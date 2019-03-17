Реконкиста. «Реал» Луиса Моловни. Сезон-1985/86

вчера, 17:00

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о великой команде второй половины 80-х.

В первой части вы могли прочитать, как легендарный Амансио не справился с ролью главного тренера «королевского клуба». Но вернувшийся в очередной раз на капитанский мостик Луис Моловни помог мадридцам взять Кубок УЕФА . Сезон-84/85 из провального превратился в успешный.

От добра добра не ищут

Вскоре после выигрыша европейского Кубка в клубе сменился президент. На выборах победил Рамон Мендоса, который поставил цель возрождения былой славы мадридского суперклуба. Но без спешки и без фанатизма, а осторожно и поступательно. Луис Моловни сохранил за собой пост главного тренера. Это был жест уважения в отношении бывшего полузащитника звёздного состава 50-х. Моловни в четвёртый раз заступил на вахту. В три предыдущих прихода он воспринимался как кризисный менеджер. Сейчас же 60-летний тренер получил полную свободу действий. Тем более, что по окончании сезона-85/86 Моловни собирался сменить карьеру тренера на спокойную жизнь испанского пенсионера.

После восьми лет безупречной службы ушёл Ули Штилике. Нужно было легионерское место, и немцу предложили сменить команду на более спокойный швейцарский «Ксамакс». Попрощались с «Сантьяго Бернабеу» два ветерана - Анхель (его приютила «Саламанка») и нападающий Исидро («Расинг»).В «Сарагосу» отправились Альфонсо Фрайле и Хуан Лосано.

Охотник за голами

Главным новичком, собственно, ради которого ушли Штилике, стал мексиканский нападающий Уго Санчес из «Атлетико». Или как его успели прозвать «Охотник за голами». В сезоне-1984/85 Санчес выиграл Пичичи - приз лучшему бомбардиру. Мексиканца активно сватала «Барселона», но «Реал» выиграл этот спор. Была придумана хитроумная схема. Сначала «Атлетико» продал Уго его бывшему клубу УНАМ , а тот в свою очередь перепродал 27-летнего форварда «Реалу». Посмотреть первую тренировку Санчеса пришли 50 тысяч болельщиков.

Защитник сборной Испании и «Спортинга» (Хихон) Антонио Маседа был призван заменить в центре обороны Штилике. У «Бетиса» был куплен ещё один игрок сборной страны (на тот момент вице-чемпиона Европы) Рафаэль Гордильо. Влился в коллектив собственный воспитанник защитник Хесус Анхель Солана, способный сыграть и в центре, и слева. В полном комплекте была La Quinta del Buitre – «пятёрка стервятников». Мануэль Санчис, Эмилио Бутрагеньо, Рафаэль Мартин Васкес и Мичел собственно никуда и не пропадали, а пятый «стервятник» Мигель Пардеса вернулся из «Сарагосы», где прекрасно проявил себя и успел засветиться в сборной. Пардеса пришёл не один, а с Хосе Анхелем Руисом Лопесом, более известным как Чоло.

Переходим к более детальному знакомству с командой. Луис Моловни фактически отказался от услуг двух вратарей-ветеранов - Мариано Гарсии Ремона по прозвищу «Одесский кот» и Мигеля Анхеля Гонсалеса (просто «Кот»). Начинал сезон Хосе Мануэль Очоторена, а завершал Агустин Родригес. Оба - собственные воспитанники.

Антонио Маседа занял место последнего центрального защитника, а Мануэль Санчис играл перед ним. Справа в обороне Мигель Ногера, он же Чендо, слева - Хосе Антонио Камачо. В резерве Хосе Антонио Сальгеро, Хесус Анхель Солана и Исидоро Сан Хосе.

Тройку полузащитников чаще всего составляли Мичел справа, Рикардо Гальего в центре и Рафаэль Гордильо слева. Рафаэль Мартин Васкес мог закрыть любую позицию. Иногда получал практику Чоло. И мощная тройка нападения - Эмилио Бутрагеньо, Хорхе Вальдано и Уго Санчес. Два прославленных ветерана Хуанито и Сантильяна чаще начинали матч на скамейке. И совсем непросто было проявить себя Пардесе. Мигель наверняка пожалел о своём возвращении. Вся «пятёрка стервятников» появилась на поле лишь однажды.

В поисках приключений

Уго Санчес отличился в первом же официальном матче, забив в ворота «Бетиса». Но вскоре мексиканец и «отличился» - заработал красную карточку. Хорхе Вальдано сумел спасти мадридцев от проигрыша в Севилье – 2:2. Зато «Валенсия» на «Сантьяго Бернабеу» была уничтожена со счётом 5:0. Хет-трик сотворил Мичел. Санчес отбыл дисквалификацию и забил победные мячи в ворота «Эспаньола» и «Расинга». Выиграв три из четырёх стартовых встреч «сливочные» возглавили таблицу на пару с «Атлетиком», располагая лучшей по сравнению с басками разницей мячей.

