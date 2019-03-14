«Ливерпуль» подтвердил английское превосходство

вчера, 01:56

Четверо из восьми претендентов на европейскую футбольную корону из одной лиги, и «Соккер.ру» подтверждает заслуженность успехов британцев.

Чистое поражение «Баварии», которая на себя высоких стандартов и времен Хайнкеса абсолютно не похожа. Клопп поставил на опыт и на свое понимание минусов соперника, и выиграл. Милнер вышел с первых минут вместо ожидаемого Фабиньо, а у Ковача не было ни одного сюрприза в стартовом составе. Роббен не восстановился, Горецку не предпочли Хамесу, Коман не сыграл с первых минут – не готов до конца, поэтому фланги в атаке закрывали Гнабри и Рибери.

У «Ливерпуля» могло быть преимущество в центре поля, ведь получалось три хавбека против двух в фазе атаки – Алькантара и Мартинес не могли рассчитывать на адекватную помощь Родригеса в прессинге, хотя Хамес был заведен и действовал агрессивно. Но травма Хендерсона заставила поставить Фабиньо по центру конструкции, и он ошибался, пока не успокоился, и пока Клопп не намекнул «Ливерпулю», что соперник сейчас как «Реал» - допустит ровно столько ошибок, как нужно.

Хотя примерно двадцать первых минут матча «Бавария» потратила на позиционные атаки – имели преимущество по владению мячом 64 % на 36 %, «Ливерпуль» во второй половине первого тайма резко и успешно обозначил прессинг, и почти сразу забил такой важный первый выездной мяч. Правда, благодаря дальней передаче ван Дейка, а не перехвату, из-за отличной ориентации Мане в пространстве и явной ошибки Мануэля Нойера. Вряд ли немец, пересмотрев эпизод, поймет, зачем выбежал к линии штрафной.

Одной из существенных проблем первого матча было отсутствие прицельных ударов. Сегодня была сходная проблема, зато первое попадание в створ привело к голу – Мане круто развернулся и идеально закинул мяч в сетку парашютом между защитниками. «Ливерпуль» сразу после гола обозначил ключевую разницу с «Баварией» - мерсисайдцы работали интенсивнее, но затем по непонятным причинам англичане словно «выключились». В результате резкое подключение Гнабри к атаке привело к прострелу, который Матип завершил автоголом.

Винить камерунца не имеет смысла – ошибся не он, и вообще Жоэль хорошо смотрелся в матче, где у «Ливерпуля» часто менялась местами тройка в атаке – с явным расчетом на ошибку Рафиньи справа (и ляп дождались, ведь именно бразилец зазевался, позволив Мане остаться в правильном положении перед голом), а вот в опорной зоне англичане работали куда хуже. Но «Бавария» чаще владела мячом и реже контролировала игру. Гости ставили на индивидуальную работу и могли уйти на перерыв без пропущенного мяча, но результативная ничья их тоже устраивала.

А когда увидели, что «Бавария» совсем мертвая – ван Дейк и Мане довели дело до чистой победы, сработали мастерские навесы и правильный выбор позиции. И в обороне отработали прекрасно, ведь у Алиссона два сэйва за игру, а единственный он мяч пропустил от своего же защитника. Пусть за спиной Матипа мяч караулил Левандовски, но по факту за два игровых часа «Бавария» не забила «Ливерпулю» ни одного мяча.

Цифровое измерение поединка

- Нойер стал сегодня всего шестым вратарем в истории Лиги чемпионов с 100 матчами за плечами. Кан, Вальдес, Буффон, Касильяс и Чех – первая пятерка. Но вряд ли Мануэль доволен своей игрой в юбилейном матче, ведь подарил «Ливерпулю» гол и рано вылетел из турнира;

- «Ливерпуль» в предыдущих пяти выездных матчах до выезда в Мюнхен забил всего три мяча, а выиграл только один поединок (еще 1 ничья и 3 поражения). Команде Клоппа непросто даются голы в гостях, но сегодня соперник был настолько слабым, что удалось забить трижды, хотя назвать матч зрелищным при этом сложно – равная борьба разминулась с Мюнхеном;

