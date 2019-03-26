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Бывший футболист «Спартака» Промес может перейти в «Барселону»

вчера, 15:50

Полузащитник «Севильи» голландец Квинси Промес может перейти в «Барселону» ближайшим летом, об этом сообщают СМИ.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде лично заинтересован в переходе 27-летнего футболиста. Отмечается, что тренерский штаб «блаугранас» впечатлен универсальностью голландца, который в этом сезоне доказал, что может играть не только в нападении, но и закрывать всю бровку, выступая в качестве классического латераля.

Бывший футболист «Спартака» может обойтись испанскому клубу в 150 млн евро - именно такая сумма указана в контракте в качестве отступных.

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Все комментарии
saviola_09
saviola_09
   429 / 850
сегодня в 09:52
Если Промес в Барселону, то Заболотного в Реал! Вот такое вот классико у нас будет!)))
makkie
makkie ответил Scuderia Ferrari
   28 / 850
сегодня в 07:16
Не ну ладно 25процентный клоун, Заполярный и пр в это верят, федунботы на то и федунботы. Но ты сам правда веришь в ЭТО?! Нет, вот без клубных пристрастий, я бы ни за что не подумал, чтобы Вагнер Лав в лучшие годы за 70-80 лямов куда-то ушёл, а тут 150???
Ниже читай - конечно не верю... это отступные, а не сумма к выкупу.
Промес и трети от этой суммы не стоит.
Van Vanovich
Van Vanovich
   430 / 850
сегодня в 07:07
даааа. вот до чего доводит дефицит новостей
ОПС
ОПС
   190 / 850
сегодня в 05:18
Ой, ли?
Juve14
Juve14
   266 / 850
сегодня в 05:03
Больше всех подгорает у бомжей)))) им это как соль на рану))) спиватся начнут наверно
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   275 / 850
сегодня в 01:23
Промес способен сделать из Барселоны Спартак.
oFANATo
oFANATo
   630 / 850
сегодня в 00:39
ЗАЧЕМ ВЕЛИКОЙ БАРСЕЛОНЕ ОПОЗОРИВШИЙСЯ ПУПСИК?
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   15 / 850
сегодня в 00:32
2020 год, Квинси - ЗМ, чемпион Европы, победитель ЛЧ, галавин на лавке Байкал-38! Гыгыгы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 850
сегодня в 00:17
Ну ну!
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил mangoх12
   275 / 850
вчера в 23:43
за него тоже 150 лямов дают ?))
А может за 350 у Севильи купят, и станет он самым дорогим игроком на планете.
mangoх12
mangoх12 ответил Шуnя771
   32 / 850
вчера в 23:07
Иди на ветку Чалова....
за него тоже 150 лямов дают ?))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   54 / 850
вчера в 22:59
Вот такие кадры куют в Спартаке!)
Шуnя771
Шуnя771 ответил mangoх12
   93 / 850
вчера в 22:57
давно я так не хохотал))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Иди на ветку Чалова....
Шуnя771
Шуnя771
   93 / 850
вчера в 22:57
Спартаковская закалка для Барсы в самый раз...
Кто в барсу, кто в Англию ... на рынок)))
mangoх12
mangoх12
   32 / 850
вчера в 22:55
давно я так не хохотал))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил starche
   8 / 850
вчера в 22:35
Квинси усадит арга на скамейку
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 850
вчера в 22:35
2019 год ,Квинси в барсе ,Головин в Локо в аренде)))
starche
starche
   280 / 850
вчера в 22:33
Глупее ничего нельзя было придумать!?
Башмакоса
Башмакоса
   416 / 850
вчера в 22:12
Улыбнуло.)
cska1948
cska1948
   194 / 850
вчера в 21:58
Первое апреля даже не завтра, может слегка поторопились с этой "новостью".
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   275 / 850
вчера в 21:55
Да и символику надо будет перенять:

А над грешной испанской землей
Красно-белый был флаг,
Со свиньей.
Арсений_88
Арсений_88 ответил ФК Пупсик
вчера в 21:54
Если Промес и вправду будет в Барселоне, это будет величайшее достижение тарасовского свиноводства. Но тогда Барселоне надо будет и другие тарасовские традиции перенимать - как например 9000 зрителей на Камп Ноу.
Надо обязательно повторить 1-18, и 12 лет без трофеев. С промесом такое легко.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   275 / 850
вчера в 21:52
Если Промес и вправду будет в Барселоне, это будет величайшее достижение тарасовского свиноводства. Но тогда Барселоне надо будет и другие тарасовские традиции перенимать - как например 9000 зрителей на Камп Ноу.
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 850
вчера в 21:49
Утка?
Nikola45
Nikola45
   34 / 850
вчера в 21:49
Самый дорогой подавальщик мячей ))
Великолепный
Великолепный
   64 / 850
вчера в 21:48
Руководству Барселоны надо крепко подумать
Прежде чем тратить милл.евро на нулевого зулуса
Севилья уже наверно пожалела
Что выбросила 20 миллионов. На неликвид от ЛениКиевского😄
Ruslik1982
Ruslik1982
   59 / 850
вчера в 21:42
ну а вообще забавная новость
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Баррель мазута
   59 / 850
вчера в 21:41
Промес угробил севилью и теперь пойдет барселону разлагать? Да не возьмут его.
если бы не Промес Севилья уже была бы на последнем месте
sir_Alex
sir_Alex ответил Scuderia Ferrari
   24 / 850
вчера в 21:30
Вот так за вас стыдно, для вас залётный голландец дороже тех, кто бок о бок с вашими же Кутеповым, Самедовым ковал успех на ЧМ! Странная ситуация: по менталитету спартак - клуб "европейский" (а не российский), а евротрофеи брали ЦСКА, Зенит, Динамо Киев!
С чего ты взял, что мне голландец дорог??? Ты читать, вообще, умеешь? 🤣🤣🤣
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Зулус из Тарасовки
   275 / 850
вчера в 21:17
Очень рад за нашего Свинси, в случае перехода он опустит Барсу на наше привычное спартаковское 5-6 место.
А еще он попросит построить баню.
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