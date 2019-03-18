Вставай, проклятьем заклеймённый. «Интер» Джованни Трапаттони. Сезон-1988/89

вчера, 17:30

«Соккер.ру» не забыл про 80-летие великого итальянского тренера.

Джованни Трапаттони почти всю карьеру футболиста провёл в «Милана», а корифеем тренерского дела стал в «Ювентусе». Десять лет маэстро Трап отработал в Турине, выиграл с «Юве» всё, что мог - пять скудетто, полный набор еврокубков с Суперкубком в придачу, Межконтинентальный кубок и такую мелочь как два Кубка Италии. В какой-то момент настало перенасыщение. Трапаттони решил, что ему пора отдохнуть от «Ювентуса». В Турине не стали возражать.

Маэстро Трап в чужом оркестре

Но сидеть без дела - не в его правилах. Трапаттони соскучился по Милану, но предложений от родного клуба не получил. Зато был приглашён «Интером», великим, но несчастным клубом «Италии». Почему великим, - посмотрите в послужной лист «нерадзурри». А почему несчастным? После славных 60-х синяя полоса на футболках миланского клуба стала узенькой, а чёрная наоборот достигла угрожающих размеров. После выигрыша скудетто в 1971 «сине-чёрные» в следующий раз попал в тройку только в 1980. Стали чемпионами под руководством Эудженио Берселлини. Вы об этом сезоне уже читали. В восьмидесятые «Интернационале» дважды занимал третьи места под руководством Рино Марчези и Иларио Кастаньера. Ещё было взято два Кубка Италии в 1978 и 1982, оба с Берселлини. Маловато для большого клуба, к которым причислял себя «Интернационале». Словно, проклял кто, как Бела Гуттманн «Бенфику». Хотя никаких легенд на этот счёт не имеется.

Для Трапаттони же приход в «Интер» был своего рода вызовом. Возможностью доказать, что тренерский талант может победить всё. В том числе и мистику. Тем более, что потенциал миланского клуба всегда оставался большим. В первом сезоне маэстро Трапа «Интер» стал третьим, пропустив вперёд «Наполи» и «Ювентус». На следующий год в чемпионы выдвинулся сосед «Интера» - восставший из пепла «Милан». А «нерадзурри» отошли на пятое место. Третий год должен был стать определяющим для Трапаттони в Милане и вообще в карьере.

Летом команду покинули три очень сильных футболиста. Двукратный чемпион мира Даниэль Пассарелла уехал домой, в аргентинский «Ривер Плейт». Бельгийский итальянец Энцо Шифо отбыл в «Бордо». Но самым печальным стало расставание с многолетним лидером нападения Алессандро Альтобелли. Легенда «Интера», переживший с ним столько смут и непритяностей, подался в «Ювентус».

Зато прямиком из «Баварии» прибыли Андреас Бреме и Лотар Маттеус. Третью легионерскую вакансию заполнил аргентинец Рамон Диас. В «Фиорентине» приобрели полузащитника Николу Берти, а в «Болонье» - защитника Романо Гальвани. Из «Чезены» транзитом через «Падову» приехал правый полузащитник Аллесандро Бьянки. Теперь посмотрим, что получилось на выходе.

«Дельтаплан», «Дядюшка», «Лысый», бывший баскетболист и два немца

В воротах – Вальтер Дзенга, сильнейший на тот момент голкипер Италии, первый номер сборной. Рослый, длиннорукий, подвижный. Со временем Вальтер заработал прозвище «Человек-Паук», но в ту пору болельщики называли его «Дельтаплан». Астудильо Маджольо принадлежал к числу тех вторых вратарей, что не мечтали быть первыми. На позиции последнего защитника Джузеппе Бергоми, который к 25 годам обзавёлся прозвищем «Дядюшка». Джузеппе Барези располагался ближе к правому флангу, в центре Риккардо Ферри, слева – Андреас Бреме. В резерве Андреа Мандорлини, Коррадо Верделли и Романо Гальвани. Средняя линия была сформирована из новобранцев. Лотар Маттеус больше времени уделял обороне, Никола Берти трудился на большом пространстве от своей штрафной площадки до чужой. Алессандро Бьянки предпочитал бегать справа, а Джанфранко Маттеоли больше смещался в центр, к Берти, оставляя левый фланг Бреме. В запасе оборонительные хавбеки Сальваторе Нобиле и Альберто Риволта, а также тяготевший к атаке Пьетро Фанна, выигрывавший скудетто в рядах «Ювентуса» и «Вероны».

