Казахстан vs Россия. Летели в Астану – прилетели в Нур-Султан

вчера, 21:16

Соперник начал с разгромной победы, но задача команды России не изменилась. «Соккер.ру» не советует футболистам Черчесова недооценивать «Ястребов».

На днях в Казахстане ушел в отставку Елбасы (единственный доселе президент страны и провозглашенный «лидер нации»), и пока все обсуждали смену названия столицы с Астаны на Нур-Султан в его честь, породив массу мемов, футбольная сборная добилась одной из главных побед в истории – грохнули Шотландию со счетом 3:0.

Вот такой неожиданный подарок бывшему президенту Назарбаеву. Поскольку доселе Россия и Казахстан в футбол играли строго в товарищеских матчах и после победы 6:0 в 2008-м была ничья 0:0 в 2015-м, вряд ли Черчесов после семичасового перелета из Бельгии в Казахстан имеет право допустить недооценку соперника своими футболистами. Ведь соперник незнакомый.

Конечно, Казахстан не играет как Бельгия – совсем другой уровень мастерства исполнителей, что всем очевидно. Но обратите внимание, как соперник выступает в родных стенах. Футболисты из Казахстана после поражения от Грузии в первом туре Лиги Наций со счетом 0:2 не проиграли Андорре, Латвии, обыграли Молдову в спарринге и грохнули Шотландию.

Также была выездная победа над Венгрией в спарринге 3:2, ничьи с Арменией и Румынией в отборе к ЧМ -18. А до этого Нидерландам было непросто против соперника, который последние четыре года потратил, чтобы влиться в европейскую семью сборных. Казахстан учится, и учится быстро.

Составы и тактические схемы

Казахстан против британцев использовал схему с тремя центральными, и вряд ли против России, которая котируется выше шотландцев, изменит подход. Широкая линия защиты и домашние трибуны помогли Непогодову не пропустить, хотя два опасных удара отразил.

По номиналу казахстанцы сыграли вторым номером – 41% времени с мячом, но этот показатель отличается от выездного в Грузии в Лиге Наций – 33% при разнице в ударах 20:8 не в пользу будущего соперника. А с шотландцами было равенство в целом – 10:9, но полное преимущество по прицельным выстрелам – 7:2.

Схема «3-5-2» сработала. А поскольку Россия уступила с тактикой «3-4-2-1» бельгийцам и не смогли переломить игру при появлении двух форвардов, очень важно, чтобы Черчесов показал себя специалистом по тактике. Чех Михел Билек – новый наставник сборной Казахстана, переживает медовый месяц с командой, и это всегда опасно.

К сожалению, соперник получил уверенность в своих силах, продемонстрировали единство в матче, где сыграл Меркель, мечтавший о приглашении в сборную России, и нападающий «Ростова» Зайнутдинов. Фактически были по форме и по содержанию как команда Карпина. Казахстан использовал крутые вертикальные пасы – так забили первый мяч.

Показали хороший футбол по правому флангу и могут навязать левому беку сборной России борьбу. Гацкана у Казахстана нет – Исламбек Куат другого формата игрок, но есть реализация моментов. Меркель может четко отдать пас, форварды хорошо убегают, трибуны подогревают латералей, а самое плохое – соперник сыграл на высокой скорости. Россия же темп против Бельгии не выдержала и после перерыва не прибавила в движении.

Кроме того, удаление Головина означает, что будет свежий дуэт в центре поля. Казахстанцы просто снесли Шотландию, но мы пока не видели в деле сборную России против тех, кто ниже классом. Дзюба не работал против защитников среднего уровня, Фернандеса нагрузили Эденом Азаром, Мертенс бегал между защитниками, Батшуайи – навязывал борьбу. Одним словом, в Бельгии держали удар.

Но у России достаточно игроков, чтобы Черчесов перестроил команду на атаку и про центр не забыл, где не сможет сыграть Кузяев – Далер повредил мениск. Важно, чтобы хозяевам ближайшего матча было сложнее, чем против предсказуемых шотландцев. Нахваливая Казахстан, глупо отрицать, что британцы сыграли ужасно. Зато у их тренера появилась причина не менять состав, а вот Черчесов может как гнуть изначальную линию с «3-4-2-1», так и все кардинально изменить и перестроить на «4-3-3», например.

