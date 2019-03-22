Бельгия – Россия: суматоха против класса

вчера, 01:43

Сборная Бельгии обыграла Россию – по делу и без суеты, без драмы и надрыва. «Соккер.ру» - о дебюте россиян в отборе к Евро-2020.

Отвыкли российские болельщики от страданий и мучений, от вычислений и раскладов, растянутых по году – словом, от отборочных турниров. Ведь на чемпионат мира последний сборная России попала по праву хозяина. А вот путевку на Евро-2020 придется выгрызать. И как показала игра с Бельгией, первая же игра в отборочном цикле, выгрызать точно не у бельгийцев, которые выступают в несколько другой лиге.

Уже сам состав сборной России на матч выглядел не слишком обнадеживающим. Да, Головин, Черышев и Дзюба – их игру по ЧМ -2018 помнят до сих пор. Однако что они из себя представляют сейчас – дискуссионный вопрос. Выход Ахметова казался затыканием дыры, что Ильзат показал, едва не привезя быстрый гол простой потерей в центре поля.

Да и в целом нельзя назвать середину поля у сборной России сколь-нибудь надежной. Слишком много потерь в этой зоне. А по ходу встречи команда потеряла еще и Кузяева. Ситуация в обороне тоже не внушала оптимизма. Трио Джикия, Кудряшов и Набабкин не выглядит обороной мечты, хотя Георгий показал, как умеет выручать и включать режим лидера, подчищая за соперниками.

Однако, будем справедливы, и за ним водились недоработки. Как в ситуации с выходом Батшуайи один на один после того же провала Ахметова, так и в ситуации с третьим голом, когда он потерял позицию, но там и партнер «помог», не сумев выбить мяч из ног замешкавшегося и заспотыкавшегося Батшуайи. При этом не отметить спасение Джикии, когда мяч летел в пустые ворота, нельзя. Иначе был бы разгром.

Да и появление Жиркова на фланге смотрится вынужденной мерой. Юрий уже не тот, чтобы играть и в клубе, и в сборной эффективно. Он откровенно не успевал. В ситуации с третьим голом от него легчайше ушел Кастань. И пенальти он привез, стукнув откровенно по ноге Азара – классический одиннадцатиметровый. Жиркову просто не хватило резкости. Про нехватку опыта у такого игрока говорить стыдно.

А по поводу резкости – ее не хватало абсолютно всем в сборной России. Как только бельгийцы включали скорость, у России возникали колоссальные проблемы. Особенно контрастный и наглядный пример – первый гол. Бельгийцы в первой половине вообще действовали довольно-таки медленно, если не сказать вальяжно. Но включились резко разок – сразу распотрошили построения сборной России.

Показателен ракурс развития атаки сборной Бельгии из-за ворот Гильерме. Передвижения обороняющихся россиян можно было назвать паническим отступлением с пошатыванием из стороны в сторону, тогда как Бельгия делала всё на шаг-два быстрее, как по нотам. О вальяжности бельгийцев, которая на самом деле избавила Россию от разгрома, говорит и гол Черышева. Куртуа думал явно о чем-то другом, размышлял о своих шансах закрепиться в основе «Реала» при Зидане, возможно. Поэтому запнулся и подарил гол гостям.

Однако бельгийцы прекрасно понимали, что смогут забить еще, как только ускорятся. Этот по счастливой случайности упавший в руки России гол не выглядел чем-то определяющим судьбу матча – не более чем мелкий ухаб на пути Бельгии к победе. После перерыва, кстати, хозяева прибавили в скорости, и только в самом конце они чуть ослабили хватку, заскучав, что заставило Роберто Мартинеса покричать на них – они мигом отреагировали третьим голом.

Россия же ничего не показала – можно сколько угодно высасывать аналитику из того, во что играли гости. Не было там никакого содержания. Это была суета, суматоха – на этом не построишь осознанной тактики, плана. Плюс каждое единоборство проигрывалось. То есть и за счет самоотдачи, которая выручала на ЧМ -2018, тоже ничего не получалось – ее не хватало. Зато нервы сдали.

Головин, в ситуации, когда сборная страдает от нехватки полузащитников, в конце уже проигранного матча лупит как школьник в ответ на фол по ногам Мертенса, который тем самым оказал услугу Казахстану, оставив сборную России без Головина в следующем матче из-за удаления. Никто зрелости и своей футбольной начинки не показал.

Даже Фернандес, который обычно является проводником между обороной и атакой, оказывался на сухом пайке и не получал мяча. Показательны его холостые забеги и открывания под Головина, который не поднимал голову и не обострял. Как показательны и забеги Черышева, который оказывался впереди ситуативно – любой защитник «съедал» его за три-пять метров. На такой скорости с первой сборной рейтинга ФИФА не играют.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (5) – 4 (2)

Перевес наглядный и ощутимый. Снова можно повториться, что гостям повезло не схватить разгром. Хотя от этого не легче. Нужно отметить и штангу, которая в конце встречи спасла ворота Гильерме. У Куртуа проблем же не было за исключением той, что он сам себе создал.

Владение мячом (точность передач): 61% (84%) - 39% (77%)

Контроль над территорией и мячом Бельгия не отпускала ни на минуту, контролируя ситуацию только за счет ускорения и замедления движения мяча. Бельгийцы сделали всего 663 передачи, из них 555 были точными. У россиян же в общей сложности набежало 450 пасов, только 346 были точными, что тоже выше, чем казалось визуально, поскольку передачи вперед как правило оказывались не туда.

Можно сказать, что начался отборочный цикл для сборных России и Бельгии вполне ожидаемо. Наверное, хотелось больше борьбы и интриги от российской команды, но класс подопечных Мартинеса оказался достаточно высоким, чтобы сомнений в превосходстве Бельгии не осталось. Видимо, для России всё будет решаться в матчах с другими соперниками, на ином уровне.