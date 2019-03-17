​РПЛ нужны повторы и грамотные арбитры!

вчера, 19:27

«Соккер.ру» удивлен, что известный рефери допустил ошибку в эпизоде, который футбольные власти разжевали буквально две недели назад!

Арбитр Вилков допустил результативную ошибку?

Комментатор матча ввел публику в заблуждение, когда орал, что в ФИФА внесли поправки в правила футбола, и якобы по новым трактовкам попадание мяча в руку Каборе – стопроцентное пенальти. Ведь все наоборот.

Правила футбола меняет организация под названием ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций), и недавно убрали понятие «намеренности» при оценке игры рукой. Но не вводили правило, что любой контракт мяча и руки - штрафной. Даже если мяч без него полетел бы в ворота!

Наоборот теперь будут смотреть на положение конечности. Никакую «намеренность» приписать обороняющейся стороне не получится, если рука не поднята в стороны параллельно земле или выше. А если выше – это пенальти. Для объяснения сути правила представьте циферблат часов.

Если руки игрока расположены в пределах секторов между 4 и 8 – фола точно нет, в том числе – в штрафной площади. Для оценки игры в секторах между 3 и 4 (параллельно земле и чуть ниже), а также 8 и 9 оставляют «на усмотрение арбитров». Но рука Каборе была в зоне между 7 и 8, то есть это точно не пенальти по новым правилам.

А что говорят старые действующие законы? Первое – оценивают естественность положения руки. Каборе держал обе руки при себе внизу. Пресловутая «намеренность»? Не было ее, поскольку мяч полетел между бедром и рукой игрока, отскочил от ноги в руку. А самое главное при оценке в этом конкретном эпизоде третий параметр - дистанция.

Мяч пролетел слишком мало, чтобы у Шарля был шанс убрать руку за спину. Впрочем, это и не обязательно делать! Не было движения руки к мячу. Конечность была в естественном положении – причем даже по новым нормам все чисто, не только по старым. А игрок во время удара еще и закрыл глаза – Каборе испугался и отвел голову, чтобы не получить мячом по лысине.

Проще говоря, арбитр Вилков был в нескольких метрах от эпизода, прекрасно видел, что нет оснований по современным правилам назначать «одиннадцатиметровый», но наказал «Краснодар». И показал вторую желтую карточку Каборе, похоронив шансы гостей. Кстати, этого тоже мог не делать, ведь правило тройного наказания давно отменили. Грубого фола не было (никакого не было), а Шарль теперь пропустит следующий тур. Пенальти, удаление, дисквалификация – тройное наказание.

С системой VAR таких эпизодов станет меньше?

Скверно получается. Эпизод банальный, никакого двойного дна. Словно из хрестоматии для футбольных арбитров. По всем показателям это не пенальти. И арбитр находился в идеальном положении. Но при этом с упрямой уверенностью принимается решение, которое гости вправе оспаривать в будущем и требовать разъяснений от РФС .

Хотя сразу не снимаем ответственность с проигравшей стороны. У «Краснодара» не получилось без ряда исполнителей показать лучший футбол, хотя первый тайм смотрелся – без голов, зато с движением. Также отдаем должное «Локомотиву». В матче с ЦСКА попали в похожую историю, когда были вопросы по судейству, Эдер получил красную карточку, но при этом Хеведес забил на 88-й минуте единственный мяч в том дерби.

Сейчас «Краснодар» не смог в меньшинстве отличиться. Хотя в случае с игрой между Ганчаренко и Семиным судья не дарил ЦСКА гол, зато отменил забитый мяч, удалил Эдера и не удалил Облякова. То есть нельзя заявлять, что в этом сезоне судьи делают «Локомотиву» подарки каждый тур. Также нельзя сказать, что «Краснодар» страдает в каждом матче без исключения. Однако и раньше были ошибки арбитров, и сейчас ничего нового.

Как только стало понятно, что ЦСКА , «Локомотив», «Спартак» и «Зенит» достаточно плохи, чтобы эксперты допускали как лидерство «Краснодара», так и просто второе место – прямую путевку в Лигу чемпионов, случилось нечто крайне неприятное, испортившее в целом бодрый матч. «Локомотив» никак не мог пробить героического Сафонова, и в нужный для хозяев момент возникло пенальти и удаление как бонус, защищающий от ничьей.

Еще раз повторение для фанатов «Локомотива» – «Краснодар» сыграл так себе. После того, как Гильерме спас после выхода Скопинцева на ворота в первом тайме, проще вспомнить разумные действия команды Семина, а не Мусаева. Но у молодого голкипера «горожан» получалось спасать свою команду от голов без скандального подтекста. Так что проблема в окончательном результате поединка. Если бы счет был 2:0 и судья после этого поставил кривое пенальти – так уж быть, все мы люди, ошибаемся.

Если бы речь шла о сложном офсайде, который без VAR не заметить – та же снисходительная логика. Но Вилков был в нескольких метрах, а эпизод настолько банальный, что законных оснований обвинить Каборе в умышленной игре рукой попросту не существует. Ужасное послевкусие. Еще и без вины виноватыми оказываются все конкуренты «Краснодара» - сегодня арбитр помог им всем одновременно. Страдает также независимая публика, которой всегда интересно наблюдать за чемпионской развязкой.

Кроме того, если российские судьи достаточно уверенные в себе, что в настолько простых эпизодах принимают сторону одного из соперников, параллельно передавая привет третьей заинтересованной стороне, то где гарантии, что VAR что-то изменит? Тут грубая поговорка о росе и мочеиспускании подходит. Вполне возможно, что даже с повторами будут эпизоды, когда судья пойдет смотреть момент, а потом с мимикой кирпича оставит в силе свое изначально неправильное решение.

Арбитр Вилков имеет дар речи, а его начальство – право оценивать решения подчиненного. Другими словами, перед «Краснодаром» должны хотя бы извиниться, и удаление Каборе хорошо бы отменить. Причем «Локомотив», который провел в целом нормальный матч, в котором попросту не реализовал лучшие моменты, имеет право злиться. Теперь получается, что недруги снова вспомнят о Сухине, а бывшие президенты «Спартака» заговорят о Дюкове как новом главе РФС и, следовательно, воздушных поцелуях в пользу «Зенита».

Гвардиола вчера был недоволен победным голом из офсайда, и Семин не должен радоваться такой победе. Ведь если речь о случайном «затмении» - поднимаем вопрос квалификации арбитров и отставания в развитии РПЛ от лиг, где давно пользуются повторами, чтобы судья мог передумать после подсказки коллег и не позорился. А если речь о других вариантах – ошибке судьи должны давать оценку компетентные органы в РФС . Ведь «Краснодар» мог отвоевать усилиями Сафонова один выездной пункт – на большее, в принципе, не наработал.