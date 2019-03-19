А как насчет этих парней? «Невызванная» сборная России

вчера, 12:45

Бывший глава оргкомитета ЧМ -2018 Аркадий Дворкович заявил, что кандидатов в сборную России 20-25 человек. «Соккер.ру» опровергает лживый тезис.

«У нас небольшой выбор футболистов для сборной. Выбираем не из 50, а из 20-25 человек. Смешно даже».

А еще очень смешно, когда люди, волей случая, судьбы или правильных знакомств, оказавшиеся рядом с футболом, высказывают настолько тотально глупые вещи. При этом в своем спиче Дворкович сказал и правильные вещи: малое количество частных клубов – плохо, миллионные выплаты футболистам из региональных бюджетов или госбюджета недопустимы. Но в оценке числа кандидатов в сборную что-то сломалось, а чиновник, примеривший на себя за последние годы символику всех ведущих клубов РПЛ и бурно радовавшийся их победам под брызги шампанского, словно давний болельщик, привел статистику из потаенных чертогов разума.

Адекватным и изящным в своей полноте ответом стал бы «фейспалм», но мы пойдем немного дальше и попытаемся разбить миф о «20-25 кандидатах». Кто знает, может быть, человек оговорился или в нем включился ярый поборник лимита, и поэтому Дворкович захотел сгустить краски? Но вроде бы оговорку исключает упоминание 50 футболистов, как желаемого числа кандидатов в сборную (что в действительности тоже мало), а о лимите на поле Аркадий Владимирович высказался категорично: «Это вообще безумие». Но где же тогда закралась ошибка? И как получается, что Станислав Черчесов из «20-25 кандидатов» на мартовские матчи сборной России вызвал 27 футболистов? А ведь это не последние футболисты России. Давайте убедимся в этом вместе.

Не считая игроков, попавших в заявку на мартовские матчи против Бельгии и Казахстана, соберем еще одну команду – невызванную сборную России. Понятно, что в каждый текущий момент и с учетом нефутбольных факторов кандидатов будет меньше, чем глобально – из-за травм, человеческих отношений, дисциплинарных проступков. Но мы посчитаем всех, кто имеет право играть за сборную России: и ветеранов, завершивших международные карьеры, и личных врагов нынешнего главного тренера, и травмированных, и лишенных свободы. Надеюсь, получится убедить Аркадия Владимировича и разделяющих его точку зрения, что кандидатов в сборную России чуть больше 20-25 штук.

«Невызванная» сборная России

Вратарь: Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Альтернатива: Александр Селихов («Спартак»), Станислав Крицюк («Краснодар»)

С вратарями проблем вообще нет, еще можно вспомнить об Александре Беленове и Матвее Сафонове. Допустим, все здоровы и готовы играть за сборную, какую бригаду вы бы выбрали: Лунев-Гильерме-Шунин, которая сейчас в сборной, или Акинфеев-Селихов-Крицюк?

Правый защитник: Сергей Петров («Краснодар»)

Альтернатива: Сергей Паршивлюк («Ростов»), Николай Рассказов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»)

Если честно, загадка, почему Сергей Петров до сих пор не получил полноценного шанса себя проявить в сборной России. Понятно, что Марио Фернандес - №1, но ему нужен конкурент. После спада Игоря Смольникова взгляд Черчесова пал на Вячеслава Караваева, а Петров по-прежнему в игноре. Впрочем, мы без претензий, просто оцените число кандидатов на пост правого защитника. Это не только Смольников и Петров, но и два спартаковца, бывший и нынешний, Паршивлюк и Рассказов.

Центральные защитники: Роман Нойштедтер («Фенербахче») и Егор Сорокин («Рубин»)

Альтернатива: Владимир Рыков («Динамо»), Владимир Гранат («Рубин»), Заурбек Плиев («Ахмат»), Игорь Дивеев ( ЦСКА ).

Нойштедтер не поехал на ЧМ -2018, зато отыграл от звонка до звонка во всех четырех матчах Лиги Наций осенью. Сейчас потерял место в основе «Фенербахче», но остается ли он кандидатом в сборную России? Конечно. Сорокин из «Рубина» должен расти под руководством Бердыева, ждем прогресса от Дивеева – может вырасти сильный центрбек. Остальных «наскребли по сусекам», эта позиция действительно проблемная.

