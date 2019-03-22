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«Челси» может пригласить Лэмпарда вместо Сарри

вчера, 11:17

«Челси» рассматривает кандидатуры Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») и Фрэнка Лэмпарда («Дерби Каунти») на пост главного тренера команды.

Владелец клуба Роман Абрамович не хочет увольнять нынешнего рулевого Маурицио Сарри до конца сезона, но в «Челси» всё больше склоняются к тому, что итальянец не подходит их клубу.

Уход Сарри до конца сезона возможен, если команда вылетит из Лиги Европы и потеряет шансы на попадание в топ-4. 

В таком случае «Челси» может обратиться к услугам Санту, идущего со своей командой на седьмом месте, или пригласить Лэмпарда, которого точно будут рады видеть фанаты «синих».

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Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   718 / 998
сегодня в 12:36
Через Челси как через туннель любви проходят и проходят тренеры, как перчатки меняются, карьеру себе портят только этими прыганиями, а толку ноль))) Так может не в тренерах дело?) Вот сидел бы Сарри в своём Наполи - глядишь бы и Наполи к чемпионству привёл) а так сдёрнули его в синий мешок, так типа ради эксперимента, видите ли...и хана карьере.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   386 / 998
сегодня в 00:15
португальца или англичанина берите,а эту макаронину отправьте в Юву.
311
311
   40 / 998
вчера в 23:50
Рано еще Лэмпарду Челси тренировать, не хочется портить впечатление о нем.)
Морозовский
Морозовский ответил Steven Gerrard 008
   9 / 998
вчера в 23:33
Терри, не? )) Или все таки Лэмпард?
Ты правильно понял: семьи не будут разбиты!
mondial18
mondial18
   429 / 998
вчера в 22:48
Лучше бы Слуцкого пригласили
Медив
Медив ответил dino-hsv
   237 / 998
вчера в 20:52
пример зидана создал некий тренд, но только никто еще не смог повторить достижения француза) попробовать можно, но только не стоит потом рвать волосы на голове, если не выйдет
Угу, а до Зидана так никто не делал... Вон список тренеров Милана в 2010х годах практически полностью повторяет их состав начала нулевых
dino-hsv
dino-hsv
   204 / 998
вчера в 20:39
пример зидана создал некий тренд, но только никто еще не смог повторить достижения француза) попробовать можно, но только не стоит потом рвать волосы на голове, если не выйдет
nnb199O
nnb199O
   618 / 998
вчера в 20:17
шило на мыло, с лэмпом челси досрочно отправится в чемпионшип.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   260 / 998
вчера в 20:12
Фрэнки в Челси было бы символично, но боюсь он еще сыроват, для того чтобы быть менеджером в таком клубе, как Челси, может через пару лет когда наберется опыта. Нуну хорош в Волках, только тренировать Волков и Челси это разные вещи, как бы не получилось бы как с Ковачем, когда в Айнтрахте все было отлично, а в Баварии не все так гладко, Челси нужно хорошо подумать выбирая тренера, чтобы не получилось как с Сари, хотя он и неплохой тренер, но видимо АПЛ это не его.
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
   520 / 998
вчера в 20:02
    Romeo 777
    Romeo 777
       554 / 998
    вчера в 19:14
    Сам Лэмпард говорил, что ему ещё предстоит учиться тренировать и набираться опыта, в Челси он наврятли будет.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       142 / 998
    вчера в 19:13
    слуцкого надо
    или моуриньо
    Novograd
    Novograd
       647 / 998
    вчера в 18:55
    Тренеров как 77 и ьоко ольскяер круто ворвался
    Zayac_65
    Zayac_65
       576 / 998
    вчера в 18:05
    Френк сырой. Не надо экспериментов.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       381 / 998
    вчера в 17:59
    Глупость.
    dzvinka
    dzvinka
       78 / 998
    вчера в 17:25
    конечно же португала надо брать, если уж выбирать из этих двоих... уж простите фанаты Челси, но видел несколько матчей Дерби... в разных ситуациях и решениях... пока Фрэнки не готов - тот же Бьелса его по всем параметрам переиграл, и тактикой, и заменами, и изминениями в динамике матча.. всем... а Фрэнк стоял на бровке.. чесал за ухом и реально видно было что не знал что можно сделать и как повлиять(одна из просмотренных мной игр как раз против Лидса). Нужна практика, нужен опыт, в том числе и с горьчинкой... и лучше пока обкататься пару сезонов в Дерби и подобных, чем получить провал в Челси.
    Всему свое время.
    40175219386
    40175219386 ответил particular
       65 / 998
    вчера в 16:15
    Фрэнки сможет утихомирить внутрикомандную пургу.:)) А в футбол они и так умеют, вроде как..:))
    +++!
    40175219386
    40175219386 ответил ROMA DROGBA
       65 / 998
    вчера в 16:13
    Мало опыта, зато есть непререкаемый авторитет, царь и Бог на СБ
    и это главное, а опыт дело наживное, многие с опытом, хуже неопытных)
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       69 / 998
    вчера в 16:02
    надеятся что прокатит так же как с Сульшером? )
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       15 / 998
    вчера в 15:41
    Пример с Сульшером не дает покоя Абраше?!?
    shlomo
    shlomo
       89 / 998
    вчера в 15:40
    В Зидана тоже с начало не особо верили....посмотреть не мешает на что Френк способен....хуже точно не сделает.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Морозовский
       251 / 998
    вчера в 14:34
    Терри, не? )) Или все таки Лэмпард?
    борька
    борька
       425 / 998
    вчера в 14:33
    Слуцкийсправится
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
       235 / 998
    вчера в 14:29
    Мало опыта, зато есть непререкаемый авторитет, царь и Бог на СБ
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       96 / 998
    вчера в 14:23
    еще летом было ясно, что не для Челси он
    У Челси амбиции быть первыми, а Сарри этого никому дать не сможет
    hardpony
    hardpony
       174 / 998
    вчера в 14:22
    ну и норм. будут рубиться сульшер и лемпард. а потом глядишь стиви джи подтянется
    fineflat
    fineflat
       987 / 998
    вчера в 14:16
    Никто Сарри не сливает просто он не понятен игрокам. Сарри не сумел адаптироваться и настроиться на АПЛ, когда он повторял что не отойдет от своей тактики было ясно что будет провал. Все менялись прийдя в АПЛ. Я думал из нас делают копию Арсенала такую команду без головы а получилось еще хуже. Думаю многие теперь вспоминают Конте который хотя бы игроков на поле расставить мог и реально мог построить оборону и справиться со звездами и вообще при Конте не смотря на нестабильность мы могли надеяться что обыграем Ливер Сити МЮ а сейчас даже мне они кажутся грандами по сравнению с Челси, второй сезон деградации и еще 2 сезона неопределенности нас ждет.
    Игорь Погорелов
    Игорь Погорелов
       141 / 998
    вчера в 14:00
    пусть попробует
    Misha_g
    Misha_g
       706 / 998
    вчера в 13:55
    Рискованно конечно приглашать Лэмпарда..... Хотя... А вдруг получится, фанаты наверняка будут приветствовать такой ход....
    Scousers
    Scousers
       916 / 998
    вчера в 13:49
    Фрэнк физрук!
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