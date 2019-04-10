«Ювентус» - не только Роналду. Но их можно остановить

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«Аякс» влюбил в свою игру, но «Соккер.ру» напоминает - Криштиану опаснее бывшего клуба и давно отвык вылетать из ЛЧ до финала.

Серия «Реала» с сезонами без вылетов из Лиги чемпионов прервалась, а Роналду оказался в команде, которая последней выбивала «сливочных» до «Аякса» - «Ювентусе». Все смешалось и переплелось, и поскольку Криштиану вернулся к занятиям после травмы, голландцам надо опередить не просто вечного чемпиона Италии, но и одного из лучших футболистов в истории.

У «Аякса» нет шансов против такого соперника, поскольку туринцы изучили опыт «Реала» и не повторят ошибок? Возможно, но кто время от времени поглядывает, как складываются матчи «бьянконери» в Серии А именно этого сезона, где команда Роналду доминирует по результатам, тот точно заметил – не всегда им просто.

Голландцы же по-спортивному наглые и очень молодые, им буквально нечего терять. Например, отсутствие опыта не помешало обыграть ПСВ в важном матче в Эре. А чуть позже «Витесс» Слуцкого отобрал у конкурентов амстердамцев два пункта, и теперь на вершине таблицы в Голландии двоевластие. «Аякс» объективно хорош, интенсивен, изобретателен, свеж.

Красивую команду вырастили. А «Ювентусу» понадобились серьезные усилия Роналду, чтобы пройти более изученный всеми и скучноватый в сезоне «Атлетико». Поэтому сразу хоронить голландцев опрометчиво. Тем более, у них есть тренер, который может выстроить тактические ловушки – Тен Хаг. Но Аллегри тоже не вчера родился, на поле будет много капканов с двух сторон.

И если «Аякс» хочет второй раз в истории обыграть «Ювентус» в Кубке чемпионов, нужно оказаться свежее и хитрее. Ведь с командой Аллегри шутки плохи.

Как встречать Криштиану Роналду?

Травма в матче против Сербии выбила португальца на время. Для «Аякса» это плюс – иногда форвард первый поединок после простоя проводит средне, и минус – Роналду отдохнул и готовился именно к поединку против голландцев. А дисквалификация основного правого латераля «Аякса» Мазрауи добавит тренеру головной боли.

Один из самых полезных на своей позиции во всей ЛЧ не сыграет, хотя атакующая природа Нуссаира могла наоборот помешать грамотно передавать Роналду от правого защитника к Де Лигту. Юный голландец сегодня сдает очередной экзамен. Его хотят подписать буквально все, и «Ювентус» не исключение. А еще испытание будет или у молодого датчанина Кристенсена, или у более опытного Вельтмана.

Йоэл мало играл, но в последнем туре Эре провел целый матч и стал одним из героев. Если Эрик Тен Хаг ошибется при выборе правильного персонального сторожа для Роналду, или если Аллегри построит игру так, что португалец найдет голевые ударные позиции – сегодня «Аякс» сделает прыжок с моста в реку вылета из плей-офф ЛЧ . Не остановил Роналду – проиграл «Ювентусу»?

Не всегда, но часто именно так. Какую игру португалец не любит? Резкую и жесткую. Вельтман в молодости славился цепкостью, и весь «Аякс» резкий – убедились не только против «Баварии», но и с «Реалом». Криштиану жаловался на украинских защитников, что жестко работали против него при ничьей 0:0 в матче за сборную. У «Наполи», «Болоньи», «Аталанты» - команд, которые от Роналду не пропускали, был похожий подход. Но «Ювентус» это не только Роналду.

На поле можно найти ключевую зону?

Кто главный игрок «Аякса»? Вряд ли Блинд или даже Де Лигт. Кто-то скажет, что Тадич или Зийех – форма у игроков атаки невероятная, голов наклепали много. Но если подумать, то команда построена вокруг Френки Де Йонга. Нет чистого опорника, а схема, как завещал Кройф - «4-3-3». Никого не напоминает? После травмы Хедиры и с Джаном на скамейке «Ювентус» тоже играет в вариацию голландской схемы, даже если формально Роналду и Манджукич проходят как дуэт форвардов.

В центре поля у итальянцев Пьянич, Бентанкур и Матюиди. Тут только Блез – чемпион мира, но чемпионом по игре является скорее Миралем. Хавбек заинтересовал различные клубы, поскольку является звездой мирового уровня и часто выручает «Ювентус». Если сегодня «Аякс», где в центре могут сыграть три разноплановых хавбека – ван де Бек, Де Йонг и Шоне (последний - номинальный форвард), выиграет середину, то увидим один из «тех вечеров» для «Ювентуса».

За весь сезон Аллегри проиграл всего пять раз. И четырежды – на выезде. Только МЮ Моуриньо смог сломать машину из Турина на их поле. Но обратите внимание на список других победителей – «Янг Бойз», «Аталанта», «Атлетико» и «Дженоа». Не все здесь играют, как «Аякс». Но по настырности и вере в собственную модель все соперники, создававшие «Ювентусу» серьезные проблемы, похожи. В этих пяти матчах туринцы забили 2 мяча, а пропустили 11. И к центральной зоне были вопросы…

Бонуччи и Ругани справятся без Кьеллини?

