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Игрок «Лиона» прокомментировал возможное назначение Моуриньо

вчера, 17:27

Полузащитник «Лиона» Люка Тусар высказался касательно последних слухов в СМИ, которые сватают в клуб португальского специалиста Жозе Моуриньо.

Ходит много разговоров, мы читаем СМИ и социальные сети, но уже и не знаешь, во что верить. Мы особо не заостряем на этом внимание, потому что есть много недостоверной информации. Посмотрим, что будет.

Моуриньо остается отличным тренером, он добился успеха во многих топ-клубах. В МЮ у него был не самый удачный опыт, но для меня он по-прежнему является хорошим специалистом.

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 19:28
Ну не знаю, по моему скромному мнению Брюно Женезио весьма неплохо справляется со своими обязанностями. Но тут вопрос скорее даже не в том насколько плох француз, а в том до сих пор ли хорош португалец...
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 17:54
Лизнул заранее, так, на всякий случай а вдруг.
Василий 50
Василий 50
   249 / 835
вчера в 17:51
Ни о чем.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
вчера в 17:47
Вы же не мешок, не будет его у вас.
Adonius
Adonius
   72 / 835
вчера в 17:38
Врядли бы он сказал по другому, если хочет играть в команде.
КЭТиК
КЭТиК
   159 / 835
вчера в 17:35
Не самый топовый клуб
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