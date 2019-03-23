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«Зенит» зимой пытался купить защитника сборной Германии

вчера, 08:33

«Зенит» зимой пытался купить защитника сборной Германии и «Герты» Марвина Платтенхардта. Футболистом также серьезно интересовались «Эвертон» и «Лейпциг», однако берлинцы отказали всем трем клубам.

27-летний игрок в текущем сезоне провел 16 матчей в Бундеслиге, однако в последнее время потерял место в составе «Герты».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   587 / 979
вчера в 12:06
что я не помню его в сборной Германии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 979
вчера в 11:31
Запоздала как то новость ;) И то висит под рубрикой Слухи...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 979
вчера в 10:49
Зенит зимой интересовался многими левобровочниками.....и то что вакансия открыта говорит лишь о более тщательном подходе к выбору игроков чем ранее....отказ от Скопинцева из той же серии...
Акунья подороже на 3 млн...чем этот немец...(трансфермаркт) но и по-лучше ....я так считаю...
Летом картина прояснится...
galem72
galem72
   213 / 979
вчера в 10:29
"...в последнее время потерял место в составе Герты..."

Зря не купили! Такие "топы" невскому необходимы. Нужно больше заболотов! ))
Т34
Т34 ответил parallels
   62 / 979
вчера в 10:19
надо будет - купим. раз не купили - то не сильно и нужен был. стыдно за спартак.
Гена Орлов был против, потому и не купили. Фамилия для Гены заковыристая. Стыдно за зенит.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
   54 / 979
вчера в 09:55
Этот защитник полирует скамейку сборной. Гыгыгы
Лавочник сборной Германии лучше всех защитников Зенита вместе взятых
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 979
вчера в 09:49
Этот защитник полирует скамейку сборной. Гыгыгы
andre_can
andre_can
   958 / 979
вчера в 09:47
зачем он? для качественнои отсидки на лавке?
parallels
parallels
   4 / 979
вчера в 09:47
надо будет - купим. раз не купили - то не сильно и нужен был. стыдно за спартак.
ДСА
ДСА
   175 / 979
вчера в 09:15
Хорошо что не купили очередную обузу.
Морозовский
Морозовский
   11 / 979
вчера в 09:11
послали "Зенит"...
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 08:37
Пытал но не допытал.
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