Нападающий Альдо Серена поиграл в обоих миланских и в обоих туринских клубах. Он раз пять уходил из «Интера», но всё равно возвращался. Очередной приход состоялся в 1987. Трапп решил возобновить сотрудничество и пригласил Альдо из «Юве». Серена начинал в баскетболе, потом решил, что футбол ему ближе. Играл в обороне, в опорной зоне, но однажды был передвинут в атаку, где и остался. Благодаря баскетбольному прошлому Альдо отличался прыгучестью. Почти всегда Серена принимал мяч спиной к воротам, потом резко разворачивался и либо продавливал оборону, либо пускал в ход свою убойную левую.

На третьего иностранца – аргентинца Рамона Диаса была возложена миссия, казавшаяся невыполнимой. В юности Рамон подавал большие надежды. Среди аргентинской молодёжи он считался вторым после Марадоны. Диего и Рамон блистали на юношеском чемпионате мира 1979 – золотой и бронзовый мячи соответственно. Оба усилили сборную Аргентины на чемпионате мира в Испании, где сыграли, откровенно говоря, так себе. В том же 1982 Рамон перебрался в Италию, причём в «Наполи». Но ничем особым себя там не проявил. Диас прописался в Серии А - играл за «Авеллино» и «Фиорентину», заработал прозвище «Лысый» (если честно, то непонятно почему, волосы у него имелись), но авансов, выданных в юности, не оправдал. На чемпионат мира 1986 года «Лысый» не поехал, даром что Марадона продвигал приятеля. Ривер-плейтовское прошлое Диаса не мешало их отношениям. Переход в «Интер» был для Рамона шансом окончательно не превратиться в неудачника. Серена и Диас образовали атакующий тандем. Дарио Морелло и Массимо Чиоччи выходили на поле нечасто.

Образцово-показательное чемпионство

«Интер» вошёл в чемпионат с гостевой победы над «Асколи» 3:1. Долгое время на табло светились две единички, но потом за дело взялся Альдо Серена, забивший с пенальти, а потом с игры. Альдо, а также все три легионера Бреме, Маттеус и Диас забили по голу в ворота «Пизы». В Вероне нулевая ничья, после чего «нерадзури» запустили серию из шести побед. В числе побеждённых оказались и «Рома», и «Сампдория», и «Милан», где уже трудилось голландское трио – Руд Гулллит, Марко ванн Бастен и Франк Райкаард. В миланском дерби, где хозяевами считались подопечные Арриго Сакки, Гуллит не играл. Но вряд ли проигрыш 0:1 можно объяснить отсутствием Руда. Команда Трапаттони смотрелась интересней, а гол Серены стал вполне логичным. Противостояние двух миланских коллективов пришлось на 9 тур. «Интер» к тому времени шёл первым. «Наполи», где по-прежнему сверкал Марадона, отставал на два очка, а «Ювентус» на пять.





С Кубком Италии не сложилось. Выбыли ещё на стадии второго группового этапа. Но этот случай из разряда «не сильно то и хотелось». Два первых барьера в Кубке УЕФА были успешно преодолены. Были поочерёдно обыграны шведские команды – сначала «Браге» (два раза по 2:1), затем «Мальмё» (1:0, 1:1). Но в 1/8 финала миланцы попали на «Баварию». Маттеус и Бреме очень старались в Мюнхене. Да и не только они. «Интер» победил 2:0 благодаря голам Серены и Берти и уже видел себя в четвертьфинале. Но в Милане крепкая доселе оборона «нерадзурри» развалилась уже в первом тайме. В воротах Дельтаплана» за каких-то 9 минут побывали три мяча – отличились Роланд Вольфарт, Клаус Аугенталлер и Юрген Клинсманн. Перед самым перерывом Альдо Серена один гол отыграл. «Интеру» нужно было забить ещё один мяч, но этого не произошло. В четвертьфинал прошла «Бавария.

