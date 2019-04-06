«Спартак» vs ЦСКА. Кто ближе к победе?

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» изучает сильные и слабые стороны соперников по футбольному дерби, сравнивая их лицом к лицу. Узнайте о козырях вечных врагов!

Ничья в дерби первого круга обозначила незрелость ЦСКА - команду Карреры в тот момент нужно было обыграть. Сейчас получить три очка при встрече с набравшим не столько мощный ход, как поймавшим успешный ритм именно в РПЛ коллективом тренера Кононова, будет сложнее.

Но это проблемы «армейцев» - и у них полтора часа, чтобы их решить в гостевом матче. А у «Спартака» свои слабые места, которые требуют рассмотрения. Поскольку есть ряд факторов и параметров, объединяющих соперников в рамках РПЛ , то всегда можно провести параллели и получить итоговый счет.

У кого инициатива?

В паре все поменялось, «армейцы» перестали собирать серии успешных матчей. Каррера выиграл три дерби у ЦСКА из пяти. А Кононов в центральных играх - против «Зенита» и «Краснодара», довольствовался домашними ничьими. Если до прихода Массимо у «Спартака» была серия из трех поражений подряд против ЦСКА , то в новом составе Ганчаренко довольствовался ничьей. Значит, ему нужна победа. Хотя для вердикта полезно взглянуть на результаты глазами «красно-белых» – могут применить опыт прошлого. У новых «армейцев» есть только ничья, а у «Спартака» одно поражение в 5 матчах и дома 2 успеха подряд.

Результат: победа «Спартака».

Как поживает реализация?

ЦСКА забил 29 раз, «Спартак» - 28, поэтому одним показателем не обойдемся в поисках лучшего или боевой ничьей. Со времен первого дерби ЦСКА не растерял меткость – сохранили конвертацию 30.5 % ударов в голы, и это феноменально высокий показатель и комплимент Чалову и его коллегам. У «Спартака» осенью реализация была ужасной – 14 %, а сейчас дела пошли вверх – 27.2 % из точных ударов становятся голами. Очень солидный прогресс, поэтому смотрим также на xG – суммарное качество моментов. И оно отвечает голевым показателям, причем важно отметить, что у «Спартака» объем ударов, как у ЦСКА – 15 против 15.1.

Результат: ничья.

Боятся игр с конкурентами?

У «Спартака» две мировые с «Зенитом», ничья и вымученная победа над «Краснодаром», ничья и победа над «Локомотивом», а также мировая с ЦСКА . Получается, из 8 центральных матчей коллектив Карреры-Рианчо-Кононова уже провел 7. Как видите, никому чемпион 2017 года не проигрывал, невзирая на кризисный период и перемены на бровке. Ни в Санкт-Петербурге, ни в Краснодаре не уступали, а двух из четырех соперников по разу обыграли. А что же ЦСКА ? Победа над «Зенитом» - единственный успех, «Краснодару» и «Локомотиву» проиграли. И со всеми ждет второй матч. «Красно-белые» конкурентов встречают жестче и успешнее.

Результат: победа «Спартака».

Чья стена в защите прочнее?

В РПЛ только одна команда реже допускает атаки соперников с завершающими ударами, чем ЦСКА – «Ростов» Карпина. Бывший тренер «Спартака» поставил работу в защите на юге, а вот у «красно-белых» в столице все печально. Без Жиго – получил травму в матче с «Зенитом» в прошлом году, и лишь сегодня может вернуться в основу, вратари «Спартака» переживали в среднем по 12.3 удара за матч. Чуть-чуть хуже, чем показатели «Локомотива» и «Зенита», и в целом это 9-е место (против 2-й позиции у ЦСКА ). По пропущенным голам «армейцы» лучшие, «Спартак» - 7-й. По xGA – вероятности пропустить гол, те же места.

Результат: победа ЦСКА .

Кто успешнее в новом году?

«Спартак» и ЦСКА были лишены удовольствия сыграть в плей-офф Лиги Европы. Также «армейцы» вылетели из Кубка России заранее, но на сравнении один дополнительный матч «красно-белых» не скажется. Зато его результат учитываем – поражение от «Урала» и вылет из турнира, о победе в котором мечтал Федун. В РПЛ обе команды в 2019 году сыграли по 4 матча. У «Спартака» были встречи с «Краснодаром», «Зенитом» и «Динамо» - 2 ничьи и победа. Также есть успех с «Ахматом» в гостях. У ЦСКА календарь пока был легче – выезд в Тулу, домашние матчи с «Рубином» и «Уфой», а также выездной поединок против «Урала». Но, кроме 2 побед, есть также ничья и поражение. Календарь проще, результаты – хуже.

Результат: победа «Спартака».

В дуэли тренеров есть фаворит?

Олег Георгиевич в этом сезоне сделал то, о чем мечтает Ганчаренко – переиграл «Спартак». У Виктора Михайловича в 7 матчах против «красно-белых» у руля разных российских клубов всего 3 победы, а у Кононова, что забавно – на одну больше над «Спартаком», и 5 побед в 10 матчах против ЦСКА . А теперь экс-наставник «Краснодара» возглавляет «красно-белых», водит команду на ужины, придумали систему баллов за тренировки и вместе со штабом следят, чтобы атмосфера в раздевалке была хорошей. Убрал всех, кого просило руководство – Самедов напомнил поговорку «хороший человек не профессия», но в РПЛ в 7 матчах у него 5 побед и 2 ничьи. У ЦСКА на том же отрезке 1 поражение – от «Арсенала», 2 ничьи и 4 победы. Но Ганчаренко ошибался, а новый тренер «Спартака» – нет. Сегодня все можно изменить, а пока…

Результат: победа «Спартака».

Чьи лидеры выступают ярче?

Олег Иванович Романцев напомнил, что по качеству селекции ЦСКА в российском футболе равных нет, и легендарный тренер «Спартака» прав. С другой стороны, разве у «красно-белых» некому выходить на первый план? Глушаков забил «Ахмату» и «Зениту», Айртона берегли на дерби – хотя вышел в Грозном и смотрелся лучше, чем Комбаров до этого. В предыдущих матчах тоже сыграл как новый Кришито в РПЛ – лучший левый бек. У «Спартака» голы создавали форварды Зе Луиш и Луис Адриано, и хотя у ЦСКА проснулся Влашич, забивает Чалов, есть Фернандес и всегда может сказать веское слово в воротах Акинфеев, возвращение Жиго и Зобнина ставит знак равенства по готовности лидеров. Кандидатов в герои много.

Результат: ничья.

Более опытные лучше дерутся?

Многие указывают на фактор возраста, ведь ЦСКА оступается в концовках матчей, словно им не хватает не сил, а опыта. ЦСКА вправду моложе, у них в центре защиты может сыграть 19-летний Дивеев, в опорной зоне – 21-летний Ахметов, в атаке ставка на молодых Влашича, Сигурдсона или Чалова. У «Спартака» есть Рассказов, но в целом взрослее. Но жестче ли? По отборам ЦСКА – первая команда лиги, а «Спартак» - 8-я. По фолам в обороне «армейцы» на третьей строчке, а «красно-белые» снова на восьмой. По победам на втором этаже равенство, по карточкам «Спартак» намного оторвался, но это значит, что ЦСКА лучше ведет борьбу, а его соперник чаще грубит. Невзирая на молодость, «армейцы» явно боевитые.

Результат: победа ЦСКА .

Итоговый счет. «Спартак» - ЦСКА - 4:2

Представители «красно-белых» часто ставят на победу «Спартака», и детальное рассмотрение плюсов и минусов в целом объясняет их позицию. Но в московском дерби присутствует категоричность, в последних 24 матчах всего 4 ничьи. Причем лишь последняя мировая со счетом 1:1, остальные были результативнее, а размен голами в Кубке со счетом 3:3 привел к победе ЦСКА по пенальти. Команды могут устроить шоу? Будем надеяться, ведь вывеска грандиозная.

То, что ЦСКА только учится играть с прямыми конкурентами – плюс для «Спартака». Нетрудно представить и победу команды капитана Глушакова, и ничью в дерби. Но после матча «армейцев» с «Зенитом» - успеха 2:0, молодая команда могла найти правильный ритм для поединков с соседями по таблице. Кононов не знает, как ЦСКА будет смотреться, поскольку в прошлый раз Каррера получил ничью в матче с командой, которая единственный статусный матч на тот момент выиграла – у «Локомотива» в Суперкубке России.

Ребячество за «армейцами» числится – увидели против «Уфы», но и «Спартак» Кононова считать безупречным было бы странно, учитывая ход победных матчей и ничьи против конкурентов. Сегодня двум сторонам нужны именно победы, и хотя у «Спартака» есть соблазн довольствоваться ничьей – пока ЦСКА и другие соседи по таблице будут рубиться между собой, у «красно-белых» больше не найдете матчей с другими фаворитами, это опасная игра. С «Зенитом» и «Краснодаром» повезло – соперники согласились на мировые.