа. Считали аргентинцев? Должно получиться шесть «матросов». Основная пара нападающих Диего Форлан и Хосе Мари Ромеро, за спиной у которого были «Севилья», «Атлетико» и «Милан». В резерве Антонио Гуайре. Летом играл Сонни Андерсон, но в августе бразилец укатил на Ближний Восток.

Ранний старт

Сезон для «Вильярреала» начинался в июле. Едва вышедшая из отпуска команда отправилась играть в (недо-)Кубок Интертото. Надо сказать, что не зря. По дороге были обыграны датский «Оденсе» (3:0 и 2:0), руководимый Невио Скалой московский «Спартак» (1:0 и 2:2), немецкий «Гамбург» (1:0 и 1:0). Дошли до финала, а там другой испанский клуб - «Атлетико». Соперники обменялись одинаковыми победами 2:0. Но в серии пенальти преуспела команда Мануэля Пеллегрини, которой и досталась путёвка в Кубок УЕФА .

В первом туре чемпионата «жёлтая подводная лодка» проиграла соседям из «Валенсии», действующему в ту пору чемпиону 1:2. Зато Испания сразу увидела гол Форлана. Старт чемпионата оказался во многом смазанным. Сказывался урезанный отпуск, и отсутствие полнокровной предсезонки. Но квалификационный раунд Кубка УЕФА был пройден за счёт двух побед над шведским «Хаммарбю» - 2:1 и 3:0.

Первая победа в Ла Лиге пришлась на шестой тур, от команды Пеллегрини пострадала «Сарагоса». До этого «подводники» потоптались у зоны вылета. Поиск игры шёл тяжело. И если в групповом этапе Кубка УЕФА испано-аргентинский коллектив выглядел весьма неплохо - выездные ничьи с «Лацио» и «Партизаном», домашние победы над «Мидлсбро» и греческим «Эгалео», то дома получалось далеко не всё. Ранний вылет из Кубка от хилой в те годы «Жироны», многочисленные потери в чемпионате. Но после того, как главная задача в Европе - выход из группы - была выполнена, можно было подтянуть хвосты и в первенстве страны. Тем более что к новому году завершилась большая часть первого круга - 17 встреч из 19. «Вильярреал» находился на экваторе - десятое место.

Исполнение желаний

И вот 9 января на «Эль Мадригал» прибыла уверенно лидировавшая в чемпионате «Барселона». Команда Франка Райкаарда оторвалась от ближайшего конкурента - «Валенсии» - на 10 очков. Но одержать дежурную победу «сине-гранатовые» не смогли. Напротив, «Вильярреал» задал будущему чемпиону знатную трёпку - дубль Форлана и гол Родригеса. В сумме 3:0. Потом были выиграны четыре встречи - у «Леванте» 4:2, «Валенсии» 3:1, «Реал Сосьедад» 4:0 и «Расинга» 2:1. «Вильярреал» уже пятый. «Барселону» не догнать, «Реал» тоже. Но зацепиться за третье место, а это пропуск в Лигу чемпионов, вполне по силам.

Проигрыш «Севилье» несколько отрезвил размечтавшуюся команду. А может «подводники» всеми мыслями были в Киеве, где им предстоял матч 1/16 финала Кубка УЕФА . Там всё завершилось нулевой ничьей. Потом последовала тяжёлая победа над «Атлетико», Сорин забил победный мяч перед самым финальным свистком - 3:2. После чего настала очередь киевского «Динамо» покинуть «Эль Мадригал» на щите.

Пусть в первенстве всё шло не слишком гладко, но в чемпионате «Вильярреал» сумел обжиться на четвёртом месте, а после победы над прямым конкурентом, «Эспаньолом», 4:1 поднялись на третью позицию. В Кубке УЕФА взят очередной барьер - обыгран «Стяуа» 0:0 и 2:0. «Подводники» впервые добрались до еврокубкового четвертьфинала. Но голландский «Алкмар» оказался не по зубам - 1:2 дома и 1:1 на выезде. Можно было сосредоточиться на чемпионате. Апрельский спад был преодолён. После проигрышей «Реалу» и «Осасуне» команда Пеллегрини совершила рывок - в пяти майских матчах четыре победы и ничья с «Барселоной» на «Камп Ноу». «Вильярреал» перешагнул финишную черту третьим, что стало самым грандиозным на тот момент успехом клуба. Сезон, длившийся 11 месяцев, получился на славу.

Команда играла в яркий, радующий глаз футбол. Превосходно проявили себя Рикельме и Касорла, Маркус Сенна получил испанский паспорт, а вместе с ним и билет в сборную Испании. Но главным именинником выглядел Диего Форлан. Форвард сорвал с себя клеймо незабивного. Более того, с 25 голами только в чемпионате он выиграл «пичичи» - звание лучшего бомбардира Ла Лиги, опередив на один гол Самуэля Это’О. Прекрасную прессу получил Пепе Рейна. Летом он покинул «Эль Мадригал», приняв предложение победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля». Единственная, но серьёзная потеря «подводников» в преддверии дебюта в Лиге чемпионов. А о том, каким будет этот дебют и кем Пеллегрини заменит Пепе, прочитаете как-нибудь в другой раз. Это не последний рассказ о «Вильярреале».