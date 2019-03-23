вчера, 08:33

«Зенит» зимой пытался купить защитника сборной Германии и «Герты» Марвина Платтенхардта. Футболистом также серьезно интересовались «Эвертон» и «Лейпциг», однако берлинцы отказали всем трем клубам.

27-летний игрок в текущем сезоне провел 16 матчей в Бундеслиге, однако в последнее время потерял место в составе «Герты».