ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

​РПЛ нужны повторы и грамотные арбитры!

вчера, 19:27

«Соккер.ру» удивлен, что известный рефери допустил ошибку в эпизоде, который футбольные власти разжевали буквально две недели назад! 

Арбитр Вилков допустил результативную ошибку?

Комментатор матча ввел публику в заблуждение, когда орал, что в ФИФА внесли поправки в правила футбола, и якобы по новым трактовкам попадание мяча в руку Каборе – стопроцентное пенальти. Ведь все наоборот. 

Правила футбола меняет организация под названием ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций), и недавно убрали понятие «намеренности» при оценке игры рукой. Но не вводили правило, что любой контракт мяча и руки - штрафной. Даже если мяч без него полетел бы в ворота! 

Наоборот теперь будут смотреть на положение конечности. Никакую «намеренность» приписать обороняющейся стороне не получится, если рука не поднята в стороны параллельно земле или выше. А если выше – это пенальти. Для объяснения сути правила представьте циферблат часов. 

Если руки игрока расположены в пределах секторов между 4 и 8 – фола точно нет, в том числе – в штрафной площади. Для оценки игры в секторах между 3 и 4 (параллельно земле и чуть ниже), а также 8 и 9 оставляют «на усмотрение арбитров». Но рука Каборе была в зоне между 7 и 8, то есть это точно не пенальти по новым правилам.

А что говорят старые действующие законы? Первое – оценивают естественность положения руки. Каборе держал обе руки при себе внизу. Пресловутая «намеренность»? Не было ее, поскольку мяч полетел между бедром и рукой игрока, отскочил от ноги в руку. А самое главное при оценке в этом конкретном эпизоде третий параметр - дистанция. 

Мяч пролетел слишком мало, чтобы у Шарля был шанс убрать руку за спину. Впрочем, это и не обязательно делать! Не было движения руки к мячу. Конечность была в естественном положении – причем даже по новым нормам все чисто, не только по старым. А игрок во время удара еще и закрыл глаза – Каборе испугался и отвел голову, чтобы не получить мячом по лысине. 

Проще говоря, арбитр Вилков был в нескольких метрах от эпизода, прекрасно видел, что нет оснований по современным правилам назначать «одиннадцатиметровый», но наказал «Краснодар». И показал вторую желтую карточку Каборе, похоронив шансы гостей. Кстати, этого тоже мог не делать, ведь правило тройного наказания давно отменили. Грубого фола не было (никакого не было), а Шарль теперь пропустит следующий тур. Пенальти, удаление, дисквалификация – тройное наказание. 

С системой VAR таких эпизодов станет меньше?

Скверно получается. Эпизод банальный, никакого двойного дна. Словно из хрестоматии для футбольных арбитров. По всем показателям это не пенальти. И арбитр находился в идеальном положении. Но при этом с упрямой уверенностью принимается решение, которое гости вправе оспаривать в будущем и требовать разъяснений от РФС

Хотя сразу не снимаем ответственность с проигравшей стороны. У «Краснодара» не получилось без ряда исполнителей показать лучший футбол, хотя первый тайм смотрелся – без голов, зато с движением. Также отдаем должное «Локомотиву». В матче с ЦСКА попали в похожую историю, когда были вопросы по судейству, Эдер получил красную карточку, но при этом Хеведес забил на 88-й минуте единственный мяч в том дерби.

Сейчас «Краснодар» не смог в меньшинстве отличиться. Хотя в случае с игрой между Ганчаренко и Семиным судья не дарил ЦСКА гол, зато отменил забитый мяч, удалил Эдера и не удалил Облякова. То есть нельзя заявлять, что в этом сезоне судьи делают «Локомотиву» подарки каждый тур. Также нельзя сказать, что «Краснодар» страдает в каждом матче без исключения. Однако и раньше были ошибки арбитров, и сейчас ничего нового. 

Как только стало понятно, что ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Зенит» достаточно плохи, чтобы эксперты допускали как лидерство «Краснодара», так и просто второе место – прямую путевку в Лигу чемпионов, случилось нечто крайне неприятное, испортившее в целом бодрый матч. «Локомотив» никак не мог пробить героического Сафонова, и в нужный для хозяев момент возникло пенальти и удаление как бонус, защищающий от ничьей. 

