«Спартак» vs «Зенит». У кого футболисты лучше?

вчера, 13:00

Кадровые потери спутали карты, но «Соккер.ру» находит джокеров. Сравниваем футболистов Семака и Кононова в попытке найти фаворита.

Существует три веских причины, почему разговор о персоналиях актуален. Первая – стартовые составы по сравнению с матчем первого круга изменятся на 13-14 позиций из 22. Вторая – у «Зенита» и «Спартака» есть новички, важно их сопоставлять с конкурентами высокого класса. Третья причина – командная игра у соперников не совсем поставлена, а это значит, что индивидуальный класс может определить исход матча. Так у кого состав круче?

Селихов vs Кержаков

Использовать Лунева с травмой безответственно. Во-первых, Андрей не из голкиперов-чудотворцев, которые всё отбивают. Во-вторых, у него не так много опыта на высоком уровне. Играя с повреждением, будет ближе к усугублению травмы или ошибке. Логичнее поставить Кержакова, но в таком случае Селихов одержит победу в первом раунде баттла – выше классом.

Результат: победа «Спартака».

Рассказов vs Смольников

Вот тут нужно сравнивать цифры, поскольку сразу не скажешь, что Смольников невероятно крут. Рассказов непонятный, но молодой и старательный. В обороне Николай успешнее, причем заметно – отборы, перехваты, выносы совершает чаще. Но сразу надо учитывать, что «Зенит» реже обороняется, а Игорь чаще в атаке – чисто побеждает коллегу, хотя на его счету и 0 ассистов. Опыт берет верх.

Результат: победа «Зенита».

Кутепов vs Иванович

Илья не сможет провести такую карьеру, как бывший защитник «Локомотива» - не того уровня. Зато существует фактор возраста. Иванович десять лет назад был защитником мирового уровня, а сейчас, к неприятному удивлению всех, кто забывает, что Илья на 10 лет младше, чем его коллега, проигрывает Кутепову по отборам, перехватам, выносам мяча, чуть лучше атакует, но хуже играет в пас. Кутепов сыграл намного меньше минут, но паниковал реже.

Результат: победа «Спартака».

Джикия vs Ракицкий

И не говорите, что «Зенит» не предупреждали. Хитрый «Шахтер» спихнул в Санкт-Петербург человека, который много ошибался. В новой футболке не изменился, но тут надо разделять еврокубки и РПЛ , где пока у Ракицкого только коллективный ляп против «Уфы». По средним оборонительным показателям дает бой Джикии. По атакующим параметрам чисто побеждает, по пасам – аналогично. Ракицкий опытнее и выше классом, но у Георгия есть характер и он близок к Ярославу по параметрам.

Результат: ничья.

Айртон vs Жирков

Простите, Юрий, мы все пролимитили? Жиркова вернули в сборную России – надеемся, сам он в курсе такого поворота. Как видите, лимит работает. А если без сарказма, то опытный левый бек «Зенита», которого настолько ценят, что не заявили на ЛЕ (не поверили, что восстановится), сыграл за команду в РПЛ столько же времени, как новичок «Спартака». На таком коротком отрезке бразилец не только Комбарова победил. 8 отборов, 4 перехвата, 1 ассист и 8 обводок говорят в пользу молодости.

Результат: победа «Спартака».

Ломовицкий vs Ригони

Накануне столетия «Спартак» собрался доверять молодым россиянам. Ломовицкий – один из них, но огорчает отсутствие характерных включений. За 601 минуту в РПЛ не создал ни одного гола. Ригони за 118 имеет гол плюс пас. На пять лет опытнее, намного лучше атакует, смелее берет инициативу на себя. Эмилиано не совсем классический «бей-беги» с фланга, а Ломовицкий пока «дитя лимита», доверие не оправдал. До сегодня, по крайней мере, ведь в дерби героем может стать каждый.

Результат: победа «Зенита».

Глушаков vs Барриос

У Барриоса есть проблемы со здоровьем, но надеемся, что опорник выйдет погулять. Впрочем, Нобоа и Глушакова тоже интересно сравнить. Денис точно появится после матчей, которые начинал на скамейке, но оценивать его непросто. Отдохнул, получил нужную паузу, чтобы научиться молчать – на сборах не получалось, дарил информационному пространству ромашки. Теперь должен закрыть рот и сыграть в футбол – а именно за это капитану платят деньги. И поскольку Барриос пока не впечатлил, ставим знак равенства между двумя знаками вопроса.

Результат: ничья.

Зобнин vs Оздоев

Тут круто сравнивать, поскольку Оздоев хорошо вошел в игру, а Роман стал жертвой непонятного стиля «Спартака» - таких же ярких эмоций, как в чемпионском сезоне, его футбол не дарит. При этом если смотреть на объективные данные, то Магомед по средним показателям отстает от Зобнина. Роман не создавал голы – у Оздоева есть ассист, но по точности паса, игре на втором этаже, отборам, перехватам, выносам мяча, количеству и точности передач выигрывает москвич.

Результат: победа «Спартака».