Для защитника скорость важна. Даже Мальдини и Несту обходили в конце их карьеры за «Милан». «Ювентус» ищет нового центрального защитника, ищет открыто и давно. Бенатиа не подходит - уехал, Барцальи где-то есть, но чемпиону мира скоро 38 лет, а Ругани не так крут, чтобы делать его третьим и использовать «итальянскую» схему. Значит, против тройки необычных форвардов – Зийеха, Тадича и Нереша, должны были играть именно Бонуччи и Кьеллини. Но Джорджо получил травму.

С «Миланом» пробовали три в центре с Сандро, но получилось. И сегодня Ругани и Бонуччи вдвоем будет непросто. Ведь легенды стареют. Верный сын «Ювентуса» Леонардо стал заговариваться, словно старый итальянец – получил на орехи за обвинения Кина в том, что сам напросился на расизм с трибун. А Кьеллини всем хорош, кроме скорости – не успевал иногда даже за Моратой. Хорошо, что не сыграет? Будь Ругани умнее как защитник – могли допустить, что с Тадичем, который не форвард из центра, справится лучше.

Но у «Аякса» очень хитрое трио впереди, запутают кого угодно. Умный Дольберг и опытный Хунтелар на скамейке, ведь их коллеги спелись. Нереш по голам скромнее, но у Тадича и Зийеха заявки на трансферы летом. Невероятно легко созидают – у двух по 10 голевых передач в Эре, кроме забитых мячей. Если «Ювентус» сегодня не пропустит, то сильно удивимся. «Реал» долго отскакивал в Амстердаме – у «Аякса» были крутые атаки, а Аллегри видел результативные ошибки своей защиты в 5 из 10 последних матчей.

Кого «Аяксу» стоит опасаться, кроме CR7?

В матчах против «Ювентуса» важно не забывать, что если Криштиану не отличился, то это значит поражение или ничью итальянского чемпиона. «Наполи», «Болонью» (дважды), «Рому» или «Интер» обыгрывали, хотя Роналду был на поле и уходил без забитых мячей. И «Милан» без него обыграли. Во-первых, напомнил о себе Моизе Кин – итальянец ивуарийских кровей собрал серию из пяти матчей с забитыми мячами (2 за сборную).

Во-вторых, кроме Кина, озадачить «Аякс» может Канселу. Португалец – один из лучших футболистов команды в сезоне, и хотя после крутого ответного матча против «Атлетико» выступал не столь ярко, сегодня может выйти справа и явить миру одну из проблем «Аякса». Слева в защите у голландцев Тальяфико, и во всем Николас хорош, кроме одного – аргентинский защитник.

Рядом с крутой игрой в атаке – только в ЛЧ положил три мяча, в его личном меню присутствуют тезисы о слабой игре в обороне. Тальяфико часто ходит вперед, а Дейли Блинд, хотя играл в центре поля и слева в защите, не всегда из обороны успевает его подстраховать. Также Николас может не рассчитать смещения в центр, если Аллегри предпочтет Дибале связку Бернардески с Пьяничем и Канселу. И о силе Манджукича не забывайте – хорват круче, чем принято считать.

Ждем Роналду в финале Лиги чемпионов?

Если хозяева не испугаются, то «Ювентусу» будет сложно продолжить серию без поражений от «Аякса» в КЕЧ и ЛЧ . Из восьми поединков голландцы выиграли только один – финал в Белграде в 1973 году. Впрочем, две победы туринцев из шести случились в сериях пенальти, до которой в этом случае еще надо добраться. И Тен Хаг понимает, что соперник неудобный. Тактически подкованный «Ювентус» - были такими в семидесятых, девяностых и остаются в 21 веке, является опасным для атакующего «Аякса».

Молодой команде нужна невероятная скорость принятия решений и предельная концентрация, чтобы превратить обычно спокойное по голам противостояние – в 6 матчах из 8 забили не больше двух мячей за игру, в шоу, которое не скоро забудем. На «Аякс» в этой паре большие надежды, поскольку «Ювентус» опытный и после оплеухи в Мадриде постараются быть хитрее. В переводе из языка тактики на русский это значит, что Роналду попытается забить в гостях – у португальца 5 побед в 5 матчах против «Аякса», 7 голов и 2 ассиста, а Аллегри после выполнения задания устроит даже ничья.

А вот «Аяксу» нужно сразу создавать очередную главу сказки на стадионе имени Йохана Кройфа, чтобы не повторить в Турине ошибок «Атлетико» и пройти дальше. Большие надежды на веселость и живость хозяев, а также на их бесстрашие. Прекрасно зная свои сильные и слабые стороны – схему «4-3-3», они не обязательно сыграют так, как с «Ростовом» в прошлом. Приз зрительских симпатий в этой Лиге чемпионов «Аяксу» гарантирован точно. Но зачем довольствоваться малым, если можно пройти в полуфинал Лиги чемпионов? «Ювентус» - фаворит, но не фаворит, которого нельзя обыграть с составом и тактикой Эрика Тен Хаага.