У Моуриньо есть два варианта в чемпионате Франции

вчера, 08:52

Экс-наставник МЮ и «Челси» Жозе Моуриньо может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщают местные СМИ , в услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако». Вариант с монегасками считается менее вероятным из-за доверия руководства клуба к наставнику Леонарду Жардиму. Что касается «Лиона», то представители Моуриньо еще не вступали в переговоры с президентом «львов» Жаном-Мишелем Ола.

Впрочем, тренер недавно намекнул, что может продолжить карьеру во Франции.