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А как насчет этих парней? «Невызванная» сборная России

вчера, 12:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Дзагоев Алан
Дзагоев Алан
Полузащитник

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович заявил, что кандидатов в сборную России 20-25 человек. «Соккер.ру» опровергает лживый тезис. 

«У нас небольшой выбор футболистов для сборной. Выбираем не из 50, а из 20-25 человек. Смешно даже».

А еще очень смешно, когда люди, волей случая, судьбы или правильных знакомств, оказавшиеся рядом с футболом, высказывают настолько тотально глупые вещи. При этом в своем спиче Дворкович сказал и правильные вещи: малое количество частных клубов – плохо, миллионные выплаты футболистам из региональных бюджетов или госбюджета недопустимы. Но в оценке числа кандидатов в сборную что-то сломалось, а чиновник, примеривший на себя за последние годы символику всех ведущих клубов РПЛ и бурно радовавшийся их победам под брызги шампанского, словно давний болельщик, привел статистику из потаенных чертогов разума

Адекватным и изящным в своей полноте ответом стал бы «фейспалм», но мы пойдем немного дальше и попытаемся разбить миф о «20-25 кандидатах». Кто знает, может быть, человек оговорился или в нем включился ярый поборник лимита, и поэтому Дворкович захотел сгустить краски? Но вроде бы оговорку исключает упоминание 50 футболистов, как желаемого числа кандидатов в сборную (что в действительности тоже мало), а о лимите на поле Аркадий Владимирович высказался категорично: «Это вообще безумие». Но где же тогда закралась ошибка? И как получается, что Станислав Черчесов из «20-25 кандидатов» на мартовские матчи сборной России вызвал 27 футболистов? А ведь это не последние футболисты России. Давайте убедимся в этом вместе.

Не считая игроков, попавших в заявку на мартовские матчи против Бельгии и Казахстана, соберем еще одну команду – невызванную сборную России. Понятно, что в каждый текущий момент и с учетом нефутбольных факторов кандидатов будет меньше, чем глобально – из-за травм, человеческих отношений, дисциплинарных проступков. Но мы посчитаем всех, кто имеет право играть за сборную России: и ветеранов, завершивших международные карьеры, и личных врагов нынешнего главного тренера, и травмированных, и лишенных свободы. Надеюсь, получится убедить Аркадия Владимировича и разделяющих его точку зрения, что кандидатов в сборную России чуть больше 20-25 штук. 

«Невызванная» сборная России

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Альтернатива: Александр Селихов («Спартак»), Станислав Крицюк («Краснодар»)

С вратарями проблем вообще нет, еще можно вспомнить об Александре Беленове и Матвее Сафонове. Допустим, все здоровы и готовы играть за сборную, какую бригаду вы бы выбрали: Лунев-Гильерме-Шунин, которая сейчас в сборной, или Акинфеев-Селихов-Крицюк?

Правый защитник: Сергей Петров («Краснодар»)
Альтернатива: Сергей Паршивлюк («Ростов»), Николай Рассказов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»)

Если честно, загадка, почему Сергей Петров до сих пор не получил полноценного шанса себя проявить в сборной России. Понятно, что Марио Фернандес - №1, но ему нужен конкурент. После спада Игоря Смольникова взгляд Черчесова пал на Вячеслава Караваева, а Петров по-прежнему в игноре. Впрочем, мы без претензий, просто оцените число кандидатов на пост правого защитника. Это не только Смольников и Петров, но и два спартаковца, бывший и нынешний, Паршивлюк и Рассказов.

Центральные защитники: Роман Нойштедтер («Фенербахче») и Егор Сорокин («Рубин»)
Альтернатива: Владимир Рыков («Динамо»), Владимир Гранат («Рубин»), Заурбек Плиев («Ахмат»), Игорь Дивеев (ЦСКА). 

Нойштедтер не поехал на ЧМ-2018, зато отыграл от звонка до звонка во всех четырех матчах Лиги Наций осенью. Сейчас потерял место в основе «Фенербахче», но остается ли он кандидатом в сборную России? Конечно. Сорокин из «Рубина» должен расти под руководством Бердыева, ждем прогресса от Дивеева – может вырасти сильный центрбек. Остальных «наскребли по сусекам», эта позиция действительно проблемная. 

Левый защитник: Дмитрий Скопинцев («Краснодар»)
Альтернатива: Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Константин Рауш («Динамо»), Михаил Меркулов («Урал»)

Черчесов засомневался в Кудряшове и Щенникове и объявил дополнительный призыв для 35-летнего ветерана Жиркова, который сыграл считанное количество встреч в нынешнем сезоне. Осенью постоянно вызывался Рауш, Стоцкий приезжал на знакомство с Черчесовым, а вот талантливый Скопинцев, стабильно отыгравший 2018 год в «Ростове» и дослужившийся до перехода в «Краснодар», пока вне сборной России. Но Дмитрий – потенциально ценный актив. 

Опорный полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)
Альтернатива: Аяз Гулиев («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»). 

