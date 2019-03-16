Перелёт над планкой. «Наполи» Оттавио Бьянки. Сезон-1986/87

вчера, 17:00

«Соккер.ру» - о том, как Диего Марадона помог неаполитанцам выиграть Скудетто.

Чемпионат мира 1986 года стал триумфом сборной Аргентины и её лидера Диего Марадоны. Который доказал всему миру, что действительно является выдающимся футболистом. Плутом он тоже оказался не менее выдающимся. Вспомним гол рукой в ворота англичан.

Марадона танцует соло

Однако даже те, кто корил Марадону за это жульничество, не могли не признать его талант. Ибо на мексиканских полях десятый номер аргентинцев сотворил куда больше, чем схитрил в игре со сборной Англии. Благодаря ему относительно скромная по составу сборная Аргентины выиграла Кубок мира.

Популярность Марадоны достигла заоблачных высот и проявлялась в самых разных формах. Например, на популярном в нашей стране концерте «Песня года» Анне Вески распевала «Марадона, Марадона, Марадона, ненадолго свой футбол останови». Правда, автор слов почему-то предлагал аргентинцу пригласить исполнительницу на бразильский танец самбу, а не на традиционное для его страны танго.

Сам же Диего решил не останавливаться. Исполнив мечту аргентинцев в золоте чемпионата мира, он был намерен озолотить неаполитанцев. Отметивший в 1986 году своё шестидесятилетие «Наполи» ни разу не выигрывал Скудетто. В предыдущем сезоне, о котором вы могли прочитать, «партенопейцы» финишировали третьими. Дважды (на тот момент) южане занимали второе место, два раза выигрывали Кубок. Но чемпионом «Наполи» не был. Пора бы было стать.

У руля команды оставался Оттавио Бьянки. Редкий тренер, умевший ладить с Марадоной и подчинять строптивца. Сохранился и костяк «бронзовой» команды. Конечно, всегда кто-то уходит и кто-то приходит. Но большинство футболистов остались на «Сан-Паоло».

Сначала о тех, кто покинул коллектив. Соотечественник Марадоны чемпион мира 1978 года Даниэль Бертони перебрался в «Удинезе». Всего один год побыл неаполитанцем и уехал в «Болонью» Эральдо Печчи. Молодой нападающий Франческо Байано отправился за практикой в «Эмполи». Недосчитались и запасного Раймондо Марини, примерившего голубую футболку «Лацио».

Рэмбо с подходящей фамилией

Из «Авеллино» пришёл полузащитник Фернандо Ди Наполи. С такой фамилией ему сам Бог велел играть в Неаполе. «Рэмбо» (этим прозвищем Фернандо был обязан внешним сходством с актёром Сильвестром Сталлоне) был одним из немногих, кто хорошо сыграл на неудачном для сборной Италии чемпионате мира. Оставаться в «Авеллино» с таким талантом было бы глупо, поэтому Ди Наполи согласился стать одноклубником Марадоны. Из «Удинезе» был приглашён способный, но не слишком результативный нападающий Андреа Карневале. В «Бари» присмотрели опорника Лучиано Солу. Защитник Джузеппе Вольпечина и полузащитник Чиро Миро пришли из «Пизы».

Что же получилось у Оттавио Бьянки? В воротах Клаудио Гарелла, уже выигрывавший Скудетто с «Вероной» (об этом подвиге веронцев «Соккер.ру» тоже рассказывал). Раффаэле Ди Фуско привычно грел лавочку. «Железный столб» Клаудио Брусколотти по-прежнему был в ответе за правый фланг, а слева на вахту заступил Джузеппе Вольпечина. Но по ходу сезона ветеран Брусколотти был вытеснен Чиро Феррарой. Если вы не забыли, то в предыдущем сезоне в составе неаполитанцев было сразу два защитника с таким именем. Причём ровесника. Один Чиро Феррара не выдержал и ушёл в «Салернитано». А второй прижился. Футболист с похожей фамилией Морено Феррарио составлял с Алессандро Реникой пару центральных защитников. Ещё имелись Массимо Филарди, Тебальдо Бильярди и Андреа Караннанте, уступивший левый фланг Вольпечине.

В средней линии – опорник Сальваторе Баньи, ближе к атаке Фернандо Ди Наполи и Франческо Романо. Диего Марадона – свободный художник. Резервисты Чиро Миро, Лучиано Сола, Луиджи Каффарелли. Основная пара нападающих Бруно Джордано и Андреа Карневале. В запасе Доменико Пенсо.

«Адзурри» начали чемпионат матчем в Брешии. Гол Диего Марадоны принёс два очка. Но обыграть дома «Удинезе» не получилось, несмотря на первый гол Ди Наполи. С бывшей командой «Рэмбо» тоже разошлись миром – 0:0. Только в четвёртом туре «Наполи» показал себя с наилучшей стороны, обыграв «Торино» на «Сан-Паоло» 3:1. Затем неаполитанцы выиграли в Генуе у «Сампа» благодаря пенальти, реализованному Марадоной. После пяти туров у «Ювентуса» и «Наполи» по 8 очков. Так наметилась пара претендентов на Cкудетто.

