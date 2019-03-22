«Челси» может пригласить Лэмпарда вместо Сарри

вчера, 11:17

«Челси» рассматривает кандидатуры Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») и Фрэнка Лэмпарда («Дерби Каунти») на пост главного тренера команды.

Владелец клуба Роман Абрамович не хочет увольнять нынешнего рулевого Маурицио Сарри до конца сезона, но в «Челси» всё больше склоняются к тому, что итальянец не подходит их клубу.

Уход Сарри до конца сезона возможен, если команда вылетит из Лиги Европы и потеряет шансы на попадание в топ-4.

В таком случае «Челси» может обратиться к услугам Санту, идущего со своей командой на седьмом месте, или пригласить Лэмпарда, которого точно будут рады видеть фанаты «синих».