Видите настоящего чемпиона в РПЛ?

вчера, 19:52

«Соккер.ру» удивил футбол от фаворитов. При таком качестве игры трудно выбрать команды, которые заслуживают три места на вершине.

Во что они все играют, куда стремятся, какие тактические задачи ставят? Пожалуй, идет один из худших сезонов именно по качеству футбола. Доказывается банальным сравнением – раньше лидеры набирали на этом отрезке больше пунктов. «Зенит» не смог повторить результат «Спартака» и «Локомотива» после 21 тура, хотя первые в чемпионский год сразу сменили тренера, а вторых ругали за качество игры и обзывали недостойными титула.

А кто сейчас реально заслужил «золото»? Команда, которая от минского «Динамо» пропускает четырежды? Коллектив, который аутсайдера Ла Лиги обыграть не может? Те, кто издеваются над Жирковым и Анюковым? Может, «Локомотив» собирается защитить звание, выигрывая у непростых соперников с разницей в один мяч благодаря таким пенальти, которые стыдно получать? Егоров за первое уже извинился, во втором случае тоже глупо использовать выверты – судья снова ошибся.

Может, «Спартак» Кононова заслужил чемпионский титул? Тут пусть отвечают фанаты клуба, ведь москвичи умудрились начать войну против собственных поклонников. Причем действуют так мелочно, что дошли до банов фанатских групп в социальной сети для пенсионеров. Атакуют дедушек и бабушек, которые используют символику и название клуба в фан-группах… Может, еще назовете фанатов, которые платят за трансляции матчей, перелеты на выезды и билеты «нищебродами»?

Стоп, так уже было! «Красно-белые» как клуб титул в этом конкретном сезоне не заслужили. И команда капитана Глушакова не образец для подражания, хотя набирают очки и вернули себе удачу. Кто там у нас остался? «Краснодар». Провинциальные комплексы не вывели – заметно по методам работы вне поля. По отношению к Мамаеву, например. Словно не понимали, что рано или поздно клуб, который предложил состоявшимся игрокам лишь деньги, но не заразил идеей с чемпионством, поплатится за отсутствие коллектива.

Нельзя в лиге, где могут назначить такое пенальти, как в матче «Локомотива» и «Краснодара», претендовать на первое место, не имея железных яиц. Выходишь на поле, уступая арбитру 0:1! У Фоменко или Мусаева есть выдающиеся тренерские успехи? Тактически – да, у «быков» единственных реально современный футбол, и перестраиваются правильно, и игра первым номером нормальная. Морально – нет успехов наставников. Обороняются без Гранквиста ужасно, но на фоне остальных и после фокусов юного ЦСКА именно «быки» смотрятся самыми качественными.

Но они уже отпустили «Зенит» в таблице, уже теряли очки, где их будущий чемпион терять не имеет права! «Горожане» еще обязательно оступятся, поскольку не готовы к серии из 10 побед подряд, хотя отчаянно в ней нуждаются, чтобы каждый Игнатьев, каждый Классон и каждый Рамирес мечтали и дальше играть за чемпионский «Краснодар», а не менять команду летом. Мусаеву нужно то, чего у «быков» нет – дикости зверя, который у них на эмблеме.

А чего не хватает молодым «скакунам» Ганчаренко? Опыта. Вспомните, как ЦСКА проигрывает. Дважды обыграли «Реал», и ни разу не вынести чешскую «Викторию» - классика жанра «юношеский футбол». В РПЛ уступали «Ростову», «Локомотиву», «Краснодару» - все матчи домашние. Выезд в Тулу и ничья против «Уфы», когда за шесть минут Акинфеев пропустил обычную норму голов за четыре полных матча – еще два доказательства, что «армейцы» не готовы быть чемпионами.

Если все такие добрые, а Бердыев возглавляет клуб, где отказывается от зарплаты, чтобы футболистам могли выплатить долги – банально не располагает ресурсами, чтобы воевать с «Зенитом» Семака, то именно петербуржский клуб станет чемпионом России. Конечно, это снова отчасти подарок от конкурентов. Но разве «Спартак» не подарил прошлой весной ЦСКА прямую путевку в ЛЧ , а «Локомотиву» легкую концовку с титулом? Или, может, «Зенит» не дарил очки направо и налево три года подряд, когда чемпионства оставались в Москве?

Впрочем, этот сезон отличается от предыдущих. Ведь в нем первые два места легко могут занять «Зенит» и «Спартак» - две команды, которые скорее издеваются над многомиллионной аудиторией, чем играют в качественный футбол. А «Локомотив» - хотя если присматриваться, он один из самых хитрых и солидных в топ-5, легко может финишировать на третьей строчке, отобрав у ЦСКА и «Краснодара» главный турнир Европы. Нет уверенности, что «армейцы» и «быки» хорошо бы выступили в Лиге чемпионов. Но какие могут быть гарантии по Семаку, Кононову и Семину?

Вспомните старт «Локомотива», или качество игры «Спартака» и «Зенита» даже в победных матчах. На наших глазах на финишную треть вышел самый странный сезон за последние десять лет. Такое ощущение, что никто не умеет играть солидно, как чемпионы, а самое страшное – солидная игра не является обязательным условием успешности. Остается расслабиться и получать удовольствие? Сомнительная перспектива, но без повторов не отменить дичайшие решения арбитров – а подмигивали многим фаворитам, не обязательно при пенальти, есть еще непоказанные вторые желтые карточки.

Без терпения и времени не получите ЦСКА , который умеет выиграть не только 85 минут матча, но и помнит о важности концовок – кстати, «Краснодару» ведь проиграли после гола на 81-й минуте, а «Локомотиву», игравшему в меньшинстве – после мяча на 88-й. У самих «быков» есть их глупые ничьи и домашние поражения в один мяч, когда не могут дома со своим атакующим потенциалом разнести в пух и прах «Спартак», «Оренбург», «Ахмат» или «Уфу». По цифрам все шикарно, а характера «горожанам» явно не хватает, невзирая на все голы Шапи-Сулейманова.

А что же «Зенит»? Точно как Ракицкий – есть козыри, опыт, но если оценивать в целом, то «привозы» Ярослава и его нового друга Бано впечатляют не меньше, чем крутые дальние пасы или штрафные. Петербуржцы явно используют все ходы, которые им доступны, чтобы снова не опозориться. И поскольку конкуренты разрешили – уверенно лидируют. «Краснодар» отстал в таблице, хотя на зиму мог уйти на первом месте. ЦСКА сегодня подарил лидеру еще два очка форы в глупейшей форме – упустили победу 2:0. «Спартак» замкнулся на себе, и только победа в дерби вернет его в реальную борьбу хотя бы за второе место. «Локомотив» - если отбросить скандальные пенальти, играет весной неплохо, но в завершающей фазе ждут подарки соперников или арбитров.