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Бельгия – Россия: суматоха против класса

вчера, 01:43
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Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Куртуа Тибо
Куртуа Тибо
Вратарь

Сборная Бельгии обыграла Россию – по делу и без суеты, без драмы и надрыва. «Соккер.ру» - о дебюте россиян в отборе к Евро-2020.

Отвыкли российские болельщики от страданий и мучений, от вычислений и раскладов, растянутых по году – словом, от отборочных турниров. Ведь на чемпионат мира последний сборная России попала по праву хозяина. А вот путевку на Евро-2020 придется выгрызать. И как показала игра с Бельгией, первая же игра в отборочном цикле, выгрызать точно не у бельгийцев, которые выступают в несколько другой лиге. 

Уже сам состав сборной России на матч выглядел не слишком обнадеживающим. Да, Головин, Черышев и Дзюба – их игру по ЧМ-2018 помнят до сих пор. Однако что они из себя представляют сейчас – дискуссионный вопрос. Выход Ахметова казался затыканием дыры, что Ильзат показал, едва не привезя быстрый гол простой потерей в центре поля. 

Да и в целом нельзя назвать середину поля у сборной России сколь-нибудь надежной. Слишком много потерь в этой зоне. А по ходу встречи команда потеряла еще и Кузяева. Ситуация в обороне тоже не внушала оптимизма. Трио Джикия, Кудряшов и Набабкин не выглядит обороной мечты, хотя Георгий показал, как умеет выручать и включать режим лидера, подчищая за соперниками. 

Однако, будем справедливы, и за ним водились недоработки. Как в ситуации с выходом Батшуайи один на один после того же провала Ахметова, так и в ситуации с третьим голом, когда он потерял позицию, но там и партнер «помог», не сумев выбить мяч из ног замешкавшегося и заспотыкавшегося Батшуайи. При этом не отметить спасение Джикии, когда мяч летел в пустые ворота, нельзя. Иначе был бы разгром. 

Да и появление Жиркова на фланге смотрится вынужденной мерой. Юрий уже не тот, чтобы играть и в клубе, и в сборной эффективно. Он откровенно не успевал. В ситуации с третьим голом от него легчайше ушел Кастань. И пенальти он привез, стукнув откровенно по ноге Азара – классический одиннадцатиметровый. Жиркову просто не хватило резкости. Про нехватку опыта у такого игрока говорить стыдно. 

А по поводу резкости – ее не хватало абсолютно всем в сборной России. Как только бельгийцы включали скорость, у России возникали колоссальные проблемы. Особенно контрастный и наглядный пример – первый гол. Бельгийцы в первой половине вообще действовали довольно-таки медленно, если не сказать вальяжно. Но включились резко разок – сразу распотрошили построения сборной России. 

Показателен ракурс развития атаки сборной Бельгии из-за ворот Гильерме. Передвижения обороняющихся россиян можно было назвать паническим отступлением с пошатыванием из стороны в сторону, тогда как Бельгия делала всё на шаг-два быстрее, как по нотам. О вальяжности бельгийцев, которая на самом деле избавила Россию от разгрома, говорит и гол Черышева. Куртуа думал явно о чем-то другом, размышлял о своих шансах закрепиться в основе «Реала» при Зидане, возможно. Поэтому запнулся и подарил гол гостям. 

Однако бельгийцы прекрасно понимали, что смогут забить еще, как только ускорятся. Этот по счастливой случайности упавший в руки России гол не выглядел чем-то определяющим судьбу матча – не более чем мелкий ухаб на пути Бельгии к победе. После перерыва, кстати, хозяева прибавили в скорости, и только в самом конце они чуть ослабили хватку, заскучав, что заставило Роберто Мартинеса покричать на них – они мигом отреагировали третьим голом. 

Россия же ничего не показала – можно сколько угодно высасывать аналитику из того, во что играли гости. Не было там никакого содержания. Это была суета, суматоха – на этом не построишь осознанной тактики, плана. Плюс каждое единоборство проигрывалось. То есть и за счет самоотдачи, которая выручала на ЧМ-2018, тоже ничего не получалось – ее не хватало. Зато нервы сдали. 

