«Манчестер Юнайтед» - «Барселона». Без шансов для англичан?

сегодня, 13:00

Месси – фаворит битвы против МЮ , но «Соккер.ру» напоминает, почему англичане проведут два матча на пределе футбольных возможностей.

Английский клуб может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Но если им станет именно «Манчестер Юнайтед», то их путь в финал через головы «Барселоны» и победителя пары с «Ливерпулем» понятный. Скорее в стиле «Челси» Ди Маттео – важно посадить Сульшера за руль «автобуса», выкладываться и полагаться на удачу.

Причем в задаче выбить каталонский клуб не теория, а практика прошлых лет. «Барселоне» лишь судья с Неймаром помогли пройти ПСЖ . Вылетали от «Атлетико» - команды защитной. Позволили «Роме» устроить камбэк, причем в том матче как раз не хватило забитых мячей, хотя прекрасно знали – склонны к необъяснимо слабым матчам у своих ворот. А героический тер Штеген то спасает, то привозит (первое – чаще, но и второе бывает).

Каталонцы не всегда боятся тех, кто глухо обороняется. Но это и не ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» прорвался в полночь в Париже, но остается аутсайдером. Сульшер начал проигрывать. После французского камбэка случилось три гостевых поражения и непростая победа над «Уотфордом» дома со счетом 2:1. А «Барселона» наигралась в мячик в Примере – ничья 4:4 отрезвила. И «Атлетико» обыграли, как следует обыгрывать «Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Готовность кадров и схемы тренеров

«Манчестер Юнайтед» затормозил. А «Барселона» не в полном, но в порядке. Значит ли это, что Сульшер обязательно проиграет Вальверде как тренер? Нет, ведь Лига чемпионов – турнир со своим сюжетом и правилами. И если англичане мечтают зацепиться за победу над каталонцами по сумме двух матчей, то должны вспомнить – прошли «Барселону» в полуфинале в 2008 году, когда сыграли 0:0 в гостях и выиграли 1:0 дома.

Значит, сегодня многое зависит от качества защиты МЮ как системы. «Вулверхэмптон» забил 4 мяча в ворота манкунианцев за два свежих матчах. Неужели кто-то сомневается, что у Месси получится хуже? Найдутся и такие, причем у них есть аргументы, хотя о них – чуть ниже. А сейчас напомним, что Сульшеру нужны на поле бойцы. То есть в центре ждем Матича и Эрреру – хотя у испанца и были проблемы со здоровьем, и оба вчера пропускали тренировку, солидная вывеска поставит на ноги всех.

Третьим в центре будет Погба. В атаке тоже более-менее все понятно – ждем Лукаку и Рэшфорда. Скорее всего, их поддержит Лингард, хотя Санчес тоже вернулся в обойму и мечтает огорчить бывший клуб. Шоу и Янг на флангах, Смоллинг и Линделеф в центре обороны – уже предвкушают встречу с Суаресом и Месси. Одним словом, никаких сюрпризов в решающий момент со стороны гостей.

У «Барселоны» тоже, скорее всего, будет привычный состав. Выбор между Артуром и Видалем разве что, и между Ленгле и Умтити. Коутиньо или Дембеле? У француза была травма, так что скорее на поле выйдет экс-игрок «Ливерпуля». Но Усман тоже лишь «под вопросом». Есть также экзотичный вариант игры по схеме «4-4-2», тогда Коутиньо и Дембеле останутся на скамейке, а Ракитич, Артур и Видаль поддержат Бускетса. Такая схема может стать ошибкой Вальверде – не стоит забывать о флангах МЮ и английском стиле как таковом.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед» (4-3-2-1): Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Эррера (Далот), Матич (МакТоминэй), Погба – Лингард, Рэшфорд - Лукаку.

«Барселона» (4-3-3): тер Штеген – Серхи Роберто (Семеду), Пике, Ленгле, Альба – Ракитич, Бускетс, Видаль (Артур) – Месси, Суарес, Коутиньо.