Еще раз повторение для фанатов «Локомотива» – «Краснодар» сыграл так себе. После того, как Гильерме спас после выхода Скопинцева на ворота в первом тайме, проще вспомнить разумные действия команды Семина, а не Мусаева. Но у молодого голкипера «горожан» получалось спасать свою команду от голов без скандального подтекста. Так что проблема в окончательном результате поединка. Если бы счет был 2:0 и судья после этого поставил кривое пенальти – так уж быть, все мы люди, ошибаемся. 

Если бы речь шла о сложном офсайде, который без VAR не заметить – та же снисходительная логика. Но Вилков был в нескольких метрах, а эпизод настолько банальный, что законных оснований обвинить Каборе в умышленной игре рукой попросту не существует. Ужасное послевкусие. Еще и без вины виноватыми оказываются все конкуренты «Краснодара» - сегодня арбитр помог им всем одновременно. Страдает также независимая публика, которой всегда интересно наблюдать за чемпионской развязкой.

Кроме того, если российские судьи достаточно уверенные в себе, что в настолько простых эпизодах принимают сторону одного из соперников, параллельно передавая привет третьей заинтересованной стороне, то где гарантии, что VAR что-то изменит? Тут грубая поговорка о росе и мочеиспускании подходит. Вполне возможно, что даже с повторами будут эпизоды, когда судья  пойдет смотреть момент, а потом с мимикой кирпича оставит в силе свое изначально неправильное решение.

Арбитр Вилков имеет дар речи, а его начальство – право оценивать решения подчиненного. Другими словами, перед «Краснодаром» должны хотя бы извиниться, и удаление Каборе хорошо бы отменить. Причем «Локомотив», который провел в целом нормальный матч, в котором попросту не реализовал лучшие моменты, имеет право злиться. Теперь получается, что недруги снова вспомнят о Сухине, а бывшие президенты «Спартака» заговорят о Дюкове как новом главе РФС и, следовательно, воздушных поцелуях в пользу «Зенита».

Гвардиола вчера был недоволен победным голом из офсайда, и Семин не должен радоваться такой победе. Ведь если речь о случайном «затмении» - поднимаем вопрос квалификации арбитров и отставания в развитии РПЛ от лиг, где давно пользуются повторами, чтобы судья мог передумать после подсказки коллег и не позорился. А если речь о других вариантах – ошибке судьи должны давать оценку компетентные органы в РФС. Ведь «Краснодар» мог отвоевать усилиями Сафонова один выездной пункт – на большее, в принципе, не наработал. 

А теперь этот один пункт может оказаться решающим в борьбе за ЛЧ, как и три очка, которые получил «Локомотив». У команды Семина есть опыт и характер, не нужны им никакие подарки! И «Зениту» подарки судьбы не нужны. Если новое руководство РФС и будущие боссы РПЛ не проведут использование повторов и не поработают над тем, чтобы у арбитров было право оставаться независимыми, то грош цена всем заявлениям о светлом будущем российского футбола.