Пришла пора матчей Кубка УЕФА . Защиту титула «Реал» начал в Афинах с проигрыша АЕКу 0:1. Через две недели греки получили в пять раз больше. Что касается чемпионата, то притормозив в Сарагосе, мадридцы выиграли у «Атлетико», Осасуны» и «Атлетика». После восьми туров «Реал» опережал группу ближайших преследователей на три очка

Следующим соперником в Кубке УЕФА стал одесский «Черноморец». Потерявшие Игоря Беланова и Юрия Роменского одесситы проводили неважный сезон и вплоть до последнего боролись за сохранение места в высшей лиге. В итоге спаслись в переходном турнире. Но в 1/32 финала «Черноморец» сумел выбить очень крепкий немецкий «Вердер», чем заставил себя уважать в Европе.

Первая же атака «Реала» стала результативной. На 45 секунде Гордильо ворвался в штрафную гостей и поразил ворота Виктора Гришко. Через пять минут гостей постигла новая неприятность. Захромал и попросил замену защитник Александр Спицын. Виктор Прокопенко, как в воду глядел, выпуская на замену Александра Багапова. Через полторы минуты после вынужденного появления на поле полузащитник «Черноморца» дальним ударом застиг Очоторену врасплох.

«Реал» в итоге дожал одесситов, незадолго до конца встречи Хорхе Вальдано провёл победный гол. Но победа 2:1 выглядела чересчур скромной для «королевского клуба». У «моряков» же появилась возможность сотворить ещё одну, куда более громкую сенсацию, нежели выигрыш у «Вердера». И «»Черноморец» был близок к этому. В Одессе хозяева поля были ближе к победе. Вот только превратить свои моменты в один-единственный и такой нужный гол не смогли. Нулевая ничья вывела «Реал» в одну восьмую. Вернувшись из Одессы мадридцы проиграли «Барселоне» на «Камп Ноу». Маркус Алонсо отличился в дебюте встречи, а Рамон Кальдере закрепил успех. Отрыв от ближайшего из догоняющих «Спортинга» сократился до одного очка, следом в затылок друг другу расположились «Атлетик», «Барса» и «Атлетико». Через два тура «Реал» оставался первым, даром что проиграл «Вальядолиду» 2:3, но на пятки наступала уже «Барселона».

То, что мадридцы переживали спад, наглядно доказала встреча в Мёнхенгладбахе. «Боруссия» Юппа Хайнкеса разгромила «сливочных» 5:1. Гордильо перед тем, как заработать красную карточку, успел забить единственный гол в ворота «жеребцов», сохранивший для испанцев малюсенькую надежду. Конечно, не обошлось без воспоминаний о том, как годом ранее «Реал» также на стадии 1/8 финала проиграл «Андерлехту» в Брюсселе 0:3. А через две недели сокрушил соперника 6:1. Но «Боруссия» всё же не «Андерлехт», да и 1:5 хуже, чем 0:3.

Перед ответным визитом западногерманского клуба «Реал» провёл две репетиции на «Сантьяго Бернебеу». Сначала был разбит «Лас-Пальмас», потом четыре безответных мяча влетели в ворота «Сельты». Если учесть, что «Барселона» неожиданно проиграла дома «Бетису», то лидерство «королевского клуба» слегка упрочилось. А главное, что был преодолён спад, и команда Моловни поймала свою игру.

К 20 минуте Вальдано успел отправить в ворота «Боруссии» два мяча. Хорошо, но мало. Нужно было забить ещё столько же. Время текло, а счёт 2:0 замер на табло. Выручил старый верный Сантильяна. На 77 минуте он забил третий мяч в ворота гостей, а на 89 и четвёртый, столь ценный и спасительный. «Реал» повторил свой подвиг годичной давности и пробился в четвертьфинал.

Зимний марш

А далее мадридцы принялись обыгрывать, а иногда крушить одного соперника за другим. В 12 турах – 11 побед и ничья в Сантандере. Прошли декабрь, январь, февраль, начался март. Можно было осмотреться. У «Реала» 46 очков после 27 туров. Ближайший соперник «Барселона» в шести очках. Разница мячей - +43. «Только не смейте думать, что мы чемпионы», - говорил Моловни игрокам, – «всё только начинается».

Уходивший в «Ксамакс» Ули Штилике не мог предположить, что скоро встретится с бывшими товарищами. Да ни где-нибудь, а в четвертьфинале Кубка УЕФА . В Мадриде клуб из Швейцарии получил свои 0:3. И Штилике не помог. Но оставалась встреча в Невшателе. Но перед этим «сливочным» предстояло сыграть дома с «Барселоной». С пока ещё чемпионом.

