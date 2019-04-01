Авторы дублей и тренер Евсеев. Сборная 21-го тура РПЛ

вчера, 16:10

«Уфа» в первом же матче Вадима Евсеева продемонстрировала торжество воли, несколько форвардов отметились дублями. «Соккер.ру» объединяет героев тура в одну команду.

Вратарь

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Основной вратарь сборной России в мартовских матчах Маринато Гильерме еще раз показал, что Станислав Черчесов доверяет ему неспроста. Вратарь «Локомотива» стоял стеной на пути неудачливых динамовцев, которые не первый матч создают моменты, но никак не могут забить. Гильерме совершил шесть сэйвов, в первом тайме это был плотный удар в угол и дальний выстрел Козлова страшной силы, а самую лютую угрозу Маринато отвел во втором тайме, когда еще при счете 0:0 среагировал и успел сложиться после удара Маркова в нижний угол.

Защитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Нет сомнений в том, кто на сегодняшний день самый сильный футболист в семействе Комбаровых. В матче с «Крыльями Советов» Кирилл проделал огромный объем работы на своей бровке, выиграл 6 единоборств, четырежды чисто отбирал мяч у соперников. Комбаров сделал существенный вклад в победу «Арсенала» в принципиальном матче: «оружейники» играли против своего бывшего тренера Миодрага Божовича.

Максим Беляев («Арсенал»)

Не в первый раз отмечаем важность и объем оборонительной работы, завязанной в «Арсенале» на действиях Беляева. Вполне вероятно, летом Максим получит предложение от российского топ-клуба, такие слухи ходили и прошлым летом, а с тех пор Беляев прибавил в качестве игры. Вот и до вызова в сборную России дослужился. Семь побед в дуэлях на втором этаже, 83% точных передач, четкая позиционная работа Максима помогли «Арсеналу» взять верх в Самаре.

Миха Мевля («Ростов»)

По моменту с пропущенным голом вопросов к Мевле нет, там по Эль Кабиру работал Еременко, а Песьяков проспал удар в ближний угол. Из-за этого эпизода «Ростов» мог потерять очки, но «желто-синие» выиграли благодаря действиям Мевли в добавленное время второго тайма. Да, победный гол «Урала» формально забил в свои ворота форвард «Урала» Погребняк, но Миха боролся с Павлом в том эпизоде и заставил его ошибиться.

Айртон («Спартак»)

Бразилец четвертый раз подряд в символической сборной «Соккер.ру»! Но ведь дает поводы, вот и в Грозном снова сыграл отлично, причем в стартовом составе вышел Дмитрий Комбаров, а Айртона тренерский штаб «Спартака» решил поберечь – у защитника было повреждение, которое выбило его из графика подготовки. На контрасте с Комбаровым Айртон выглядел Роберто Карлосом, с его появлением на поле в игре «Спартака» произошли разительные перемены к лучшему. Ну и результативную передачу на свой счет бразилец записал – еще один плюсик к оценке.

Полузащитники

Матиас Норманн («Ростов»)

22-летний норвежский полузащитник во второй раз вышел в стартовом составе «Ростова» и во второй раз не ушел с поля без результативного действия, но даже не это главное, а то, как отважно Матиас ведет борьбу, как классно зависает в воздухе и выигрывает верховые мячи, не будучи исполинского роста. Одна из таких побед привела к голу Ионова, а эмоциональный Норманн праздновал так, будто сам забил. Не ровен час, талантливый норвежец вытеснит из состава Гацкана, получившего почетный знак «Футбольная слава Дона» на свой 35-й день рождения.

Сергей Ткачев («Арсенал»)

Мощную игру против своего бывшего клуба провел «тульский Халк» Сергей Ткачев. В концовке первого тайма полузащитник мог открывать счет, но с острого угла пробил в перекладину. В середине второй половины Ткачев исправился сполна, когда выполнил классный голевой пас в одно касание на Луку Джорджевича. Этот гол стал для «Арсенала» победным.

Виктор Классон («Краснодар»)

Появление на поле одновременно Сулейманова, Вандерсона и Игнатьева отодвинуло Классона во вторую линию атаки, но это даже помогло Виктору раскрыться с лучшей стороны. Швед вел игру, становился инициатором комбинаций и стал непосредственным участником двух первых голов, которые предопределили исход матча: в быстрой стеночке ассистировал Вандерсону, а потом реализовал пенальти. В четвертом и пятом голах Классон поучаствовал предголевыми пасами, таким образом, принял непосредственное участие в четырех из пяти голов «Краснодара».

Нападающие

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

«Краснодар» весь целиком сыграл классно, особенно футболисты созидатели: Перейра, Классон, Вандерсон, Шапи, Игнатьев. Но вряд ли будет правильно ставить в символическую сборную всех их за победу над бедствующим «Анжи», который после матча отправился в 16-часовое путешествие домой на автобусе. Но Сулейманова выделим наравне с Классоном, все-таки два гола на счету парня.

Сердар Азмун («Зенит»)

Азмун невероятно мощно стартовал в «Зените»: 7 мячей в 7 матчах. Такое даже Халку не снилось! Вот это действительное чемпионское усиление зимой. В матче с «Оренбургом» «Зенит» пропустил первым, но гол Азмуна в дебюте второго тайма вернул лидера РПЛ в борьбу за победу, которой «сине-бело-голубые» добились. Точку поставил сам Сердар, сделавший счет 3:1 и оформивший дубль на 88-й минуте.

Луис Адриано («Спартак»)

В Грозном никому не бывает легко, вот и «Спартак» провел тяжелейший матч против «Ахмата». Выиграть «красно-белым» удалось не без везения, но и о мастерстве героев забывать не будем. У Луиса Адриано не было россыпи моментов, но бразилец свое дело знает крепко: в дебюте матча реализовал пенальти, а в середине второго тайма хладнокровно пробил в угол ворот Городова после паса Зе Луиша.

Тренер

Вадим Евсеев («Уфа»)