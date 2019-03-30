Шесть лет без побед. Сложные «легкие» соперники

вчера, 10:00

«Соккер.ру» объяснит, почему дерби, где одному победы даются легче, точно повлияет на расклад всего сезона.

Шесть лет в дерби «Динамо» и «Локомотива» у «бело-голубых» нет побед. Как будет сегодня? После древнего выигрыша 1:0 благодаря голу Соловьева собрали 5 поражений и 4 мировые. Причем среди неудачных матчей разгромы со счетом 3:0 и 4:0 в пользу «Локомотива».

Казалось бы, что может быть проще для Сёмина, нежели обыграть клуб, который тоже успел потренировать? Но были ничьи с разменом голами, а нулевой мир последний раз в дерби видели в 2005 году, почти полтора десятилетия назад.

«Динамо» хочет выигрывать у «Локомотива», стремится к голам. И «железнодорожники» серьезно настраиваются, понимая, что ни одна серия не вечна. Вообще, о важности московских дерби говорим не первый год. Столичные команды – 25 % участников РПЛ , обыгрывать соседей крайне важно.

Трижды подряд «золото» брали именно клубы, которые набрали заметно больше пунктов в дерби, чем остальные. Тот же «Спартак» в прошлом сезоне поплатился за плохие результаты с соседями, в том числе с «Динамо». «Локомотив» наоборот был хорош, Сёмину не стоит расслабляться, смотря на результаты с «Динамо».

Борьба за места в ЛЧ суровая, даже ничья для фаворита явно лишняя. Также матч становится принципиальнее из-за календаря «Локомотива». Следующие три домашних матча невероятные – с «Ростовом» в полуфинале Кубка России, с «Зенитом» через неделю и с ЦСКА во второй половине апреля. А между делом выезд к «Ахмату» и на десерт матч-ответ в Ростове-на-Дону. Сегодня стартует дикая серия!

Составы и тактика

После матчей сборных многим клубам непросто играть качественно. Традиция не только для РПЛ , так что учитываем отлучения Гильерме, Игнатьева, Миранчуков, Смолова, а потом и Баринова в расположение сборной России – налетать пришлось немало. Хотя и время для отдыха было, и повод для хорошего настроения в Казахстане нашелся.

У «Динамо» большая группа игроков готовилась конкретно к дерби. И Шунин без парочки тренировок не перестал быть главным ветераном родного клуба. Дисквалификация Хольмена за 4 желтых намекает, что только возвращение Рыкова в основу отдаст Хохлову схему с тремя центральными. Впрочем, Шунич и Евгеньев вполне могут сыграть вдвоем, а опытные Рауш и Козлов привычно закроют фланги – будет схема «4-4-2».

Интересно также, выйдет ли с первых минут Соу? А вот Жоаозиньо точно ждем на краю поля, ведь его опыт и передачи так же полезны, как опыт Фарфана при отсутствии травмированного Фернандеша. У «Локомотива» интригующих позиций несколько. Слева в обороне – много кандидатов на место с Рыбусом, Хеведесом (если чемпион мира набрал форму) и Идову, не считая Лысова. И в опорной зоне – напарником Крыховяка может стать как Баринов, вызванный в итоге в сборную, так и Денисов.

Смолов или Эдер в атаке – последняя по счету, но не последняя по интересу интрига. У «Динамо» тоже в атаке возможна как игра с двумя нападающими – Марков и Луценко готовы выйти на поле, так и использование схемы «4-4-1-1». Панченко в последних играх в запасе, но 3 точных удара по чужим воротам за две игры со «Спартаком» и «Оренбургом» не убедили Хохлова, что Кирилл с его редко точными выстрелами был проблемой. Вариантов немало, пауза на сборные позволила тренерам подготовить сюрпризы.

Ориентировочные составы

«Динамо» (4-4-2): Шунин – Козлов, Евгеньев, Шунич, Рауш – Черных (Кардозу), Юсупов, Теттех (Соу), Жоаозиньо – Марков (Панченко), Луценко.

