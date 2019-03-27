Игрок «Лиона» прокомментировал возможное назначение Моуриньо

Полузащитник «Лиона» Люка Тусар высказался касательно последних слухов в СМИ , которые сватают в клуб португальского специалиста Жозе Моуриньо.

Ходит много разговоров, мы читаем СМИ и социальные сети, но уже и не знаешь, во что верить. Мы особо не заостряем на этом внимание, потому что есть много недостоверной информации. Посмотрим, что будет.