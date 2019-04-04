Федун: «„Спартак“ и ЦСКА по всем показателям равны»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА.
Как считаете, нынешний «Спартак» сильнее «армейцев»?
Увидим в субботу. Пока по всем показателям соперники плюс/минус равны. У «армейцев» есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает.
Речь о Влашиче?
Да. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА. Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас. Но один человек результат не сделает.
Команды в дерби рассудит Виталий Мешков.
За армейцев еще изделие №8
Да Виталий Мешков
Но сдается мне
В субботу будет не армейский день
И эти два Иуды им вряд ли помогут
За армейцев еще изделие №8
Да Виталий Мешков
Но сдается мне
В субботу будет не армейский день
И эти два Иуды им вряд ли помогут
У ЦСКА есть Гинер....А у Спартака всего лишь Федун....
У ЦСКА есть Гинер....А у Спартака всего лишь Федун....
ЦСКА 27 побед над спартаком, против 20 побед спартака.
ЦСКА 27 побед над спартаком, против 20 побед спартака.
Плюс/минус равны...))))
Плюс/минус равны...))))
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Это смотря что за человек, Лампочкин один стабильно делает результат пищевику, правда послезавтра его не будет!
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Это смотря что за человек, Лампочкин один стабильно делает результат пищевику, правда послезавтра его не будет!
Ещё и большой болтун
Ещё и большой болтун
☆☆☆☆☆☆
Федун унизил своих же ботов ^_____^
☆☆☆☆☆☆
Федун унизил своих же ботов ^_____^