Головин, в ситуации, когда сборная страдает от нехватки полузащитников, в конце уже проигранного матча лупит как школьник в ответ на фол по ногам Мертенса, который тем самым оказал услугу Казахстану, оставив сборную России без Головина в следующем матче из-за удаления. Никто зрелости и своей футбольной начинки не показал.

Даже Фернандес, который обычно является проводником между обороной и атакой, оказывался на сухом пайке и не получал мяча. Показательны его холостые забеги и открывания под Головина, который не поднимал голову и не обострял. Как показательны и забеги Черышева, который оказывался впереди ситуативно – любой защитник «съедал» его за три-пять метров. На такой скорости с первой сборной рейтинга ФИФА не играют.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (5) – 4 (2) 

Перевес наглядный и ощутимый. Снова можно повториться, что гостям повезло не схватить разгром. Хотя от этого не легче. Нужно отметить и штангу, которая в конце встречи спасла ворота Гильерме. У Куртуа проблем же не было за исключением той, что он сам себе создал. 

Владение мячом (точность передач): 61% (84%) - 39% (77%) 

Контроль над территорией и мячом Бельгия не отпускала ни на минуту, контролируя ситуацию только за счет ускорения и замедления движения мяча. Бельгийцы сделали всего 663 передачи, из них 555 были точными. У россиян же в общей сложности набежало 450 пасов, только 346 были точными, что тоже выше, чем казалось визуально, поскольку передачи вперед как правило оказывались не туда. 

Можно сказать, что начался отборочный цикл для сборных России и Бельгии вполне ожидаемо. Наверное, хотелось больше борьбы и интриги от российской команды, но класс подопечных Мартинеса оказался достаточно высоким, чтобы сомнений в превосходстве Бельгии не осталось. Видимо, для России всё будет решаться в матчах с другими соперниками, на ином уровне.

