Выборы главного неудачника АПЛ

вчера, 10:00

Они никогда не брали «золото». И «Соккер.ру» напоминает – если Клопп не поставит на победу, может остаться без титула.

У остальных из топ-6 есть победы в АПЛ . А «Тоттенхэм» умудрился занять третье место в сезоне, когда «Лестер» стал чемпионом. После 28-го тура их разделяло три пункта, которые легко отыгрывались. Но «шпоры» настолько неудачливые, что пропустили вперед «Арсенал», обрадовав принципиальных врагов.

«Ливерпуль» радовал МЮ постоянно, а их соседей озолотил в 2014 году. Тогда «красные» лидировали после 35 туров, но проиграли «Челси». Скатились на второе место, а «Манчестер Сити» взял очередной титул. Сейчас Клопп уже растерял фору, а по потерянным очкам именно Гвардиола лидирует. Лишь на один балл, так что борьба продолжается, но каждый соперник, особенно уровня «шпор», влияет на чемпионский расклад.

Причем для части легионеров «Ливерпуля» важнее Лига чемпионов – выход в следующий тур приободрил и раздосадовал одновременно. Тот же Салах хочет выиграть именно европейский кубок, сам признался. Для Клоппа, который был чемпионом родной Германии, победа в Англии будет почетной. Но и ему после двух проигранных финалов ЛЧ важнее вырваться в еще один европейский, подержаться за кубок.

А вот для фанатов «Ливерпуля» ничего важнее в сезоне, чем задача опередить «Манчестер Сити», нет. Гвардиола и его «команда акул» собрала серию из 12 побед подряд во всех турнирах – после поражения от «Ньюкасла» в АПЛ , а вот «красные» разбавили свою серию из 12 матчей без поражений сразу пятью ничьими. В результате отрыв помножили на ноль и добавили «горожанам» один пункт форы.

Потенциальная ничья с «Тоттенхэмом» - подарок еще двух пунктов, поражение – целых трех, если «Сити» свой 32-й поединок завершит победой. Нет сомнений, что «шпоры» будут играть с пониманием цели соперника, сами задумаются, как бы обезопасить место в топ-4? Почеттино не возглавит ни «Реал», ни «Манчестер Юнайтед» - места заняты. Кейн пока не подписал контракт ни с первыми, ни со вторыми, ни с «Барселоной».

У «Тоттенхэма» свои задачи – не проиграть, ведь в таком случае у «Арсенала» будет шанс отодвинуть «шпор» на четвертую строчку. Воевать до 38-го тура с воодушевленным МЮ и раненным и злым «Челси» Почеттино точно не хочет. Сегодня один из тех матчей, которые определят судьбу выборов нового чемпиона Англии. Или помогут назвать главного неудачника. В случае итогового успеха Клоппа в топ-6 останется одна команда без побед в АПЛ за всю историю турнира.

Тактика команд и кадровый потенциал

У «Ливерпуля» нет травмированных игроков железной основы, если не считать таковым по старой прошлогодней памяти Окслейда-Чемберлена. Алекс давно восстанавливается, его место занято. И хотя у Кейта есть небольшие проблемы со здоровьем, как и у Александера-Арнольда или Шакири, у Клоппа многие ключевые футболисты готовы.

Матчи сборных влияют на игроков из АПЛ , поэтому Почеттино, как и Юрген, может сделать парочку замен в основе? Только если увидит, что кто-то из лидеров вернулся в Англию в плохом состоянии. Но официально в лазарете у «Тоттенхэма» лишь Дайер, Орье и Уинкс. Кайл Уокер-Питерс восстанавливается, хотя молодого правого бека легко может заменить Триппьер.

У «шпор» в распоряжении восемь разных схем – Почеттино обожает расстановку «4-1-2-1-2» и схему «4-2-3-1» в этом сезоне использовал. При необходимости легко перейдут на три центральных, а людей и навыков хватит. Но вряд ли есть железная потребность, ведь у «Ливерпуля» схема «4-3-3», которая может трансформироваться в «4-2-3-1». Хотя опцию с тремя в центре Почеттино учтем.

И о классе игроков помним. Роуз и Триппьер – опытные, Робертсон и Александер-Арнольд – не старые. Парочка Клоппа опаснее в атаке, судя по результатам сезона в АПЛ . Зато Льорис не хуже Алиссона в хороший для Уго вечер. Фабиньо, Милнер и Вейналдум показывают сильный футбол, но Сиссоко, Ваньяма и Эриксен тоже могут круто выступить, когда в ударе. От бойни в центре многое зависит, но акцент, конечно, на атаку.

