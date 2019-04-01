Боккетти, Дриусси и Бекао в антисборной 21-го тура

вчера, 19:00

В 21-м туре из лидеров только ЦСКА шокирующим образом потерял очки, остальные победили, но легко это сделал только «Краснодар». «Соккер.ру» не щадит даже победителей!

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

Корпоративный матч команд с надписью «Газпром» на груди на «Газпром Арене» не мог исполнить мечты и «Зенита», и «Оренбурга» одним махом, это пока не предусмотрено регламентом РПЛ , поэтому три очка по итогам богатого на события матча достались «старшему брату» из Санкт-Петербурга. «Зенит» пропустил первым, но после перерыва забил три мяча усилиями новичков. Действия Фролова в эпизодах с пропущенными голами не могли не вызвать подозрений у тех, кто не верит в искренность матча между двумя командами одной корпорации. В первом случае Евгений не перехватил прострел, потом, когда Ракицкий бил штрафной, комично зашагал к мячу пешком вместо прыжка в угол, подарить дубль Азмуну Фролову помогли защитники, но голкипер тоже принял активнейшее участие в подготовке сюрприза.

Защитники

Роланд Гиголаев («Анжи»)

Сложно было ожидать чуда от «Анжи» в Краснодаре, и мы не будем судить команду Магомеда Адиева слишком строго. Кроме отдельных игроков. Гиголаев провел на поле 54 минуты, за это время не выиграл ни одного единоборства, не сделал ни одного отбора, отдал три точных передачи. Пожалуй, это уже где-то за гранью добра и зла. Человек вышел на поле отбывать номер, а не играть в футбол.

Родриго Бекао ( ЦСКА )

Матч против «Уфы» шел к закономерной победе ЦСКА , но в концовке армейцев посетило затмение, стоившее команде победы и двух очков. Началось все с ошибки Бекао, который позволил Бизяку выскочить у себя из-за спины и пропихнуть мяч мимо Акинфеева коленом. Во время углового, с которого «Уфа» сравняла счет, вся оборона ЦСКА провалилась, в том числе и Родриго.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Семенов так ярко и эмоционально спорит после своих грубейших оплошностей, что ему даже хочется поверить – кажется, будто на человека свалилась вселенская несправедливость. На самом деле, Андрей в двух эпизодах сыграл безрассудно и подвел свою команду: в дебюте матча на глазах арбитра нагло держал Зе Луиша в своей штрафной площади, а в середине второго тайма прыгнул в подкат в середине поля против Мелкадзе и до мяча не достал. Чистая красная карточка. Оставшись в меньшинстве, «Ахмат», имевший до того момента игровой перевес, проиграл.

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Другой вопрос, первым ли заслужил красную карточку в Грозном Андрей Семенов? В дебюте второго тайма был эпизод, когда Сальваторе Боккетти грубовато атаковал игрока «Ахмата», пусть и находящегоcя спиной к воротам «красно-белых». У итальянца была желтая карточка, и это был жирный повод для удаления. Стоит добавить в резюме Боккетти и его участие в голе «Ахмата»: застрял в неправильной позиции, оставив Балая перед воротами, с запозданием стартовал на выручку, но только помешал, ведь мяч в ворота Селихова влетел рикошетом от Сальваторе.

Заурбек Плиев («Ахмат»)

Если пускаться в дальнейшее обсуждение темы судейства и потенциальных удалений в Грозном, то справедливо будет заметить, что первым мог отправиться в раздевалку даже не Боккетти, а Плиев. Заурбек получил «горчичник» на 17-й минуте, а на 22-й еще раз достаточно грубо отоварил Мельгарехо. Да и в целом парагваец не раз оставлял защитника с носом, и если бы у «Спартака» командный интеллект был развит сильнее, «красно-белые» продолжили бы целенаправленно давить на зону Плиева.

Полузащитники

Шахбан Гайдаров («Анжи»)

Товарищ Роланда Гиголаева по несчастью. 22-летний полузащитник выполнил 4 точных передачи за те же 54 минуты – Магомед Адиев одновременно заменил двух выпавших из игры футболистов (или вернее сказать – так и не вошедших в игру). Вроде и был человек на поле, но фактически его команда играла в меньшинстве.

Александр Ташаев («Спартак»)

Резкий и уверенный себе крайний полузащитник в прошлом сезоне хорошо зарекомендовал себя, выступая за «Динамо», но в «Спартаке» Ташаев почти всегда действует максимально бестолково и бесполезно, хотя сейчас и получает шансы у Олега Кононова. Вот и в Грозном, выйдя с первых минут, Александр играл в футбол сам с собой. Нужно признать, иногда ему по силам на дриблинге пройти одного-двух противников, но как только дело доходит до взаимодействия с партнерами, начинается тихий ужас. Это касается и понимания игры, и техники исполнения передач.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Ветеран «Зенита» говорит, что ему стыдно смотреть на то, как играет Дриусси. Борис Чухлов точно не тролль, и точно за «Зенит», ведь в тот же день высказал предположение, что «Спартак» будут тянуть в тройку за уши. Так, может быть, с Себастьяном действительно что-то не так? Как минимум, аргентинец не слишком уютно чувствует себя на фланге полузащиты, его позиция – оттянутый форвард, так что одна из причин невнятной игры точно в неродной позиции.

Нападающие

Евгений Марков («Динамо»)

Второй тур подряд говорим Евгению: свои моменты нужно реализовывать! Перед паузой на матчи сборных Марков прощал «Оренбург», теперь отказался поражать ворота «Локомотива», хотя имел достаточно моментов, нанеся половину от общего количества ударов «Динамо».

Павел Погребняк («Урал»)

Погребняк – антигерой одного эпизода, зато какого! Когда ты на последней минуте матча, будучи форвардом, забиваешь в ворота своей команды, то, несмотря на всевозможные оправдания, объяснения и массу выигранных единоборств по ходу матча, тебе уготовано теплое место в антисборной. Прости нас, Павел.

Тренер

Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )