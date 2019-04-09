Охотники на драконов. «Ливерпуль» снова выбьет «Порту»

сегодня, 19:54

Одна из самых предсказуемых пар четвертьфинала Лиги чемпионов – «Ливерпуль» против «Порту». «Соккер.ру» сомневается, что португальцы способны на сенсацию.

Тактичный Юрген Клопп выразил уважение «Порту» и подчеркнул, что «драконы» не входили в список его предпочтений перед жеребьевкой. Понятно, чего «Ливерпуль» боится больше всего накануне матчей с таким соперником – недооценки. Вот и Вирджил ван Дейк предостерег партнеров от шапкозакидательских настроений, выразив уверенность, что прошлогодняя победа 5:0 над «Порту» в 1/8 финала ничего не значит и, более того, она послужит мотивирующим фактором для самих «драконов», которые захотят отомстить.

Конечно же «Порту» не хочет повторения прошлогоднего кошмара, причем тогда португальцы проиграли крупно на «Драгау», а теперь стартуют на «Энфилде», где «Ливерпуль», несмотря на все заверения в дружбе и уважении, постарается сделать так, чтобы ответная игра превратилась в формальность. Задача «Порту» такая же, как на игру в Риме против «Ромы», где команда Сержиу Консейсау начинала свой путь в плей-офф: нужно постараться забить и не проиграть крупнее, чем в один мяч, чтобы перенести выяснение отношений на «Драгау», а уж под присмотром своих болельщиков может случиться всякое. Лишь бы не такое, как в прошлом году.

Любопытные факты про соперничество

- «Ливерпуль» никогда не проигрывал «Порту»: 3 победы и 3 ничьи. Все шесть матчей состоялись в XXI веке - дважды встречались в Кубке УЕФА , четырежды – в Лиге чемпионов.

- Помощник Юргена Клоппа в «Ливерпуле» голландец Пепейн Лейндерс семь лет работал в системе «Порту» и не понаслышке знает об устройстве португальского клуба изнутри: «У „Порту“ нет звезд, но звезда – это менталитет команды. Впрочем, хороших игроков там хватает: Теллес, Милитао, Данилу, Эррера, Корона, Отавио, Браими, Марега и многие другие».

- Год назад «Ливерпуль» выбил «Порту» из 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв 5:0 на выезде и сыграв 0:0 в домашнем матче.

- Прошлогоднее соперничество запомнилось овацией, в которой «Энфилд Роуд» искупал Икера Касильяса. Защищающий цвета «Порту» чемпион мира, Европы и многократный победитель Лиги чемпионов был в восторге.

- «Порту» провел 18 еврокубковых матчей в старушке Англии и не одержал ни единой победы.

- Накануне матча с «Порту» Мохамед Салах забил свой 50-й гол за «Ливерпуль» в 69-м матче. Египтянин достиг этого юбилея быстрее, чем любой другой игрок «красных», до этого достижением владел Фернандо Торрес (72 матча). Следующий гол в Лиге чемпионов станет 15-м для Салаха в этом турнире в футболке «Ливерпуля».

- Основной левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прописался в стартовом составе «красных» как раз после прошлогодней победы над «Порту» 5:0. Сегодняшнюю игру шотландец пропустит из-за дисквалификации.

- Икер Касильяс рискует в третий раз в карьере вылететь из плей-офф Лиги чемпионов после столкновения с «Ливерпулем». Он уже делал это, будучи вратарем «Реала», в сезоне-2008/09 и в прошлом розыгрыше с «Порту». Удивительно, что оба противостояния с «красными» закончились с общим счетом 0:5 не в пользу команд Касильяса.

Составы и тактика

Как уже сказано, Юргену Клоппу предстоит решить проблему с левым защитником в свете дисквалификации Эндрю Робертсона. Казалось бы, у «Ливерпуля» есть Альберто Морено – прямая замена по позиции, но Клопп не доверяет испанцу, и на левой бровке, скорее всего, сыграет Милнер. Тройку атаки «красных» знает каждый ребенок, в средней линии могут выйти Хендерсон, Вейналдум, Фабиньо и Кейта. Склоняюсь к тому, что на скамейке останется Наби.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Милнер – Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Мане, Фирмино.

Тренеру «Порту» Сержиу Консейсау предстоит решить более серьезные кадровые головоломки. Дело в том, что «драконы» из-за дисквалификаций потеряли двух ведущих игроков – трижды победителя Лиги чемпионов в составе «Реала» опытнейшего Пепе и мексиканца Эктора Эрреру. Связку центрбеков составят Фелипе и будущий игрок мадридского «Реала» Эдер Милитао, а в средней линии придется перераспределять обязанности. Не думаю, что «Порту» отступит от схемы с двумя нападающими, которую не обязательно трактовать как атакующую. В современном футболе 4-4-2 – схема, по которой удобно обороняться, сжимая контратакующую пружину, чтобы распрямлять ее при случае.

Ориентировочный состав «Порту» (4-4-2): Касильяс – Перейра, Фелипе, Милитао, Теллес – Отавио, Данило, Корона, Браими – Тикиньо Соареш, Марега.

Ключевая дуэль. Касильяс против форвардов «Ливерпуля»

У «Ливерпуля» нет одного центра сосредоточения опасности для противника, таких точек много, и у «красных» будут моменты. Скорее всего, в большом количестве. «Порту» сможет добиться пристойного результата, если Касильяс не подкачает. Впрочем, нет, простого «не подкачает» на «Энфилде» будет недостаточно! Икеру нужно вспомнить лучшие годы и выдать матч жизни, чтобы оставить «Порту» в борьбе за полуфинал перед ответным матчем.

Прогноз «Соккер.ру»: у «Порту» самая надежная оборона в Португалии – всего лишь 17 пропущенных мячей в 28 турах, так что защищаться «драконы» умеют, хотя без командира Пепе будет сложнее. Не думаю, что «Ливерпуль» сможет повторить результат прошлогодней победы, но все равно явный фаворит должен побеждать уверенно – 2:0 или 3:0.