Хаотичный состав – минус фаворита

вчера, 16:00

Команда Семака мечтает вернуться в главный европейский турнир, но разве они готовы? «Соккер.ру» изучает парадоксального лидера РПЛ .

Паредес, Кришито, Жулиано, Ломбертс, Хави Гарсия, Данни, Халк, Гарай, Витсель, Ансальди, Александр Кержаков, Рондон, Малафеев, Тимощук и Аршавин покинули «Зенит» за последние четыре года. И это все футболисты уровня Лиги чемпионов, если говорить о мастерстве в молодые годы или опыте. Но уходили ветераны, за исключением Витселя, Рондона и Паредеса.

Вот и возникает вопрос. «Зенит» давно не играет в Лиге чемпионов из-за финиша ниже «Ростова», «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА или все-таки из-за глобальных просчетов менеджеров клуба и неготовности корпорации к смене поколений? Скорее второе, учитывая, что из всей четверки клубов, которые оставляли «Зенит» без ЛЧ , только «Ростов» и ЦСКА выходили хотя бы в плей-офф ЛЕ .

Сейчас «Зенит» не первый год подряд рановато вылетает из того же еврокубка, то есть возникает несоответствие между игрой и возможностями. Руководство выделило с 2015 года 160 миллионов евро на контракты новичков. И точно больше 20 миллионов евро на «подъемные», учитывая свободных агентов из «Ростова» или «Динамо». А ведь есть еще зарплаты! По самым скромным оценкам легко собрать 50 млн евро в год.

Это примерный суммарный оклад всех в первой команде (и еще очень скромно и без бонусов). Вместе получите около 380 миллионов евро за четыре года. А результаты красноречивые – 3, 3 и 5 места в РПЛ без успехов в Лиге Европы. И если думаете, что Семак сформировал состав, которым можно гордиться и пользоваться еще два-три года – ошибаетесь.

Кто точно не нужен «Зениту» в ЛЧ ?

Егор Бабурин устал торчать в запасе – ушел в аренду в «Рубин». У «Зенита» есть основной голкипер Лунев, Лодыгина отдали в «Олимпиакос», только Кержаков согласился сидеть на лавке и выходить, когда Андрей травмирован. Хватит ли такого резерва? Если говорим о ЛЧ , то даже Лунев пока нужного опыта не имел.

Защитник Луиш Нету уйдет летом в «Спортинг», Мевля вряд ли триумфально вернется из «Ростова» в основу северян. Полоз, Цаллагов и Новосельцев тоже не нужны «Зениту» в Лиге чемпионов, ведь не справились даже в РПЛ . Чернов и Юсупов уже покинули состав. Значит, сменщикам защитника и хавбека важно заиграть, иначе снова надо искать новичков. Положиться на возвращенных из аренды не получится.

Не того класса, как хотелось бы для ЛЧ , Терентьев и Набиуллин. Также непонятно, зачем Краневиттеру торчать в глубоком запасе, если когда Матиас на поле, то ничего не получается? Добавьте возраст Анюкова и Жиркова, величие Заболотного, возможное тюремное заключение Кокорина и полное отсутствие поддержки из академии «Зенита» - сразу поймете, что команда может легко избавиться от 10 футболистов с матчами в этом сезоне в РПЛ , а заменить их без трансферов будет некем.

Рибалта совершает крутые покупки?

Пока лучшее, что сделал испанский спортивный директор «Зенита» - продал контракт Паредеса в ПСЖ за 40 миллионов (особо впечатлительные петербуржцы закругляют до 47 за счет или придуманных, или реальных бонусов, которые пока Леандро не заработал). А вот подписания менеджера пока не такие однозначные и полезные для клуба.

Глупо судить по парочке матчей, поэтому это не окончательный вердикт. Но Барриос на данный момент не готов к европейскому футболу – ему нужно время, и это очевидно, хотя есть данные и умная цепкость, которая на поле у «Зенита» не появлялась со времен ухода Денисова и Тимощука. А тот же Ракицкий помогает дальними передачами – полезно для матчей с грандами в ЛЧ .

А в обороне Ярослав играет примитивнее, тут история как у Маркизио, только без учета повреждений. Футболист с опытом раньше рубился знатно, нахватал у себя на родине трофеев, а в «Зените» оказался на спаде. Причем итальянец старше, не вписался в схемы Семака, в отличие от Ракицкого – тактически был нужен левша в оборону. Зато оба могут пригодиться благодаря опыту осенью в ЛЧ .

Пока единственное удачное попадание – Азмун. Но не нужен вердикт Бердыева, чтобы напомнить, как бывшие футболисты «Рубина» играют в других клубах без поддержки опытного наставника. Иранец ярко начал, но никогда в карьере не отличался стабильностью. Фактически самый удачный трансфер дуэта Рибалта-Семак – молодой недешевый форвард, который пришел лишь потому, что другого напарника Дзюбы посадили в СИЗО.

«Зенит» продумал дальнейшие ходы?

