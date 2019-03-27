ГлавнаяНовости

У Моуриньо есть два варианта в чемпионате Франции

вчера, 08:52

Экс-наставник МЮ и «Челси» Жозе Моуриньо может продолжить карьеру во Франции. 

Как сообщают местные СМИ, в услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако». Вариант с монегасками считается менее вероятным из-за доверия руководства клуба к наставнику Леонарду Жардиму. Что касается «Лиона», то представители Моуриньо еще не вступали в переговоры с президентом «львов» Жаном-Мишелем Ола.

Впрочем, тренер недавно намекнул, что может продолжить карьеру во Франции.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игрок «Лиона» прокомментировал возможное назначение Моуриньо
Вчера, 17:27 Комментарии6
Бьелса или Жардим могут возглавить «Рому»
24 марта Комментарии4
Лэмпард в «Челси» - правильная идея
22 мартаАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии6
Каррера: «С удовольствием бы вернулся на работу в Россию»
22 марта Комментарии120
Слухи«Челси» может пригласить Лэмпарда вместо Сарри
22 марта Комментарии51
Слухи«Рома» выбирает между Сарри и Гасперини
20 марта Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 00:50
Вот будет хохма, если Маур возглавит Лион и возьмет ЛЧ)))
dok66
dok66
   248 / 835
вчера в 19:32
Намекнул ... ПСЖ имел ввиду
Melkiy555
Melkiy555
   662 / 835
вчера в 19:10
Это какой же имбецил выдумал отправить Жозе в Монако? Кто-то на полном серьезе может решить что они реально сначала убирают Жардима, берут Анри, потом возвращают Жардима, чтобы поменять на Моуриньо???
dzvinka
dzvinka
   85 / 835
вчера в 17:53
ничего у него нет, это разводка от Мэндеша, чтобы спровоцыровать шейхов взять его истиричку в парижский мешок с перешугу. А в итоге будет очередной развод на бабло.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 15:46
Ему нужна богатая команда, а таких во всем мире от силы десяток. И в эти клубы он не пойдет - не потянут они его.
Самедов Агил
Самедов Агил
   142 / 835
вчера в 14:18
Кто бы что ни говорил особенный топ тренер
Galaxy real way
Galaxy real way
   148 / 835
вчера в 14:02
В Лион не задумываясь.
ДАША Д
ДАША Д
   117 / 835
вчера в 13:13
Уж лучше в ПСЖ. Там точно чемпионом будешь.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Lewa2708
   474 / 835
вчера в 13:06
Хотел бы видеть его в Баварии, хуже бы не сделал, наверное
Уж лучше Венгера в Баварию взять, чем Маура
Брулин
Брулин
   26 / 835
вчера в 13:05
Зачем??????????? Снова платить неустойку Жардиму? Тем более он справляется.
Байкал-38.
Байкал-38.
   65 / 835
вчера в 12:16
В последнее время от Моура больше вреда чем пользы.
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 12:15
Давай, покори Францию...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   457 / 835
вчера в 12:12
Надо ещё спросить, а хотят ли игроки этих клубов с быть с ним.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил allemz
   474 / 835
вчера в 11:36
Тогда в Интере и Порту играли топ-игроки.
Ну да, ты прав. В Порту при Мауре играли Витор Баия, Деку, Аленичев, Манише, Коштинья. А в Интере в 2010 году - Жулио Сезар, Хавьер Санетти, Станкович, Майкон, Снейдер и Диего Милито. Во Франции только ПСЖ обладает реально топовым составом, но шейхи вроде как подписали новый контракт с Тухелем.
galem72
galem72
   178 / 835
вчера в 11:31
Какой бы клуб он ни возглавил, для него это будет приговором, потому что футбол жозины уже не актуален на сегодняшний день.
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   609 / 835
вчера в 11:20
Вы прикалываетесь, Моуриньо намекал, что продолжит карьеру во Франции, но не где-то, а именно в ПСЖ, Мбаппе там хвалил и т д. Человек, который доит мешки не будет работать с бомжами.
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 11:03
Маловероятно, но все может быть...
Artuom
Artuom ответил allemz
   188 / 835
вчера в 10:46
Тогда в Интере и Порту играли топ-игроки.
В Порту топ игроков было раз-два и обчёлся))
Байя тогда закис в Барсе, до Моура более-менее конкурировал с другими вратарями целых 4 сезона(так и не став основным), его реанимировать пришлось. И в принципе так полноценно и не вернулся на топ уровень.
Карвалью именно под руководством Моура стал топом(до этого у него был только 1 хороший сезон за Порту, а до этого аренды в более слабых клубах).
Коштиньо и Деку были единственными игроками которых можно было назвать топами до прихода Моура.
Ну и всё в принципе, больше не было в составе топов.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   225 / 835
вчера в 10:37
Зачем этим клубам проблемы?
Моуриньо сам распускает такого рода слухи.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   315 / 835
вчера в 10:37
При чем тут вообще Монако)
dzvinka
dzvinka ответил Lewa2708
   85 / 835
вчера в 10:26
Хотел бы видеть его в Баварии, хуже бы не сделал, наверное
как раз это один из не многих персонажей, который умеет сделать и хуже)))
dzvinka
dzvinka
   85 / 835
вчера в 10:25
обоим клубам он не нужен, совершенно не подходит под их модели - выращивание и развитие молодых игроков. утка чистой воды!
Footbolista
Footbolista
   2 / 835
вчера в 10:07
Станет тренером Монако...выгонит галавина и уйдет в Лион...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   285 / 835
вчера в 09:54
Брехня.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 835
вчера в 09:51
Моуриньо - чемпион Португалии...Чемпион Италии....Чемпион Испании...Чемпион Англии.....
Пора и Францию покорять.....

При всей неоднозначности этого парня...импонирует его манера поведения....высказывания....оригинальность и остроумие.....

Удачи Особенному !!!!!!
Igo0rek
Igo0rek
   5 / 835
вчера в 09:47
Про Монако вообще бред. Если этот сюрреализм случится, это будет просто неуважение Жардиму...
Шуnя771
Шуnя771
   90 / 835
вчера в 09:44
Головин.....))
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   130 / 835
вчера в 09:17
в францию едет автобус )))
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Конунг Рагнар
   56 / 835
вчера в 09:16
Маур выигрывал ЛЧ с не самыми сильными Интером и Порту, когда не было огромных трат. Забавно будет, если он все же возглавит один из французских клубов и выиграет еврокубок
Кубок Интертото уже не проводится, а Кубок Соли стабильно за Спартаком
LOpp
LOpp
   12 / 835
вчера в 09:13
Щас актуальней было бы возглавить Уфу.
Там тренера нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100