Путь в «Лужники». Кому желаете победы в Кубке России?

вчера, 15:00

«Спартаку» и «Краснодару» нужен был кубок, но они вылетели. И «Зенит» дал слабину. «Соккер.ру» предлагает выбрать вашего фаворита!

«Урал» - победитель Кубка России 2018/19

За трофей. 1. Статус аутсайдера. В финале 2018 года был «Авангард», а выиграл «Тосно». Кубок любит аутсайдеров, а поскольку «Урал» ниже всех в РПЛ из полуфиналистов – это именно он. Его недооценивают. Быть может, зря. 2. Опыт выхода в финал. Дрались и проиграли «Локомотиву», зато Димитров, Бикфалви, Балажиц, Меркулов, Емельянов, Фидлер или Ильич получили повод мечтать о реванше за тот промах. 3. Настойчивость руководства. Перед прошлым финалом после победы Иванов обещал станцевать вприсядку в аэропорту. Сейчас тоже горевать не будет, если именно клуб из Екатеринбурга победит в «Лужниках». Задача выходить в финалы ставится, иначе вылетели бы от «Спартака» и сконцентрировались на лиге.

Против победы. 1. Результаты в РПЛ . «Уралу» важно сохранить место в элите. Парфенов не хочет тянуть до стыков. Конечно, забрались слишком далеко, чтобы сдаваться, но если вдруг к ответному полуфиналу окажутся на 15-м месте в лиге – мысли будут не о финале Кубка. 2. Разозленные конкуренты. Забавно, что «Локомотив», «Арсенал» и «Ростов» в этом сезоне уже теряли очки против команды Парфенова. Знают, с кем имеют дело – недооценки не будет. 3. Провалы в обороне. По воротам Годзюра бьют по 15 раз за матч, а голкиперы «Ростова» переживают всего по 8-9 выстрелов. В полуфиналах команда Парфенова постарается сыграть рационально, но в играх с «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА , «Динамо» или «Ростовом» были грубые ошибки в обороне.

«Арсенал» - победитель Кубка России 2018/19

За трофей. 1. Отсутствие успехов. И фанаты есть, и спонсоры, и денег достаточно, чтобы вокруг крутились менеджеры и агенты, которые с бедными дел не имеют. Но «Арсеналу» нужны успехи, а «Урал» как последняя преграда по дороге в «Лужники» - повод сыграть на пределе. А в финале все возможно. 2. Удачная смена тренера. Помните, кто руководил «Локомотивом», когда москвичи после восьмилетней паузы взяли Кубок? Игорь Черевченко, который заменил Кононова на посту. Его тезка Семшов тоже в штабе, а единственный финал как игрок с «Динамо» не выиграл – амбиции остались. Сам же «Арсенал» работает не только на багаже Кононова. 3. Выступления туляков в 2019 году. Для «Урала» туляки могут стать более сложным соперником, чем был предсказуемый «Спартак», боявшийся снова провалиться в Кубке страны. У «Арсенала» в новом году 3 победы и 2 ничейных результата. А поскольку выше есть отсылка к поражению в Екатеринбурге – вот и повод исправиться.

Против победы. 1. Поражения ото всех конкурентов. Уступили «Уралу» в гостях со счетом 1:2, затем «Ростову» дома – 0:1. Наконец, «Локомотиву» на выезде – 1:3. Тульская команда любит играть с теми, кто открывается, но не доминирует настолько сильно, как «Краснодар». У «пушкарей» получается с фаворитами – обыгрывали «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Но им сложнее против таких команд, как «Урал» или «Ростов». 2. Отсутствие осечек в РПЛ . Комбаров и компания могут себя переоценить? Их козырь может сработать против, ведь когда «Ахмат», «Краснодар» и «Локомотив» в гостевых для «канониров» матчах задавали победный темп, то ничего у туляков не получалось. Переломить игру не всегда могут, а для кубка это важно. 3. Рискованность атакующей природы. «Арсенал» может притвориться командой, которая мало пропускает – в новом году четыре «сухаря» подряд, но против стиля плыть сложно. У команды ударов больше, чем у «Зенита». Потому они и удобны для «Урала», «Ростова» и «Локомотива» как соперники. Открытость в целом козырь, но не всегда в кубковых турнирах.

«Ростов» - победитель Кубка России 2018/19

За трофей. 1. Кубковый стиль игры. Валерий Георгиевич не сломал то, что строил Бердыев. Хотя теперь у «Ростова» совсем другая команда. Зато с тремя защитниками. Также в обойме рослый форвард, дальние передачи, быстрые атаки, Гацкан в центре. По стилю - классические кубковые бойцы, не случайно они прошли в полуфинал со сложной стороны сетки. 2. Победы над «Зенитом» и «Краснодаром». Уверенности «Ростову» не занимать. Попался «Локомотив», но позади в Кубке России оставили лидера РПЛ и команду, которая тоже мечтает о чемпионстве. Успехи против фаворитов турнира – дополнительный козырь Карпина. Испугать «Локомотивом» ростовскую команду невозможно, будут драться, осознавая возможности. 3. Голодный тренер и состав. Калачев и Гацкан брали Кубок России в 2014 году с Божовичем. Но у тренера Карпина трофеев к 50 годам нет. Наставнику нужен финал в знакомых «Лужниках». А составу, где блистают Норманн, Еременко, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк или Ионов, хочется взять трофей, ведь команда подобралась интересная!

