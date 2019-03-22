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Каррера: «С удовольствием бы вернулся на работу в Россию»

вчера, 13:16

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о своем возможном возвращении в РПЛ.

На данный момент итальянец находится без работы, но недавно он прилетал в Москву, чтобы повидаться с друзьями.

Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождём окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут. 

Работа в Италии или России? Выбор зависит от того, какие планы и амбиции у команды. Я не вижу особой разницы между этими странами. Важно найти команду, у которой есть желание развиваться, которая предоставит тебе то, из чего ты построишь что-то хорошее.

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Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Одержимый хряк
   75 / 998
сегодня в 07:27
Смени аву!) Потому что Криша и хряка в один ряд ставить нельзя))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   75 / 998
сегодня в 07:24
Вся Россия - это не Москва... Не вытянет Массимо, условно в Красноярске, суровых российских реалий!;)
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   114 / 998
сегодня в 02:53
Присосался физрук к корыту, не оторвать.
фанат джигурды
фанат джигурды
   240 / 998
сегодня в 01:12
Николашка45, жаловаться сегодня будешь?


Тот раз я явно в точку попал, да? Коля-корнюшон.
dino-hsv
dino-hsv ответил ROBERTUSA
   204 / 998
сегодня в 00:12
выиграл чемп на багаже аленичева) в то время как зенит продал витселя с халком) и цска с возрастным составом.
вы какие-то странные. т.е если семак возьмет золото, можно будет сказать: "выиграл чемп на багаже манчини) в то время как спартак продал промеса) и цска перестройку состава затеял."?
офигенный
офигенный
вчера в 22:32
да он офигел
Shamil79
Shamil79
   413 / 998
вчера в 22:18
давай переходи к нам в Анжи!!! у нас всё бесплптно...всё включено!!!!!!
alexando1974
alexando1974
   873 / 998
вчера в 21:49
С удовольствием бы вернулся за баблом))
ROBERTUSA
ROBERTUSA
   854 / 998
вчера в 20:55
выиграл чемп на багаже аленичева) в то время как зенит продал витселя с халком) и цска с возрастным составом.
Aris
Aris
   363 / 998
вчера в 20:30
Такое бабло нигде больше не дадут! Халявщик!
Gloomy59
Gloomy59
   522 / 998
вчера в 19:11
Не зря он был в Москве!!!!!
multiscan
multiscan
   666 / 998
вчера в 19:10
Спасибо! Не надо!
ermak6848
ermak6848
   214 / 998
вчера в 18:54
при такой зарплате можно работать в России...
League1
League1 ответил Красно Синий воин
   105 / 998
вчера в 18:30
Долгожданное чемпионство это не заслуга физрука, это подарок на юбилей Симоняна, вся страна про это уже знает. Федун уже озвучил, что ждет следующее чемпионство на юбилей 100 лет спартаку в 2022 году, похоже ты один только не слышал!
В 90-х только Спартак и Локомотив тащили наш футбол. Почти все за Спартак тогда болели, потому что не за кого было больше болеть. Лично я за Локомотив.
League1
League1 ответил viv
   105 / 998
вчера в 18:27
Да нет уж..... хватит физруку позорить наш футбол.....
Ещё и не такой позор видали. Капела-меськалюб - наш главный позор!
beefs
beefs
   184 / 998
вчера в 18:25
Если нормально привез будешь, если мало Нет
Питермен
Питермен
   37 / 998
вчера в 18:25
В динамо московское вроде идет
Nikola45
Nikola45 ответил Nikola45
   7 / 998
вчера в 18:12
Каррера: «С удовольствием бы вернулся на работу в Россию» Но только не в Таросятник, откуда меня выгнали и гнали до границы ссаными тряпками, позор Тарасятнику!!! ))
Московское До! )) Подойдет! ))
handreb
handreb ответил Nikola45
   38 / 998
вчера в 18:11
Каррера: «С удовольствием бы вернулся на работу в Россию» Но только не в Таросятник, откуда меня выгнали и гнали до границы ссаными тряпками, позор Тарасятнику!!! ))
А кому еще нужен этот прыщелыга?
Fleischjager
Fleischjager
   203 / 998
вчера в 18:07
отвоевался парень , лети лучше в свою Италию ,купи свиноферму ,и будешь чувствовать себя как в тарасовке, но без напрягов
Nikola45
Nikola45
   7 / 998
вчера в 18:00
Каррера: «С удовольствием бы вернулся на работу в Россию»
Но только не в Таросятник, откуда меня выгнали и гнали до границы ссаными тряпками, позор Тарасятнику!!! ))
viv
viv ответил League1
   208 / 998
вчера в 17:58
Хороший тренер. Спартаку дал долгожданное чемпионство. А то, что Ливерпулю проиграли, так мы всегда во всём еврапе проигрываем. Только в военном плане мы всегда сильнее еврапы.
Да нет уж..... хватит физруку позорить наш футбол.....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   313 / 998
вчера в 17:53
Подождем до лета.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил League1
   289 / 998
вчера в 17:41
Хороший тренер. Спартаку дал долгожданное чемпионство. А то, что Ливерпулю проиграли, так мы всегда во всём еврапе проигрываем. Только в военном плане мы всегда сильнее еврапы.
Долгожданное чемпионство это не заслуга физрука, это подарок на юбилей Симоняна, вся страна про это уже знает. Федун уже озвучил, что ждет следующее чемпионство на юбилей 100 лет спартаку в 2022 году, похоже ты один только не слышал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 998
вчера в 17:30
Обычный физрук, просто свезло с юбилеем. И Алень тогда вовремя из еврокубка слился...
League1
League1 ответил Красно Синий воин
   105 / 998
вчера в 17:29
После такого физрук не нужен не Европе не в России https://www.youtube.com/watch?v=plyiDPTQB74
Хороший тренер. Спартаку дал долгожданное чемпионство. А то, что Ливерпулю проиграли, так мы всегда во всём еврапе проигрываем. Только в военном плане мы всегда сильнее еврапы.
wingback
wingback
   356 / 998
вчера в 17:19
Я только за - семёрки мало в спартак!
Bjuik
Bjuik ответил Юрниекс
   64 / 998
вчера в 17:17
В хрюшатник возвращаться нет смысла, на новое " чемпионство" Федун накопит не раньше,чем через лет16,как показала игра с Зеней, ему теперь даже за ничеку платить приходится..Ну а в приличный клуб...в приличный, его особо и не зовут..и никогда не звали...
Кто захочет позорить приличный клуб?
Юрниекс
Юрниекс
   144 / 998
вчера в 17:13
В хрюшатник возвращаться нет смысла, на новое " чемпионство" Федун накопит не раньше,чем через лет16,как показала игра с Зеней, ему теперь даже за ничеку платить приходится..Ну а в приличный клуб...в приличный, его особо и не зовут..и никогда не звали...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   289 / 998
вчера в 17:11
После такого физрук не нужен не Европе не в России

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