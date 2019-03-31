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Видите настоящего чемпиона в РПЛ?

вчера, 19:52

«Соккер.ру» удивил футбол от фаворитов. При таком качестве игры трудно выбрать команды, которые заслуживают три места на вершине. 

Во что они все играют, куда стремятся, какие тактические задачи ставят? Пожалуй, идет один из худших сезонов именно по качеству футбола. Доказывается банальным сравнением – раньше лидеры набирали на этом отрезке больше пунктов. «Зенит» не смог повторить результат «Спартака» и «Локомотива» после 21 тура, хотя первые в чемпионский год сразу сменили тренера, а вторых ругали за качество игры и обзывали недостойными титула.

А кто сейчас реально заслужил «золото»? Команда, которая от минского «Динамо» пропускает четырежды? Коллектив, который аутсайдера Ла Лиги обыграть не может? Те, кто издеваются над Жирковым и Анюковым? Может, «Локомотив» собирается защитить звание, выигрывая у непростых соперников с разницей в один мяч благодаря таким пенальти, которые стыдно получать? Егоров за первое уже извинился, во втором случае тоже глупо использовать выверты – судья снова ошибся. 

Может, «Спартак» Кононова заслужил чемпионский титул? Тут пусть отвечают фанаты клуба, ведь москвичи умудрились начать войну против собственных поклонников. Причем действуют так мелочно, что дошли до банов фанатских групп в социальной сети для пенсионеров. Атакуют дедушек и бабушек, которые используют символику и название клуба в фан-группах… Может, еще назовете фанатов, которые платят за трансляции матчей, перелеты на выезды и билеты «нищебродами»? 

Стоп, так уже было! «Красно-белые» как клуб титул в этом конкретном сезоне не заслужили. И команда капитана Глушакова не образец для подражания, хотя набирают очки и вернули себе удачу. Кто там у нас остался? «Краснодар». Провинциальные комплексы не вывели – заметно по методам работы вне поля. По отношению к Мамаеву, например. Словно не понимали, что рано или поздно клуб, который предложил состоявшимся игрокам лишь деньги, но не заразил идеей с чемпионством, поплатится за отсутствие коллектива.

Нельзя в лиге, где могут назначить такое пенальти, как в матче «Локомотива» и «Краснодара», претендовать на первое место, не имея железных яиц. Выходишь на поле, уступая арбитру 0:1! У Фоменко или Мусаева есть выдающиеся тренерские успехи? Тактически – да, у «быков» единственных реально современный футбол, и перестраиваются правильно, и игра первым номером нормальная. Морально – нет успехов наставников. Обороняются без Гранквиста ужасно, но на фоне остальных и после фокусов юного ЦСКА именно «быки» смотрятся самыми качественными.

Но они уже отпустили «Зенит» в таблице, уже теряли очки, где их будущий чемпион терять не имеет права! «Горожане» еще обязательно оступятся, поскольку не готовы к серии из 10 побед подряд, хотя отчаянно в ней нуждаются, чтобы каждый Игнатьев, каждый Классон и каждый Рамирес мечтали и дальше играть за чемпионский «Краснодар», а не менять команду летом. Мусаеву нужно то, чего у «быков» нет – дикости зверя, который у них на эмблеме. 

А чего не хватает молодым «скакунам» Ганчаренко? Опыта. Вспомните, как ЦСКА проигрывает. Дважды обыграли «Реал», и ни разу не вынести чешскую «Викторию» - классика жанра «юношеский футбол». В РПЛ уступали «Ростову», «Локомотиву», «Краснодару» - все матчи домашние. Выезд в Тулу и ничья против «Уфы», когда за шесть минут Акинфеев пропустил обычную норму голов за четыре полных матча – еще два доказательства, что «армейцы» не готовы быть чемпионами.

Если все такие добрые, а Бердыев возглавляет клуб, где отказывается от зарплаты, чтобы футболистам могли выплатить долги – банально не располагает ресурсами, чтобы воевать с «Зенитом» Семака, то именно петербуржский клуб станет чемпионом России. Конечно, это снова отчасти подарок от конкурентов. Но разве «Спартак» не подарил прошлой весной ЦСКА прямую путевку в ЛЧ, а «Локомотиву» легкую концовку с титулом? Или, может, «Зенит» не дарил очки направо и налево три года подряд, когда чемпионства оставались в Москве? 

Впрочем, этот сезон отличается от предыдущих. Ведь в нем первые два места легко могут занять «Зенит» и «Спартак» - две команды, которые скорее издеваются над многомиллионной аудиторией, чем играют в качественный футбол. А «Локомотив» - хотя если присматриваться, он один из самых хитрых и солидных в топ-5, легко может финишировать на третьей строчке, отобрав у ЦСКА и «Краснодара» главный турнир Европы. Нет уверенности, что «армейцы» и «быки» хорошо бы выступили в Лиге чемпионов. Но какие могут быть гарантии по Семаку, Кононову и Семину? 

