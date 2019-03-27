У Моуриньо есть два варианта в чемпионате Франции

Экс-наставник МЮ и «Челси» Жозе Моуриньо может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщают местные СМИ, в услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако». Вариант с монегасками считается менее вероятным из-за доверия руководства клуба к наставнику Леонарду Жардиму. Что касается «Лиона», то представители Моуриньо еще не вступали в переговоры с президентом «львов» Жаном-Мишелем Ола.
Впрочем, тренер недавно намекнул, что может продолжить карьеру во Франции.
Байя тогда закис в Барсе, до Моура более-менее конкурировал с другими вратарями целых 4 сезона(так и не став основным), его реанимировать пришлось. И в принципе так полноценно и не вернулся на топ уровень.
Карвалью именно под руководством Моура стал топом(до этого у него был только 1 хороший сезон за Порту, а до этого аренды в более слабых клубах).
Коштиньо и Деку были единственными игроками которых можно было назвать топами до прихода Моура.
Ну и всё в принципе, больше не было в составе топов.
Байя тогда закис в Барсе, до Моура более-менее конкурировал с другими вратарями целых 4 сезона(так и не став основным), его реанимировать пришлось. И в принципе так полноценно и не вернулся на топ уровень.
Карвалью именно под руководством Моура стал топом(до этого у него был только 1 хороший сезон за Порту, а до этого аренды в более слабых клубах).
Коштиньо и Деку были единственными игроками которых можно было назвать топами до прихода Моура.
Ну и всё в принципе, больше не было в составе топов.
Моуриньо сам распускает такого рода слухи.
Моуриньо сам распускает такого рода слухи.
Пора и Францию покорять.....
При всей неоднозначности этого парня...импонирует его манера поведения....высказывания....оригинальность и остроумие.....
Удачи Особенному !!!!!!
Пора и Францию покорять.....
При всей неоднозначности этого парня...импонирует его манера поведения....высказывания....оригинальность и остроумие.....
Удачи Особенному !!!!!!
Там тренера нет.
Там тренера нет.