Интересная компания, не правда ли? Обляков налаживает игру в ЦСКА в центре поля с Ахметовым, который уже в сборной, Гулиев отлично проявил себя в «Ростове» и вернулся в «Спартак», где выходит в стартовом составе. Баринов, Швец, еще можно вспомнить Коновалова из «Рубина» - есть у России стоящие и молодые полузащитники в дополнение к тем, кто уже в сборной. Даже не пришлось вспоминать в первых рядах динозавров вроде Денисова, которого при Черчесове точно не будет в сборной, а также Глушакова.

Правый полузащитник/полунападающий: Александр Самедов («Крылья Советов»)
Альтернатива: Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»).

Позиция правого полузащитника проблемная в сборной России, и я убежден, что на сегодняшний день лучший кандидат – Александр Самедов, пусть он и объявил о завершении карьеры в сборной. Опытный вингер идеально подходит под стилистику Черчесова, а в трех весенних матчах за новый клуб он обязательно делал ассисты на партнеров, то есть Самедов в форме и тонусе. Джокер из «Краснодара» тоже может пригодиться, как и дриблер из «Арсенала». Уверен, их вызовы в сборную еще впереди, но кандидаты они уже сейчас.

Левый полузащитник/полунападающий: Максим Канунников («Крылья Советов»)
Альтернатива: Сергей Ткачев («Арсенал»), Алексей Сутормин («Оренбург»).

Символично, что крылья атаки у нашей команды получаются из игроков «Крыльев Советов». У Канунникова есть опыт выступлений за сборную России, в том числе на крупных турнирах, сейчас набрал хорошую форму. Тульский Халк и один из лидеров «Оренбурга» выступают в качестве альтернативы. 

Атакующий полузащитник: Алан Дзагоев (ЦСКА)
Альтернатива: Александр Ерохин («Зенит»), Павел Мамаев («Краснодар»).

Двое на данный момент травмированы, третий – в СИЗО, но по уровню это вполне себе игроки сборной России, каждый из них поиграл в национальной команде, причем в стартовом составе. 

Нападающие: Ари («Краснодар») и Александр Кокорин («Зенит»)
Альтернатива: Иван Игнатьев («Краснодар»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»).

Только Павлу Погребняку не показывайте! Ари – гражданин России и может играть за сборную, Кокорин – один из талантливейших футболистов своего поколения, к сожалению, умен и воспитан не настолько хорошо, как одарен. В качестве альтернативы - два воспитанника «Краснодара». Один сейчас воюет с родным клубом из-за контракта, а другой – лучший бомбардир чемпионата Чехии с 20 голами. Его тренерский штаб сборной просматривал, но пока Комличенко не убедил Черчесова.

Так сколько кандидатов в сборную России? 

В дополнение к тем 27 фамилиям, которые были объявлены в ходе последнего призыва, нашлось еще, как минимум, 35 футболистов, которых можно считать кандидатами в сборную России. Не все они доступны прямо сейчас, но выбор у Станислава Черчесова есть. Понятно, что у сборной есть костяк, да и текучесть кадров не так велика, что правильно, но выбор у тренерского штаба точно не безальтернативный, как это пытался показать оратор в первых строках статьи. Команда, к слову, получилась достаточно интересная.

Невызванная сборная России: Акинфеев – Петров, Нойштедтер, Сорокин, Скопинцев – Обляков, Самедов, Канунников, Дзагоев – Ари, Кокорин.

Очень интересно было бы узнать непосредственно у Черчесова и его помощников, сколько футболистов «на карандаше» у тренерского штаба сборной? Как ведется отбор кандидатов? Есть ли какие-то строго регламентированные ориентиры для прохождения через «воронку» отбора? Но если допустить, что кандидатов всего 20-25, то выяснится, что никакой селекционной работой в сборной России не занимаются, только уныло тренируют одних и тех же футболистов из раза в раз. 

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 23:56
Что за бредовая статейка? Автору известно о состоянии Кокорина и Мамаева?
МКС
МКС
   126 / 1106
вчера в 15:27
Чистяков

