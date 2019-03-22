Лэмпард в «Челси» - правильная идея

вчера, 15:30

В «Челси» склоняются к тому, что эксперимент с Сарри оказался неудачным, и подбирают кандидатов на тренерский мостик. Среди них «Соккер.ру» обнаружил легенду клуба.

Статус Маурицио Сарри

После финала Кубка Английской Лиги, в котором «Челси» уступил «Манчестер Сити» в серии пенальти, а Маурицио Сарри не сумел произвести замену вратаря из-за отказа Кепы Аррисабалаги покидать поле, казалось, что это последнее соло итальянской скрипки в Лондоне. Сарри в порыве гнева чуть не сбежал со стадиона, но сумел мысленно закурить, успокаивая себя, и после игры уже комментировал эпизод сдержанно. В следующем туре «Челси» обыграл «Тоттенхэм», потом последовал черед «Фулхэма», досталось киевскому «Динамо» в Лиге Европы, однако поражение от «Эвертона» вновь вернуло дона Маурицио к состоянию иллюзорности контроля.

Один из кризисов миновал, но процесс разрыва, видимо, просто перешел в «холодную» фазу. Сарри недостаточно комфортно чувствует себя в Англии, при этом понимая, что не останется без работы в Италии, где на него имеют виды «Рома» и «Интер». В верхах «Челси» обеспокоены и результатами, и нестабильностью в коллективе, и позицией болельщиков «синих», которые начали бойкотировать Сарри.

Общая картина всегда складывается из мелочей, а она такова, что итальянец и «Челси» за месяцы сотрудничества пришли к обоюдному состоянию недовольства друг другом. Однако обе стороны пытаются держаться за последний оплот в условиях намечающегося разрыва – честолюбие и профессионализм. Сарри понимает, что попадание в топ-4 АПЛ и/или выигрыш Лиги Европы ему зачтутся, даже если не на этом месте работы, то при поиске следующего. «Челси» не мешает Маурицио, осознавая, что при всех трудностях и потрясениях команда продолжает преследование важных целей. Вмешательство сейчас опасно, в футболе, как и в медицине, работает принцип: «Прежде всего – не навреди».

Развязка близка

Пока «Челси» не провалится на обоих фронтах или не будет на волосок к провалу, Сарри сохранит за собой пост. Возможно, итальянец даже получил гарантии, что точно доработает до конца сезона, а вот дальше… И этим вопросом в «Челси» озаботились уже сейчас. Сохранение Сарри до конца сезона вовсе не означает, что сотрудничество с ним будет продлено, «Челси» рассматривает кандидатуры на тренерский мостик, и сейчас называются два имени: Нуну Эшпириту Санту (тренер «Вулверхэмптона») и Фрэнк Лэмпард (наставник «Дерби Каунти»). Португалец построил крепкую команду «волков» с помощью гильдии соотечественников, а Фрэнки – истинная легенда «синих», и вот на его потенциальное назначение хочется посмотреть поближе. Почему Фрэнк Лэмпард в «Челси» - это хорошая или хотя бы правильная идея?

Во-первых, потому что «Челси» нужен человек, который всех объединит

Это действительно, возможно, ключевой пункт. После Сарри, у которого не слишком хороший диалог с руководством, после Конте, который в конечном итоге со всеми рассорился и сейчас судится с «Челси», и после Моуриньо, который завершил второе пришествие на «Стэмфорд Бридж» в окружении хмурых конфликтов с ведущими футболистами, неплохо бы попробовать что-то новенькое. Новенькое – это человек в тренерском кресле, который создаст атмосферу дружелюбия в команде и будет взаимодействовать с другими структурами клуба, не выпячивая свое эго и не сыпля южной экспрессией. «Челси» все последние годы выбирал тренеров, которые тем или иным образом выводили себя из системы, предпочитая быть «над» или «сбоку». Лэмпард – это возможность включить тренера в целостную структуру, сделать наставника звеном, которое будет соблюдать общую субординацию, при этом Фрэнки умеет быть лидером раздевалки, а статус легенды «Челси» поможет ему моментально установить власть.

Во-вторых, потому что приглашение клубных легенд – тренд мирового футбола

В футболе тоже бывает мода, просто она неоднородна, на разных этажах в конкретный момент могут царить непохожие нравы, но в гильдии топ-клубов в последние годы сложилась тенденция доверять бывшим игрокам. Гвардиола и Зидан сходу приступили к завоеваниям с «Барселоной» и «Реалом», в «Атлетико» подтянули Симеоне. «Бавария» перед стартом сезона пригласила Нико Ковача, добралась мода и до Туманного Альбиона: замена Жозе Моуриньо на Оле-Гуннара Сульшера у руля «Манчестер Юнайтед» всех впечатлила. Будь сейчас тренд на тренеров-старичков, «Челси» в первую очередь смотрел бы в другую сторону, а в нынешних условиях сразу всплыла кандидатура Лэмпарда, который в нынешнем сезоне начал строить самостоятельную тренерскую карьеру.

В-третьих, у Фрэнка Лэмпарда получается быть тренером

Понятно, в этом вопросе нельзя действовать авантюрно: «О, легенда! Берем!» Не из каждого Солари получается Зидан, зато при наличии тренерского таланта даже опыт может не потребоваться. В «Челси» прекрасно знают Фрэнка Лэмпарда, игроки аналитического склада ума, с правильным менталитетом и имеющие жилку руководителя на закате карьеры без просьб и уговоров становятся играющими тренерами. В «Челси» видели первые шаги Лэмпарда в роли наставника. Кроме того, он как-то получил работу в «Дерби Каунти». Наверняка, не только из-за своей известности. Сумел предоставить внятный проект, убедить боссов клуба, что первый блин на тренерском мостике в 40 лет не получится комом.