Факты и цифры перед битвой на «Олд Траффорд»

- в главном еврокубке МЮ и «Барселона» сыграли 8 раз. У испанцев 3 победы, также 4 мировых и всего 1 поражение. Разница мячей – 17:10, то есть по 3.38 мяча за матч. В этой паре голы обычно долго ждать не нужно, очень результативный дуэт;

- самые юные фанаты, наверное, в прямом эфире не смотрели, но в 2009-м и 2011 годах «Барселона» переиграла англичан в финалах Лиги чемпионов. В первом случае МЮ не помог даже Роналду (2:0), а во втором разница была тоже в два мяча, но счет 3:1. Сульшеру хочется отомстить за сэра Алекса и его поражения;

- из четырех гостевых матчей в этом сезоне Лиги чемпионов «Барселона» выиграла лишь два. Обыграли «шпор» в Лондоне, хотя это не было трудно, и в один мяч переиграли ПСВ . С «Интером» и «Лионом» были ничьи – 1:1 и 0:0, так что статуса грозы чужих стадионов у команды Вальверде нет;

- у дедушки Лионеля в 9 последних матчах за клуб 13 голов и 4 ассиста. Месси в роскошной форме – уничтожает все футбольное живое на пути, причем играет именно в своем любимом стиле, соединяя работу на острие и в центре поля, откуда можно отдать голевую передачу;

- в Лиге чемпионов у МЮ только шесть авторов голов – Рэшфорд, Погба, Лукаку, Марсьяль, Мата и уехавший зимой Феллаини. У «Барселоны», у которой один Месси забил в ЛЧ аж 8 мячей (у англичан в сумме всего 9), еще 7 человек с голевыми подвигами. Причем как раз у форварда Суареса – экс-игрока «Ливерпуля», ни единого мяча в сезоне в ЛЧ ;

- «Барселона» старовата – средний возраст состава 29 лет. И хотя у «Манчестер Юнайтед» не все молодые как Рэшфорд, они в целом заметно моложе. А еще крепче физически, лучше играют на втором этаже. К тому же, везучие, особенно на чужом поле. В Париже и Турине англичане выигрывали, хотя на них не ставили. Каталонцам их победы в ЛЧ даются иначе – часто приходится трудиться;

- в этом сезоне «Барселона» в Лиге чемпионов еще не проигрывала. Разгром от «Ромы» в Италии – хороший урок, поэтому не удивляйтесь, если против «Манчестер Юнайтед» рисковать каталонцы не станут. Сначала неспешно оценят силу соперника и будут стараться подловить хозяев поля на серьезных ошибках, коих в последних матчах хватало (у МЮ 7 подряд матчей без «сухарей» - печальная серия);

- английские эксперты в один голос говорят, что МЮ не остановит Месси. Эллардайс вообще предлагает молиться. Но обратите внимание, что у Лионеля в 4 матчах против «красных дьяволов» всего 2 мяча. Сравните с 9 голами в 6 играх против «Арсенала» или с 6 мячами в 6 поединках против «Манчестер Сити». Из англичан только с «Челси» Месси возиться сложнее;

- Роналду забил в плей-офф Лиги чемпионов 63 мяча, а Месси – на треть меньше. У аргентинца нет проблем с голами командам из АПЛ , которые сами на них напрашиваются – «Арсеналу» или МС , но против «Челси» сразу 10 поединков и лишь 3 гола, причем 8 игр подряд не мог отличиться. Если оборона Де Хеа наколдует подобную серию с ударами, моментами, но без голов Месси – появится маленький шанс.

- последний раз «Барселона» проиграла матч с Месси на поле 27 поединков тому назад – в ноябре месяце со счетом 3:4 «Бетису». Без Лионеля серия короче – уступили «Севилье» 0:2 в гостях. МЮ похвастаться при сравнении серий без неудач нечем. Свежих поражений немало, но разве англичане боятся уступать? Пожалуй, с таким непростым соперником это тоже козырь.

Судя по статистике и фактам, у англичан два варианта навредить сопернику. Можно сойти с ума и устроить размен ударами, как делали «Бетис» и «Вильяррел». Так себе тактика на домашний матч, где пропущенные мячи потом аукнутся в гостях. Или же стоит притвориться красным автобусом, идеально отпахать в центре поля, воспользоваться контратаками и в целом ждать чуда, как ждали в Лондоне с «Тоттенхэмом» (11 точных ударов по воротам Де Хеа, но победа гостей 1:0), или в Париже против ПСЖ .

По уму англичанам надо отработать везучую путевку в четвертьфинал, где рассчитывали оказаться французы. Но готовы ли показать класс? Сульшер изменил игру МЮ против середняков и аутсайдеров – хотя и здесь его тактику раскусил конкретно «Вулверхэмптон», но против топ-соперников призрак Моуриньо бродит полем постоянно. Это значит, что «Барселоне» в идеальном для МЮ случае предложат футбол, который лично Месси недолюбливает. В иных матчах против «Интера», «Челси» или «Ромы» в гостях ему было некомфортно.