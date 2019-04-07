«Локомотив» - «Зенит». Сёмину важно обыграть Семака

сегодня, 10:00

У действующего чемпиона России по футболу будет возможность отобрать очки у лидера РПЛ – «Соккер.ру» не списывает «Локомотив».

Прошлый матч – победа «Зенита» со счетом 5:3 в Санкт-Петербурге, получился удивительным для этой пары. Ведь в 10 поединках до этого у команды Семака было всего три победы и столько же поражений, равенство. Даже если посмотреть на все сезоны в чемпионатах России, то сейчас перевес гостей всего в два матча – 13:15 по победам.

«Локомотив» был и остается непростым соперником для команды из Санкт-Петербурга, и не только из-за отсылки Уткина к судейству в матчах нынешних соперников. В 5 последних играх равенство – ничья 0:0, две победы москвичей (общий счет 4:0) и два успеха петербуржцев (7:3). Разница мячей - 7:7. Именно сегодня у Сёмина или Семака отличный шанс показать, что в парочке кто-то готов реально выйти вперед.

Фанаты «Зенита» со стажем не спорят, что их команда, невзирая на лидерство, не показывает пресловутый «чемпионский футбол». А «Локомотив» побеждал за счет странных пенальти «Краснодар» и «Динамо» - вот вам и повод против Семака продемонстрировать лучшие стороны, спрятав неумение собирать «сухари», которым козырнули в Кубке России против «Ростова». Сегодня не будет VAR , но соперники у Чорлуки и компании еще сложнее.

Составы и тактика

У «Зенита» задача – чемпионство. У «Локомотива» - второе место, чтобы снова точно сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов. Ничего невероятного в таком результате не будет, поскольку «железнодорожники» располагают опытом и составом, который обыгрывал ЦСКА и «Краснодар» - пускай во втором случае речь о скандальном пенальти.

«Локомотив» не имеет права играть против «Зенита», как «Оренбург» - не по статусу. У москвичей свои интересы и заступники – богатый спонсор. И крепкий состав, тогда как у «Зенита» кадровые проблемы, о которых говорил Семак. Поэтому оценивая игру лидера РПЛ как «ни шатко, ни валко» - ни хорошо, ни плохо, скорее средне, не забывайте, что Сергей Богданович не может использовать всех думающих футболистов.

Маркизио и Ерохин – два умных мастера передач. Кузяев - разноплановый, на пике формы может помочь и обороне, и атаке. Жалоба на отсутствие Кокорина тоже актуальна, ведь форма Азмуна не отменяет проблемы Дзюбы – перешел в вольную борьбу, но по голам за клуб ничем не отличается от Заболотного. «Антошка, Антошка, давай забей немножко» - песня универсальная, пускай имя Артем не рифмуется с «немножко».

С другой стороны, все оправдания Семака размазываются длиной скамейки как таковой. Эрнани, Мак, Нобоа, Маммана, Анюков, Набиуллин и Заболотный ждут своего шанса – их насильно «Зениту» никто не подписывал, сами выбрали. И основа по схеме «4-4-2» сформирована, представлена понятными исполнителями. Оздоев заслужил место в основе, Барриос лучше Краневиттера, хотя не всегда впечатляет – пока не понял суть игры в европейском чемпионате, где надо быть хитрее, чем в Аргентине.

Кадровых козырей у «Зенита» хватает. Хотя любой герой – Лунев, Ракицкий или Иванович, Дзюба или Оздоев, в таком сложном матче, как против «Локомотива» в гостях, может стать антигероем. Ведь у Сёмина есть модель игры, которую «Зенит» не любит. Невзирая на домашний статус матча, москвичи легко могут использовать опыт Хеведеса, Гильерме, Кверквелии, Чорлуки, Денисова, Крыховяка, Игнатьева или Смолова, чтобы сыграть на контратаках.

Братья Миранчуки помогут осуществить коварный план. Фернандеш или Фарфан – дополнительный козыри, но не исключен вариант с игрой с Крыховяком чуть выше – под Смоловым, и Денисовым и Бариновым в опорной зоне. Также важно не пустить «Зенит» к воротам через фланги. Но Дриусси и Жирков не самые выносливые – Игнатьев набрал форму, может справиться. Ригони и Смольников способны перебегать Идову, но чемпиона мира Хеведеса, если немец сыграет слева, не обязательно растерзают.

А вот братья Миранчуки в качестве поддержки Смолову (или Эдеру) против Ивановича и Ракицкого – гарантия веселого вечера для Лунева. Команды друг друга стоят, составы приличные, критических потерь нет (хотя у «Зенита» в целом недостающих пазлов больше), модели понятные – «4-2-3-1» против «4-4-2» со сменой ролей между Дзюбой и Азмуном, так что зрители должны получить настоящий бой.

