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Авторы дублей и тренер Евсеев. Сборная 21-го тура РПЛ

вчера, 16:10
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Адриано Луис
Адриано Луис
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Гильерме
Гильерме
Вратарь

«Уфа» в первом же матче Вадима Евсеева продемонстрировала торжество воли, несколько форвардов отметились дублями. «Соккер.ру» объединяет героев тура в одну команду.

Вратарь

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Основной вратарь сборной России в мартовских матчах Маринато Гильерме еще раз показал, что Станислав Черчесов доверяет ему неспроста. Вратарь «Локомотива» стоял стеной на пути неудачливых динамовцев, которые не первый матч создают моменты, но никак не могут забить. Гильерме совершил шесть сэйвов, в первом тайме это был плотный удар в угол и дальний выстрел Козлова страшной силы, а самую лютую угрозу Маринато отвел во втором тайме, когда еще при счете 0:0 среагировал и успел сложиться после удара Маркова в нижний угол.

Защитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Нет сомнений в том, кто на сегодняшний день самый сильный футболист в семействе Комбаровых. В матче с «Крыльями Советов» Кирилл проделал огромный объем работы на своей бровке, выиграл 6 единоборств, четырежды чисто отбирал мяч у соперников. Комбаров сделал существенный вклад в победу «Арсенала» в принципиальном матче: «оружейники» играли против своего бывшего тренера Миодрага Божовича.

Максим Беляев («Арсенал»)

Не в первый раз отмечаем важность и объем оборонительной работы, завязанной в «Арсенале» на действиях Беляева. Вполне вероятно, летом Максим получит предложение от российского топ-клуба, такие слухи ходили и прошлым летом, а с тех пор Беляев прибавил в качестве игры. Вот и до вызова в сборную России дослужился. Семь побед в дуэлях на втором этаже, 83% точных передач, четкая позиционная работа Максима помогли «Арсеналу» взять верх в Самаре.

Миха Мевля («Ростов»)

По моменту с пропущенным голом вопросов к Мевле нет, там по Эль Кабиру работал Еременко, а Песьяков проспал удар в ближний угол. Из-за этого эпизода «Ростов» мог потерять очки, но «желто-синие» выиграли благодаря действиям Мевли в добавленное время второго тайма. Да, победный гол «Урала» формально забил в свои ворота форвард «Урала» Погребняк, но Миха боролся с Павлом в том эпизоде и заставил его ошибиться.

Айртон («Спартак»)

Бразилец четвертый раз подряд в символической сборной «Соккер.ру»! Но ведь дает поводы, вот и в Грозном снова сыграл отлично, причем в стартовом составе вышел Дмитрий Комбаров, а Айртона тренерский штаб «Спартака» решил поберечь – у защитника было повреждение, которое выбило его из графика подготовки. На контрасте с Комбаровым Айртон выглядел Роберто Карлосом, с его появлением на поле в игре «Спартака» произошли разительные перемены к лучшему. Ну и результативную передачу на свой счет бразилец записал – еще один плюсик к оценке. 

Полузащитники

Матиас Норманн («Ростов»)

22-летний норвежский полузащитник во второй раз вышел в стартовом составе «Ростова» и во второй раз не ушел с поля без результативного действия, но даже не это главное, а то, как отважно Матиас ведет борьбу, как классно зависает в воздухе и выигрывает верховые мячи, не будучи исполинского роста. Одна из таких побед привела к голу Ионова, а эмоциональный Норманн праздновал так, будто сам забил. Не ровен час, талантливый норвежец вытеснит из состава Гацкана, получившего почетный знак «Футбольная слава Дона» на свой 35-й день рождения.

Сергей Ткачев («Арсенал»)

Мощную игру против своего бывшего клуба провел «тульский Халк» Сергей Ткачев. В концовке первого тайма полузащитник мог открывать счет, но с острого угла пробил в перекладину. В середине второй половины Ткачев исправился сполна, когда выполнил классный голевой пас в одно касание на Луку Джорджевича. Этот гол стал для «Арсенала» победным.