Вспомните старт «Локомотива», или качество игры «Спартака» и «Зенита» даже в победных матчах. На наших глазах на финишную треть вышел самый странный сезон за последние десять лет. Такое ощущение, что никто не умеет играть солидно, как чемпионы, а самое страшное – солидная игра не является обязательным условием успешности. Остается расслабиться и получать удовольствие? Сомнительная перспектива, но без повторов не отменить дичайшие решения арбитров – а подмигивали многим фаворитам, не обязательно при пенальти, есть еще непоказанные вторые желтые карточки.

Без терпения и времени не  получите ЦСКА, который умеет выиграть не только 85 минут матча, но и помнит о важности концовок – кстати, «Краснодару» ведь проиграли после гола на 81-й минуте, а «Локомотиву», игравшему в меньшинстве – после мяча на 88-й. У самих «быков» есть их глупые ничьи и домашние поражения в один мяч, когда не могут дома со своим атакующим потенциалом разнести в пух и прах «Спартак», «Оренбург», «Ахмат» или «Уфу». По цифрам все шикарно, а характера «горожанам» явно не хватает, невзирая на все голы Шапи-Сулейманова. 

А что же «Зенит»? Точно как Ракицкий – есть козыри, опыт, но если оценивать в целом, то «привозы» Ярослава и его нового друга Бано впечатляют не меньше, чем крутые дальние пасы или штрафные. Петербуржцы явно используют все ходы, которые им доступны, чтобы снова не опозориться. И поскольку конкуренты разрешили – уверенно лидируют. «Краснодар» отстал в таблице, хотя на зиму мог уйти на первом месте. ЦСКА сегодня подарил лидеру еще два очка форы в глупейшей форме – упустили победу 2:0. «Спартак» замкнулся на себе, и только победа в дерби вернет его в реальную борьбу хотя бы за второе место. «Локомотив» - если отбросить скандальные пенальти, играет весной неплохо, но в завершающей фазе ждут подарки соперников или арбитров. 

Все сами виноваты, поэтому не исключено, что чемпионской интриги не будет – матч «Краснодара» и «Зенита» 20 апреля как последняя надежда, а останется только борьба за две путевки в Лигу чемпионов. Тоже увлекательная штука, ведь фаворитов, которым хочется сопереживать, пока нет. Удивительный сезон, часто участники топ-5 соревнуются в том, как бы оригинальнее опростоволоситься. В этом туре переходная награда точно в руках у ЦСКА, но через неделю удивить может другой клуб, ведь у «Зенита» не все соперники из Оренбурга, а «Локомотив» не может десять туров подряд выигрывать через пенальти, которые на правила футбола не натянешь. Непредсказуемый и беспощадный российский футбол во всей красе!

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Все комментарии
Pronto
Pronto
   455 / 856
сегодня в 09:51
У Горина все ублюдки, а ЦСКА всего лишь "не хватает опыта".
Господи, до чего мелочный человечишка ваш Станислав Горян...
GKN
GKN
   270 / 856
сегодня в 05:50
Краснодар наиболее достоин, по-моему
maldalik
maldalik ответил МКС
   739 / 856
сегодня в 05:16
Я тебя умоляю Если ты всерьез считаешь выигрыш у Оренбурга Знаковой игрой Зенита Мне Тебя откровенно жаль Напомни мне серому Когда в очных противостояниях Оренбуржский Газ пром Выигрывал у Питерского Газ прома Не вспомнишь? Никто не вспомнит И считать договорняки между этими командами за футбол Может только младенец из младшей ясельной группы С другими командами у вас нихрена ничего не получается Ни с ЦСКА ни со Спартаком даже с Анжи и то геморрой О каком чемпионстве вы все поете? Просто смешно
С другими не получается? Из Лидеров проиграли только коням. Локо, Краснодар обыграли, с мясом гостевая ничья. Да, не получается...
Аксинья
Аксинья ответил Владимир_Спартак
   30 / 856
сегодня в 05:13
Если у Краснодаро тренер без головы, которые размазали сегодня Анжи и где играли 5 воспитанников Академии, то в других наших клубах тренеры еще и без рук и без ног). 😁
Размазать агонизирующее Анжи невелика заслуга, вот если Краснодар с таким или похожим результатом размажите кабинетный Зенит тогда я сниму шляпу перед талантом Мусаева...А ваши академики играют лучше стариков - респект...
vovan32
vovan32
   553 / 856
сегодня в 04:30
Да все правильно написано....некому страну представить в гейропе.Но это наш уровень футбола.Ничего тут не поделаешь.Уровень этот потому что,главное в нашем футболе отмывание денег.Качество футбола не важно.С этим можно только смириться.Это будет ещё долго продолжаться.
tolctoy
tolctoy
   221 / 856
сегодня в 00:53
Почитал сей опус автора и сделал вывод,что у господина горина все статьи похожи одна на другую.Как будто человек работает на одного хозяина,или болеет за армейский клуб,хотя для вида пытается играть в объективность.По моему мнению такая однобокость для спортивного журналиста НЕПРИЕМЛЕМА.Хотя если руководство СОККЕРА болеет за цска,то это многое объясняет.Вот и в этой статье всё как обычно,у всех всё плохо,у одного цска всё хорошо.А что не хорошо,то надо немножко подождать и будет всё отлично.По всей вероятности автор сидит на зарплате в сами догадайтесь каком клубе.Хотя в сегодняшнем матче с Уфой кобылы жидко обделались,вот и посмотрим, как на это отреагирует этот, так называемый журналист в своём блоге.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил МКС
   87 / 856
вчера в 23:51
Я тебя умоляю Если ты всерьез считаешь выигрыш у Оренбурга Знаковой игрой Зенита Мне Тебя откровенно жаль Напомни мне серому Когда в очных противостояниях Оренбуржский Газ пром Выигрывал у Питерского Газ прома Не вспомнишь? Никто не вспомнит И считать договорняки между этими командами за футбол Может только младенец из младшей ясельной группы С другими командами у вас нихрена ничего не получается Ни с ЦСКА ни со Спартаком даже с Анжи и то геморрой О каком чемпионстве вы все поете? Просто смешно
МКС, на счет "договорных" матчей Зенита с Оренбургом - ты хоть один из них смотрел, чтобы утверждать что-то подобное?
Вот 1:3 у Спартака с Тереком - это действительно позор!
И 1:0 у Локо с Динамо аналогично стыдно!
А у Зенита нормальная волевая победа, при чем, на мой взгляд - красивая.
Чего стоят только голы Ракицкого и Азмуна.
Правдин Семён
Правдин Семён
   167 / 856
вчера в 23:48
Зенит Луческу был мощнее.Просто чуть не повезло. А сейчас бледная команда. Но ей везёт, а соперники стали слабее.И никто не заслужил чемпионства своей игрой больше, чем тот же Зенит.Повторюсь, Зенит плох.Но остальные ещё хуже. Надеюсь, в следующем сезоне всё изменится.
МКС
МКС ответил Nikola45
   83 / 856
вчера в 23:33
Смешно что Тарасята опять на 5 месте )) А надобно что бы к концу на 6 были ))
Сие место давно

И прочно занято командой из Питера

Нам чужого не нать
МКС
МКС ответил Nikola45
   83 / 856
вчера в 23:31
Принципиально не читаю Костины статейки о Зените! Не читая ставлю 1! Знаю что это будет заслужено ))
Напрасно

