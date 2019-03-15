«Кислотные диджеи-2». «Боруссия» (Дортмунд) Оттмара Хитцфельда. Сезон 1995/96

вчера, 17:43

«Соккер.ру» продолжает рассказ о замечательной команде девяностых.

В первом рассказе вы могли прочитать, как «Боруссия» удивила и своей игрой, и своей необычной формой. В качестве экипировки были избраны футболки ядовито жёлто-зелёного цвета, светившиеся в темноте. Или «кислотные», как их называли. Новая экипировка быстро разлеталась с прилавков, а игра самой команды привлекала на трибуны большое количество зрителей.

Всё ради защиты титула

После паузы в 31 год и первый раз в формате бундеслиги «Боруссия» выиграла Серебряную салатницу - приз, вручаемый за победу в чемпионате Германии. Привёл «чёрно-золотых» к этому триумфу Оттмар Хитцфельд, сделавший себе репутацию тренера в Швейцарии. Его и в Германии некоторое время считали скорее швейцарцем. Успех пришёл не сразу, а на четвёртый год работы в Дортмунде.

Пока весь Дортмунд и окрестности праздновали долгожданное чемпионство, Хитцфельд обивал пороги кабинета Герда Нибаума и требовал усиления состава. В первую очередь тренер хотел видеть в команде лучшего бомбардира (на пару с Марио Баслером) Хайко Херрлиха. Мёнхенгладбахская «Боруссия» же не хотела расставаться с нападающим. После долгих переговоров одноклубники пришли к согласию, но Хайко вырос в цене в 9 раз. Оборону укрепил чемпион мира 1990 года Юрген Колер, отыгравший четыре года в «Ювентусе». До отъезда на Апеннины Юрген играл в «Баварии», и перехватить его у мюнхенцев было высшим пилотажем. Колер стал пятым «итальянцем» в команде Хитцфельда. Ранее из Серии А прибыли Маттиас Заммер, Штефан Ройтер, Карл-Хайнц Ридле и Андреас Мёллер. В этот список можно добавить нападающего Рубена Сосу, даром, что он уругваец, а не немец. До приезда в Дортмунд Рубен играл за «Лацио» и «Интер». Нападающий Патрик Бергер прибыл из пражской «Славии».Ещё один новичок - левый защитник «Фрайбурга» Йорг Хайнрих надел кислотную футболку уже по ходу сезона - после первого круга. В тренерский штаб вошёл легендарный Харальд «Тони» Шумахер. Чемпион Европы 1980 года и обладатель двух позолоченных медалей чемпионатов мира - 1982-го и 1986-го занял должность тренера по работе с вратарями. Ранее он успел поработать на таком же посту в «Баварии». Тони, которому перевалило за сорок, не предполагал, что по ходу сезона ему придётся снова надеть перчатки и встать в ворота.

Стоит напомнить состав «Боруссии». В воротах Штефан Клос. Протеже Хитцфельда стал любимцем «Вестфаленштадиона». Ветеран Вольфганг Де Бир давно стал обитателем лавочки. На позиции свободного центрального защитника действовал Маттиас Заммер. Справа Штефан Ройтер, слева Бодо Шмидт. Во втором круге левый фланг оказался в ведении Йорга Хайнриха. На позиции переднего центрального защитника Юрген Колер или бразилец Жулио Сезар. Или оба, если Заммер выдвигался вперёд, на позицию опорного полузащитника в пару к Штефану Фройнду. В средней линии Михаэль Цорк, выше к нападающим Андреас Мёллер, ближе к правому флангу держался Ларс Риккен. В резерве также защитники Мартин Крее, Карстен Вольтерс и Гюнтер Кутовски, полузащитники Рене Третчок, Ларс Мюллер, Патрик Бергер, Кнут Райнхардт и Томас Франк.

Хайко Херрлих, за которого так торговались две «Боруссии», очень тяжело приживался в новой команде, и в итоге проиграл борьбу Карлу-Хайнцу Ридле. Который действовал в паре со Стефаном Шапюиза. Также помимо Херрлиха атаку могли усилить Ибрагим Танко и Рубен Соса.