Виктор Классон («Краснодар»)

Появление на поле одновременно Сулейманова, Вандерсона и Игнатьева отодвинуло Классона во вторую линию атаки, но это даже помогло Виктору раскрыться с лучшей стороны. Швед вел игру, становился инициатором комбинаций и стал непосредственным участником двух первых голов, которые предопределили исход матча: в быстрой стеночке ассистировал Вандерсону, а потом реализовал пенальти. В четвертом и пятом голах Классон поучаствовал предголевыми пасами, таким образом, принял непосредственное участие в четырех из пяти голов «Краснодара».

Нападающие

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

«Краснодар» весь целиком сыграл классно, особенно футболисты созидатели: Перейра, Классон, Вандерсон, Шапи, Игнатьев. Но вряд ли будет правильно ставить в символическую сборную всех их за победу над бедствующим «Анжи», который после матча отправился в 16-часовое путешествие домой на автобусе. Но Сулейманова выделим наравне с Классоном, все-таки два гола на счету парня.

Сердар Азмун («Зенит»)

Азмун невероятно мощно стартовал в «Зените»: 7 мячей в 7 матчах. Такое даже Халку не снилось! Вот это действительное чемпионское усиление зимой. В матче с «Оренбургом» «Зенит» пропустил первым, но гол Азмуна в дебюте второго тайма вернул лидера РПЛ в борьбу за победу, которой «сине-бело-голубые» добились. Точку поставил сам Сердар, сделавший счет 3:1 и оформивший дубль на 88-й минуте.

Луис Адриано («Спартак»)

В Грозном никому не бывает легко, вот и «Спартак» провел тяжелейший матч против «Ахмата». Выиграть «красно-белым» удалось не без везения, но и о мастерстве героев забывать не будем. У Луиса Адриано не было россыпи моментов, но бразилец свое дело знает крепко: в дебюте матча реализовал пенальти, а в середине второго тайма хладнокровно пробил в угол ворот Городова после паса Зе Луиша.

Авторы дублей и тренер Евсеев. Сборная 21-го тура РПЛ

Тренер

Вадим Евсеев («Уфа»)

«Уфа» сотворила настоящее чудо в матче с ЦСКА. Это был первый матч «Уфы» под руководством Вадим Евсеева, который и в бытность футболистом славился своими бойцовскими качествами, и на тренерском поприще не забывает воспитывать в своих командах характер. «Уфа» уступала ЦСКА 0:2 до 87-й минуте, но голы Бизяка и Слая дали Вадиму Валентиновичу возможность прокричать в адрес армейцев: «Ничья вам!»

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Все комментарии
амурец
амурец
   130 / 873
сегодня в 02:33
нормально, только вопрос почему уссатый Беляева в сборную не берёт?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Фата лист
   5 / 873
вчера в 23:06
о каком матче речь? где он после десяти секунд раздумия мяч кивнул коряво в угол? в европе так не дадут
Заполярный
Заполярный ответил Александр Северный
   44 / 873
вчера в 22:41
Давно не было такой тухлой сборной.
    Заполярный
    Заполярный ответил Jum13
       44 / 873
    вчера в 22:40
    А где Лапочкин? Пенальти + красная - стабильно в каждом туре
    ЛАПОЧКИН Я ДУМАЮ В ПИТЕРЕ. И УФА УЖЕ УЕХАЛА. РАССЛАБЬСЯ
    Заполярный
    Заполярный ответил Jum13
       44 / 873
    вчера в 22:37
    Как никакого? 2 свиньи в сборной
    ЭТО ТЕ КРАСНОСИНИЕ, ТАК ОНИ В АНТИСБОРНОЙ
    Заполярный
    Заполярный
       44 / 873
    вчера в 22:31
    ЛУЧШИЙ ОРЕНБУРГ, ПОЧЕМУ НЕТУ.. ОНИ ЛУЧШЕ ВСЕХ СЛИВАЮТ ХОЗЯЕВАМ ИГРУ.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       393 / 873
    вчера в 21:39
    Гильерме, Айртон, Классон, Сулейманов, Азмун - да. Остальные - ни о чем.
    pomor45
    pomor45
       136 / 873
    вчера в 21:26
    Евсеев - тренер тура? Да, ладно!. Удача Евсеева следствие неудачи Ганчаренко. Разве это заслуга?.
    Serg3.12
    Serg3.12
       9 / 873
    вчера в 20:59
    ...из Питера один Азмун... действительно, с чего это? Весь состав приезжих газовиков отлично выполнил задачу
    Адриано тут не к месту, скорее Зе, а вообще, Чалов
    Ну Погребняк не по делу забыт, решающий гол в компенсированное время дорогого стоит
    Фата лист
    Фата лист
       186 / 873
    вчера в 20:51
    Чалов великолепный матч провел...
    Навзир
    Навзир
       822 / 873
    вчера в 20:36
    Лучшим у пупсиков был лампочкин!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Jum13
       116 / 873
    вчера в 20:03
    Парящий эбонит отпарит вас в субботу))) 😊
    makkie
    makkie ответил Jum13
       16 / 873
    вчера в 19:40
    Это же очевидно. Нужно быть просто свиньёй чтобы утверждать обратное
    Мат часть в помощь, а заодно и футбольные правила... их читать, а не курить надо :)
    Кролик Пушистый
    Кролик Пушистый ответил МКС
    вчера в 19:22
    Где? Ваших вроде нет? Других свиней не знаю
    А ведь и бомжей нет, один экс-рубиновый им еще не стал
    Кролик Пушистый
    Кролик Пушистый
    вчера в 19:18
    Отсутствие Чалова в симолке довольно странно.Объективно, хотя за ЦСКА не болею.
    МКС
    МКС ответил Jum13
       49 / 873
    вчера в 19:10
    Как никакого? 2 свиньи в сборной
    Где?

