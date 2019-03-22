«Челси» может пригласить Лэмпарда вместо Сарри

«Челси» рассматривает кандидатуры Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») и Фрэнка Лэмпарда («Дерби Каунти») на пост главного тренера команды.
Владелец клуба Роман Абрамович не хочет увольнять нынешнего рулевого Маурицио Сарри до конца сезона, но в «Челси» всё больше склоняются к тому, что итальянец не подходит их клубу.
Уход Сарри до конца сезона возможен, если команда вылетит из Лиги Европы и потеряет шансы на попадание в топ-4.
В таком случае «Челси» может обратиться к услугам Санту, идущего со своей командой на седьмом месте, или пригласить Лэмпарда, которого точно будут рады видеть фанаты «синих».
Да и менеджмент бы поменять полностью))
Да и менеджмент бы поменять полностью))
или моуриньо
или моуриньо
Всему свое время.
Всему свое время.
У Челси амбиции быть первыми, а Сарри этого никому дать не сможет
У Челси амбиции быть первыми, а Сарри этого никому дать не сможет