Массовый отток звезд изменил команду. Лучше не стало, и если не выработать стратегию поведения – заведут Семака к обрыву и сбросят его как главного тренера со скалы. Даже на позиции, где играет любимчик публики по состоянию на лето 2018-го – Дзюба, все непросто. Азмун прижился, но таранный форвард давно без голов и не обязательно порадует в ЛЧ .

И вот таких Дзюб – половина команды. Анюков, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Маркизио, Шатов, Ригони, Мак, Ерохин, Шатов, Набиуллин - могут оказаться футболистами, не совсем готовыми осенью показать футбол уровня ЛЧ по причине возрастных изменений формы, отсутствия опыта, общей нестабильности или нехватки класса. «Зениту» обычно везет со жребиями, но удачи будет мало.

А самое необычное – на контрактах полно тех, кого вроде как не назвать будущим, но и убирать этим летом нельзя. То лимит, который пока не отменил Дюков, вмешивается, то попросту заслуженные люди. Анюкову - 36 лет, Жиркову – 35, и не факт, что их отпустят из состава летом вместе с Ивановичем. Но если в каком-то матче ЛЧ сыграет эта тройка плюс 30-летний к осени Ракицкий – не завидуем Луневу.

В центре поля ждет хороший футбол: Нобоа и Маркизио – сейчас им по 33 года, и хотя оба легко могут стать полезными в отдельно взятом матче, это явно не ставка на ближайшие три-четыре года. Смольникову и Дзюбе тоже за тридцать, Ерохину – 29 лет. Кокорину во вторник исполняется столько же, а по факту «Зенит» - команда стариков без молодых основных исполнителей.

Дриусси и Маммана – самые молодые, но им уже по 23 года. Костяка юных россиян нет, из всех сравнительно молодых только Кузяев похож на отечественного футболиста, который способен без травм и на пике формы порадовать в Лиге чемпионов. Если смотреть на «Зенит» с точки зрения перспектив, будущего и развития, то это команда, у которой 9 человек до конца года будут старше 30 лет, а также ни одного моложе 23.

Со «Спартаком» будут определять лишних?

Сегодня команда Семака будет доказывать, что ее творчество не является результатом бесполезных трат руководства, и что такой «Зенит» доживет хотя бы до осени. Некоторые эксперты предлагают оставить Сергея Богдановича на посту, если потеряет первое место – и упустить лидерство без отвлечения на кубковые турниры будет сложно.

Но, хотя у «Зенита» два состава, минимум половина игроков не продемонстрировала готовность играть на уровне ЛЧ . Наоборот, или старые и не в форме, или среднего возраста и среднего класса. Причем вряд ли настолько богатый и уверенный в себе клуб имеет право гнать волну на конкурентов – мол, ЦСКА , «Локомотив» и «Спартак» тоже не добивались успехов в главном еврокубке, поэтому и нам можно.

«Армейцы» хотя бы «Реал» обыграли и провели смену поколений дешево и сердито (читай, увеличили цену игроков). А «железнодорожники» и «спартаковцы» были чемпионами впервые за много лет, чему рады. У «Зенита» титулы гостили чаще, но последовательностью в вопросах трансферов определенно не радуют. Пригласили нового специалиста по трансферам, угадали с Азмуном, а на данный момент именно Сердар единственный, кто похож на игрока для ЛЧ .

Сегодня очень важный день, ведь «Зениту» не просто нужно не проиграть «Спартаку» в Москве, чтобы не возродить чемпионскую интригу, но и показать качественный футбол. А если строго оценивать именно грамотность игры в 35 поединках этого сезона (к слову, собрали 12 поражений – в каждом третьем случае), то очень качественными можно назвать всего парочку, а веселыми и победными – еще штуки четыре.

Странная ситуация: «Зенит» может отпраздновать чемпионство с четким пониманием, что им нужна дальнейшая перестройка состава. Редкий случай, когда лидеру РПЛ опасно доверять в новом сезоне всем тем, кто идет к завоеванию золотых медалей. Прямо сейчас есть вопросы по игре Жиркова, Ивановича и не только. Нет качественного плеймейкера – Маркизио не заиграл, как молодой Зырянов.

У Семака сомнительной стабильности вингеры – Ригони, Дриусси и Мак так выступают, что Кузяева слева ставили, а про Шатова подзабыли. И вот тут можно сделать неприятный для «Зенита» вывод. Им придется менять футболистов, которые – и это весьма вероятно, завоюют чемпионское звание. Обычно руководители клубов стесняются проводить смену поколений или усиливаться в такой момент, хотя вредят только себе.

Если не добавить точечных трансферов летом, адекватно оценивая готовность ветеранов и качество тех, кто закрывает лимитные позиции, возвращение в ЛЧ обернется провалом. «Зенит» пока не готов обыгрывать хотя бы «Вильярреал». Какая тут успешная Лига чемпионов? Вряд ли магическим образом без наведения порядка в составе, где почти 30 человек с учетом отданных в аренду, получится поставить футбол, который позволит легко обыгрывать хотя бы «Спартак», с которыми испанцы на выезде помучились.

Сегодня один из матчей, по итогам которого Семаку предстоит решить, с кем новому «Зениту» не по пути. Или поединок, где новое руководство решит, что у команды снова будет очередной тренер.