- «Бавария» вылетела до четвертьфинала Лиги чемпионов впервые за восемь лет. Столкнулись два удачливых коллектива, когда говорим об 1/8-й финала. Немцы обычно проходили дальше – в том числе после выездных ничьих, но и «красные» не вылетали. Оказалось, статистика намекала на редкое событие – первое за 5 матчей поражение «Баварии» от англичан в родных стенах;



- «Ливерпуль» теперь имеет не просто очередную победу в матче первого раунда плей-офф (6 в 8 поединках без единого поражения), но и всего второй раз за 10 лет прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов. Клопп вернул «красных» туда, где они были при Бенитесе. Кроме того, у «Ливерпуля» 5 подряд матч в Германии без поражений;

- в этом раунде три английских клуба выбили три команды из немецкой Бундеслиги. Причем в каждом случае речь о доминировании. У «Ливерпуля» счет по точным ударам 2:6. Все шло к вылету «Баварии». Даже если вспомнить падение Левандовски в штрафной, то надо отметить – явного толчка и повода для назначения пенальти не было, а футбольный закон не работает на «прецедентах», поэтому Бернардески можно не вспоминать;

- похоже, в конце сезона Ковач покинет свой пост. А руководство «Баварии» наконец залезет в казну клуба ради новых трансферов. Или же Нико доверят осваивать большой бюджет? Посмотрим, но сегодня немцы очень разочаровали – играли дома против «Ливерпуля», который забуксовал, а пропустили 3 мяча. Для немецкого фаворита это много. Но еще хуже, что мюнхенцы нанесли всего 2 точных удара по чужим воротам. Причем один из них на счету защитника Алабы – линия атаки провалилась.

Герой матча. Садио Мане («Ливерпуль»)

И не только этого поединка. Мане в 10 последних матчах за команду Клоппа придумал 10 голов – прекрасный показатель для одного из тройки результативных нападающих. Сегодня сделал второй дубль подряд и третий за четыре матча. Конечно, лучше бы он оставил один из голов в ворота «Уотфорда» для дерби с «Эвертоном», но и так получилось шикарно.

Крутой разворот после ошибки Нойера и грамотная игра после паса Салаха позволили Мане стать героем матча, где «Ливерпуль» ставил на командный футбол. Им хватило скорости и резвости на второй тайм, в отличие от вялой «Баварии», а голы Мане – как вишенка на торте. К слову, тактика Клоппа с круговоротом атакующего трио у чужих ворот сработала. Запутали немцев несколько раз.

Английские клубы – фавориты Лиги чемпионов?

Вероятность увидеть английскую команду в финале сейчас самая высокая за последние восемь лет. Не списываем со счетов ни «Барселону», ни «Порту», «Аякс» или «Ювентус», но сразу четыре клуба АПЛ вышли в следующую стадию. Солидно получилось, хотя МЮ и «Ливерпулю» пришлось потрудиться, чтобы после не самых лучших первых матчей доказать преимущество во вторых.



Теперь высокая вероятность увидеть английскую дуэль в следующем раунде, хотя вряд ли слепой жребий так поиздевается над представителями АПЛ , что сведет их в одной стороне сетки. В пятницу обещали определить не только пары четвертьфинальной стадии, но и провести жеребьевку полуфиналов – сразу будем знать полный расклад.

Но с таким составом участников интересно будет в любом случае. И это, учтите, ПСЖ , «Реал», «Атлетико» и «Бавария» остались за бортом, а ведь здесь три команды, которые много раз заходили в полуфиналы! Но «Ливерпуль» оказался сильнее немцев, включивших скорости только после первого пропущенного мяча, однако ненадолго. А вот Клопп и его команда сыграли грамотнее. Мане – герой, «красные» ждут жеребьевку, как и вся футбольная Европа.