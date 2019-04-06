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Важнейшее дерби. «Спартак» и ЦСКА мечтают о тройке

сегодня, 10:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник

Вы за Кононова, за Ганчаренко, или за ничью? «Соккер.ру» предлагает выбрать, ведь сегодня бой за шанс на прямую путевку в ЛЧ.

Матч важен для российского футбола. У победителя останется надежда на прямую путевку в ЛЧ, хотя оба клуба будут представлять лигу и страну в Европе. ЦСКА оторвался всего на один пункт – сегодня случится бой за преимущество на финише.

Но ничья ЦСКА не устраивает, как и «Спартак» - мировая будет подарком для тех, кто сейчас в тройке. Ганчаренко и Кононов понимают важность момента. Тем более, в этом дерби нет «клиентов» - ни одна из сторон постоянно вторую не обыгрывает.

Непредсказуемость как основа основ. Значит, важна каждая мелочь, каждая кадровая потеря и каждый тактический ход. Кто же представит большие клубы в дерби?  

Составы и тактика

Сегодня точно не сыграют Ребров, Ещенко и Боккетти (у Сальваторе - дисквалификация). Фернандо снова в основной группе, а вот Кутепов восстанавливается после травмы. У ЦСКА в лазарете только Дзагоев и Кучаев, дисквалифицированных нет – Ахметов лишнюю карточку не схватил, Ганчаренко сможет выпустить тех, кого пожелает. У тренера в обойме сразу три схемы – «3-4-2-1», «4-3-2-1» или «3-5-2».

Вероятно, ЦСКА сыграет в три центральных. Бекао, Магнуссон и Набабкин (Дивеев) способны закрыть позиции. Опасно оголять фланги? Не сказать, что у номинальных – Ломовицкий, Мельгарехо и Ташаев, или вынужденных – Ханни или Зобнин, вингеров «Спартака» всегда получается работать на флангах в атаке хотя бы лучше защитника Комбарова.

Следовательно, Щенников (Обляков) и Фернандес вполне могут закрыть фланги. И поскольку Зобнин только-только после травмы, а любимый капитан «Спартака» у чужих ворот в последних матчах везучий, а в опорной зоне не лучше Гулиева или Фернандо, то тройка из Ахметова, Облякова (Бистровича или Бийола) и Влашича вполне может озадачить соперников из «Спартака».

Тогда под нападающим Чаловым сыграет Сигурдссон, а Влашич будет прятаться в зоне между Зобниным (другим правым центральным) и Жиго. Таким образом ЦСКА получит контратакующую модель, понятную для себя и опасную для соперника. Но это лишь один из вариантов. Игра по схеме «4-3-2-1» тоже не исключена, ведь Ганчаренко наплодил универсалов – Обляков, Ахметов, Набабкин могут сыграть на разных позициях.

У «Спартака» же скорее будет вариация на тему классики – «4-4-2». Отсутствие двух центральных защитников взывает к возвращению на поле героя старта сезона Жиго. А рядом будет герой старта года – Джикия. Айртон, как обычно, слева, Рассказов – справа, Глушаков – по центру. Адриано и Зе Луиш в атаке, и всего три позиции под вопросом. Во-первых, фланги – выбор из четырех кандидатов? И, наконец, кто рядом с Глушаковым?

Если Зобнин невероятно быстро залечит травму и придет в себя – чего хавбеку сборной желаем, то у Кононова будет два варианта. Или поставить Романа на левый край, чтобы они вместе с Айртоном заставили Фернандеса помучиться в обороне. Или же поставить Зобнина к Глушакову, оставив Гулиева на скамейке. Как обычно, есть нюансы, которые известны только главным тренерам в день матчей, но общий расклад понятен.

Ориентировочные составы

«Спартак» (4-4-2): Селихов – Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон – Ломовицкий (Мельгарехо, Ташаев), Зобнин (Гулиев), Глушаков, Ханни (Зобнин) – Зе Луиш, Адриано.

ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Бекао, Магнуссон, Набабкин (Дивеев) – Фернандес, Ахметов, Обляков (Бистрович, Бийол), Щенников (Обляков) – Сигурдссон, Влашич - Чалов.

Ключевые противостояния

Джикия и Жиго – Чалов. У «Спартака», быть может, лучшие центральные защитники лиги? Ингасон уехал, Бекао порой не хватает опыта, и хотя Жиго только-только вернулся, на старте сезона был машиной, которая ошибалась реже, чем сейчас Иванович или Ракицкий. Шунича можно добавить в касту лучших центрбеков, но сегодня Чалова ждут звезды центра обороны по меркам РПЛ. Самуэль или Георгий не будущие напарники ван Дейка, но Федора должны держать крепко.

Айртон – Фернандес. Еще одна дуэль любимчиков публики. К представленному чуть выше трио хорошее отношение в целом, и у двух бразильцев отличная репутация. Все видят, как Айртон плох в защите. Но напоминает самого Марио в начале московской части карьеры – умеет обводить, бежать, навешивать, атаковать. Фернандес давно вырос. Но если будет «2 на 1» – ЦСКА сыграет в три центральных бека, то еще посмотрим, чья возьмет.