Мельгарехо vs Кузяев

У Семака будет выбор. Если Кузяев нужен в опорной зоне – на случай травмы Барриоса, то ждите слева Дриусси, и тогда в этой паре будет победителем футболист «Зенита», ведь Себастьян нестабильный, но при этом продуктивный игрок. В том числе в матчах против «Спартака». Но если Барриос в порядке, а Кононов не рискнет поставить Рошу в основу против «Зенита», что уже делал его предшественник в первом круге, получим схватку универсалов. И по сумме Далер чуть лучше, чем Мельгарехо.

Результат: победа «Зенита».

Ханни vs Азмун

Софьян – самый спартаковский футболист состава наравне с Айртоном. Вот кто точно может играть в короткий пас, организовывать «стеночки» и работать красиво. Но где результат, голы и пасы? На днях Ханни снова стал отцом – поздравляем, но Азмун «батя в здании» почти во всех матчах «Зенита» после возобновления сезона. С Дзюбой или без, Сердар – звезда последних недель. У Ханни было много времени на адаптацию, но плеймейкер уступает форварду даже по количеству пасов под удары и точности передач!

Результат: победа «Зенита».

Адриано vs Дзюба

Двух старых «спартаковцев» сравнивать сложнее, чем Зе Луиша и Артема – вот кто по фактуре ближе. Но в любом случае ставка форварда «Зенита» на борьбу, ставка любого из основных нападающих «Спартака» - на открывания, короткие забеги и удары. Луис Адриано создал в РПЛ за почти вдвое меньшее количество времени на поле 7 голов, Дзюба – 8. У бразильца почти нет ударов, зато точнее пас. Намного хуже наверху, но лучше в прессинге. Дзюба собирает статистику, но оба с прошлого года не радовали голами.

Результат: ничья.

Запасные игроки

Ребров, Ещенко, Фернандо, Мелкадзе, Гулиев и Зе Луиш не помогут «Спартаку». А Жиго вряд ли готов к матчам такой важности, хотя тренируется. У «Зенита» к Маркизио, Ерохину и Кокорину могут присоединиться Лунев, Барриос и даже Дзюба. Потерь много, они важные, но скорее влияют на возможность усилить игру, ведь глубины состава для приличных основных комбинаций хватает, грех жаловаться.

А вот если говорим об усилении по ходу матча и влияния на игру, то выбор Семака заметно богаче. Мак, Дриусси, Эрнани, Шатов, Заболотный, Маммана, Нобоа, Краневиттер, Анюков и Набиуллин - компания из резерва смотрится убедительнее, чем Ташаев, Роша, Комбаров, Умяров и Глушенков. Свой опытный резерв «Спартак» раздал зимой – Еременко, Самедов, Попов и Джано играют за других, придется выкручиваться без них.

Результат: победа «Зенита».

Главные тренеры

Кононов vs Семак

Фанаты «Спартака» злятся из-за результатов в Лиге Европы и Кубке России, но упускают из виду, что у Кононова длится серия из 4 побед и 1 ничьей в РПЛ . Пока с новой командой в чемпионате не уступал. За это же время – с конца ноября, Семак успел проиграть два матча из пяти, но при этом ни разу «Зениту» добрый календарь не подсунул сложного соперника в гостях, хотя в той же Туле были биты, невзирая на нестабильность бывшей команды Кононова – «Арсенала». Наставник «Спартака» опытнее и работает в последнее время не хуже Сергея Богдановича.

Результат: победа «Спартака».

Общий счет. «Спартак» - «Зенит» - 8:8

Плохо для сезона, что лидер в таком состоянии, как команда Семака. Нестабильный, проигрывающий, хромающий тактически, дерущийся, везучий, когда говорим о попаданиях в створ и реализации, но не играющий в футбол, который смог бы удовлетворить не сторонних критиков, а самих фанатов «Зенита». Почитайте, что пишут о работе Семака и игре команды в Санкт-Петербурге – восторгов нет.

По «Спартаку» та же история, только Кононова пинали за отсутствие классического футбола, о котором сам много говорил. Но вряд ли фанатам вправду нужны стеночки с поражениями и открытой смелой игрой без оглядки. Им нужно победить «Зенит», иначе может случиться еще один ординарный сезон с 5-6 местом и пониманием, что снова потратили время, силы и деньги впустую. Кстати, у гостей те же опасения.

На поле ведь не только люди, но и вложенные в них средства. Если говорить об индивидуальном капитале, то сейчас, как видите по сравнению, тратящий на игроков десятки миллионов «Зенит» не сильно оторвался от «красно-белых». Невзирая на все травмы и дисквалификации, проредившие состав Кононова накануне определяющего для его тренерской судьбы вечера, счет получился равным.

Да, у «Спартака» средний состав. Но и у «Зенита» несовершенный кадровый набор. И чего не понимают критики кадров лидеров РПЛ – сейчас все в примерно равных условиях, что было не всегда. Ганчаренко работает с молодыми, и там сложно угадать, чего ждать, а Семин со стариками – на другом полюсе. Но у «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» изначально было все для борьбы за первое место в первой тройке.

Плохая новость для поклонников гостей накануне матча – «Спартак» по кадрам не слабее, поскольку опытность футболистов «Зенита» нередко перечеркивается их функциональным состоянием или количеством ошибок. Конечно, Кутепов и Джикия не настолько титулованные и опытные, как Иванович и Ракицкий. Но важно лишь то, как сыграют сегодня. Причем фактор Кононова и Семака невероятно важен.