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Все комментарии
112910415
112910415
   107 / 998
сегодня в 08:13
почти всё решится в Казахстане
andreistb
andreistb
   991 / 998
вчера в 22:39
А что тут обсуждать защиты нет нападения один Черышев а как известно один в поле не воин и Казахстан выиграет у такой сборной Черкесова Чемпионат России очень слабый что то надо делать либо увеличивать команд до 20 либо уменьшать до 12 пусть решает РФС им виднее но это так оставлять нельзя это полный позор .
steelhead
steelhead ответил alex-dsi
   904 / 998
вчера в 21:39
А толку то без защитников нормальных автобус ставить?
mars6791
mars6791 ответил Serg_Diamond
   519 / 998
вчера в 21:19
Ребята, а что, кто-то всерьез верил, что Россия сейчас способна обыграть Бельгию в Бельгии? Играли экспериментальным составом, пару ветеранов, пару дебютантов, большой лазарет травмированных, 2 дня на сборы и много игроков не в лучших игровых кондициях, потому что сезон в России только возобновился, а в Европе играли практически без паузы. Когда игроков собирают за 2 дня до матча, все решает индивидуальный класс игроков, что мы и увидели наглядно. Или может вы не знали кто такой Азар? Или вы не знаете, что собой представляет атака сборной Бельгии? Это ярко выраженные индивидуалисты-дриблеры с хорошо поставленным ударом. Так чего вы от россиян тогда ждали? Ведь никто не верил в возможность победы России над Бельгией! Тогда к чему все эти слюни и сопли?
Все это можете повторить руководству РФС, о переходе на систему весна-осень (толку никакого), сказать экспериментатору Черчесову - довольно экспериментов, пора формировать костяк (года два уже как пора), кто не разрешал собраться раньше - за неделю (как в былые времена) или там себя бразильцами вообразили, ? Мы , болельщики, это все знали, а знал ли тренерский штаб сборной с кем играет и в какой форме находятся? Я считаю что этим составом можно играть успешно с Бельгийцами, только для этого надо создавать в атаке, тем более бельгийцы позволяют играть у своей штрафной.
GKN
GKN ответил OLESOCC
   169 / 998
вчера в 19:57
Упертые болелы, а чем мстить думаете?!.
Думает пусть наш вещий Саламыч! А мы будет смотреть и болеть, переживать и поддерживать!
MAUS
MAUS ответил Serg_Diamond
   179 / 998
вчера в 18:34
По игре Головина у меня двоякое впечатление. С одной стороны виден хороший уровень работы с мячом, умение придержать мяч, сыграть "в стеночку", но с другой стороны он на мой взгляд застыл в своем развитии. Да, может прибавил в единоборствах, но в созидании атак явно убавилось. Нет и ударов со средней дистанции, как он умел в ЦСКА. С перспективного штрафного впулил в облака. В Монако он играет второго форварда, мне кажется это не совсем подходящая для него позиция - нет у него голевого чутья и никогда не было. В опорной зоне он тоже не может играть, потому что слишком недисциплинирован и любит убегать в атаку, оставляя свою зону без присмотра. И все же игроков с таким уровнем техники работы с мячом в сборной мало, так что его удаление - большая потеря для сборной.
Головин хорош, когда за него всю черновую работу делает другой , таким другим на ЧМ был Ромка Зобнин!
амурец
амурец ответил kingoffam
   122 / 998
вчера в 17:34
и защита в том числе
pomor45
pomor45
   224 / 998
вчера в 15:44
Этого усатого зазнайку судьба вынесла на прошедшем ЧМ словно нам в отместку за чиновничье отношение к футболу. В погоне за дешёвой славой не проигравшего, а то и выигравшего, у топ-сборной Европы, он не заменил Головина после первой жёлтой даже когда было очевидно, что поражение неизбежно. Всё надеялся, что случай подарит ему хотя бы ничью. Кузяева вытащил в сборную недолеченного и угробил его в первой же встрече совершенно бесполезно. Обоих мог бы приберечь для казахов. Жиркова, едва появившегося после длительного лазарета, замучал вконец. Восстановиться старичок не успеет. Много чего ещё этот хряк творит в угоду своей захлёстывающей амбиции. Ещё хлебнём лиха с ним по самое не могу.
OLESOCC
OLESOCC ответил GKN
   496 / 998
вчера в 15:22
Мы ещё отмстим неразумным Азарам!
Упертые болелы, а чем мстить думаете?!.
OLESOCC
OLESOCC ответил Самедов Агил
   496 / 998
вчера в 15:17
Народ у нас просто лидер проигрывает 18 команде Испании....молодых называют 23-25 летних хотья в таком возрасте уже во всю играют....да и уровень играков ни тот...эйфория прошла но сборной спасибо она у нас одна! И в радости и в горе я буду искренно болеть за нашу сборную....остальные соперники по зубам но цыкл длинный и те жи казахи вчера показали что футбол научились играть все да и хорваты вчера мучалась ...просто Бельгия ну 61ец какая сильная у них ещё пару составов можно собрать... Мы не имеем право поливать грязью свою команду... Свою страну... Она одна у нас!
