«Аякс» - «Ювентус»: живая классика или отсутствие интриги?

сегодня, 10:45

Весовые категории разные, но противостояние – историческое. «Соккер.ру» предвкушает сражение «Аякса» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

История отношений

Между «Аяксом» и «Ювентусом» за всю историю еврокубков происходило много всего интересного. Они между собой провели 12 матчей, из них только дважды победил «Аякс», а у «Ювентуса» шесть побед при четырех ничьих. В последний раз эти соперники встречались в 1/16 финала Лиги Европы в 2010 году. Тогда «Ювентус» победил на выезде со счетом 2:1, а в Турине была нулевая ничья.

До этого, в 2004-м, была встреча на групповой стадии Лиги чемпионов, когда оба матча со счетом 1:0 выиграл «Ювентус». Но горячее всего между ними было в 1990-х. В финале Лиги чемпионов 1996 года в упорном сражении туринцы вырвали победу у амстердамцев лишь в серии послематчевых пенальти, остановив последнюю итерацию выдающегося «Аякса». Через год туринцы остановили амстердамцев уже на стадии полуфинала Лиги чемпионов. Там драмы было меньше: «Ювентус» победил в обоих матчах: 2:1 и 4:1.

До серии встреч в 1990-х были битвы в далеких 1970-х, тоже горячие. В 1/4 финала Кубка чемпионов в 1978 году «Ювентус» прошел «Аякс» благодаря серии пенальти, поскольку оба матча закончились со счетом 1:1. А в 1974 году команды в 1/8 финала Кубка УЕФА обменялись домашними победами: 1:0 выиграл «Ювентус» и 2:1 – «Аякс». Наконец, в 1973 году эти соперники сошлись в финале Кубка чемпионов, который остался за амстердамцами – 1:0. Таким образом, этим командам не привыкать встречаться на очень важных стадиях еврокубков. Правда, между сериями их встреч проходит много времени, сменяются целые поколения. Но историчности и эпичности у этой битвы становится только больше.

Текущее положение дел

Понятно, что сейчас «Аякс» обладает совсем не теми возможностями на фоне топовых клубов Европы, что раньше. В первую очередь, конечно, финансовыми. Однако амстердамцы стараются брать тем, что у них по-прежнему сильно: школа, молодежь, воспитанники. Конечно, запрыгивать на высокие стадии самого главного еврокубка нечасто удается, но в нынешнем сезоне свой статус «Аякс» поддерживает, реабилитирует.

Амстердамцы, поймав кураж, очень своевременно воспользовались проблемами, которые накрыли «Реал» в нынешнем сезоне, что позволило в 1/8 финала выбить испанцев, выигрывавших три последних розыгрыша Лиги чемпионов: после домашнего поражения 1:2 «Аякс» выиграл на выезде крупно – 4:1. Путь «Ювентуса» был не менее героический – тоже пострадала мадридская команда. После выездного проигрыша со счетом 0:2 туринцы дома совершили прорыв благодаря хет-трику Криштиану Роналду и победили с необходимым счетом 3:0.

В проявлении воли обе команды схожи. В своих чемпионатах обе команды лидируют, но у этого лидерства совсем разная природа. «Ювентус» уже в одном шаге от чемпионства и имеет колоссальный отрыв. Он четыре тура назад проиграл «Дженоа», но потом одержал три победы кряду. Любопытно, что и «Аякс» четыре тура назад уступил АЗу, зато потом трижды победил, в том числе ПСВ , забив в каждом матче не менее трех голов. Это позволило сравняться с ПСВ и возглавить чемпионат Нидерландов по дополнительным показателям. То есть тут борьба за титул еще в самом разгаре. Но обе команды в хорошей форме. Хотя стоит делать скидку на уровень чемпионатов, разумеется.

Ориентировочный состав «Аякса»: Онана, Кристенсен, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Ф. де Йонг, Шене, Зийех, Тадич, Нерес.

Ориентировочный состав «Ювентуса»: Щесны, Канселу, Бонуччи, Ругани, Сандро, Пьянич, Бентанкур, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Роналду.

Говоря о составах, стоит отметить нехватку крайнего защитника «Аякса» Мазрауи, который отбывает дисквалификацию. В остальном у амстердамцев сочетание оптимальное. У «Ювентуса» же обращает на себя внимание отсутствие Кьеллини, который все-таки не успел восстановиться после травмы. Зато полностью здоров Роналду, чей фактор, как мы уже вместе с «Атлетико» знаем, может сыграть решающую роль в судьбе противостояния. Также стоит отметить потери Куадрадо, Джана. Но это не столь критично, как нехватка Кьеллини, конечно.

Слова перед матчем

Эрик тен Хаг (главный тренер «Аякса»):

«Юве» - опытная команда, которая может применять различные стратегии на поле. Это будет еще одно большое препятствие, которое нам предстоит преодолеть после «Баварии» и «Реала». Мы будем играть как обычно. Нужно будет хорошо начать матч.

Массимилиано Аллегри (главный тренер «Ювентуса»):

Мы должны больше атаковать и сыграть храбрее, чем против «Атлетико». И думать нельзя о том, что мы уедем из Амстердама без гола. Не всегда получается перевернуть противостояние так, как в случае с «Атлетико». Если ничего не случится, Роналду сыграет. Жаль, что не сможем рассчитывать на Кьеллини и Эмре Джана, но остальные в порядке. Важно, что в составе Дуглас Коста, Дибала хорошо потренировался утром, Ругани сыграет в центре защиты.

Безусловно, туринцы выглядят фаворитами в этом противостоянии. По сути, это битва молодости против опыта. Противостояние «Аякса» с «Реалом» тоже проходило по этой линии. Но тогда молодость смогла удивить, воспользовавшись своей наглостью и азартом в битве с много умеющим и знающим противником, который угодил в кризис. «Ювентус» вовсе не в кризисе – команда на ходу. У нее есть то, чего не было у «Реала» - фактор Криштиану Роналду. А вот «Аякс» уже будет лишен фактора неожиданности, поскольку «Ювентус» и весь мир теперь уже поняли, чего стоит ждать от дерзких амстердамцев.

Конечно, «Аякс» способен выдать еще один-два куражных матча, однако «Ювентус» вряд ли повторит ошибки «Реала», как в обороне, так и в атаке, ведь даже кризисные мадридцы могли создавать и реализовывать больше моментов в защите «Аякса», которая не кажется надежной. У «Аякса» надежда на очередной «матч жизни» от Тадича и игру на одном дыхании, на эмоции – а по заказу такое повторить тяжелее, чем откатать по слаженной схеме, что предстоит сделать «Ювентусу».