В 10 туре „сине-чёрные“ ждали „Юве“ в гости. Альтобелли вышел на поле в чёрно-белой майке и услышал о себе немало интересного. Серена отличился до перерыва. Туринцы ушли от поражения на 9 минуте второго тайма. Причём забил ни Алессандро Альтобелли, ни его советский тёзка Александр Заваров, а позабытый ныне защитник Роберто Галия.

Вылет из Кубка УЕФА позволил миланцам сконцентрировать усилия на домашнем первенстве. После побед над „Лечче“ и „Болоньей“ настала пора сыграть с главным преследователем – с „Наполи“ на „Сан-Паоло“. Игра оказалась довольно закрытой и скучной. Запомнилась разве что крепкими объятиями Марадоны и Диаса. После нулевой ничьей между лидерами сохранилось расстояние в три очка. Затем „Интер“ за счёт гола Мандорлини обыграл „Лацио“, а неаполитанцы потеряли очко в игре с „Сампдорией“.

„Интер“ прошёл без поражений почти весь первый круг, и только в заключительном его туре, а именно 17-м, уступил „Фиорентине“ 3:4. На дубль Серены „фиалки“ ответили двумя голами Стефано Боргоново. Дело даже не в прерванной серии, отрыв от „Наполи“ сократился до одного очка.

Неудача во Флоренции, тем не менее, принесла положительный эффект. На старте второго круга команда Трапаттони одержала 8 побед (!). Особенно красива была обыграна „Рома“ на столичном „Стадио Олимпико“. Маттеус и Серена в первом тайме и Диас ближе к концовке положили в ворота римлян три мяча. „Дельтаплан“ Дзенга в пяти матчах из этих восьми сыграл на ноль, выдав серию из 543 сухих минут.

Пока „Интер“ обыгрывал одного соперника за другим, „Наполи“ нёс потери. И к 26 туру товарищи Марадоны отставали от новых друзей Диаса на 7 очков. Что немало при двух очках за победу. Остановил, точнее приостановил „Интер“ его сосед „Милан“ – ничья 0:0. Приостановил, потому что вслед за этой ничьей „нерадзурри“ снова завершили миром встречу с „Ювентусом“, а потом одержали пять побед.

Вторая встреча „Интера“ и „Наполи“ пришлась на 30 тур. Миланцы опережали неаполитанцев на 7 очков. Но у южан оставался малюсенький шанс – нужно было выиграть все четыре оставшихся встречи. При условии, что команда Трапаттони проиграет во всех матчах. Фантастика, причём не научная.

Но „Наполи“ дал бой. Первый тайм за гостями, в подтверждение чему гол Кареки. Но в начале второй половины встречи ворота гостей поразил собственный игрок Лука Фузи. А ближе к финальному свистку удар Лотара Маттеуса принёс „Интеру“ победу не только в матче. После девятилетней паузы „сине-чёрные“ взяли скудетто. И помог им в этом Джованни Трапаттони, к которому болельщики „нерадзурри“ ранее симпатий не испытывали. Маэстро Трап провёл образцово-показательный чемпионат.

Выдающийся сезон выдал Альдо Серена, опередивший в споре самых метких и Марко ванн Бастена, и Кареку. На счету Альдо – 22 гола, ни до, ни после он не забивал так много за один сезон.

Рамон Диас забил 12 мячей и напомнил, что не зря его считали вторым после Марадоны. Прекрасно вписались в коллектив оба немца и Берти. Как всегда, надёжен был Вальтер Дзенга, да и оборона „Интера“ оказалась самой надёжной в Серии А – всего 19 пропущенных мячей в 34 матчах.

Однако „Интернационале“ расстался с клеймом неудачников всего на один год. При Трапаттони команда дважды занимала третье место, не вмешиваясь в активный спор за скудетто, брала Кубок и доходила до четвертьфинала Кубка чемпионов. Сползание уже началось. С уходом Трапаттони оно только продолжилось и усилилось. Чёрные полосы снова стали шире синих.