Есть такое понятие " родина", сынок!. ( из анекдота)
kingoffam
kingoffam ответил Ваня лучший
   194 / 998
вчера в 14:23
Патриота сб. России сразу видно. Ты хочешь наверное сказать, что если бы играл Кутепов, то было бы 5:0? Возможно. Хорошо, что его не было.
При чем тут Кутепов?Игру не защита провалила.
zamsb
zamsb ответил Serg_Diamond
   660 / 998
вчера в 13:55
Ребята, а что, кто-то всерьез верил, что Россия сейчас способна обыграть Бельгию в Бельгии? Играли экспериментальным составом, пару ветеранов, пару дебютантов, большой лазарет травмированных, 2 дня на сборы и много игроков не в лучших игровых кондициях, потому что сезон в России только возобновился, а в Европе играли практически без паузы. Когда игроков собирают за 2 дня до матча, все решает индивидуальный класс игроков, что мы и увидели наглядно. Или может вы не знали кто такой Азар? Или вы не знаете, что собой представляет атака сборной Бельгии? Это ярко выраженные индивидуалисты-дриблеры с хорошо поставленным ударом. Так чего вы от россиян тогда ждали? Ведь никто не верил в возможность победы России над Бельгией! Тогда к чему все эти слюни и сопли?
В принципе все, что должно было произойти произошло. Хотя это было ясно уже на ЧМ-2018. Испанию прошли чудом. Зато какие были фанфары, заслуженных мастеров вручили не понятно за что. Если образно описать вчерашнюю игру, то Бельгия это прием мяча -пас, Россия прием мяча-обработка-пас. Видите на сколько быстрее и качественнее сейчас играют топ сборные. Да и в плане тактики и организованности игры наши тоже не блещут. Так сборная среднего класса игроков и тренеров, которая в турнирах принимает участие как самые обыкновенные статисты.
Zimka
Zimka ответил Serg_Diamond
   226 / 998
вчера в 12:28
По игре Головина у меня двоякое впечатление. С одной стороны виден хороший уровень работы с мячом, умение придержать мяч, сыграть "в стеночку", но с другой стороны он на мой взгляд застыл в своем развитии. Да, может прибавил в единоборствах, но в созидании атак явно убавилось. Нет и ударов со средней дистанции, как он умел в ЦСКА. С перспективного штрафного впулил в облака. В Монако он играет второго форварда, мне кажется это не совсем подходящая для него позиция - нет у него голевого чутья и никогда не было. В опорной зоне он тоже не может играть, потому что слишком недисциплинирован и любит убегать в атаку, оставляя свою зону без присмотра. И все же игроков с таким уровнем техники работы с мячом в сборной мало, так что его удаление - большая потеря для сборной.
В ЦСКА в лучших играх он был очень полезен в позиционных атаках, забирал мяч у защитников и тащил его в последнюю треть поля, а голевой пас отдавали уже другие люди, а голов у него совсем мало + умение играть в отборе, но ни в Монако ни в сборной нет позиционных атак как таковых+ сейчас он по сути дублирует Ахметова что с учётом его плохой формы не делает его потерю существенной в следующем матче.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   99 / 998
вчера в 11:58
В каждой игре важно отметить и хорошие моменты. Так например единственный игрок сборной России, кто попал в число лучших футболистов матча по объему работы - Ильзат Ахметов. Вот как выглядит пятерка лучших:
Альдервейрельд — 136 ТТД
Эден Азар — 120
Вертонген — 113
Тилеманс — 103
Ахметов — 100
Ахметов совершал не только много действий, но и делал это качественно — удачными стали 87%. Из обозначенной пятерки лучше показатель только у Вертонгена — 95%.
Ахметов 10 раз возвращал владение России. Лучше показатель среди всех футболистов только у Кудряшова — 11.
Стал лучшим в сборной России по обводкам и сделал больше всех передач.
Полузащитник выполнил за игру 63 передачи, что в команде Станислава Черчесова больше не удалось никому. Точность на высоком уровне — 87%.
5 раз Ахметов шел в отбор, 3 раза преуспев.
Хороший показатель в принципе. И замечательный на фоне партнеров: ни один другой хавбек не вступал в отбор более двух раз! Вот цифры коллеги Ахметова по центру поля Александра Головина: 1 попытка и ни одной удачной! Оба играли в центре поля, располагаясь перед защитниками. В одной игровой схеме — 5-4-1.
Благодаря своим умения Ахметов дважды лишал мяча Эдена Азара!
5 раз Ахметов шел в дриблинг, удачными оказались все попытки.
источник- https://matchtv.ru/football/rossija/matchtvnews_NI993156_Zabudte_pro_schet__Ahmetov_dokazal_chto_mozhet_igrat_opornika_ne_tolko_v_CSKA_Videorazbor_matcha_Belgija__Rossija