Ориентировочные составы

Сборная Казахстана (3-5-2): Непогодов – Малый, Постников, Ерланов – Вороговский, Перцух, Куат, Меркель, Суюмбаев - Зайнутдинов, Муртазаев.

Сборная России (3-4-2-1): Гильерме – Семенов (Беляев), Джикия, Кудряшов – Фернандес, Ахметов, Газинский, Жирков (Щенников) – Ал. Миранчук, Черышев – Дзюба.

Важные факты накануне матча

- поле на стадионе соперника искусственное, а перелет из Бельгии в Казахстан занял около семи часов. Но размеры России запрещают сборной Черчесова жаловаться на расстояния, хотя объективные факторы, почему может быть физически непросто, имеются;

- невзирая на географическое соседство, Россия и Казахстан редко встречались на футбольном поле в товарищеских матчах, а официальная встреча впервые в истории. И вряд ли соперник будет дружелюбным, ведь в последнем спарринге на голы не согласились – сыграли 0:0 в 2015 году;

- у Казахстана голкипер-легионер, как и Гильерме. Дмитрий Непогодов родом из Киева, воспитывался в «Олимпике» из Марселя, гражданство Казахстана получил недавно. Ему уже 31 год, в прошлом году дебютировал и против Шотландии сыграл удачно. Рослый – 198 сантиметров, и со школой, к сожалению для Дзюбы и его коллег;

- не только вратарь с двойным гражданством. Также в сборной Казахстана Сергей Малый родом из Луганска, Постников – из Старого Оскола. Геннадий Жуков и Алекс Меркель родились в Казахстане, но также являются гражданами Бельгии и Германии. Впрочем, костяк все-таки из тех, у кого только один паспорт, хотя некоторые параллели с командой Черчесова напрашиваются;

- Казахстан проиграл всего 3 из последних 10 матчей в разных турнирах и разного статуса. В Лиге Наций задачу не выполнили, в высший дивизион не попали, наставника сменили, но и Латвии, и Грузии борьбу навязывали. Одним словом, победа над Венгрией 2:3 в марте прошлого года не была случайной, как и успех против шотландцев;

- не нравится высокая меткость соперника. 7 из 10 ударов с Шотландией – точные. Сразу 4 из 8 против Грузии в гостях – тоже. С Андоррой дома придумали 18 ударов (8 точных, 4 гола), а с Латвией ничья 1:1 не была отражением характера игры, ведь по ударам счет 29:8, а по точным – 6:2 в пользу «Ястребов». К сожалению для сборной России, Казахстан настраивается на ударный футбол;

- сравните с показателями по ударам в последних официальных матчах России. С Бельгией было всего 4 удара и 2 попадания (и гол на совести Куртуа), со шведами – 9 (3 в створ), с турками дома – 11 (5), со шведами в первой игре - 12 (1). Катастрофический показатель по метким ударам, всего 11 попаданий за 4 матча;

- понятно, что у Казахстана в Лиге Наций соперники были слабее, но Россия играла с равными себе по рейтингу ФИФА , как и будущий соперник. Так что Казахстан по сумме результатов заслужил титул играющей второй номером, но более веселой в атаке команды, а у России с атаками проблемы, и в гостях смелее не становятся. Шутка ли, у Казахстана за 4 игры 25 попаданий в створ, а у России всего 11;

- Дзюба не забивает почти пять месяцев! Это не худший показатель для российских форвардов, но серия определенно не радует. У Чалова нет опыта в сборной – и Черчесов не заботится, чтобы Федор вписался. А Смолов нестабилен после ЧМ -18;

- сборная Казахстана может пропустить один или два мяча, но больше ошибок за матч допускают редко. Исключения делали для Румынии и Польши в гостевых матчах, но дома их только Эриксен и Дольберг смогли чаще озадачить – в отборе к ЧМ -18 счет был 1:3. Но играет ли сейчас Россия на уровне Дании 2017 года? Вопрос, на который узнаем ответ на искусственном поле.

Прогноз «Соккер.ру»: матч может получиться сложнее, чем хотелось бы. Сборная Казахстана оставляет впечатление крепкой команды, но Россия выше классом. Если хватит совести сыграть с уважением к сопернику – гости должны взять первые три очка в отборе. Любой другой результат, невзирая на положительные перемены в игре «Ястребов», будет справедливо назван провалом фаворита.