Нидерланды – Германия: жажда мести

вчера, 11:00

Судьба снова свела сборные Нидерланды и Германии в одной группе. «Соккер.ру» предвкушает отчаянное сражение.

Состав группы

Отборочная группа С к чемпионату Европы 2020 года получилась не самой сбалансированной. В ней есть два очень ярко выраженных фаворита, а остальные команды на их фоне откровенно теряются. Понятно, что фаворитами в этой компании считаются сборные Нидерландов и Германии. А вот у Северной Ирландии, Эстонии и Беларуси шансы более чем призрачные. Ведь дальше идут только две первые команды.

И трудно себе представить, чтобы кто-то навязал борьбу голландцам и немцам. Беларусь уже попыталась и проиграла со счетом 0:4 в первой встрече отбора Нидерландам на выезде. Без особых вариантов. А для Германии этот матч будет стартовым в цикле. Также был сыгран еще один матч в группе. Сборная Северной Ирландии обыграла дома Эстонию. Тоже довольно предсказуемый вариант.

История отношений

Соперничество сборных Германии и Нидерландов достаточно свежее. Еще в прошлом году они сражались в одной группе в Лиге Наций. То противостояние заставило многих говорить, что у Германии назрела смена поколений, что Йоахим Лёв уже не тот, что нужно многое менять в немецком футбольном царстве. А все потому, что Франция и Нидерланды в этой убойной группе расправились с Германией.

В любом случае там должен был кто-то пострадать. И эта роль досталась немецкой команде. Особенно памятным получился, конечно, матч в октябре, когда голландцы победили со счетом 3:0. В целом тот результат не слишком отражает ход игры. Долгое время после гола Вирджила ван Дейка Нидерланды вели со счетом 1:0. И лишь на 86-й минуте Мемфис Депай забил второй, а спустя несколько минут от Вейналдума влетел третий.

Зато именно это противостояние во многом наряду с речами про закат Германии породило разговоры о возрождении Нидерландов, которые в последние годы вовсю отталкивались от дна и даже пропустили чемпионат мира в России, как мы помним. Так что соперничество получилось очень показательным. В ноябрьском матче Германия уже смотрелась более достойно, выправила несколько положение, но победить не смогла. Игра закончилась со счетом 2:2. Причем после быстрых голов Тимо Вернера и Лероя Сане немцы вели 2:0, но после 85-й минуты опять пропустили дважды – от Квинси Промеса и ван Дейка. Получилось достаточно обидно.

Всего между этими командами сыграно 27 матчей, чаще всего они как раз играли вничью. У Нидерландов 9 побед, у Германии – 7, а ничейных исходов - 11. В рейтинге ФИФА эти сборные неожиданно низко, но рядом. Нидерланды занимают 14-е место, а Германия – 16-е. Любой вам скажет, что это позиции не для таких команд.

Нынешняя эпоха очень интересна для обеих команд. Сборная Нидерландов прошла очень болезненный период перестройки и сейчас более-менее нащупала свой стиль, состав, свою игру. Успех в Лиге Наций обеспечил голландцам дополнительную возможность для выхода на Евро-2020 – летом будет финальный отборочный турнир для них. Но даже без успеха там сложно представить, что должно случиться, чтобы нынешние голландцы не попали на чемпионат Европы. Хотя Рональд Куман после игры с Беларусью, несмотря на разгром, был настроен критически:

Команда должна была продолжать играть дисциплинированно. Мы же после гола расслабились. Я увидел за этот отрезок больше недочётов, чем за весь первый год моего руководства сборной Голландии. Но в концовке первого тайма и во второй половине команда сыграла здорово. У нас действительно сильный коллектив, если мы играем дисциплинированно на протяжении всего матча. Но в матчах с такими командами, как Германия, Англия или Франция, мы должны играть лучше. Вот почему я был зол из-за некоторых моментов в нашей игре. Мы можем играть в футбол очень хорошо, но мы не показали это на протяжении всего поединка с белорусами.

По иронии судьбы ранее именно Лёв мог себе позволить критику своей команды после выдающихся по результатам матчей – таков был стандарт качества немецкой игры. Сейчас же наставник сборной Германии думает об очередной перестройке. Она попадает аккурат на отборочный цикл чемпионата Европы. И с этим могут быть связаны определенные проблемы. Свой первый матч в 2019 году Германия уже провела. Это была товарищеская игра с Сербией, которая закончилась вничью – 1:1. И у Лёва нашлись слова критики для команды, более обоснованные, чем у Кумана:

В первом тайме было видно, что нам не хватало автоматизма, поэтому мы сыграли не очень хорошо. Во второй половине мы показали очень хорошую реакцию, оказывали давление, но не хватило немного большей эффективности в заключительной фазе атак.

Отдельно стоит отметить известие о том, что в рамках обновления сборной Германии Лёв официально решил не вызывать ряд футболистов, которые казались довольно уверенными обладателями места хотя бы в заявке. Немецкий футбольный союз официально сообщил, что Томас Мюллер, Матс Хуммельс и Джером Боатенг не будут вызываться в национальную команду. В рамках того самого обновления. Еще в прошлом году, напомним, со скандалом от сборной был отстранен Месут Озил.

Так что нам предстоит увидеть новую немецкую команду. 2018 год показал, что это время настало. Сами условия в отборочном цикле Евро-2020 позволяют Лёву экспериментировать сейчас, чтобы к самому турниру собрать боеспособный коллектив. А не пройти туда из такой группы сборной Германии даже с самыми жесткими экспериментами будет тяжело. Поэтому матч будет интересен не только с точки зрения самого противостояния именитых сборных, но и с позиции борьбы команд, находящихся в разной фазе жизненного цикла.