Адриано и Зе – тройка Акинфеева. Молодые скакуны в защитной упряжке Игоря Владимировича то пашут на зависть всем – у ЦСКА могло быть 10 пропущенных мячей после 20 туров, то ошибаются – как с «Уфой», «Краснодаром» или «Локомотивом» на последних минутах. Поэтому интересно, как два хитрющих и разноплановых форварда Луис и Зе справятся с обороной ЦСКА? От ответа зависит судьба дерби, хотя у «Спартака» забить могут не только форварды…

Глушаков – соперники и трибуны. Фанаты «красно-белых» дошутились, что иногда при обсуждении итогов матчей, если счет позволяет, «отнимают» голы капитана. Но Денис ведь герой эпизодов, всегда таким был. Невероятно везучий футболист, ведь есть удар и чутье. Зато нет реализации, последнего паса, как у плеймейкера, или мастерства в позиционной обороне в роли опорника. Но если Ахметов и компания не сдержат Глушакова, то о какой ЛЧ для ЦСКА речь? 

Кононов – Ганчаренко. Олега Георгиевича били в ЛЕ и Кубке России, но не смогли пока обыграть в чемпионате. А у Виктора Михайловича серьезные проблемы именно в центральных матчах. Обыграл «Зенит» дома, но «Локомотиву» уступил в большинстве. С «Краснодаром» позволил сопернику получить волевую победу, со «Спартаком» Карреры пришлось отыгрываться. Даже с «Уфой» концовка не задалась. Снова тренера обвинили в плохих заменах. А Кононова наоборот хвалили за удачные перестановки в Грозном. На интересной для себя точке пересекаются судьбы белорусов, а за перекрестком – трасса в ЛЧ.

Факты и цифры накануне дерби

- в первом круге увидели ничью 1:1. Впервые за 11 дерби не было победителя. А в десяти играх с радикальным исходом ЦСКА и «Спартак» взяли по пять побед. Гештальт не закрыли, но пора бы снова кому-то выйти вперед;

- у соседей по Москве есть привычка иногда играть на 1:0 (0:1). Так что если обязательно ждете результативную перестрелку – не учитывайте предыдущие матчи команд с другими соперниками, ведь цена ошибки в дерби высока и смена сценария возможна;

- после пяти последних домашних дерби «Спартак» получил три победы – в том числе 3:0 и 3:1, но дважды проиграл. Впрочем, разгром 0:4 в 2015-м был бы важным, не измени ЦСКА с тех времен стартовый состав;

- дерби на стадионе «Спартака» довольно результативные. В 11 из 12 матчей в рамках РПЛ видели «тотал больше 2.5». Последний раз было меньше голов, когда домашним полем для «красно-белых» стали «Лужники» в далеком 2007 году;

- ЦСКА не боится гостевых матчей против «Спартака». Из 12 упомянутых чуть выше выиграли 7 штук, хотя эта традиция сломалась спустя два поражения на «Открытие Арене». «Красно-белые» научились давать отпор соседу;

- у «армейцев» не очень результативные выездные матчи. В семи турах подряд было меньше трех голов. Более того, из этих семи матчей в трех Ганчаренко не получил победы – 2 ничьи и 1 поражение;

- с другой стороны, осечка с «Арсеналом» - единственная выездная за весь чемпионат. В рамках РПЛ уникальное событие для 15 последних матчей на чужом поле. ЦСКА не только «Спартака» обычно в гостях не боится;

- одновременно хозяева матча не проигрывали дома в 7 поединках чемпионата подряд – с матча против «Ахмата» в сентябре. И Кононов в РПЛ в семи матчах на любом поле получил две ничьи (домашние с «Краснодаром» и «Зенитом») и пять побед (в том числе в дерби с «Локомотивом» и «Динамо»).

Прогноз «Соккер.ру»: будут голы, ошибки в защите, атакующие порывы. Будет попытка «Спартака» использовать опыт, а ЦСКА – свежесть и злость, накопленную на последних минутах в прошлом туре. Лишь бы не было ничьей, хотя как раз она подмигивает многим прогнозистам. Предположим минимальную победу «Спартака».

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Leningrad 84
Leningrad 84
   94 / 925
сегодня в 11:07
Багров: "Лишь бы не было ничьей".
Вот ничья (результативная) как раз и наиболее вероятна!
2:2
Pendushkin
Pendushkin
сегодня в 10:39
А нельзя как нибудь так, что бы проиграли и те и другие?
viv
viv ответил Hypnoz
   206 / 925
сегодня в 10:35
Федунцы-. это бей беги и четвертое место в ЛЕ....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   139 / 925
сегодня в 10:28
Кто меньше допустит ошибок тот и победит.
Союзник противников
Союзник противников ответил Hypnoz
   60 / 925
сегодня в 10:16
Гинеровцы - это автобус и четвёртое место в группе !
...и две победы над "Реалом".Конечно,с матчем "Ливерпуль"-"Спартак" их сравнить нельзя,но всё-же...
Союзник противников
Союзник противников
   60 / 925
сегодня в 10:15
Обе команды уже профукали свои мечты,поэтому будет битва за итоговое четвёртое-пятое место.И если у ЦСКА это будет небольшим разочарованием,но память быстро подскажет,как и с чего они начинали,то "мечта о тройке "Спартака" выглядит комичной или лживой.По аналогичной причине.Ведь,кроме стартовых позиций этого чемпионата,"Спартак" признаёт только первое место,не правда-ли???
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   67 / 925
сегодня в 10:13
Вся надежда на Дениса, от того, как он ненавидит спартак. И от дриблинга зеЛуиша.
Hypnoz
Hypnoz
   329 / 925
сегодня в 10:07
Гинеровцы - это автобус и четвёртое место в группе !
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