Поделиться
Другие материалы по теме
Гол Глушакова, не пенальти Дзюбы и мир для конкурентов
Вчера, 22:11Станислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии25
Каррера приехал на матч «Локомотив» - «Краснодар»
Вчера, 16:45 Комментарии20
«Спартак» показал форму на матч с «Зенитом»
Вчера, 10:50 ФотоКомментарии18
«Спартак» - последняя преграда «Зенита»
16 мартаСтанислав Горин в блоге СтолкновенияКомментарии46
Кто украл голы и что с этим делать
16 мартаСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии13
«Зенит» обратился к болельщикам накануне матча со «Спартаком»
16 марта Комментарии34
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
CHIPnBASS
CHIPnBASS ответил Анатолий Шевченко
   641 / 1126
сегодня в 01:19
Рыба гниет с головы. И разгонять нужно голову.,а не судей.
Да, но разгонять голову некому. Если голове всё подчиняется, то кто её будет разгонять?
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил handreb
   509 / 1126
сегодня в 00:34
Гол в ворота Краснодара наичистейший, да и Локомотив был явно сильнее.
Гол был чистый, а пенальти липовый.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил CHIPnBASS
   509 / 1126
сегодня в 00:29
А надо, чтобы партия сказала надо, а комсомол ответил - в лес! Наберут новых? Ок, и им надо сказать - в лес иди, партия. Через пару лет арбитры закончатся и будут работать кто есть.
Рыба гниет с головы. И разгонять нужно голову.,а не судей.
handreb
handreb
   48 / 1126
вчера в 23:24
Гол в ворота Краснодара наичистейший, да и Локомотив был явно сильнее.
CHIPnBASS
CHIPnBASS ответил Анатолий Шевченко
   641 / 1126
вчера в 23:12
Да причем здесь они . Если партия сказала надо - комсомол ответил -- есть.
А надо, чтобы партия сказала надо, а комсомол ответил - в лес! Наберут новых? Ок, и им надо сказать - в лес иди, партия. Через пару лет арбитры закончатся и будут работать кто есть.
CHIPnBASS
CHIPnBASS
   641 / 1126
вчера в 23:10
Тема стара, как мир. На топовые матчи РПЛ - арбитры-иностранцы с именем. Других вариантов нет.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил mangoх12
   509 / 1126
вчера в 22:46
очень спорное судейство. Повторы назрели да и гнать эту Егоровскую мафию давно пора
Да причем здесь они . Если партия сказала надо - комсомол ответил -- есть.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил sashasokol
   509 / 1126
вчера в 22:42
Пустая статья, никакой информативности. Как можно трактовать момент, который повлиял бы на ход игры, таким образом? Мое мнение, пенальти чистый, соответственно, судья и комментатор были правы. Автору кол!!!
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответил Котэ в тельняжке
       509 / 1126
    вчера в 22:37
    Рука в естественном положении, удар с близкого расстояния - какой пенальти?!) Так плюс желтую еще дал, которая вторая... С учетом, что Краснодар больше всего забивает в концовке, при равенстве составов, хоть один но соорудили бы) Но... Это все разговоры в пользу бедных... Пусть конкуренты порадуются, в конце чемпионата увидим, кто на каком месте...
    Как решит РФПЛ,так и будет.
    NK_505s
    NK_505s
       216 / 1126
    вчера в 22:23
    Грамотные арбитры везде нужны, не только в РПЛ. Грамотные арбитры-дефицит
    pomor45
    pomor45
       205 / 1126
    вчера в 22:21
    Всё встаёт на свои места, если принять во внимание, что судьи уже пятый сезон выполняют задачу создания искусственной интриги в чемпионате. Они конкретно никому не подсуживают, но стараются по мере возможности уплотнить результаты в зоне ЕК (первые шесть команд) и в зоне пяти последних пяти команд. Особенное внимание уделяется зоне ЛЧ и зоне вылета. Это даёт возможность говорить о зрелости чемпионата и напряжённости соревнований, что является главной заслугой и гордостью руководства РПЛ. То, что эта показуха приводит к тому, что ни один из наших чемпионов именно в эти пять сезонов не могут выйти из группы ЛЧ, а вся первая пятёрка не может выше 1/4 ЛЕ во внимание не принимается и как недостаток, вытекающий из этой порочной практике РПЛ, поддерживаемой РФС, не принимается. Это относится исключительно на счёт плохой работы в клубах.
    Чакнорис
    Чакнорис ответил Bullкин
       962 / 1126
    вчера в 22:14
    То что Вилков - ручная сучка Зенита известно всем. А как только Дюков пришел в рфс - Вилкова стали ставить на матчи главных конкурентов Бомжевика. Плеваться хочется
    Причем здесь Зенит. Если он как правило московским недоклупам подсуживает.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 1126
    вчера в 22:07
    Авторам ,соккера всем,статистику уважайте ... футбол уважайте ... слушайте Экспертов
    Маловар вещает истину,Зенит :
    310 передач ,это фнл и ниже ,б..,мне стыдно
    ребята ,ребята,приготовьтесь


    точность паса в 300 передачах 60% (((( ,ребят,я плачу ,б.. ,ну стыдно же

    мы теряем футбол
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 1126
    вчера в 22:02
    Тут "авторы" соккера стеночки спрашивали,надеюсь угомонились,я устал на место ставить
    Serg3.12
    Serg3.12
       12 / 1126
    вчера в 22:02
    Рассуждения близкие по духу, но ...
    в матче с ПСЖ после просмотра ВАР судья поставил пенальти в практически такой же ситуации, где убрать руку не было никаких шансов
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 1126
    вчера в 22:01
    Жаль ,что Джек Дэниелзу стыдно появляться на ветке из-за сверх завышенных ожиданий от игры? Семака
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 1126
    вчера в 21:59
    Не стал читать очередной б...,смешно