Первый тайм – ноль-ноль. В начале второй половины игры длинный и худой парагваец Рауль Амарилья вывел гостей вперёд. Неужели «Реал» снова капитулирует в Эль-Класико? Но вот Эмилио Бутрагеньо проник в штрафную по левому флангу и прострелил в центр. Одни удар, второй. С третьего раза Маседа попал в цель. Через три минуты гол пришёл с правого фланга. Навес в штрафную и кивок Вальдано. Гости остались в меньшинстве, с поля изгнан Стив Арчибальд. Вальдано забил ещё, но гол аргентинца не засчитан из-за офсайда. Но Бутрагеньо не успокоился и забил свой мяч в ворота «сине-гранатовых» - 3:1. Отрыв вырос до 8 очков.

Ответная игра с Ксамаксом» выдалась нервной. Штилике не пожалел свою бывшую команду. Ули едва не получил и красную карточку, когда ответил на «наезд» Хуанито. Два футболиста, сыгравшие более двухсот матчей за одну команду, едва не подрались. «Ксамакс» сумел забить второй мяч, но сделал это слишком поздно. На третий гол не хватило времени, и в полуфинал шагнули мадридцы.

Встреча в Швейцарии отняла немало сил. Да и победный марш зимой дал о себе знать. «Реал» с большим трудом справился дома с «Вальядолидом» 2:1, после чего проиграл на Канарских островах «Лас-Пальмасу» 3:4. К 80 минуте столичный клуб вёл 3:1, но потом вдруг остановился, позволив островитянам отправить в ворота Агустина три мяча. Правда, это поражение вызвало только радость у болельщиков «королевского клуба». «Барселона» потеряла очки в Хихоне и лишилась даже теоретических шансов обойти мадридцев. Таким образом, после шестилетней паузы «Реал» стал чемпионом на малой родине своего тренера. Если вы не забыли, то Моловни родился и стал футболистом именно на Канарах.

Фирменный счёт «Реала»

Соперником «сливочных» по полуфиналу Кубка УЕФА стал «Интер», как обычно голодный по части трофеев. Первый матч проходил в Милане. Беды мадридцев начались на 1 минуте, когда Марко Тарделли вывел хозяев вперёд. На 54 минуте он же отправил второй мяч в ворота Агустина. Хорхе Вальдано за три минуты до конца забил такой нужный для «Реала» гол. Но всё испортил Сальгеро своей срезкой – 1:3. «Реал», конечно, привык загонять себя в угол, а потом выбираться. Но в Милане об этом знали, обороняться «нерадзурри» всегда умели.

Основное время ответной встречи также завершилось со счётом 3:1, но уже в пользу «Реала». Три из четырёх голов были забиты с пенальти. Два раза к точке подходил Уго Санчес, один раз ирландский легионер гостей Лайам Брэйди. Только Гордильо смог отличиться с игры. Полдела команда Моловни сделала. Но соперникам пришлось задержаться на поле ещё на полчаса, чтобы узнать имя финалиста.

Под рёв трибун «Реал» дожал соперника. Как и в случае с «Боруссией» выручил Сантильяна, забивший два ценнейших гола. Снова 5:1 - любимый счёт «Реала» в сезоне-85/86, который вывел команду в финал. Вторым соискателем Кубка УЕФА стал немецкий «Кёльн», преодолевший сопротивление бельгийского «Варегема» 4:0 и 3:3.

Финал Кубка УЕФА состоял из двух встреч. Первая проходила в Мадриде. Клаус Аллофс на 29 минуте вывел гостей вперёд, чем привёл «Реал» в бешенство. Санчес счёт сравнял, а незадолго до перерыва мадридцы выигрывали 2:1 после удара Гордильо. Во втором тайме Вальдано отправил ещё два мяча в ворота Харальда Шумахера. Точку поставил Сантильяна – фирменный счёт 5:1.

Теперь «Кёльну», чтобы выиграть трофей, нужно было стать немножко «Реалом». А именно вытащить себя в ответной встрече. Два мяча «козлы» забили – Уве Байн в первом тайме, и Ральф Гейленкирхен после перерыва. Но это только 2:0. Для морального удовлетворения. Как и годом раньше Кубок УЕФА достался «Реалу».

С Кубком Испании не сложилось. «Сливочные» дошли до полуфинала, где уступили будущим победителям – одноклубникам из Сарагосы – 0:2 и 3:2. Универсальный рецепт по преодолению трудностей на этот раз не сработал. Конечно, Луис Моловни хотел уйти на пенсию, выиграв все три турнира. Но и победы в чемпионате и Кубке УЕФА стали достойным завершением его тренерской карьеры. В Мадриде уже ждали приезда голландца Лео Бенхаккера.

Уго Санчес прекрасно вписался в игру «Реала» и с 22 голами снова получил «Пичичи». Мексиканец обошёл ближайшего из преследователей на 8 мячей, и этим ближайшим стал другой форвард «королевского клуба» Хорхе Вальдано. Десять мячей отправил в ворота соперников Эмилио Бутрагеньо. Карлос Гонсалес, он же Сантильяна, потерял место в основном составе. Однако забил немало важных мячей. Хорошо вписался в центр обороны блондин Антонио Маседа. Старик Моловни оставлял хорошее наследство.