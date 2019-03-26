Бывший футболист «Спартака» Промес может перейти в «Барселону»

вчера, 15:50

Полузащитник «Севильи» голландец Квинси Промес может перейти в «Барселону» ближайшим летом, об этом сообщают СМИ .

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде лично заинтересован в переходе 27-летнего футболиста. Отмечается, что тренерский штаб «блаугранас» впечатлен универсальностью голландца, который в этом сезоне доказал, что может играть не только в нападении, но и закрывать всю бровку, выступая в качестве классического латераля.

Бывший футболист «Спартака» может обойтись испанскому клубу в 150 млн евро - именно такая сумма указана в контракте в качестве отступных.