Важнейшее дерби. «Спартак» и ЦСКА мечтают о тройке

сегодня, 10:00

Вы за Кононова, за Ганчаренко, или за ничью? «Соккер.ру» предлагает выбрать, ведь сегодня бой за шанс на прямую путевку в ЛЧ .

Матч важен для российского футбола. У победителя останется надежда на прямую путевку в ЛЧ , хотя оба клуба будут представлять лигу и страну в Европе. ЦСКА оторвался всего на один пункт – сегодня случится бой за преимущество на финише.

Но ничья ЦСКА не устраивает, как и «Спартак» - мировая будет подарком для тех, кто сейчас в тройке. Ганчаренко и Кононов понимают важность момента. Тем более, в этом дерби нет «клиентов» - ни одна из сторон постоянно вторую не обыгрывает.

Непредсказуемость как основа основ. Значит, важна каждая мелочь, каждая кадровая потеря и каждый тактический ход. Кто же представит большие клубы в дерби?

Составы и тактика

Сегодня точно не сыграют Ребров, Ещенко и Боккетти (у Сальваторе - дисквалификация). Фернандо снова в основной группе, а вот Кутепов восстанавливается после травмы. У ЦСКА в лазарете только Дзагоев и Кучаев, дисквалифицированных нет – Ахметов лишнюю карточку не схватил, Ганчаренко сможет выпустить тех, кого пожелает. У тренера в обойме сразу три схемы – «3-4-2-1», «4-3-2-1» или «3-5-2».

Вероятно, ЦСКА сыграет в три центральных. Бекао, Магнуссон и Набабкин (Дивеев) способны закрыть позиции. Опасно оголять фланги? Не сказать, что у номинальных – Ломовицкий, Мельгарехо и Ташаев, или вынужденных – Ханни или Зобнин, вингеров «Спартака» всегда получается работать на флангах в атаке хотя бы лучше защитника Комбарова.

Следовательно, Щенников (Обляков) и Фернандес вполне могут закрыть фланги. И поскольку Зобнин только-только после травмы, а любимый капитан «Спартака» у чужих ворот в последних матчах везучий, а в опорной зоне не лучше Гулиева или Фернандо, то тройка из Ахметова, Облякова (Бистровича или Бийола) и Влашича вполне может озадачить соперников из «Спартака».

Тогда под нападающим Чаловым сыграет Сигурдссон, а Влашич будет прятаться в зоне между Зобниным (другим правым центральным) и Жиго. Таким образом ЦСКА получит контратакующую модель, понятную для себя и опасную для соперника. Но это лишь один из вариантов. Игра по схеме «4-3-2-1» тоже не исключена, ведь Ганчаренко наплодил универсалов – Обляков, Ахметов, Набабкин могут сыграть на разных позициях.

У «Спартака» же скорее будет вариация на тему классики – «4-4-2». Отсутствие двух центральных защитников взывает к возвращению на поле героя старта сезона Жиго. А рядом будет герой старта года – Джикия. Айртон, как обычно, слева, Рассказов – справа, Глушаков – по центру. Адриано и Зе Луиш в атаке, и всего три позиции под вопросом. Во-первых, фланги – выбор из четырех кандидатов? И, наконец, кто рядом с Глушаковым?

Если Зобнин невероятно быстро залечит травму и придет в себя – чего хавбеку сборной желаем, то у Кононова будет два варианта. Или поставить Романа на левый край, чтобы они вместе с Айртоном заставили Фернандеса помучиться в обороне. Или же поставить Зобнина к Глушакову, оставив Гулиева на скамейке. Как обычно, есть нюансы, которые известны только главным тренерам в день матчей, но общий расклад понятен.

Ориентировочные составы

«Спартак» (4-4-2): Селихов – Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон – Ломовицкий (Мельгарехо, Ташаев), Зобнин (Гулиев), Глушаков, Ханни (Зобнин) – Зе Луиш, Адриано.

ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Бекао, Магнуссон, Набабкин (Дивеев) – Фернандес, Ахметов, Обляков (Бистрович, Бийол), Щенников (Обляков) – Сигурдссон, Влашич - Чалов.

Ключевые противостояния

Джикия и Жиго – Чалов. У «Спартака», быть может, лучшие центральные защитники лиги? Ингасон уехал, Бекао порой не хватает опыта, и хотя Жиго только-только вернулся, на старте сезона был машиной, которая ошибалась реже, чем сейчас Иванович или Ракицкий. Шунича можно добавить в касту лучших центрбеков, но сегодня Чалова ждут звезды центра обороны по меркам РПЛ . Самуэль или Георгий не будущие напарники ван Дейка, но Федора должны держать крепко.

