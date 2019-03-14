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«Ливерпуль» подтвердил английское превосходство

вчера, 01:56
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Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Родригес Хамес
Родригес Хамес
Полузащитник

Четверо из восьми претендентов на европейскую футбольную корону из одной лиги, и «Соккер.ру» подтверждает заслуженность успехов британцев. 

Чистое поражение «Баварии», которая на себя высоких стандартов и времен Хайнкеса абсолютно не похожа. Клопп поставил на опыт и на свое понимание минусов соперника, и выиграл. Милнер вышел с первых минут вместо ожидаемого Фабиньо, а у Ковача не было ни одного сюрприза в стартовом составе. Роббен не восстановился, Горецку не предпочли Хамесу, Коман не сыграл с первых минут – не готов до конца, поэтому фланги в атаке закрывали Гнабри и Рибери. 

У «Ливерпуля» могло быть преимущество в центре поля, ведь получалось три хавбека против двух в фазе атаки – Алькантара и Мартинес не могли рассчитывать на адекватную помощь Родригеса в прессинге, хотя Хамес был заведен и действовал агрессивно. Но травма Хендерсона заставила поставить Фабиньо по центру конструкции, и он ошибался, пока не успокоился, и пока Клопп не намекнул «Ливерпулю», что соперник сейчас как «Реал» - допустит ровно столько ошибок, как нужно. 

Хотя примерно двадцать первых минут матча «Бавария» потратила на позиционные атаки – имели преимущество по владению мячом 64 % на 36 %, «Ливерпуль» во второй половине первого тайма резко и успешно обозначил прессинг, и почти сразу забил такой важный первый выездной мяч. Правда, благодаря дальней передаче ван Дейка, а не перехвату, из-за отличной ориентации Мане в пространстве и явной ошибки Мануэля Нойера. Вряд ли немец, пересмотрев эпизод, поймет, зачем выбежал к линии штрафной.

Одной из существенных проблем первого матча было отсутствие прицельных ударов. Сегодня была сходная проблема, зато первое попадание в створ привело к голу – Мане круто развернулся и идеально закинул мяч в сетку парашютом между защитниками. «Ливерпуль» сразу после гола обозначил ключевую разницу с «Баварией» - мерсисайдцы работали интенсивнее, но затем по непонятным причинам англичане словно «выключились». В результате резкое подключение Гнабри к атаке привело к прострелу, который Матип завершил автоголом. 

Винить камерунца не имеет смысла – ошибся не он, и вообще Жоэль хорошо смотрелся в матче, где у «Ливерпуля» часто менялась местами тройка в атаке – с явным расчетом на ошибку Рафиньи справа (и ляп дождались, ведь именно бразилец зазевался, позволив Мане остаться в правильном положении перед голом), а вот в опорной зоне англичане работали куда хуже. Но «Бавария» чаще владела мячом и реже контролировала игру. Гости ставили на индивидуальную работу и могли уйти на перерыв без пропущенного мяча, но результативная ничья их тоже устраивала. 

А когда увидели, что «Бавария» совсем мертвая – ван Дейк и Мане довели дело до чистой победы, сработали мастерские навесы и правильный выбор позиции. И в обороне отработали прекрасно, ведь у Алиссона два сэйва за игру, а единственный он мяч пропустил от своего же защитника. Пусть за спиной Матипа мяч караулил Левандовски, но по факту за два игровых часа «Бавария» не забила «Ливерпулю» ни одного мяча.

Цифровое измерение поединка

- Нойер стал сегодня всего шестым вратарем в истории Лиги чемпионов с 100 матчами за плечами. Кан, Вальдес, Буффон, Касильяс и Чех – первая пятерка. Но вряд ли Мануэль доволен своей игрой в юбилейном матче, ведь подарил «Ливерпулю» гол и рано вылетел из турнира; 

- «Ливерпуль» в предыдущих пяти выездных матчах до выезда в Мюнхен забил всего три мяча, а выиграл только один поединок (еще 1 ничья и 3 поражения). Команде Клоппа непросто даются голы в гостях, но сегодня соперник был настолько слабым, что удалось забить трижды, хотя назвать матч зрелищным при этом сложно – равная борьба разминулась с Мюнхеном; 

- «Бавария» вылетела до четвертьфинала Лиги чемпионов впервые за восемь лет. Столкнулись два удачливых коллектива, когда говорим об 1/8-й финала. Немцы обычно проходили дальше – в том числе после выездных ничьих, но и «красные» не вылетали. Оказалось, статистика намекала на редкое событие – первое за 5 матчей поражение «Баварии» от англичан в родных стенах; 