Костя уже и стрелку целовал

И пасквилями Спартак закидывает с пол года

Так, что ты пилишь сук на котором сидишь)))
Великолепный
Великолепный
   65 / 856
вчера в 23:27
Рейнгольд уже давно все сказал!))))
saha100
saha100
   310 / 856
вчера в 22:54
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Nikola45
       5 / 856
    вчера в 22:39
    генич питерская шавка
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил shu
       5 / 856
    вчера в 22:39
    а мне тебе напомнить как мой Спартак грязью поливали весь чемпионский сезон? там было : это за чсет слабости конкурентов" изовсех щелей
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Nikola45
       5 / 856
    вчера в 22:37
    смешно,что питерские наслаждаются турнирной еще с октября,который год,смешно)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Nikola45
       5 / 856
    вчера в 22:36
    меня хоть в игнор не добавляй ,а я тебе скажу,что зенит ни разу не чемпион в этгм году ,и даже половины игры Краснодара не стоит))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Аксинья
       134 / 856
    вчера в 22:36
    Если у Краснодаро тренер без головы, которые размазали сегодня Анжи и где играли 5 воспитанников Академии, то в других наших клубах тренеры еще и без рук и без ног). 😁
    mat73
    mat73
       174 / 856
    вчера в 22:08
    Остаётся отменить в этом году чемпионское первое место, только второе третье итд.
    Ну нет чемпиона, так нет, и всё! ))
    Nikola45
    Nikola45
       22 / 856
    вчера в 22:00
    Принципиально не читаю Костины статейки о Зените! Не читая ставлю 1! Знаю что это будет заслужено ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил МКС
       22 / 856
    вчера в 21:58
    Я тебя умоляю Если ты всерьез считаешь выигрыш у Оренбурга Знаковой игрой Зенита Мне Тебя откровенно жаль Напомни мне серому Когда в очных противостояниях Оренбуржский Газ пром Выигрывал у Питерского Газ прома Не вспомнишь? Никто не вспомнит И считать договорняки между этими командами за футбол Может только младенец из младшей ясельной группы С другими командами у вас нихрена ничего не получается Ни с ЦСКА ни со Спартаком даже с Анжи и то геморрой О каком чемпионстве вы все поете? Просто смешно
    Смешно что Тарасята опять на 5 месте )) А надобно что бы к концу на 6 были ))
    mikysss
    mikysss ответил МКС
       250 / 856
    вчера в 21:48
    Я тебя умоляю Если ты всерьез считаешь выигрыш у Оренбурга Знаковой игрой Зенита Мне Тебя откровенно жаль Напомни мне серому Когда в очных противостояниях Оренбуржский Газ пром Выигрывал у Питерского Газ прома Не вспомнишь? Никто не вспомнит И считать договорняки между этими командами за футбол Может только младенец из младшей ясельной группы С другими командами у вас нихрена ничего не получается Ни с ЦСКА ни со Спартаком даже с Анжи и то геморрой О каком чемпионстве вы все поете? Просто смешно
    да успокойся бро клону баклан-распил арены с купленым печиненством ты врядли что объяснишь да и ему в школу завтра
    mikysss
    mikysss
       250 / 856
    вчера в 21:46
    чепион есть сегодняшняя игра (простите за слово игра) двух газпромов лишнее тому доказательство... а вот за 2-3и места интрига есть, тем интереснее
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 856
    вчера в 21:26
    Речь идет кто станет чемпионом. При чем тут Спартак? Гыгыгы
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       117 / 856
    вчера в 21:20
    Предвзятая статья...
    МКС
    МКС ответил Leningrad 84
       83 / 856
    вчера в 21:17
    Статья - ни о чем! Не нравится российская лига - смотри АПЛ! Кто мешает? За Спартак и Локо - откровенно стыдно. ЦСКА, Краснодар - преследуют неудачи. А Зенит - то чего пинать? Красивые голы Азмуна и Ракицкого. Уверенная победа 3:1. Заслуженное первое место. Горин не любит Зенит - ну так и напиши откровенно...
    Я тебя умоляю

    Если ты всерьез считаешь выигрыш у Оренбурга

    Знаковой игрой Зенита

    Мне Тебя откровенно жаль

    Напомни мне серому

    Когда в очных противостояниях

    Оренбуржский Газ пром

    Выигрывал у Питерского Газ прома

    Не вспомнишь?

    Никто не вспомнит

    И считать договорняки между этими командами за футбол

    Может только младенец из младшей ясельной группы

    С другими командами у вас нихрена ничего не получается

    Ни с ЦСКА ни со Спартаком даже с Анжи и то геморрой

    О каком чемпионстве вы все поете?

    Просто смешно
    shu
    shu
       304 / 856
    вчера в 21:14
    Почему в прошлом и позапрошлом сезоне на соккере не задавались этим вопросом? Или качество игры выше было? Что то не помню
    Nikola45
    Nikola45 ответил Leningrad 84
       22 / 856
    вчера в 21:08
    Статья - ни о чем! Не нравится российская лига - смотри АПЛ! Кто мешает? За Спартак и Локо - откровенно стыдно. ЦСКА, Краснодар - преследуют неудачи. А Зенит - то чего пинать? Красивые голы Азмуна и Ракицкого. Уверенная победа 3:1. Заслуженное первое место. Горин не любит Зенит - ну так и напиши откровенно...
    Да кой Горин? )) Кося Генич! Может он объективно писать о Зените с Тарасовским прошлым!
    Grey33
    Grey33 ответил 25процентный клоун
       369 / 856
    вчера в 21:07
    безголевого то зачем на фото? стыдно за то кем он стал
    Он - лучший игрок в матче с Оренбургом. Два первых гола - его заслуга.
    Roman73
    Roman73
       218 / 856
    вчера в 20:57
    Я вижу настоящего чемпиона, в настоящей премьер-лиге.
    И Сити и Ливерпуль могут стать настоящими чемпионами этого сезона.
    Аксинья
    Аксинья
       30 / 856
    вчера в 20:43
    Зенит становится чемпионом показывая самую невыразительную игру за последние годы - пародоксально но факт...И это говорит о падении уровня всего российского футбола - приехали господа...
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