Долой грибы, даёшь лимоны

Немного о форме. Она осталась «кислотной», а именно яркой и светящейся, но в ней возобладал жёлтый цвет. В клубе сочли, что все оттенки зелёного больше подходят «Вердеру» или гладбахской «Боруссии» (про «Вольфсбург» в высшем немецком обществе ещё не знали), поэтому майки из цвета ядовитых грибов стали лимонными. Новые футболки так же стали популярны и продаваемы. Стало быть, в клубную казну потекли деньги.

Сезон начался с приятного события - выигрыша Суперкубка Германии. Гол Жулио Сезара рассудил спор двух «Боруссий» в пользу Дортмунда. Старт чемпионата чемпионы если не провалили, то скомкали. Ничьи с «Байером» и «Кайзерслаутерном», проигрыш в Ростоке «Ганзе» 2:3. Первая победа пришла в четвёртом туре. Снова пострадали одноклубники. Херрлих забил самый первый мяч в чемпионате, но потом вдруг растворился на поле в следующих встречах. Соса положил парочку «Ганзе» в проигранной встрече.

После выигрыша у второй «Боруссии» дела «чёрно-золотых» пошли на поправку были одержаны ещё четыре победы с общим счётом 16:6. Досталось и вечному фавориту «Баварии», которая была обыграна в Дортмунде 3:1. В середине встречи обменялись голами Штефан Ройтер и Кристиан Нерлингер. В концовке сработали замены Хитцфельда. Цорк и Соса вышли и добили мюнхенцев. После этого выигрыша «Боруссия» вышла на второе место. Правда отставание от лихо стартовавших баварцев, с которыми работал Отто Рехагель, выглядело угрожающе - четыре очка после восьми туров. Было - 7. До поездки в Дортмунд «Бавария» выиграла семь встреч из семи.

В групповом этапе Лиги чемпионов старт тоже не задался. В первой же домашней встрече с «Ювентусом» - печальные 1:3. Не смогли «чёрно-золотые» удержать победный счёт с «Рейнджерс» на «Айброксе» - 2:2. Гол Ларса Риккена принёс долгожданную победу над «Стяуа» в Дортмунде. В Бухаресте - унылые нули на табло. Перед поездкой в Турин пять очков и вторая позиция.

А в чемпионате Германии «Боруссия» к 12 туру догнала «Баварию», у которой заметно сбилось дыхание. По 27 очков, но у Дортмунда и разница мячей лучше, и в личных встречах преимущество. Мёнхенгладбах отставал на два очка. Но постепенно «жеребцы» стали отставать. «Боруссия» с «Баварией» шли нога в ногу до 15 тура, пока мюнхенцы не пропустили чемпионов вперёд. Команда Хитцфельда выиграла первый круг с преимуществом в два очка. Зыбкий перевес.

Кубковые дела завершились ещё в ноябре. «Карлсруэ» перебежал дорогу в четвертьфинале, выиграв на «Вестфаленштадионе» 3:1. Участия Сергея Кирьякова в этот раз не понадобилось. Голы на счету Шона Данди, Йенса Новотны и Томаса Хесслера.

Групповой турнир Лиги чемпионов завершился удачно. Решивший все дела «Юве» не стал упираться и позволил обыграть себя в Турине 2:1. Ничья с «Рейнджерс» (те же 2:2, как и в Глазго) вывела чемпионов Германии на итоговое второе место.

Б и Б сидели на трубе

Но были сложности. Болельщики «Боруссии» посчитали себя влиятельной силой. Чрезмерно влиятельной. «Мы заполняем стадион, мы покупаем билеты, кислотные майки и прочую атрибутику. Стало быть нас нужно слушать и слышать». Были попытки оказать давление на Хитцфельда в формировании состава. Подвергался обструкции Херрлих, публика освистывала Ридле, народ требовал постоянного присутствия на поле Цорка и Риккена. Оттмару Хитцфельду пришлось вмешаться и выступить. «За результат отвечаю я, и я определяю состав на матчи. Если болельщиков это не устраивает, то пусть приглашают другого тренера, который будет выполнять все их прихоти. Или пусть сами тренируют». И горячие головы остыли. Очень вовремя ибо второй круг «Боруссия» начала тоже неважно.