Против победы. 1. Опытный «Локомотив». С «Арсеналом» или «Уралом» не обязательно было бы проще, но игралось бы иначе. А «железнодорожники» брали Кубок России в 2015 и 2017 годах, у Сёмина 5 побед в турнире. «Ростову» достался главный, помимо «армейцев», специалист по Кубку России. 2. Стиль игры соперника. Нет сомнений, что «Ростов» в одном матче может вымучить победу над «Уралом» или «Арсеналом». Или добыть ее красиво – зависимо от характера финала. Но против «Локомотива», который прошел «Рубин», придется возиться. А «Ростову» удобнее те, кто менее похож на команду Карпина. Поэтому нельзя именовать южан фаворитами, ведь они играют против чемпионов России. 3. Нестабильность в игре. Есть потери – Игнасон, Скопинцев и Гулиев ушли зимой. Есть понимание, что три победы в 10 последних матчах не говорят о «Ростове», как о фаворите Кубка России, где все полуфиналисты друг друга способны обставить. Впрочем, не только жребий мешает представить Карпина с кубком России, но и огрехи в игре его команды.

«Локомотив» - победитель Кубка России 2018/19

За трофей. 1. Состав и статус. Нужно нахваливать лидеров «Арсенала», «Урала» и «Ростова», поскольку составы у Черевченко, Парфенова и Карпина интересные. Но также важно отмечать силу лидеров «Локомотива». У кого в РПЛ на скамейке может быть чемпион мира? Гильерме – основной вратарь сборной России. Игнатьев, Чорлука, Кверквелия не всегда надежно обороняются, но обладают опытом. Баринов, Крыховяк и братья Миранчуки – звезды сезона. Фернандеш на подходе, Фарфан никуда не ушел, у Смолова за душой 0 трофеев. Чемпионам нужен Кубок России! 2. Расклад в чемпионате. «Локомотив» может остаться вне первой тройки – путевки в ЛЧ . Но успех в Кубке гарантирует место в групповом этапе ЛЕ , без квалификации. Конечно, желание еще раз сыграть в ЛЧ наоборот может отвлечь от Кубка России, но если дошли до такой стадии – смешно «сливать» турнир. 3. Опыт, опыт и еще раз опыт. «Локомотив» может обойти ЦСКА – пока у них по 7 побед в Кубке, но не только это подгоняет к «Лужникам». У «железнодорожников» были перемены в руководстве. И перед РЖД надо себя показать. Поскольку помним свежие матчи чемпиона России против «Краснодара» и «Динамо», не советуем Карпину расслабляться. Иногда за «Локомотив» в их победном порыве играют высшие силы, а VAR вряд ли служит гарантией.

Против победы. 1. Непредсказуемость кубка. Даже когда сам «Локомотив» выигрывал трофей, он не был изначально фаворитом турнира. Снова таковым не являлся, ведь мог сыграть против «Зенита» или «Краснодара» - команд, которые в состоянии обыграть Сёмина, хотя и не всегда это демонстрируют. Вроде бы повезло – если пройдут «Ростов», то в финале ждет середняк, но не все так просто. 2. Результаты против «Ростова». «Железнодорожники» очень неудобный соперник для южан. Из 49 матчей против москвичей выиграли всего 5 раз, а четыре поединка подряд «Локомотив» не знает поражений. Но в этом загвоздка – до этой серии было три подряд победы «Ростова». И состав Карпина достаточно похож по опыту и классу на тот, что был тогда, чтобы повторить успехи 2015 и 2016 годов. Карпину нужна победа над Сёминым, ведь его команда давно таковую не праздновала. 3. Предсказуемость «Локомотива». Их выучили. «Балтика», «Енисей» или «Рубин» не сумели показать футбол, который заставил бы «железнодорожников» ощутить скорость еврокубковой игры. Но «Оренбург», «Краснодар», «Зенит», «Урал» и «Спартак» показывали в РПЛ , как обыграть команду Сёмина. Причем учтите, что «Ростову» не обязательно выигрывать в двух матчах. А «Урал» или «Арсенал» на финал настроятся как на последний бой. Пусть у Сёмина серия из 5 матчей без поражений, ничья с «Крыльями Советов», как и скандальные победы, не доказывают, что у «Локомотива» нет слабых мест.

Мнение читателей. Кто победит в финале в «Лужниках»?

Сёмин. Карпин. Парфенов. Черевченко. Юрий Павлович тут однозначный фаворит, как думает Пейчинович? В турнире, где в прошлом финале играли «Тосно» и «Авангард», и откуда успешно и вновь вылетели ЦСКА , «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», хотя двое последних явно мечтали о финале, не может быть явного фаворита. «Ростов» ведь выбил и «Зенит», и «Краснодар».