Каррера: «С удовольствием бы вернулся на работу в Россию»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о своем возможном возвращении в РПЛ.
На данный момент итальянец находится без работы, но недавно он прилетал в Москву, чтобы повидаться с друзьями.
Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождём окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут.
Работа в Италии или России? Выбор зависит от того, какие планы и амбиции у команды. Я не вижу особой разницы между этими странами. Важно найти команду, у которой есть желание развиваться, которая предоставит тебе то, из чего ты построишь что-то хорошее.
Тот раз я явно в точку попал, да? Коля-корнюшон.
Тот раз я явно в точку попал, да? Коля-корнюшон.
Но только не в Таросятник, откуда меня выгнали и гнали до границы ссаными тряпками, позор Тарасятнику!!! ))
Но только не в Таросятник, откуда меня выгнали и гнали до границы ссаными тряпками, позор Тарасятнику!!! ))
https://www.youtube.com/watch?v=plyiDPTQB74