Айртон – Фернандес. Еще одна дуэль любимчиков публики. К представленному чуть выше трио хорошее отношение в целом, и у двух бразильцев отличная репутация. Все видят, как Айртон плох в защите. Но напоминает самого Марио в начале московской части карьеры – умеет обводить, бежать, навешивать, атаковать. Фернандес давно вырос. Но если будет «2 на 1» – ЦСКА сыграет в три центральных бека, то еще посмотрим, чья возьмет.

Адриано и Зе – тройка Акинфеева. Молодые скакуны в защитной упряжке Игоря Владимировича то пашут на зависть всем – у ЦСКА могло быть 10 пропущенных мячей после 20 туров, то ошибаются – как с «Уфой», «Краснодаром» или «Локомотивом» на последних минутах. Поэтому интересно, как два хитрющих и разноплановых форварда Луис и Зе справятся с обороной ЦСКА ? От ответа зависит судьба дерби, хотя у «Спартака» забить могут не только форварды…

Глушаков – соперники и трибуны. Фанаты «красно-белых» дошутились, что иногда при обсуждении итогов матчей, если счет позволяет, «отнимают» голы капитана. Но Денис ведь герой эпизодов, всегда таким был. Невероятно везучий футболист, ведь есть удар и чутье. Зато нет реализации, последнего паса, как у плеймейкера, или мастерства в позиционной обороне в роли опорника. Но если Ахметов и компания не сдержат Глушакова, то о какой ЛЧ для ЦСКА речь?

Кононов – Ганчаренко. Олега Георгиевича били в ЛЕ и Кубке России, но не смогли пока обыграть в чемпионате. А у Виктора Михайловича серьезные проблемы именно в центральных матчах. Обыграл «Зенит» дома, но «Локомотиву» уступил в большинстве. С «Краснодаром» позволил сопернику получить волевую победу, со «Спартаком» Карреры пришлось отыгрываться. Даже с «Уфой» концовка не задалась. Снова тренера обвинили в плохих заменах. А Кононова наоборот хвалили за удачные перестановки в Грозном. На интересной для себя точке пересекаются судьбы белорусов, а за перекрестком – трасса в ЛЧ .

Факты и цифры накануне дерби

- в первом круге увидели ничью 1:1. Впервые за 11 дерби не было победителя. А в десяти играх с радикальным исходом ЦСКА и «Спартак» взяли по пять побед. Гештальт не закрыли, но пора бы снова кому-то выйти вперед;

- у соседей по Москве есть привычка иногда играть на 1:0 (0:1). Так что если обязательно ждете результативную перестрелку – не учитывайте предыдущие матчи команд с другими соперниками, ведь цена ошибки в дерби высока и смена сценария возможна;

- после пяти последних домашних дерби «Спартак» получил три победы – в том числе 3:0 и 3:1, но дважды проиграл. Впрочем, разгром 0:4 в 2015-м был бы важным, не измени ЦСКА с тех времен стартовый состав;

- дерби на стадионе «Спартака» довольно результативные. В 11 из 12 матчей в рамках РПЛ видели «тотал больше 2.5». Последний раз было меньше голов, когда домашним полем для «красно-белых» стали «Лужники» в далеком 2007 году;

- ЦСКА не боится гостевых матчей против «Спартака». Из 12 упомянутых чуть выше выиграли 7 штук, хотя эта традиция сломалась спустя два поражения на «Открытие Арене». «Красно-белые» научились давать отпор соседу;

- у «армейцев» не очень результативные выездные матчи. В семи турах подряд было меньше трех голов. Более того, из этих семи матчей в трех Ганчаренко не получил победы – 2 ничьи и 1 поражение;

- с другой стороны, осечка с «Арсеналом» - единственная выездная за весь чемпионат. В рамках РПЛ уникальное событие для 15 последних матчей на чужом поле. ЦСКА не только «Спартака» обычно в гостях не боится;

- одновременно хозяева матча не проигрывали дома в 7 поединках чемпионата подряд – с матча против «Ахмата» в сентябре. И Кононов в РПЛ в семи матчах на любом поле получил две ничьи (домашние с «Краснодаром» и «Зенитом») и пять побед (в том числе в дерби с «Локомотивом» и «Динамо»).