Европейская кампания оказалась скоротечной. «Партенопейцы» ограничились двумя матчами с «Тулузой» в 1/32 финала Кубка УЕФА . Выиграв дома 1:0 (отличился Карневали, оказавшийся вовсе не таким уж незабивным), «Наполи» проиграл с тем же результатом во Франции. Выяснение отношений дошло до пенальти, которые лучше пробили французы. Роковым оказался промах с точки Диего. «Тулуза» вышла потом на «Спартак». Неаполитанцы же отложили спор с «красно-белыми» на четыре года, и Марадона той осенью в СССР не приехал. И пригласить на самбу Анне Вески, естественно, не смог.

Перед тем, как отправиться в Турин на свидание с «Юве», Марадона и его товарищи обыграли «Рому» в столице Италии, а потом дома сгоняли нулевую ничью с «Интером». К очной встрече соперники пришли с одинаковым количеством очков – по 12, но разница мячей у туринцев была куда лучше - +12 против +5.

Праздник к нам приходит

Первый тайм по нулям. Хотя моментов было немало. Но вратари - Стефано Таккони и Клаудио Гарелла - были хороши, да и защитники смело становились на пути мяча. Через пять минут после перерыва Микаэль Лаудруп добил в сетку мяч, отражённый Гареллой. Но рано обрадовались тиффози «Ювентуса». За 17 минут до финального свистка карета «старой синьоры» стала превращаться в тыкву. Таккони несколько раз спас туринцев, но на 73-й минуте подача углового завершилась голом Морено Феррарио. Не прошло и минуты, как новый угловой и снова гол. На этот раз Бруно Джордано. Ну и точный удар Джузеппе Вольпечины «на десерт» – 1:3. «Наполи» вышел в лидеры итальянского чемпионата.

После выигрыша у «Ювентуса» неаполитанцы не пожалели «Эмполи» - 4:0. Карневале сделал дубль, по голу на счету Марадоны и Баньи. Обыграть «Верону» на «Сан-Паоло» не вышло. Но «Ювентус» проиграл «Роме» и пропустил римлян на вторую строчку.

«Наполи» намеревался пройти первый круг без проигрышей и выиграть его. Но всё испортила «Фиорентина», выиграв во Флоренции 3:1. Вперёд выскочил «Интер». Но лидерство, а вместе с ним победу в первой половине чемпионата удалось вернуть через неделю за счёт крупной победы над «Асколи». «Интер» же оступился в Вероне.

Второй круг «адзурри» начали с четырёх побед, что позволило отдалиться от «Интера» на четыре очка. В очередной раз сменился главный преследователь. Попытку догнать близнецов предприняла «Рома». Но отрыв в шесть очков заметно усложнял задачу столичного клуба.

С «Ромой» и «Интером» на это раз ничья и проигрыш. Миланцы приблизились и отставали на два очка. Очень своевременной стала вторая победа над «Ювентусом», обеспеченная голами Реники и Романо. До конца чемпионата оставалось четыре тура. И судьба Скудетто ещё не была решена. Одержана очень важная победа над «Миланом» 2:1 – спасибо Карневале с Марадоной.

Долгожданный выигрыш чемпионского титула оказался каким-то будничным. «Наполи» не без труда ушёл от поражения с «Комо». Но «Интер» оступился в игре с «Асколи», после чего утратил все шансы догнать лидера. На домашний матч с «Фиорентиной» неаполитанцы вышли уже в звании чемпионов. Выиграть у флорентийцев не получилось. Но это было излишне. Весь Неаполь погрузился в ликование.

«Наполи» не ограничился победой в чемпионате. Был выигран и Кубок Италии. В финале подопечные Оттавио Бьянки дважды обыграли «Аталанту» 3:0 в Неаполе и 1:0 в Бергамо. Марадона в этих встречах сам не забивал. Но именно аргентинец с 10 голами стал лучшим снайпером южан. А сколько мячей было забито с участием аргентинца! Диего заслуженно стал кумиром Неаполя. Да и для него самого этот успех был очень важен. Особенно после неудачи в «Барселоне».

Оттавио Бьянки же видел в покорении этой высоты в первую очередь возможность расти и развиваться. Взять титул и успокоиться, как это сделала «Верона», было для него неприемлемо. Впереди были Кубок чемпионов, баталии в Серии А. Марадона находился в самом расцвете сил, а значит «адзурри» могли горы свернуть. Но сворачивание гор - выигрыш ещё одного Скудетто и победа в европейском турнире - требовали дальнейшей модернизации. Долго ездить на Марадоне не получилось бы.