- «Ливерпуль» теперь имеет не просто очередную победу в матче первого раунда плей-офф (6 в 8 поединках без единого поражения), но и всего второй раз за 10 лет прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов. Клопп вернул «красных» туда, где они были при Бенитесе. Кроме того, у «Ливерпуля» 5 подряд матч в Германии без поражений; 

- в этом раунде три английских клуба выбили три команды из немецкой Бундеслиги. Причем в каждом случае речь о доминировании. У «Ливерпуля» счет по точным ударам 2:6. Все шло к вылету «Баварии». Даже если вспомнить падение Левандовски в штрафной, то надо отметить – явного толчка и повода для назначения пенальти не было, а футбольный закон не работает на «прецедентах», поэтому Бернардески можно не вспоминать; 

- похоже, в конце сезона Ковач покинет свой пост. А руководство «Баварии» наконец залезет в казну клуба ради новых трансферов. Или же Нико доверят осваивать большой бюджет? Посмотрим, но сегодня немцы очень разочаровали – играли дома против «Ливерпуля», который забуксовал, а пропустили 3 мяча. Для немецкого фаворита это много. Но еще хуже, что мюнхенцы нанесли всего 2 точных удара по чужим воротам. Причем один из них на счету защитника Алабы – линия атаки провалилась.

Герой матча. Садио Мане («Ливерпуль»)

И не только этого поединка. Мане в 10 последних матчах за команду Клоппа придумал 10 голов – прекрасный показатель для одного из тройки результативных нападающих. Сегодня сделал второй дубль подряд и третий за четыре матча. Конечно, лучше бы он оставил один из голов в ворота «Уотфорда» для дерби с «Эвертоном», но и так получилось шикарно. 

Крутой разворот после ошибки Нойера и грамотная игра после паса Салаха позволили Мане стать героем матча, где «Ливерпуль» ставил на командный футбол. Им хватило скорости и резвости на второй тайм, в отличие от вялой «Баварии», а голы Мане – как вишенка на торте. К слову, тактика Клоппа с круговоротом атакующего трио у чужих ворот сработала. Запутали немцев несколько раз. 

Английские клубы – фавориты Лиги чемпионов? 

Вероятность увидеть английскую команду в финале сейчас самая высокая за последние восемь лет. Не списываем со счетов ни «Барселону», ни «Порту», «Аякс» или «Ювентус», но сразу четыре клуба АПЛ вышли в следующую стадию. Солидно получилось, хотя МЮ и «Ливерпулю» пришлось потрудиться, чтобы после не самых лучших первых матчей доказать преимущество во вторых. 

Теперь высокая вероятность увидеть английскую дуэль в следующем раунде, хотя вряд ли слепой жребий так поиздевается над представителями АПЛ, что сведет их в одной стороне сетки. В пятницу обещали определить не только пары четвертьфинальной стадии, но и провести жеребьевку полуфиналов – сразу будем знать полный расклад. 

Но с таким составом участников интересно будет в любом случае. И это, учтите, ПСЖ, «Реал», «Атлетико» и «Бавария» остались за бортом, а ведь здесь три команды, которые много раз заходили в полуфиналы! Но «Ливерпуль» оказался сильнее немцев, включивших скорости только после первого пропущенного мяча, однако ненадолго. А вот Клопп и его команда сыграли грамотнее. Мане – герой, «красные» ждут жеребьевку, как и вся футбольная Европа. 

