«Зенит» зимой пытался купить защитника сборной Германии и «Герты» Марвина Платтенхардта. Футболистом также серьезно интересовались «Эвертон» и «Лейпциг», однако берлинцы отказали всем трем клубам.
27-летний игрок в текущем сезоне провел 16 матчей в Бундеслиге, однако в последнее время потерял место в составе «Герты».
Акунья подороже на 3 млн...чем этот немец...(трансфермаркт) но и по-лучше ....я так считаю...
Летом картина прояснится...
Акунья подороже на 3 млн...чем этот немец...(трансфермаркт) но и по-лучше ....я так считаю...
Летом картина прояснится...
Зря не купили! Такие "топы" невскому необходимы. Нужно больше заболотов! ))
Зря не купили! Такие "топы" невскому необходимы. Нужно больше заболотов! ))