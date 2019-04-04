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Федун: «„Спартак“ и ЦСКА по всем показателям равны»

вчера, 20:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА.

Как считаете, нынешний «Спартак» сильнее «армейцев»?

Увидим в субботу. Пока по всем показателям соперники плюс/минус равны. У «армейцев» есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает.

Речь о Влашиче?

Да. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА. Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас. Но один человек результат не сделает.

Команды в дерби рассудит Виталий Мешков. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   101 / 905
сегодня в 02:51
Не по всем "Спартак"на порядок больше заряжает судей.
Kuprin
Kuprin
   196 / 905
сегодня в 00:19
ужас

мудрый котяра
мудрый котяра
   103 / 905
вчера в 23:32
не равны, ЦСКА на четвёртом месте-37, Спартак на пятом -36
Союзник противников
Союзник противников
   78 / 905
вчера в 23:14
По бюджету-нет,по эффективности менеджмента-нет.
mondial18
mondial18
   143 / 905
вчера в 23:02
Человек явно бредит
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   4 / 905
вчера в 22:16
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Serg_Diamond
       4 / 905
    вчера в 22:16
    а ты больше читай заряженые статейки)) я люблю ирландский виски,итальянский парфюм и игру с мячом профессионалов и кудесников мяча,а статистику авторов соккера я не перевариваю,сразу пролетает
    Озеров
    Озеров
       287 / 905
    вчера в 22:06
    Не прав федунский собрат

    За армейцев еще изделие №8

    Да Виталий Мешков

    Но сдается мне

    В субботу будет не армейский день

    И эти два Иуды им вряд ли помогут
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
       28 / 905
    вчера в 22:02
    Федун : цска проходной двор
    Спартак забивает голы благодаря лампочкиным и стандартам (мол, да, это это тоже часть футбола))) и не им говорить про проходной двор ЦСКА, который в чемпионате МЕНЬШЕ ВСЕХ пропустил голов и больше всех кроме Краснодара забил с игры.
    spartak kursk
    spartak kursk
       587 / 905
    вчера в 22:01
    Разница всё же есть.

    У ЦСКА есть Гинер....А у Спартака всего лишь Федун....
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
       28 / 905
    вчера в 22:00
    а нас сектантами называете)))))))
    а как вас еще называть? вы и есть они самые))) причем ничего, кроме жалости, к вам нет - ну пусть, так уж и быть, пусть вы не проиграете слишком крупно! чтоб потом было куда вам развиваться - вы же любите крупный счет типа 7-0)))
    blitz
    blitz
       163 / 905
    вчера в 21:59
    Андрей, никогда спартак не будет равен ЦСКА. Вам до ЦСКА как до финала ЛЕ.
    VV V
    VV V
       214 / 905
    вчера в 21:55
    Как равны ??? не правда это ! У ЦСКА в два раза меньше бюджет, а медалей и кубков больше в 10 раз в за последние 20 лет , не считая первого в постсоветском пространстве-Кубок УЕФА ! А вот у Спартака есть только соленный кубок позора !
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Serg_Diamond
       4 / 905
    вчера в 21:54
    а нас сектантами называете)))))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       4 / 905
    вчера в 21:53
    Федун : цска проходной двор
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       28 / 905
    вчера в 21:27
    Стыдно за Спартак!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 905
    вчера в 21:16
    У свиней в каждом матче численное преимущество с судейками. Гыгыгы
    pomor45
    pomor45
       118 / 905
    вчера в 21:09
    Посещаемость игр Спартака вдвое выше ЦСКА (без подтяжек в виде Лужников).
    SHMEL
    SHMEL
       57 / 905
    вчера в 21:00
    Нужно наказать свиноту за такую самоуверенность.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       164 / 905
    вчера в 20:52
    Ошибается Федун. Например по показаниям побед в дерби в РПЛ ЦСКА намного впереди.
    ЦСКА 27 побед над спартаком, против 20 побед спартака.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       13 / 905
    вчера в 20:42
    Какие странные слова....))))
    Плюс/минус равны...))))
    drug01
    drug01
       99 / 905
    вчера в 20:41
    Игра покажет и результат....!!!
    удав
    удав
       370 / 905
    вчера в 20:28
    если этот один человек судья проплаченный спартаком, то сделает=)
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       5 / 905
    вчера в 20:24
    Но один человек результат не сделает.
    ------------------------------------------------------------
    Это смотря что за человек, Лампочкин один стабильно делает результат пищевику, правда послезавтра его не будет!
    Бестрофейный
    Бестрофейный ответил kastites
       275 / 905
    вчера в 20:19
    Федун негодяй и подлец Ещё и большой болтун
    Сурово, но очень верно.
    112910415
    112910415
       87 / 905
    вчера в 20:17
    и в матче равных , как всегда, важен фактор своего поля !
    kastites
    kastites
       225 / 905
    вчера в 20:14
    Федун негодяй и подлец
    Ещё и большой болтун
    Egorium
    Egorium
       135 / 905
    вчера в 20:13
    Пятое место никогда не будет равно четвертому.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       3 / 905
    вчера в 20:12
    Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас.
    ☆☆☆☆☆☆
    Федун унизил своих же ботов ^_____^
    КЭТиК
    КЭТиК
       182 / 905
    вчера в 20:12
    Спартак посильнее будет.
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