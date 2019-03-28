Моуриньо смотрит в сторону Франции. И это не ПСЖ

сегодня, 11:00

Жозе Моуриньо может снова всех удивить и отправиться во Францию. Причем не в ПСЖ . «Соккер.ру» задумывается о реальности такого сценария.

Французские СМИ оживились: ПСЖ может быть не единственным поводом говорить о чемпионате Франции. Никто не спорит с тем, что уровень дискуссий о Лиге 1 заметно понизился после появления ПСЖ . Нет чемпионской интриги, а это ведь главная тема для обсуждения во всех чемпионатах. Приходится, как сейчас модно говорить, выдумывать смыслы самостоятельно, ища интересные темы искусственно.

Поэтому пресса и специалисты во Франции зацепились за слухи о том, что Жозе Моуриньо может появиться в Лиге 1. Причем слухи появились давно, только их направление люди путали. Предполагалось, что это ПСЖ , который падок до всего звездного и блестящего, хочет заманить Моуриньо в свою ловушку. Но в Париже пожимают плечами и клянутся в верности Томасу Тухелю, который пойдет на еще одну попытку завоевания Лиги чемпионов. А Жозе, между тем, сам добавил масла в огонь, сказав, что не против поработать во Франции:

Франция? Сложно сказать. Если бы я сказал, что не рассматриваю предложения из Франции, то я не был бы честен с вами. Если я скажу «да», то вы начнете рассуждать о клубах, которые могут меня заинтересовать. Я мог бы вернуться в страну, в которой я уже работал, или попробовать что-то новое для себя. Посмотрим, что будет.

Тогда к кому же отправится Моуриньо? Тут журналистов осенило: «Лион» или «Монако». Странно при этом, что не называется «Марсель». Видимо, позиции Руди Гарсии очень крепки, несмотря на определенные проблемы, которые по ходу сезона у провансальцев возникали. А это было бы неплохим ответом «Марселя» парижанам – хоть так. Ведь у клуба из Прованса вроде как амбициозный американский владелец. Но он не из тех, кто швыряется деньгами, поэтому предпочтет продолжать гнуть линию с Гарсией.

Не менее странным, чем отсутствие «Марселя» в этом коротком списке, выглядит присутствие «Монако». Кажется, что монегаски только-только обрели второе дыхание после возвращения Леонарду Жардима, снова заиграли в эффективный футбол. И со стороны руководителей «Монако» было бы как минимум нелогично и некрасиво расставаться с Жардимом после окончания сезона ввиду всей этой истории, в которой клуб оказался в нынешнем сезоне. Сначала Жардим после серии неудач был уволен, потом встречен как спаситель. Если Леонарду снова вышвырнуть, променяв на Моуриньо, этого никто не поймет.

Впрочем, кажется, и понимать не придется, поскольку в «Монако» работой своего португальца довольны и не подают признаков того, что будут менять его на более звездного представителя этой же страны. А вот «Лион» - в самое яблочко. Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола проявляет всё большую публичную активность. Ему хочется как-то себя проявить, как-то выделиться.

При этом «Лион» не может себе позволить тратить огромные деньги, чтобы провести большую экспансию на рынке и удивить всех, включая ПСЖ – это нереально. Да и ни к чему. У «Лиона» потрясающая машина по выращиванию своих звезд. Нужно удивлять чем-то другим. Ола предпринимает попытки привлечь внимание возвращением легенд, так скажем. Он подтвердил, что пробовал в прошлом году вернуть Карима Бензема, а теперь вот пытаются заполучить Оливье Жиру.

В эту тягу вполне вписывается желание поразить приглашением какого-то известного тренера. Кстати, о Моуриньо его не так давно спрашивали. Тогда Ола отшутился: «Рассматриваем как альтернативный вариант». Но в каждой шутке есть только ее доля. Когда говорили о Криштиану Роналду в «Ювентусе», даже в самом Турине, в клубе, воспринимали это не более чем как фантазию или шутку. Не исключено, что Ола как раз после своей шутки и задумался, а не провернуть ли такую схему в реальности.

И момент самый подходящий, поскольку контракт с действующим тренером Бруно Женезио истекает после окончания сезона. Существуют большие сомнения в том, что он будет продлен. Болельщики не хотят видеть Женезио тренером из-за его непоследовательности и мягкости, которая сказывается на поведении игроков, их самоотдаче и результатах. Некоторые группы фанатов написали даже открытые письма о том, чтобы с ним договор не продлевали.

Ола человек социальный, он любит контактировать с болельщиками, правда, не всегда с ними соглашается. Но уж во всяком случае мимо его внимания эти обращения не пройдут. Если Женезио уйдет, то «Лиону» придется искать эффективного наставника. Конечно, всегда можно достать человека из своей системы или кого-то «угнать» в Лиге 1. Но вспомним о желании Ола удивлять. Проработка версии с Моуриньо наверняка ведется.

Можно понять, для чего это «Лиону». Но зачем это самому португальцу, который привык бороться только за самые высокие места? Ведь в «Лионе» не светит борьба за чемпионство, не светит и триумф в Лиге чемпионов. А возможно, Моуриньо сейчас и нужно вот так расслабиться. В предыдущих местах работы он был под давлением, ему приходилось отбиваться.

В «Лионе» он сам будет давить, сам будет царем, главной звездой, да еще и без чемпионских ожиданий – хороший санаторий для души тренера, который скучает по работе, но устал от стресса. Понятно, что совсем расслабиться никто не даст. Но «Лион» с его ресурсами может себе позволять каждый год легко бороться за второе место в Лиге 1.

А Моуриньо, кажется, уже вышел из того состояния, когда ему нужны только команды-чемпионы. Да и где сейчас он их найдет? В Испанию не пробиться. В Англию путь заказан, да и сам не хочет. В Италии есть вариант с «Интером» наверняка. Но насколько миланцы готовы выступать лучше «Лиона» на внутренней и внешней аренах? Можно упомянуть Германию – там «Бавария» открывает широкие трофейные перспективы.

Мы не подводим к тому, что «Лион» может оказаться единственным интересным вариантом для Моуриньо, который, напомним, обещал вернуться к работе летом. Но в узком списке клубов, где, безусловно, все-таки есть «Интер» и «Бавария», найдется место и для «Лиона». Ведь переход в «Интер» будет возвратом, работа в «Баварии» - повторением отчасти своего пути труда в звездном клубе и повторением пути Хосепа Гвардиолы. А вот «Лион» - это нечто совершенно новое. Вряд ли сам Моуриньо решит, что лионский опыт будет для него длительным, однако для отдыха души и для взаимной работы над имиджем такой вариант может быть приемлемым для Моуриньо.