Федун: «„Спартак“ и ЦСКА по всем показателям равны»

вчера, 20:10

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА .

Как считаете, нынешний «Спартак» сильнее «армейцев»?

Увидим в субботу. Пока по всем показателям соперники плюс/минус равны. У «армейцев» есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает.

Речь о Влашиче?

Да. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА . Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас. Но один человек результат не сделает.

Команды в дерби рассудит Виталий Мешков.