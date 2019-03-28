Чемпионы мира в защите. Это новая «Бавария»!

вчера, 15:30

С будущего сезона в «Баварии» на флангах обороны будут выступать чемпионы мира. Вслед за Паваром контракт с мюнхенцами подписал Люка Эрнандес. «Соккер.ру» комментирует.

В разгаре футбольный сезон, но в «Баварии» полным ходом идет работа над командой будущего. Мюнхенцы подтвердили уже два летних трансфера, потратили 115 миллионов евро и ждут в составе двух чемпионов мира, выступающих на симметричных позициях в обороне. Но насколько целесообразны такие вложения во французских защитников, когда постарели лидеры атаки?

Анкета

Полное имя: Люка (Лукас) Бернар Франсуа Эрнандес.

Гражданство: Франция.

Возраст: 23 года (14 февраля 1996).

Антропометрия: 184 сантиметра, 76 килограмм.

Предыдущий клуб: «Атлетико» (Мадрид).

Позиция: левый защитник, центральный защитник.

Статистика карьеры

Клуб: «Атлетико» = 110 матчей, 1 гол.

Сборная Франции = 15 матчей.

Сезон 2018/2019 в «Атлетико»

Матчей: 21; минут: 1749; голы: 1; ассисты: 0; желтые карточки: 7; красные карточки: 0.

Рекордный трансфер в истории «Баварии»

«Бавария» почти вдвое перекрыла свой предыдущий трансферный рекорд, который тоже был установлен при покупке француза: два года назад Корентен Толиссо обошелся в 41.5 млн евро. За Люка Эрнандеса нужно заплатить 80 млн «Атлетико», а общая сумма затрат может составить 160 млн евро, если Эрнандес отработает до конца свой шестилетний контракт с годовой зарплатой в 13 миллионов евро. Люка стал самым дорогим игроком не только в истории «Баварии», но и Бундеслиги, что логично, а еще он на четвертом месте среди самых дорогостоящих французов, причем потеснил новичок мюнхенского гранда самого Зинедина Зидана, некогда самого ценного игрока планеты. Выше только Мбаппе, Погба и Усман Дембеле.

Как Люка Эрнандес жил до перехода в «Баварию»?

Прорывным для французского защитника стал прошлый год, когда он вырос, словно на дрожжах, в мастерстве и в цене. В начале 2018 года «Трансфермаркт» оценивал Люка в 20 миллионов евро, а теперь «Бавария», которая всегда очень тщательно подходит к серьезным тратам, отдает за француза в четыре раза больше, устанавливая клубный рекорд. Впрочем, о денежной стороне кадровой перестройки «Баварии» мы уже говорили, теперь о футболе и конкретно – о новом кирпичике.

Так вот, воспитанник «Атлетико» Эрнандес, с 11 лет находящийся в системе «матрасников», впервые сыграл за основной состав в сезоне 2014/2015, в следующих двух кампаниях Диего Симеоне подпускал его все ближе, но только в прошлом сезоне Люка стал основным, отправив на скамейку Фелипе Луиса. Потом была победа в Лиге Европы и чемпионат мира, где на флангах обороны сборной Франции ждали Сидибе и Менди, однако Дешам сделал ставку на Эрнандеса и Павара, а они не подвели, попутно создав один из красивейших голов мундиаля. В матче с Аргентиной Люка ассистировал, а Бенжамен пробил в касание. Попробуют повторить чудо-гол в «Баварии»?

Как «Бавария» будет использовать Эрнандеса?

Хотя в действительно не факт, что Павар и Эрнандес займут симметричные позиции в «Баварии». Если в случае Бенжамена еще можно представить, что Киммих освободит место и пойдет в центр поля, то куда и, главное, зачем сдвигать Алабу ради Эрнандеса? Ответ прост: в «Баварии» француза рассматривают в качестве центрального защитника. Люка уже пошел по пути Серхио Рамоса, в этом сезоне он даже чаще играл в «Атлетико» в центре обороны, а не на фланге. Универсальность – серьезный плюс, хотя основное амплуа Люка – левый бек, так что ему еще предстоит работать над освоением новой роли.

Повод для беспокойства

Но прежде нужно решить проблемы со здоровьем. Эрнандес больше не сыграет за «Атлетико», медицинский осмотр выявил у него повреждение медиальной коллатеральной связки колена, французу предстоит операция, а вернется в строй он накануне старта следующего сезона Бундеслиги. Это тоже риск для «Баварии». Колено мучает Люка с декабря, за последние четыре месяца Эрнандес принял участие только в пяти матчах, а теперь снова надолго останется без игровой практики. Конечно, мюнхенцы подписывают Люка на долгие шесть лет и вроде как о локальных проблемах нечего переживать, но место для обоснованных сомнений все-таки имеется: 80 миллионов евро за игрока, которого только предстоит сделать полноценным центральным защитником, да еще и заимевшего проблемы с коленом.

Кое-что еще

Люка Эрнандес из футбольной семьи. Его отец Жан Франсуа выступал за «Тулузу», «Сошо» и «Марсель» во Франции, а в 1998 году переехал в Испанию, где проделал путь от «Компостелы» до мадридского «Атлетико» с остановкой в «Райо Вальекано». В «Атлетико» Жан-Франсуа не задержался надолго, но своих талантливых сыновей отдал именно в школу «матрасников». Ах да, у Люка есть брат Тео, который на полтора года младше. Тео имеет схожие антропометрические данные и тоже начал профессиональную карьеру слева в защите, но, как и брат, поглядывает в центр.

Летом 2017-го он перешел в мадридский «Реал», который хотел выкупить у «Атлетико» и Люка, но тот отказался. Тео сходу не закрепился в «Королевском клубе» и нынешний сезон проводит в «Реале Сосьедад» на правах аренды. Получается весьма недурно. Как вы уже поняли из рассказа, братья-французы с детства живут в Испании и учились футболу под мадридским солнцем.