Столичный «Зенит». Команда Семака и чемпионские привычки

вчера, 16:30

«Соккер.ру» фиксирует очередную победу «Зенита» над «Оренбургом». В футболе Семака заметны отсылки к прежним московским успехам.

Выжимают результат без игры

Невероятный футбол не показывают – только если соперник откровенно не сопротивляется. Причем заметьте, что даже не обещали красоту, в отличие от некоторых. Семак наоборот систематически ругает свою команду, традиционно сомневается в силе состава, как и Дзюба – московский капитан «Зенита» по смыслу, а не по званию. Ни в Лиге Европы нет успехов, которыми можно гордиться – например, полуфинала турнира. Ни в РПЛ давно не было побед или хотя бы второго места в 2018 году, чтобы наверняка вернуться в Лигу чемпионов. Но у «Спартака» или «Локомотива» была похожая история – результаты лучше, чем игра. И ЦСКА не всегда в чемпионских сезонах шел ровно, зато часто прибавлял на финише. «Зенит» выжимает очки в матчах, где другие их потеряли бы. «Оренбург» дважды отбирал очки у «Краснодара», обыгрывал дома «Локомотив», а команда Семака получила 6 важных пунктов.

Нет конфликтов в раздевалке

За лето состав почти не менялся, приход Маркизио не изменил ничего важного, а теперь у Клаудио проблемы со здоровьем в стиле Файзулина – непонятно, сможет ли полноценно вернуться. Зимой приехали Барриос, Ракицкий и Азмун, но их хорошо приняла команда. И фанатам оказалось не интересно освистывать первого чернокожего футболиста в истории клуба (не считая Халка, Бруну Алвеша, Эрнани и Витселя – их почему-то чернокожими сами фанаты не считали), никаких акций протеста не было. Нет споров из-за зарплат, нет драк – вроде бы Дзюба никого в последнее время не грозился избить. Иванович, Анюков и Жирков не единственные, кому уже исполнилось тридцать лет. Подобралась опытная команда, нет ссор внутри. Этим отличаются от «Зенита» прошлых лет, и это едва ли не главная победа Семака-тренера.

Лишь раз уступили конкуренту

А иногда их же побеждали. Один из лучших матчей сезона для «Зенита» - деловая победа над «Краснодаром», после которого Мамаев и Кокорин как раз праздновали десятилетие дружбы. Мусаев сломался, ему стоило обыгрывать прямого конкурента, захватывать первое место, и тогда до конца года на эмоциях «быки» легко бы могли оторваться от «Зенита» на 5-6 пунктов. Но не сумели их переиграть. У ЦСКА получилось, но там ребята молодые, на «Реал» отвлекались. Как «Спартак» на драки внутри семьи, или «Локомотив» на поиски мотивации после титула. Но опыт всех последних чемпионов подсказывает – важно не проигрывать конкурентам. У «Зенита», кроме влета «армейцам», осечек с соседями по таблице нет. Хотя впереди еще три игры – с «Локомотивом» и «Краснодаром» в гостях, а также дома с ЦСКА .

Не отстают по качеству футбола

А иногда даже лидируют! Не универсальная особенность, ведь «Локомотив» выиграл РПЛ примерно как «Челси» Конте в свое время покорил АПЛ . Далеко не по всем параметрам были у вершины, иногда в серединке держались, но набрали очки и взяли титул. А у «Зенита» во всех последних сезонах по цифрам все было примерно как у «Краснодара» - замечательно. Сейчас по голам, владению, точности паса и точным ударам в первой тройке. Рано или поздно тот факт, что «Зенит» по многим параметрам являлся или первым, или вторым в РПЛ , должен был сказаться на поле. Не случайно и читатели, и редакция упрямо ставили петербуржцев на первое место до начала сезона – это логичный прогноз, самый богатый клуб с огромным полным стадионом и должен быть фаворитом. Осталось сохранить лидерство.

Поклонники заслужили «золото»

Не сказать, что Ракицкий или Барриос заслужили первое место и титулы – и не успели, и не наиграли, пусть Ярослав и принес победу над «Оренбургом». Но есть ведь еще десятки тысяч фанатов. В Санкт-Петербурге не ждут титул столько, как фанаты «Спартака» или «Локомотива», но народ ходит на стадион, поддерживает, болеют по всей России. И ждут, что команда повторит за столичными чемпионами. Для «Зенита», который когда-то работал красиво, заявление, что команда Семака не хуже московских чемпионов, хотя и не лучше, могло бы прозвучать как оскорбление. Но сейчас после стольких лет без Лиги чемпионов результат ставят на первое место. И фанаты им все прощают – и Минск, и Махачкалу, и Тулу. А возьмут «золото» – точно заговорят о качественном скачке в игре. Московские фанаты не смогли убедить свои клубы, что нельзя расслабляться после первого места, у «Зенита» будет шанс поступить иначе.

Футболисты нуждаются в титуле

Антон Заболотный не может завершить карьеру, не став чемпионом России. И Дзюба не планирует оставаться без золотой медали, ведь часики тикают. Для Кузяева, Ракицкого, Лунева или Шатова конечный результат очень важен. В составе почти нет победителей РПЛ , а Жирков или Анюков подзабыли, как это обливаться шампанским. Все ветераны «Зенита» пережили немало жестких поражений за последние годы, им нужна большая победа. Снова ситуация похожа на ту, что была в «Спартаке» - собрался коллектив не совсем разбалованных титулами в рамках РПЛ . Иванович или Ракицкий – титулованные ребята, у Жиркова хватает побед за карьеру, но потребность в успехе чувствуется.

Раньше они думали, что первое место никуда не денется – и настрой был соответствующим, сейчас готовы мучиться, чтобы получилось. «Зенит» против «Оренбурга» одержал 4 победы в 4 матчах, и хотя снова футбол лидера не был чемпионским ни по четкости тактической структуры, ни по надежности в защите, ни по изобретательности в атаке, три очка в кармане. Но у «Спартака» тоже были победы 1:0 на грани ничьих, у «Локомотива» - контратаки при не самой зрелищной игре. И ЦСКА в чемпионские годы на классе умел вымучить результат, не всегда получалось уничтожать всех с крупным счетом. Так что команда Семака со своими особенностями, но принципиально похожа на коллективы Слуцкого, Карреры или Сёмина.