alex-dsi
alex-dsi
   740 / 998
вчера в 11:31
Я не понял одного... как можно было без опорников играть с бельгией в отрытый футбоо!!!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил serh62
   99 / 998
вчера в 11:28
можно выделить из состава троих. головин, ахметов, джикия. остальные в сборной просто погулять вышли
Ну Черышев в контратаках тоже хорош. Но только в контратаках, в позиционной игре он слаб
serh62
serh62
   404 / 998
вчера в 11:27
можно выделить из состава троих. головин, ахметов, джикия. остальные в сборной просто погулять вышли
Betman
Betman ответил Воин666
   611 / 998
вчера в 11:27
В следующем матче разнесём казахов, а бельгийцев обыграть я и не надеялся.
Уверен, шотландцы тоже так думали, лол.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   99 / 998
вчера в 11:12
Бельгия - это не тот соперник, с которым Россия на данном этапе может всерьез бороться. Нужно выносить казахов и тогда про это поражение все сразу забудут. Неизбежны изменения в составе. Как вариант, можно выпустить на поле сразу двух Федей в атаку, в центральную зону поставить Газинского в пару к Ахметову и Оздоеву (они должны быть хорошо знакомы по Рубину), вместо Жиркова попробовать более быстрого Щенникова, вместо Кудряшова - Беляева. Как вариант, если будут проигрывать можно перейти на игру с парой центральных Джикия - Беляев, тогда можно играть 4 - 3 - 3 с Дзюбой на острие. Казахи - не бельгийцы, они не побегут всей командой в атаку
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   99 / 998
вчера в 11:10
По игре Головина у меня двоякое впечатление. С одной стороны виден хороший уровень работы с мячом, умение придержать мяч, сыграть "в стеночку", но с другой стороны он на мой взгляд застыл в своем развитии. Да, может прибавил в единоборствах, но в созидании атак явно убавилось. Нет и ударов со средней дистанции, как он умел в ЦСКА. С перспективного штрафного впулил в облака. В Монако он играет второго форварда, мне кажется это не совсем подходящая для него позиция - нет у него голевого чутья и никогда не было. В опорной зоне он тоже не может играть, потому что слишком недисциплинирован и любит убегать в атаку, оставляя свою зону без присмотра. И все же игроков с таким уровнем техники работы с мячом в сборной мало, так что его удаление - большая потеря для сборной.
Воин666
Воин666
   370 / 998
вчера в 11:06
В следующем матче разнесём казахов, а бельгийцев обыграть я и не надеялся.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Ваня лучший
   17 / 998
вчера в 10:58
Патриот, который даже Россию написать не может, сразу видно!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил kingoffam
   19 / 998
вчера в 10:57
Конебомжатская сборная слила в очередной раз.Днищенские клубы-днищенская сборная.
Патриота сб. России сразу видно. Ты хочешь наверное сказать, что если бы играл Кутепов, то было бы 5:0? Возможно. Хорошо, что его не было.
LAISMEN
LAISMEN
   454 / 998
вчера в 10:55
Черчесов просто зациклился за одних и тех же даже если они на лавке или не в форме......
arsen09
arsen09
вчера в 10:48
Закономерно. Россия сейчас это уровень Казахстана и Шотландии. С ними и будем рубиться , а с Бельгией рано , очень рано.
WAARLOT
WAARLOT
   760 / 998
вчера в 10:41
отлично написано,все в точку,сборная реальный колхоз
kingoffam
kingoffam
   194 / 998
вчера в 10:33
Конебомжатская сборная слила в очередной раз.Днищенские клубы-днищенская сборная.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   99 / 998
вчера в 10:15
Ребята, а что, кто-то всерьез верил, что Россия сейчас способна обыграть Бельгию в Бельгии? Играли экспериментальным составом, пару ветеранов, пару дебютантов, большой лазарет травмированных, 2 дня на сборы и много игроков не в лучших игровых кондициях, потому что сезон в России только возобновился, а в Европе играли практически без паузы. Когда игроков собирают за 2 дня до матча, все решает индивидуальный класс игроков, что мы и увидели наглядно. Или может вы не знали кто такой Азар? Или вы не знаете, что собой представляет атака сборной Бельгии? Это ярко выраженные индивидуалисты-дриблеры с хорошо поставленным ударом. Так чего вы от россиян тогда ждали? Ведь никто не верил в возможность победы России над Бельгией! Тогда к чему все эти слюни и сопли?
Roger Young
Roger Young
   657 / 998
вчера в 10:15
Да, счет по делу.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Lucho Gonzalez
   4 / 998
вчера в 10:11
Не уподобляйся фидунботам
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