Все тайком мечтают о попадании на «Порту», но никто не хочется пересекаться с «Манчестер Сити» или «Барселоной», даже сами команды не желают видеться друг с другом так рано. Интересно, какими получатся четвертьфинальные пары? «Ливерпуль» ведь явно рассчитывает зайти в ЛЧ далеко, раз получается. Клопп показал, что грамотности и смелости ему для сражений на двух фронтах хватает, но «Бавария» оказалась неожиданно легкой добычей – дальше будет сложнее.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   184 / 1074
вчера в 22:19
смотрю на фотокадр,где истинный ариец кланяется какому то англо-африканцу... дожилися))))
Воин666
Воин666 ответил goalaktika
   305 / 1074
вчера в 14:03
Был бы интересен такой жребий Барса- Сити Аякс - Ттх Порту- Ливер Юве- Мю
Особенно Порту-Ливерпуль будет незабываемое зрелище. Даже страшно представить кто же тут фаворит.
anyway
anyway ответил Рыжая Борода
   113 / 1074
вчера в 12:19
Топ клубы Англии уже давно перестали быть "английскими"как по форме так и по существу
если что все игроки сборной англии играют в апл
DXTK
DXTK ответил goalaktika
   138 / 1074
вчера в 12:04
Был бы интересен такой жребий Барса- Сити Аякс - Ттх Порту- Ливер Юве- Мю
хороший жребий, А где Реал что-то найти не могу?
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил DXTK
   426 / 1074
вчера в 11:52
Отстань от Реала,балабол красноперый!!
Klaus-S
Klaus-S
   286 / 1074
вчера в 10:57
Не согласен с тем что Бавария была настолько слаба. Победа далась нелегко. Следующим соперником хотелось бы видеть любую команду, кроме Сити. Барселону или Юве вполне можем пройти. Жаль, Робертсон не сыграет в первом матче.
борька
борька
   266 / 1074
вчера в 10:44
Гитлер, капут!
Dudikoff
Dudikoff ответил Stormtrooper-26
вчера в 09:56
Согласен, это не англичане так сильны, а скорее остальные фавориты нынче далеко не те что в прошлых сезонах...
Ну,тогда уж нужно учесть, что кроме мс ни один английский клуб сейчас не показывает своей лучшей игры.
goalaktika
goalaktika
   704 / 1074
вчера в 09:47
Был бы интересен такой жребий
Барса- Сити
Аякс - Ттх
Порту- Ливер
Юве- Мю
Don trambon
Don trambon
   62 / 1074
вчера в 09:23
А где наш конунг то местный? ухахах
Лишь бы не в вальхаллу отправился после такого унижения любимой команды(
neverwin
neverwin
   869 / 1074
вчера в 09:11
Тем более если слабаки, в ЛЧ ловить вам нечего.
Мане в этом сезоне приятно удивляет.
DXTK
DXTK
   138 / 1074
вчера в 08:57
только недавно кто-то тут ванял, что английские клубы и сборная ничего не умеют, снова вышли в четвертьфинал, поздравлю ливерпуль с победой наказали баварию, щас нелепая отмаза немцы сдулись.

в прошлом году они дошли до финала, если бы не 12 игрок Реала, могли бы еще и тогда что-то взять.

но что самое интересное Тоттенхэм и Ливерпуль от ЛЧ отцепили лидеров Боруссию и Баварию, а МС аутсайдера разнес. МЮ достойно отеснил французский мешок. все английские клубы с выходом в четвертьфинал назло тем кто не любит АПЛ лигу ведь это самый лучший сильнейший чемпионат.

PS Юрген Клопп как всегда наказал Баварию ничего удивительного, когда его команда на подъеме они всегда превосходят их.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Funny_Smailik
   520 / 1074
вчера в 08:55
Англичане достойно сыграли, но думаю это больше спад у немцев, чем возрождение бей беги лиги. Они играли также как и в прошлом году. Бавария не та, и Атлетико, и Реал, а ПСЖ до сих пор не созрел для ЛЧ. Но в любом случае англичане учатся на ошибках, и в этом году у них реальный шанс получить ушастого, особенно у Мансити. Хороший ход набрал :) П.С. Надеюсь при встрече с Барсой автобусов не будет, а будет открытый и красивый футбол, а то играть как Челси просто отвратительно - лежать возле ворот и надеятся на контратаку, за что и ненавидят матрас обычно.
Согласен, это не англичане так сильны, а скорее остальные фавориты нынче далеко не те что в прошлых сезонах...
Don trambon
Don trambon
   62 / 1074
вчера в 08:48
Как и говорил - баварка это дно, только в своём чемпе обесцененные трофеи брать способна.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   409 / 1074
вчера в 08:33
Англичане достойно сыграли, но думаю это больше спад у немцев, чем возрождение бей беги лиги. Они играли также как и в прошлом году. Бавария не та, и Атлетико, и Реал, а ПСЖ до сих пор не созрел для ЛЧ. Но в любом случае англичане учатся на ошибках, и в этом году у них реальный шанс получить ушастого, особенно у Мансити. Хороший ход набрал :)

П.С. Надеюсь при встрече с Барсой автобусов не будет, а будет открытый и красивый футбол, а то играть как Челси просто отвратительно - лежать возле ворот и надеятся на контратаку, за что и ненавидят матрас обычно.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1074
вчера в 07:21
На Левандовски не было пенальти как и на Бернардески))
GKN
GKN
   221 / 1074
вчера в 06:50
Молодцы
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   512 / 1074
вчера в 04:07
Топ клубы Англии уже давно перестали быть "английскими"как по форме так и по существу
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
вчера в 03:43
100% будут английские пары, нам достанется кто-то из Манчестера, интерсно будет посмотреть Барселона-Ювентус
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