Игрок «Лиона» прокомментировал возможное назначение Моуриньо

Полузащитник «Лиона» Люка Тусар высказался касательно последних слухов в СМИ, которые сватают в клуб португальского специалиста Жозе Моуриньо.
Ходит много разговоров, мы читаем СМИ и социальные сети, но уже и не знаешь, во что верить. Мы особо не заостряем на этом внимание, потому что есть много недостоверной информации. Посмотрим, что будет.
Моуриньо остается отличным тренером, он добился успеха во многих топ-клубах. В МЮ у него был не самый удачный опыт, но для меня он по-прежнему является хорошим специалистом.