Левый защитник: Дмитрий Скопинцев («Краснодар»)

Альтернатива: Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Константин Рауш («Динамо»), Михаил Меркулов («Урал»)

Черчесов засомневался в Кудряшове и Щенникове и объявил дополнительный призыв для 35-летнего ветерана Жиркова, который сыграл считанное количество встреч в нынешнем сезоне. Осенью постоянно вызывался Рауш, Стоцкий приезжал на знакомство с Черчесовым, а вот талантливый Скопинцев, стабильно отыгравший 2018 год в «Ростове» и дослужившийся до перехода в «Краснодар», пока вне сборной России. Но Дмитрий – потенциально ценный актив.

Опорный полузащитник: Иван Обляков ( ЦСКА )

Альтернатива: Аяз Гулиев («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»).

Интересная компания, не правда ли? Обляков налаживает игру в ЦСКА в центре поля с Ахметовым, который уже в сборной, Гулиев отлично проявил себя в «Ростове» и вернулся в «Спартак», где выходит в стартовом составе. Баринов, Швец, еще можно вспомнить Коновалова из «Рубина» - есть у России стоящие и молодые полузащитники в дополнение к тем, кто уже в сборной. Даже не пришлось вспоминать в первых рядах динозавров вроде Денисова, которого при Черчесове точно не будет в сборной, а также Глушакова.

Правый полузащитник/полунападающий: Александр Самедов («Крылья Советов»)

Альтернатива: Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»).

Позиция правого полузащитника проблемная в сборной России, и я убежден, что на сегодняшний день лучший кандидат – Александр Самедов, пусть он и объявил о завершении карьеры в сборной. Опытный вингер идеально подходит под стилистику Черчесова, а в трех весенних матчах за новый клуб он обязательно делал ассисты на партнеров, то есть Самедов в форме и тонусе. Джокер из «Краснодара» тоже может пригодиться, как и дриблер из «Арсенала». Уверен, их вызовы в сборную еще впереди, но кандидаты они уже сейчас.

Левый полузащитник/полунападающий: Максим Канунников («Крылья Советов»)

Альтернатива: Сергей Ткачев («Арсенал»), Алексей Сутормин («Оренбург»).

Символично, что крылья атаки у нашей команды получаются из игроков «Крыльев Советов». У Канунникова есть опыт выступлений за сборную России, в том числе на крупных турнирах, сейчас набрал хорошую форму. Тульский Халк и один из лидеров «Оренбурга» выступают в качестве альтернативы.

Атакующий полузащитник: Алан Дзагоев ( ЦСКА )

Альтернатива: Александр Ерохин («Зенит»), Павел Мамаев («Краснодар»).

Двое на данный момент травмированы, третий – в СИЗО, но по уровню это вполне себе игроки сборной России, каждый из них поиграл в национальной команде, причем в стартовом составе.

Нападающие: Ари («Краснодар») и Александр Кокорин («Зенит»)

Альтернатива: Иван Игнатьев («Краснодар»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»).

Только Павлу Погребняку не показывайте! Ари – гражданин России и может играть за сборную, Кокорин – один из талантливейших футболистов своего поколения, к сожалению, умен и воспитан не настолько хорошо, как одарен. В качестве альтернативы - два воспитанника «Краснодара». Один сейчас воюет с родным клубом из-за контракта, а другой – лучший бомбардир чемпионата Чехии с 20 голами. Его тренерский штаб сборной просматривал, но пока Комличенко не убедил Черчесова.

Так сколько кандидатов в сборную России?

В дополнение к тем 27 фамилиям, которые были объявлены в ходе последнего призыва, нашлось еще, как минимум, 35 футболистов, которых можно считать кандидатами в сборную России. Не все они доступны прямо сейчас, но выбор у Станислава Черчесова есть. Понятно, что у сборной есть костяк, да и текучесть кадров не так велика, что правильно, но выбор у тренерского штаба точно не безальтернативный, как это пытался показать оратор в первых строках статьи. Команда, к слову, получилась достаточно интересная.

Невызванная сборная России: Акинфеев – Петров, Нойштедтер, Сорокин, Скопинцев – Обляков, Самедов, Канунников, Дзагоев – Ари, Кокорин.

Очень интересно было бы узнать непосредственно у Черчесова и его помощников, сколько футболистов «на карандаше» у тренерского штаба сборной? Как ведется отбор кандидатов? Есть ли какие-то строго регламентированные ориентиры для прохождения через «воронку» отбора? Но если допустить, что кандидатов всего 20-25, то выяснится, что никакой селекционной работой в сборной России не занимаются, только уныло тренируют одних и тех же футболистов из раза в раз.