Ничья в Кайзерслаутерне, домашний проигрыш «Ганзе», вымученная ничья в Мёнхенгладбахе. Правда, «Бавария» тяжело входила в весеннюю часть сезона, и «Боруссия» осталась первой. Более того, дортмундцы раньше мюнхенцев преодолели спад и смогли увеличить отрыв. Перед очной встречей в Мюнхене претендентов на чемпионство разделяли четыре очка.

В Лиге чемпионов всё кончилось на «Аяксе». Будущий триумфатор выиграл в Дортмунде 2:0. Ещё до перерыва Эдгар Давидс с Патриком Клюйвертом забили по мячу в ворота Клоса. В Амстердаме голландцы тоже были сильнее. Правда, скромнее. Кики Мусампа забил единственный мяч за 15 минут до конца встречи.

В Мюнхене был забит всего один мяч. И побывал он в воротах гостей после удара Мехмета Шолля. Баварцы сократили отставание до одного очка. В следующем туре «Боруссия» не справилась дома с «Вердером» 1:1. Но помогли одноклубники, обыгравшие «Баварию» в Мёнхенгладбахе 3:1. Положение мюнхенцев осложнялось их занятостью в Кубке УЕФА . Да и «трон» под «королём Отто» вовсю качался.

За шесть туров у фаворитов было по 57 очков, но у «Боруссии» отличная разница мячей +36. У «Баварии» только +22. В следующем туре баварцы притормозили в домашней игре с «Айнтрахтом» (1:1), а «чёрно-золотые» выиграли у «Фортуны» в Дюссельдорфе. «Боруссия» не справилась дома с «Гамбургом». Но «Бавария» не только не воспользовалась моментом, она уступила дома «Ганзе». Отрыв не исчез, он напротив вырос до +3. Президент «Баварии» Франц Беккенбауэр отправил в отставку Отто Рехагеля и сам занял его место. Взять Кубок УЕФА у кайзера Франца получилось, а вот с Серебряной салатницей - не срослось. Даже суровый разгром «Боруссии» в Карслсруэ - 0:5 (два гола на счету Кирьякова) не помешал команде Хитцфельда подтвердить чемпионские полномочия.

Всё решилось фактически в 32 туре. «Боруссия» уничтожила «Юрдинген» 5:0, а «Бавария» не без труда обыграла «Кёльн» 3:2. Расстояние осталось прежним в три очка, но дополнительные показатели в виде разницы мячей +37 и +26 соответственно говорили сами за себя. Официально дортмундцы стали чемпионами в 33 туре в Мюнхене, сыграв вничью с местными «львами» 2:2. «Бавария» проиграла в Гельзенкирхене, и «Шальке» в какой-то степени помог недругам из Дортмунда завоевать титул.

В последнем, 34 туре, чемпион играл с «Фрайбургом». Основной вратарь Клос пропускал встречу из-за перебора карточек. Пришлось Харальду Шумахеру вспомнить вратарское прошлое. Более того, 42-летний Тони в конце встречи заменил Вольфанга Де Бира и совершил круг почёта в роли игрока, а не как тренер.

«Боруссия» снова доказала, что она сильнейший клуб Германии. Сразу пятеро футболистов отправились в составе сборной на чемпионат Европы, чтобы выиграть его - Маттиас Заммер, Андреас Мёллер, Штефан Фройнд, Юрген Колер и Штефан Ройтер. Четверо из пяти - «итальянцы», возвращённые по настоянию Хитцфельда. Сам же Оттмар задумался о покорении Лиги чемпионов. И эта мечта будет воплощена через год. Правда, «Боруссия» к тому времени уже сменит необычную светящуюся экипировку на вполне традиционную. «Кислотные диджеи» стали историей.