    Это договорной матч ,где результат был прописан заранее,мне стыдно,мяч у нас ,футбол наш ,но есть команда не забивать,сверху
    13 RUS
    13 RUS
       457 / 1126
    вчера в 21:55
    Думаю пеналь был
    legendsofsails
    legendsofsails
       394 / 1126
    вчера в 21:47
    Интересно, что Багров напишет (ли)? О неназначенном пенальти в ворота Спартака при сносе Дзюбы?? Думаю, этого он не заметит, как истинный Спартак, а не журналист.
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       24 / 1126
    вчера в 21:35
    Рука в естественном положении, удар с близкого расстояния - какой пенальти?!) Так плюс желтую еще дал, которая вторая... С учетом, что Краснодар больше всего забивает в концовке, при равенстве составов, хоть один но соорудили бы) Но... Это все разговоры в пользу бедных... Пусть конкуренты порадуются, в конце чемпионата увидим, кто на каком месте...
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
       270 / 1126
    вчера в 21:28
    Краснодар продолжают топить, лишь бы не стали чепионами. Как и Ростов в свое время. Газовая труба - это сила.
    Glodor
    Glodor
       85 / 1126
    вчера в 21:24
    Москалев украл у Зенита две победы в пользу свиней, продолжать жировать на народные деньги фердуна.
    112910415
    112910415
       76 / 1126
    вчера в 21:23
    очень неоднозначно
    Bullкин
    Bullкин
       324 / 1126
    вчера в 20:14
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         189 / 1126
      вчера в 20:13
      За повторы!
      Bullкин
      Bullкин
         324 / 1126
      вчера в 20:13
      То что Вилков - ручная сучка Зенита известно всем. А как только Дюков пришел в рфс - Вилкова стали ставить на матчи главных конкурентов Бомжевика. Плеваться хочется
      moreman663
      moreman663 ответил mitrofanych
      вчера в 20:11
      Автор статейки в некоторых местах гонит: 1. Движение руки к мячу БЫЛО, и рассуждать на тему каковы были причины этого движения - намерение преградить путь мячу или просто прижать руки - не принципиальны. Движение к мячу было. 2. По поводу циферблата еще не было НИКАКИХ решений. Только рассуждения, консультации и прочее, но в законную силу подобные вещи еще не вступили. Но если брать в расчет остальные параметры игры рукой, то я склоняюсь к продолжить игру. В целом же момент такой, что какое бы решение не принял бы арбитр, КДК и инспектор поддержат его без снижения оценки.
      Всё верно!!! Вообще правило " циферблата" вступает в силу с 1 июня 2019 года!!!!!! Автор или ярый фанат "Краснодара" (с уважением у этому клубу, с очень симпатичной игрой!) Или просто неадекват... Вот уж точно " пятиминутка ненависти")) или тупости?.....
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         30 / 1126
      вчера в 20:02
      Вилков давно имеет плохую репутацию. И подтвердил её
      sashasokol
      sashasokol
         545 / 1126
      вчера в 19:51
      Пустая статья, никакой информативности. Как можно трактовать момент, который повлиял бы на ход игры, таким образом? Мое мнение, пенальти чистый, соответственно, судья и комментатор были правы. Автору кол!!!
      mitrofanych
      mitrofanych
         1103 / 1126
      вчера в 19:40
      Автор статейки в некоторых местах гонит:
      1. Движение руки к мячу БЫЛО, и рассуждать на тему каковы были причины этого движения - намерение преградить путь мячу или просто прижать руки - не принципиальны. Движение к мячу было.
      2. По поводу циферблата еще не было НИКАКИХ решений. Только рассуждения, консультации и прочее, но в законную силу подобные вещи еще не вступили.
      Но если брать в расчет остальные параметры игры рукой, то я склоняюсь к продолжить игру. В целом же момент такой, что какое бы решение не принял бы арбитр, КДК и инспектор поддержат его без снижения оценки.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100