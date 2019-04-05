10 изгоев в европейских топ-клубах

сегодня, 18:00

В больших командах большая конкуренция, и если состав недостаточно сбалансирован или в силу частных факторов, появляется каста изгоев. «Соккер.ру» - о таких футболистах.

Карл Дженкинсон («Арсенал»)

Возможно, Дженкинсона правильнее назвать приживалой, а не изгоем, ведь защитник, присоединившийся к «Арсеналу» в 2011 году, за почти восемь лет провел за «канониров» только 69 матчей, а выходов в основе не наберется и пятидесяти. В феврале случилось грандиозное событие: Дженкинсон впервые за 2 года вышел в основе «Арсенала» на матч АПЛ и впервые за шесть лет сделал это в домашнем матче. Фантастика! Но даже после тяжелой травмы конкурента – Эктора Бельерина, Дженкинсон не стал играть чаще. Зачем нужен такой футболист, пусть даже на позиции дублера? Зачем, Карл?

Хесус Вальехо («Реал»)

Чемпион Европы среди юношей недурно смотрелся в родной «Сарагосе» и «Айнтрахте» из Франкфурта, но в «Реале» Вальехо как будто не замечают. У Хесуса случались и травмы, но даже когда он здоров, то в лучшем случае сидит в запасе, а то и вовсе не попадает в заявку. В этом сезоне Вальехо дважды выходил в стартовом составе и проводил на поле 90 минут – в матче Кубка Короля против «Мелильи» (6:1) и в Лиге чемпионов с ЦСКА (0:3). Игровая практика Хесуса в 2019 году ограничивается тремя минутами в игре с «Вальядолидом». Кому-то пора «бить по тапкам».

Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»)

Прошлым летом Рохо отказался от перехода в «Вулверхэмптон», назвав клуб «маленьким». В «большом» клубе аргентинец сыграл 117 минут в АПЛ , а в марте с разрешения «красных дьяволов» тренировался с «Эстудиантесом». Летом Маркос покинет «Манчестер Юнайтед», но он уже по ходу текущей кампании перестал быть частью команды.

Хавьер Пасторе («Рома»)

Трансфер Пасторе в Италии называют худшим приобретением «Ромы» за 10 лет, аргентинца привел в клуб Мончи, который уже покинул «волков», но оставил после себя противоречивое наследство. Хавьер обошелся римлянам в 25 миллионов евро, и если в начале сезона у него были проблески, то сейчас аргентинец плотно уселся в запас. Вытащить его оттуда получится теперь, видимо, только трансфером.

Виктор Ваньяма («Тоттенхэм»)

В первом сезоне в Лондоне Ваньяма играл в основе «шпор» и собирал комплименты от Маурисио Почеттино, но постепенно Виктор стал отодвигаться все дальше и дальше от стартового состава, в нынешнем сезоне у полузащитника из Кении всего лишь два матча с первых минут и 217 минут в АПЛ . Летом «Тоттенхэму» нужно избавляться от балласта, в который превратился Виктор.

Альберто Морено («Ливерпуль»)

Морено – беспробудный запасной «Ливерпуля», он в пух и прах проиграл конкуренцию Энди Робертсону, но Юрген Клопп даже в качестве игрока ротации испанца почти не использует. В этом сезоне Альберто лишь пять раз появился на поле и открытым текстом заявлял о своем недовольстве:

Я не чувствую себя хорошо, это правда. Отдаю все свои силы команде и чувствую, что заслужил больше игровой практики. Ситуация может показаться нормальной многим футболистам, но мне просто не понравилось, как Клопп относился ко мне. Я думал о возвращении в Испанию, мне не нравится английский климат. Однако я ничего не знаю об интересе других клубов. У меня заканчивается контракт, так что могу рассматривать любые варианты.

Малком («Барселона»)

И стоило ли «Барселоне» перехватывать Малкома у «Ромы», чтобы держать бразильца в черном теле? Проблема не в том, что Малком плох, как раз наоборот – он хорошо себя проявляет, когда получает шансы, забил в ворота «Реалу», в последнем матче записал на свой счет «гол плюс пас». Проблема в чрезмерной конкуренции – Малкому попросту нет места в «Барселоне», он лишний в команде, где есть Месси, Суарес, Дембеле и Коутиньо. И это особенно обидно, ведь парень мог бы блистать в другом клубе. Возможно, летом мучения Малком закончатся, и он получит свободу. Уже известно, что эта свобода стоит 50 миллионов евро.

Гари Кэхилл («Челси»)

Опытный, но еще не старый 33-летний Гари Кэхилл при Маурицио Сарри не играет от слова «совсем». Осенью английский защитник хотя бы время от времени выходил на поле в матчах Лиги Европы, но в 2019 году на его счету 0 сыгранных минут. Похоже, пришло время прощаться после семи лет сотрудничества. Недостатка в предложениях у Гари, стоит заметить, не будет.

Ренату Санчеш («Бавария»)

Чемпион Европы из Португалии несчастлив в «Баварии» и не скрывает этого:

Я жду возможности и продолжаю работать. Конечно, хочется играть больше. Сезон еще не окончен. Через два месяца всё возможно, но пока я ничего не знаю. Конечно, мне трудно оставаться мотивированным в таких условиях, но это футбол. Я несчастлив. Ковач ничего не объяснял. Это его решение, не мое.

Мауро Икарди («Интер»)

Икарди вернулся в состав «Интера» после полутора месяцев отсутствия и сразу забил гол и отдал результативную передачу. Мауро стал изгоем не из-за слабой игры или малого количества игровой практики, он и его женушка-агент вели темные игры и доигрались до отчисления из команды и бойкота фанатов. Скорее всего, летом Икарди покинет «Интер», и многие тифози скажут вслед: «Скатертью дорога». Или что-нибудь покрепче.