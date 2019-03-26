Топ-10 бомбических трансферов грядущего лета

вчера, 17:28

Ближайшее трансферное окно обещает массу любопытнейших сюжетов и грандиозных сделок. «Соккер.ру» просчитывает самые дорогостоящие варианты. Это будет легендарно!

10 место. Сауль (Испания) из «Атлетико» в «Манчестер Сити» или «Барселону»

Многофункциональный полузащитник Сауль интересен Гвардиоле и любимому клубу Гвардиолы. В «Барселоне» и «Манчестер Сити» видят Ньигеса в несколько разных ролях в полузащите, но оба богатых клуба настроены серьезно и готовы выложить 100-110 миллионов евро за испанского полузащитника. По слухам, на данный момент в борьбе за Ньигеса лидирует «Манчестер Сити», чей тренер умеет убеждать футбольными аргументами, а поработать под началом Пепа – мечта многих футболистов. Да и «Атлетико» приятнее отправить Сауля в Англию, нежели в стан соперника по чемпионату.

9 место. Матийс Де Лигт (Нидерланды) из «Аякса» в «Барселону», «Ювентус» или АПЛ

19-летний капитан «Аякса» - лакомый кусочек для грандов, и этим летом он наверняка сменит клубную прописку. Скорее всего, отправится в «Барселону» вместе с Френки Де Йонгом, по крайней мере, о таком желании Де Лигта прямо говорят его партнеры. «Барселона» хочет Де Лигта, но голландца также соблазняет «Ювентус», его ждут в двух точках в Манчестере, а Вирджил ван Дейк зовет в «Ливерпуль». Всем бы такой выбор!

8 место. Люка Эрнандес (Франция) из «Атлетико» в «Баварию»

Судя по всему, вопрос с переездом Эрнандеса в Мюнхен уже решен. «Бавария» давно положила глаз на чемпиона мира, последние месяцы шли упорные переговоры, все новые детали которых просачиваются в прессу. Так вот, трансфер Люка обойдется «Баварии» в 160 миллионов евро – речь о сумме отступных (85 миллионов евро) и зарплате по шестилетнему контракту, который уже согласован с агентами француза.

7 место. Мауро Икарди (Аргентина) из «Интера» в «Ювентус» или «Реал»

Икарди и «Интер» находятся в состоянии войны. Мауро отказывается подписывать новый контракт и симулирует травму колена, как думает клуб. «Интер» лишил аргентинца капитанской повязки и вывел его из состава. Возможная причина всего сыр-бора в том, что Ванда Нара, супруга и агент Икарди, за спиной «нерадзурри» договорилась с «Ювентусом». Впрочем, пока продолжаются контакты с руководством «Интера», также за ситуацией следят «Наполи» и «Реал».

6 место. Филиппе Коутиньо (Бразилия) из «Барселоны» в МЮ

В «Барселоне» поняли, что приглашение Коутиньо было ошибкой, и чтобы хоть как-то компенсировать потери, каталонцы готовы отпустить бразильца, пока на него есть спрос. Сам Филиппе вроде бы желает вернуться на Северо-Запад Англии, только не в «Ливерпуль», а в «Манчестер Юнайтед». Цена вопроса - 85 миллионов евро.

5 место. Антуан Гризманн (Франция) из «Атлетико» в ПСЖ , «Барселону» или клубы АПЛ

Снова много разговоров о переходе Гризманна в «Барселону», но после того, как Антуан отказал каталонцам в прошлом году, и как на это обиделся Хосеп Бартомеу, шансы оказаться в одной команде с Месси не слишком велики. Но Гризманна позовут в Париж в случае продажи своих звезд, в АПЛ найдется работа для футболиста такого класса. Похоже, теперь сам француз твердо намерен покинуть «Атлетико» ради побед, а это уже полдела. Клаусула Гризманна до 1 июля составляет 200 миллионов евро, а потом снизится до 120. Этим могут воспользоваться потенциальные покупатели, а сам «Атлетико» в случае неминуемого расставания с Антуаном попробует не упустить выгоду и устроит аукцион до 1 июля.

4 место. Эден Азар (Бельгия) из «Челси» в «Реал»

Если Азар не перейдет в «Реал» этим летом, то не перейдет уже никогда. Очень давно тянется эта история, подкрепляемая в основном словами самого бельгийца, который не стеснялся говорить, выступая за «Челси», что мечтает примерить «сливочную» футболку. Теперь у руля «Реала» Зидан, который ценит талант Эдена, и у Зизу развязаны руки. Кумир детства Азара вроде бы даже получил от футболиста согласие, но я бы не стал спешить: другие трансферные цели и свершения могут помешать трансферу бельгийца, о котором он так мечтает. Впрочем, нужно еще договориться с «Челси». В Лондоне готовы начать разговор со 100 миллионов фунтов.

3 место. Рафаэль Варан (Франция) из «Реала» в «Ювентус» или МЮ

В то время как Зидан планирует собрать сильнейших соотечественников под своим крылом в Мадриде, Варан артачится и хочет покинуть «Сантьяго Бернабеу». Говорят, в «Реале» не удивлены появившимися слухами, которые Рафаэль вроде бы подтвердил партнерам во избежание дальнейших расспросов. Дело в том, что француз в этом сезоне недостаточно сконцентрирован на футболе, витает в облаках и уже не раз нарывался на праведную критику. Возможно, у Варана закончилась мотивация, ведь он все-таки выиграл с «Реалом» четыре Лиги чемпионов и не может понять, что дальше. Часто в таких случаях «лечит» новый вызов. Рафу хотели бы видеть у себя «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», а сумма сделки составит от 100 до 140 миллионов евро.

2 место. Поль Погба (Франция) из МЮ в «Ювентус» или «Реал»

Много всего интересного может произойти внутри тройки «Манчестер Юнайтед» - «Ювентус» - «Реал». Погба, несмотря на ренессанс имени Сульшера, не отказался от идеи покинуть «Олд Траффорд». Хотя, возможно, это идея Мино Райолы, который уже работает над трансфером, на трансфере ловкий агент вновь рассчитывает заработать огромные «чаевые». Поля ждут в «Ювентусе», за который он уже играл, но, быть может, еще более соблазнительный вариант – это «Реал» и Зидан.

1 место. Килиан Мбаппе (Франция) из ПСЖ в «Реал»