    Ваших вроде нет?

    Других свиней не знаю
    Jum13
    Jum13 ответил Владимир_Спартак
       41 / 873
    вчера в 18:51
    А где Чалов??? 😁
    На первом месте в списке бомбардиров. А где парящий эбонит? :)
    Jum13
    Jum13 ответил makkie
       41 / 873
    вчера в 18:50
    Ты еще поспорь, что пенальти и удаления не было. Игбун тебе на язык :)
    Это же очевидно. Нужно быть просто свиньёй чтобы утверждать обратное
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       116 / 873
    вчера в 18:50
    А где Чалов??? 😁
    Abordage
    Abordage
    вчера в 18:08
    Тут даже стыдиться неудобно.
    saha100
    saha100 ответил Jum13
       249 / 873
    вчера в 18:04
    Знатно вас Уфа унизила на вашей танцплощадке на последних минутах))))))))))) срамотища
    saha100
    saha100 ответил parallels
       249 / 873
    вчера в 18:03
      makkie
      makkie ответил Jum13
         16 / 873
      вчера в 18:00
      А где Лапочкин? Пенальти + красная - стабильно в каждом туре
      Ты еще поспорь, что пенальти и удаления не было.
      Игбун тебе на язык :)
      Jum13
      Jum13 ответил МКС
         41 / 873
      вчера в 17:58
      Краснодар, Спартак, Зенит Немножко Локо и Уфы И никакого зоопарка Отлично Чистяков
      Как никакого? 2 свиньи в сборной
      Jum13
      Jum13
         41 / 873
      вчера в 17:58
      А где Лапочкин? Пенальти + красная - стабильно в каждом туре
      Александр Северный
      Александр Северный
         727 / 873
      вчера в 17:47
      Давно не было такой тухлой сборной.
      OLESOCC
      OLESOCC
         461 / 873
      вчера в 17:42
      В следующих 9 играх Уфа ни разу бы не выиграла. Случай.
      spartach n1
      spartach n1
         14 / 873
      вчера в 17:35
      Из Спартака бы на этот раз никого не поставил,у бомжей,- велика ли заслуга обыграть того с кем хлебаешь из одной кормушки ?
      И жду петухеева с карликом бульбашем уже в другой сборной !
      МКС
      МКС ответил parallels
         49 / 873
      вчера в 17:35
      класс! от нас, значит, только азмун - а от позорников сразу двое? причём, один за неполную игру, а второй негр? который забил с пенальти + гол, когда терек играл в меньшинстве? позор! где лапочкин тогда?
      Ты про того "снежка" что в зените

      Пасы на Азмуна раздает

      Так его и нет в сборной

      Протри пенснурики
      parallels
      parallels
         4 / 873
      вчера в 17:24
      класс! от нас, значит, только азмун - а от позорников сразу двое? причём, один за неполную игру, а второй негр? который забил с пенальти + гол, когда терек играл в меньшинстве? позор! где лапочкин тогда?
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