Сон и Кейн могут играть в линию, а Алли попробует спрятаться между Фабиньо и обороной «Ливерпуля»? Посмотрим, ван Дейк и Матип готовы к разным вариантам. «Шпоры» на защитников тоже не жалуются, но у бельгийцев Тоби и Яна сложная задача. Важно сдержать тройку Фирмино, Мане и Салаха. Последний в центральных матчах плох, но может попробовать переписать историю, а Бобби и Садьо проводят очень мощный сезон. Пусть все будут здоровы до стартового свистка и выйдут сегодня на поле.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Милнер, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

«Тоттенхэм» (4-3-1-2): Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Сиссоко, Ваньяма, Эриксен – Алли – Сон, Кейн.

Альтернатива. «Тоттенхэм» (3-4-2-1): Льорис – Алдервейрелд, Санчес, Вертонген – Триппьер, Сиссоко (Ваньяма), Эриксен, Роуз – Сон, Алли – Кейн.

Любопытные факты накануне поединка

- «Ливерпуль» не знает поражений в 36 домашних матчах в рамках АПЛ . Солидная серия создает базис для успехов в лиге, но требует новых побед для подкормки. До рекорда «Челси» - 86 домашних матчей без поражений, еще очень далеко;

- «красные» много забивают в родных стенах в чемпионате, минимум по 3 мяча в 7 из 8 последних поединков. Но «Тоттенхэм» больше двух пропускал в сезоне лишь дважды (в матчах против Месси и Обамеянга);

- у «Тоттенхэма» продолжается черная выездная серия в АПЛ . Всего 9 поражений, три подряд получили в гостях – от «Саутгемптона», «Челси» и «Бернли». На третьей строчке их держит отсутствие ничьих (всего одна), ведь уступают чаще, чем Сарри;

- «Ливерпуль» не проигрывал «Тоттенхэму» дома с 2011 года, когда в мае уступили 0:2. После этого было 8 матчей на «Энфилд Роуд» во всех турнирах, 3 мировых и 5 побед команды Клоппа. Неудобный для «шпор» соперник;

- в карьере Юргена 8 игр против «Тоттенхэма». Три победы, четыре мировых и одно поражение со счетом 4:1 в 2017 году в гостях. Девятый матч может реально повлиять на судьбу титула, а в гостях «красные» уже победили;

- единственная в карьере Почеттино победа над «Ливерпулем» в гостях состоялась шесть лет назад, когда Маурисио возглавлял «Саутгемптон» и обыграл команду Роджерса. Клоппа не побеждал. Пока 2 ничьих и 2 поражения – заставлял Юргена терять очки;

- Салах играл против «Тоттенхэма» еще в Лиге Европы – забил дважды. А в АПЛ в четырех матчах отличился трижды. Получается, это один из любимых элитных соперников Мохамеда. «Челси» и «Арсеналу» он забил на гол меньше, «Манчестер Сити» - на два;

- у Кейна отлично идут дела на «Энфилд Роуд» - четыре созданных гола (3 мяча плюс 1 ассист) в четырех последних матчах на арене «Ливерпуля» в АПЛ . У форварда голы в последних 5 матчах за клуб и сборную, хотя всего одна победа со «шпорами» за это время – над «Боруссией» Д в ЛЧ ;

- и у Сона прицел сбился. Кореец забил с декабря по февраль 11 голов в 12 поединках, а теперь страдает из-за нереализованных моментов – «сухая» серия составляет шесть матчей с учетом поединка за сборную;

- говорим о Салахе и Кейне из-за их успехов в прошлом году, но 2019 год начался под знаком Мане и Агуэро – у них по 9 голов с начала календарного года в АПЛ . Причем у Садьо 7 голов в последних 5 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Посмотрим, как на него повлияло отвлечение на игру против Мадагаскара;

- «Тоттенхэм» выиграл всего 1 из последних 12 матчей против «Ливерпуля» в рамках АПЛ (4 ничейных результата и 7 поражений). Но такая серия лишь разозлит «шпор» и заставит подойти к игре во всеоружии;

- только у «Сити» больше пунктов в матчах с «большой шестеркой» в сезоне, чем у «Ливерпуля» (19 против 13). И только у «Юнайтед» меньше успехов в таких матчах, чем у «шпор» (6 против 7). Решающие игры явно не совсем любимые для Почеттино;

- у «Ливерпуля» сбоит игра в защите. В 5 домашних играх 2019 года пропустили 5 раз, а это повторение результата в 17 поединках на «Энфилде» до этого. По общему количеству пропущенных в АПЛ «шпоры» далеко позади – 18 против 32, но Клопп выражал беспокойство;

- «шпоры» повторили худшую серию в АПЛ (четыре матча без побед, три поражения) со времен февраля-марта 2012 года, когда лондонцами управлял Харри Реднапп. На этом фоне ничьи «Ливерпуля» не кажутся катастрофическими. Впрочем, свежие неудачи точно мотивировали «шпор».