А давайте лучше обсудим СОСТАВ сборной
liverpool-today
liverpool-today
   818 / 1106
вчера в 15:15
Писанина ради писанины. Такой бредовой статьи давно не читал. Что-то автор притормозил. Можно было бы и Мостового с Карпиным сюда добавить. Широков и Аршавин не помешал бы. Бумага всё стерпит
Tostao
Tostao
   234 / 1106
вчера в 15:06
Теперь на состав сборной нужно смотреть через призму агентской истории и прямой связи Черчесова и Агузарова.
Т.е. футбольная система прогнила снизу доверху- от продажных детских тренеров до сборной.
ekliziast
ekliziast
   581 / 1106
вчера в 15:05
И Денисова что то перестали отправлять в сборную. Перед ЧМ Черчесову всю плешь проели с этим провокатором. Даже обидно как то.
pavkur
pavkur
   34 / 1106
вчера в 15:00
Статья, над которой не стоит задумываться.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил GKN
   158 / 1106
вчера в 14:43
так положено, когда человек ушел то его надо просить вернуться
ekliziast
ekliziast
   581 / 1106
вчера в 14:40
Альтернатива С.Черчесову - Чистяков,написавший полный бред, но его понять легко, кушать хочется.
zamsb
zamsb
   875 / 1106
вчера в 14:37
Каждый тренер подбирает игроков "под себя". Вспомним из недавнего -Черчесов- И.Денисов. Как бы не играл Денисов, но Черчесов его " в упор не видел". Другой пример из прошлого. Лучший снайпер чемпионатов России Олег Веретенников- "Ротор" Волгоград в сборную России не вызывался.
Аксинья
Аксинья
   50 / 1106
вчера в 14:27
Можно было Петрова и Скопинцева вызвать, но предпочли кабинетных...
GKN
GKN ответил RamonCSKA
   172 / 1106
вчера в 14:17
если его попросят, скажут игорь ну очень надо, то он пойдёт в сборную, а так освободил место молодым
Да почему его уговаривать то надо!? Это он должен каждый раз доказывать, что достоин сборной своей страны, и гордиться каждому приглашению. Он, будучи в полном здравии, заявил, что уходит. Незаменимых у нас, как известно, нет.
амурец
амурец
   119 / 1106
вчера в 14:06
Ну Игорь понятно он сам ушел, Дзагоева и Ари стоило бы посмотреть(Смоловар то вызвали) остальных и рассматривать пока нечего, про Самедова вообще не следовало писать, на ЧМ все запорол
RamonCSKA
RamonCSKA ответил GKN
   158 / 1106
вчера в 13:52
если его попросят, скажут игорь ну очень надо, то он пойдёт в сборную, а так освободил место молодым
Правдин Семён
Правдин Семён
   213 / 1106
вчера в 13:45
Судя по комментариям,статью внимательно никто не читал
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   170 / 1106
вчера в 13:43
Нечего нового не прочёл!
OLESOCC
OLESOCC
   459 / 1106
вчера в 13:43
Два мяча в очко. Хорошее доказательство!.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1106
вчера в 13:32
спасибо,посмеялся
GKN
GKN
   172 / 1106
вчера в 13:23
Акинфеев давно сам забил на сборную, с тех пор как его ногу отлили в бронзе. Да и вообще зачем критиковать выбор тренера сборной, который всем уже всё доказал.
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   126 / 1106
вчера в 13:23
Ничего, что Акинфеев, Самедов завершили в сборной карьеру, а значит, уже никак не могут считаться в неё кандидатами?
Абсолютно согласен

Тайный смысл писать о ветеранах и "гопниках из СИЗО"
ФКТМ
ФКТМ
   971 / 1106
вчера в 13:08
Только Петров и Обляков, остальные либо не могут (травма+сизо) либо не достаточно опытные.
Jum13
Jum13
   25 / 1106
вчера в 12:56
Зачем сюда лепить Акинфеева? Игорь же сказал, что завершил карьеру
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   186 / 1106
вчера в 12:49
К чему тут обсуждать травмированных, закончивших карьеру и находящихся в СИЗО? К чему обсуждать зеленую молодежь типа Рассказова, Игнатьева, Сулейманова, Дивеева? Их время еще не пришло. Матчи предстоят не товарищеские и это не время для экспериментов. Объективно вызваны сильнейшие на своих позициях из доступных на данный момент игроков.
Zimka
Zimka ответил Scuderia Ferrari
   373 / 1106
вчера в 12:48
Ничего, что Акинфеев, Самедов завершили в сборной карьеру, а значит, уже никак не могут считаться в неё кандидатами?
Так убери их, травмированных и тех кто в СИЗО и материала на статью уже не набирается, такой повод приплести политику пропадёт. Странно что про Игнашевича с Братьями не вспомнили да и Онопко с Титовым могли бы сыграть. По факту есть ещё 5 человек уровня сборной остальные либо слишком молодые либо слишком старые.
parallels
parallels
   2 / 1106
вчера в 12:48
да и жиркова вызывать нет смысла, он, наверное, карьеру завершит в мае. других надо натаскивать перед евро.
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил Scuderia Ferrari
   1051 / 1106
вчера в 12:45
Ничего, что Акинфеев, Самедов завершили в сборной карьеру, а значит, уже никак не могут считаться в неё кандидатами?
Жирков тоже завершал карьеру в сборной, а теперь снова вызван.

И вообще, все эти завершения карьеры в сборных - сугубо виртуальная штука. Давно ли Игнашевич возвращался в сборную? А Месси сколько раз "завершал карьеру".

Кроме того, юридически футболист не имеет права завершить карьеру в сборной, если он связан контрактом с профессиональным клубом. Невызовы Акинфеева и Самедова - по сути, устная договоренность. Если представить, что РФС направит им вызовы, а они не явятся в сборную, то получат дисквалификации и не смогут играть за клубы.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1106
вчера в 12:35
Ничего, что Акинфеев, Самедов завершили в сборной карьеру, а значит, уже никак не могут считаться в неё кандидатами?
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