Французский легион «Баварии». Предшественники Павара и Эрнандеса

вчера, 21:30

Летом к «Баварии» присоединятся два француза, два действующих чемпиона мира. И «Соккер.ру» считает это поводом поговорить о традициях французского футбола в Мюнхене.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич, комментируя трансфер Люка Эрнандеса, подчеркнул, что новичок продолжит славные традиции французских игроков в «Баварии». Стоит напомнить, что Люка – не единственный француз, которого ждут в Мюнхене этим летом, чуть раньше был подписан Бенджамен Павар. На чемпионате мира эти футболисты играли на флангах сборной Франции, завоевавшей «золото», но в «Баварии» рассматривают Эрнандеса и в качестве центрального защитника тоже. Впрочем, об этом уже сказано, а мы вспоминаем о славных французских традициях в Мюнхене и носителях этих традиций.

1. Жан-Пьер Папен (1994 – 1996)

Матчей: 40. Голов: 6.

Обладатель «Золотого мяча» за 1991 год золотое время провел в «Марселе». Уже в зрелом возрасте поехал в «Милан», с которым выиграл Лигу чемпионов, но в модель Фабио Капелло не вписывался, играл недостаточно регулярно и был несчастлив. Летом 1994-го Папен переходит в «Баварию», но из-за травм принимает участие всего лишь в дюжине матчей в дебютном сезоне. На следующий год играет чаще, но не лучше – те же три мяча за кампанию, зато Жан-Пьер выиграл Кубок УЕФА с мюнхенцами, что оправдало вояж. В финале Кубка УЕФА «Бавария» с общим счетом 5:1 по сумме двух матчей переиграла «Бордо», именно в этот клуб Папен перешел через пару месяцев после победы над ним.

2. Биксант Лизаразю (1997 – 2006)

Матчей: 273. Голов: 8.

Первый французский круассан, как ни крути, получился комом – от Папена ждали большего, а вот Лизаразю действительно стал закладывать «славные французские традиции» в Мюнхене. Биксант по национальности баск, поэтому мог позволить себе роскошь играть за «Атлетик» из Бильбао, откуда и перебрался в «Баварию» в 1997-м. Лизаразю выступал на позиции левого защитника и выиграл с мюнхенцами кучу титулов: шесть раз был чемпионом Германии, побеждал в Лиге чемпионов в 2001-м, причем забил пенальти в послематчевой серии драматичного поединка с «Валенсией». В 35 случилось расставание с «Баварией»: Биксант на правах свободного агента перешел в «Марсель», но через полгода мюнхенцы одумались и вернули француза в свои ряды. Лизаразю отпахал еще полтора года, дождался Филиппа Лама, чтобы передать ему фланговые оборонительные дела, и с чистой совестью завершил карьеру.

3. Вилли Саньоль (2000 – 2009)

Матчей: 277. Голов: 8.

Еще один французский защитник, который провел в «Баварии» девять лет и завершил карьеру в Мюнхене. Вилли не всегда был основным, его периодически мучали травмы, но лямку свою тянул и ни разу не дал усомниться в своем профессионализме. В финале Лиги чемпионов-2000/01 в защите «Баварии» на флангах действовали французы – Лизаразю и Саньоль. С приходом Павара и Эрнандеса в следующем сезоне Нико Ковач (или другой тренер) сможет «процитировать» классический состав мюнхенского гранда. У болельщиков «Баварии» со стажем сейчас приятные мурашки должны побежать по телу: Кан – Саньоль, Куффур, Линке, Андерссон, Лизаразю – Эффенберг, Харгривз, Шолль, Салихамиджич – Элбер.

4. Алу Диарра (2000 – 2002)

Матчей: 0. Голов: 0.

Про Диарра у меня для вас вдохновляющих историй нет. Этот футболист, который позже сыграет почти полсотни матчей за сборную Франции, попал в «Баварию» девятнадцатилетним парнем и играл только за вторую команду (41 матч, 5 голов). Хоть и провел два года в системе мюнхенского клуба, за главную команду так и не дебютировал. Обидно, должно быть. Кстати, с «Ливерпулем», куда Алу ушел из «Баварии», у него ровно та же история.

5. Валерьен Исмаэль (2005 – 2008)

Матчей: 46. Голов: 2.

В дебютном матче за «Баварию» этот защитник получил красную карточку, но закончил тот сезон с Серебряной Салатницей и Кубком Германии в руках. Любопытно, что этот «золотой дубль» стал вторым в карьере Исмаэля, за два года до этого он такой же трюк проделал с «Вердером». В доску своим в «Баварии» Валерьен не стал, да еще и травмы замучили. В итоге, после двух с половиной лет в Мюнхене за какие-то копейки перебрался в «Ганновер», где был редким гостем на поле и частым – лазарета, завершил карьеру через полтора года после ухода из «Баварии».

6. Франк Рибери (2007 – 2019)

Матчей: 417. Голов: 122.

А вот и самый знаменитый и заслуженный француз в «Баварии». Этим летом завершится пребывание в Мюнхене Рибери, ему устроят теплые проводы. За 12 лет, которые Франк провел в Мюнхене, он завоевал 21 титул, в том числе выиграл Лигу чемпионов, национальных немецких наград – не счесть, а еще Рибери был близок к «Золотому мячу», но остался без желанного трофея. Приз тогда достался Криштиану Роналду, а Франк обиделся на весь мир. Ну, а для «Баварии» Рибери – легенда, и грядущее прощание будет со слезами на глазах.

7. Кингсли Коман (2015 – до сих пор)

Матчей: 113. Голов: 21.

Кингсли Коман пока только мечтает о славе Франка Рибери, ну да какие его годы! Французу только 22, а он уже почти четыре года в «Баварии», сыграл четверть матчей от франковой нормы и забил 21 гол. Сделал бы гораздо больше, если бы не травмы. Игрок талантливый, но здоровье шалит, недавно даже признавался, что подумывал об уходе из футбола. Кингсли - здоровья, ведь без него в жизни и спорте никуда. Выйдет из «хрустального» периода – и, глядишь, станет новым Рибери для «Баварии».

8. Корентен Толиссо (2017 – до сих пор)

Матчей: 42. Голов: 11.

Летом 2017 года «Бавария» заплатила «Лиону» 41.5 миллион евро за талантливого полузащитника. Толиссо быстро адаптировался и неплохо смотрелся в прошлом сезоне, однако в начале нынешней кампании его постигло несчастье – разрыв крестообразных связок. В ближайшее время Корентен должен вернуться на поле, ему тоже пожелаем здоровья.

9. Бенжамен Павар (с 2019)

10. Люка Эрнандес (с 2019)

Этим летом число французских футболистов в истории «Баварии» достигнет десяти. В Мюнхен спешат два молодых защитника. Сложно не обратить внимания на то, что еще одной особенностью баварских французов является слабое здоровье. Папена и Саньоля мучили травмы, как и Исмаэля, у Рибери тоже не богатырское здоровье, Коман подвержен травмам, а Толиссо порвал «кресты». Вот и Люка Эрнандес, словно по традиции, переходит в «Баварию» с травмой колена. За «Атлетико» француз больше не сыграет, реабилитацию пройдет в Мюнхене. Вот эта часть французских традиций в «Баварии» точно не славная.