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус (Хеведес) – Крыховяк, Баринов (Денисов) – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан – Смолов.

Важная информация перед дерби

• в чемпионатах России сыграли 53 раза, и только в 14 играх (26 % случаев) побеждало «Динамо». 24 победы у «Локомотива» (45 %), а еще 15 мировых;

• как сказано выше, «Динамо» не знает побед над «Локомотивом» в дерби с весны 2013 года, прошло полных шесть лет. Из тех составов могут сыграть четверо – Шунин и Юсупов, Гильерме и Чорлука, настолько это было давно;

• двукратный перевес по победам в РПЛ этого сезона не мешает отметить, что «Локомотив» проиграл целых 5 матчей, а у «Динамо» всего 7 поражений, в том числе 2 подряд. Но Сёмин тоже уступал;

• хотя вчера «Арсенал» вышел вперед за счет четвертого матча и новых трех пунктов, «Локомотив» и «Зенит» тоже среди команд, которые стартовали весной с 2 побед и 1 ничьей в первых трех матчах. Причем москвичи могли взять 9 из 9, но недооценили «Крылья Советов»;

• у «Динамо» результаты середняка, а качество игры не сильно уступает цифрам из топ-5. Этот парадокс отмечали и раньше, но показатели у соперников в дерби красноречивые. Меткость? 31 против 38 %. Владение? 50 против 53 %. Точность паса? 75 против 78 %. Обводки, отборы и единоборства на втором этаже – те же похожие результаты;

• так почему «Локомотив» настолько выше в таблице? Во-первых, голы со стандартов – разница 4:10 не в пользу «Динамо». Во-вторых, Хохлов часто принимал как должное ничьи, их уже 8 штук, больше только у «Рубина» - 10 в 20 турах. «Локомотив» только за счет разницы в 3 мировых оторвался на 6 пунктов;

• по таблице команда Сёмина, конечно, фаворит, как и по результатам личных встреч – отрыв на 12 очков. Но обратите внимание, что «Динамо» пропускало реже (16 голов против 18). А если учесть голы со стандартов, то получится, что по мячам с игры счет всего 10:13, разница минимальная;

• «Локомотив» один из самых метких – 5 попаданий за игру в среднем, 2-е место в лиге, а «Динамо» на 9-й строчке (по 3.8 точных выстрела за матч). В этом принципиальная разница, ведь на отрезке в 20 туров 1.2 удара за игру дают уже 24 дополнительные попытки. Неудивительно, что у «железнодорожников» на 10 голов больше;

• вряд ли слухи об уходе Широкова из «Динамо» означают, что у Хохлова появляется иммунитет. Если накануне непростых и определяющих матчей против «Анжи», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Зенита» проиграют в третий раз подряд и нырнут в зону переходных матчей – к тренеру могут быть вопросы. Многое зависит именно от качества игры «Динамо» с «Локомотивом»;

• к сожалению, хозяева матча не играют сегодня на новом стадионе. А ведь переезд мог изменить для них расклад на финише сезона, особенно в последнем домашнем дерби чемпионата. Зато в играх с «Локомотивом» на своем поле у них часто немало голов – в 7 из 8 последних «тотал больше 2.5». Победа 1:0 как раз единственное исключение.

Букмекеры. Фаворит предстоящего поединка - «Локомотив». Так, контора «Фонбет» дает коэффициент 2.45 на успех «Локо». Победа «Динамо» оценивается в 3.50.

Прогноз «Соккер.ру»: Если Хохлов не может подготовить «Динамо» за такое длительное время к неудобному сопернику, чьи футболисты отвлекались на сборные, поднимается вопрос о том, зачем «Динамо» именно такой тренер? Проблем у клуба много, нужен козырь на бровке.

Если Сёмин не справится с началом бурной серии, то «Локомотив», хоть и состоит из опытных футболистов, легко может провалить концовку сезона после отличного старта – промежуточное 3 место. Возможно, сегодня будет ничья с голами.