Ориентировочные составы:

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Идову) – Денисов, Баринов (Крыховяк) – Ан. Миранчук, Крыховяк (Фернандеш, Фарфан), Ал. Миранчук – Смолов (Эдер).

«Зенит» (4-4-2): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков – Ригони, Барриос, Оздоев, Дриусси – Дзюба, Азмун.

Факты и цифры накануне матча

- перед прошлым матчем «Зенит» и «Локомотив» разделяли десять позиций, а после победы Семака отрыв составил 13 пунктов. За время между матчами Сёмин сократил отставание до шести очков;

- «Зенит» явно не шел по восходящей траектории с прошлой встречи с «Локомотивом». Разница по забитым сейчас лишь 5 мячей, по пропущенным «Локомотив» вышел вперед на 1 гол. Причем из 19 Гильерме целых 5 пропустил именно в Санкт-Петербурге;

- «Локомотив» серьезно прибавил по качеству футбола. Догнали «Зенит» по xG – получается, часть голов лидера случайные. С другой стороны, ругая Ракицкого, Ивановича и Жиркова за ошибки в защите, не забывайте, как обороняется линия Гильерме – подставляют вратаря стабильно, по xGА – шансам соперников, «Зенит» суммарно лучше;

- у «Зенита» не сыграют три из топ-5 по созданным моментам – Паредес уехал, у Ерохина травма, а Шатов в глубоком запасе. У «Локомотива» ситуация совершенно другая – братья Миранчуки, Игнатьев и Смолов на поле, а Фернандеш залечил травму и тоже может сыграть, если Сёмин ему доверится;

- по количеству командных комбинаций с завершающим ударом «Локомотив» опередил «Зенит», хотя перед прошлым свиданием проигрывал колоссально – создали 209 моментов против 204 у лидера дивизиона. Как ни крути игру команды Семака, лучшее, что у них сейчас есть – результаты матчей в РПЛ ;

- в Москве соперники взяли за привычку обмениваться победами. Если серия продолжится, то сейчас очередь «Зенита». Но учтите общую статистику последних матчей. «Железнодорожники» странно сыграли в первом круге, когда предложили сопернику самый удобный для них подход – размен ударами;

- 19 ничьих между «Зенитом» и «Локомотивом» - рекорд по мировым для РПЛ . Обогнали даже миролюбивое дерби «Спартака» и «Динамо». Значит ли это, что сегодня соперники согласятся на 20-ю ничью между собой? Хочется верить, что этот юбилей отложат, ведь ничья не имеет смысла – два богатый клуба с амбициями не должны отступать;

- Азмун забил в составе «Зенита» 4 мяча в РПЛ , ему не хватает всего одного удара, чтобы сравняться с лучшими снайперами сезона у лидера – у Дзюбы и Ерохина по 5 мячей. Артем подзабыл, когда в последний раз радовал фанатов из Санкт-Петербурга точным ударом за клуб, хотя тот же Смолов у «Локомотива» не сильно лучше – удачно сыграл лишь против аутсайдера «Анжи»;

- всего 13 мячей забили в 9 из 10 последних матчей между командами. Но в прошлый раз увидели сразу 8 голов, что немножко изменило отношение к паре как «низовой». Или кубковая усталость «Локомотива» и трусоватость «Зенита», которому трудно даются голы, вернут к традиционному раскладу? Все возможно, факты напоминают – в этой паре 1-2 мяча за вечер являются нормой;

- поскольку люди из «Локомотива» заходят в РПЛ , а бывший руководитель «Зенита» - новый глава РФС , то сегодня бой тех, у кого есть старые знакомые среди высшего чиновничьего сословья. Не исключаем, что «Локомотив» пойдет за реваншем. Между соперниками всего шесть пунктов, какой смысл не повоевать за чистое второе место?

И за попытку возродить чемпионскую интригу, раз «Зенит» потерял очки в трети матчей – в 7 из 21. Сегодня проверка для Семака – если хотят, чтобы в спину не плевали в случае чемпионства, то надо показать в матчах с прямыми конкурентами футбол куда лучше, чем в боях со «Спартаком» или «Вильярреалом». Азмун делает, что может, но пока он единственный чемпион по игре на всю команду.

Даже Боярский до матча настроен довольно скептически, хотя и рационально – все в курсе, как «Зенит» играет в гостях. Дома им стены помогают – 8 побед в 10 играх, а на чужих полях в РПЛ потеряли очки в 5 из 11 матчей, и четырежды проигрывали, причем дважды – в Москве, «Динамо» и ЦСКА .

Прогноз «Соккер.ру»: думаете, «Зенит» покажет результативную чемпионскую игру и докажет, что по праву на вершине? Не факт, что «Локомотив» позволит так сыграть. У команд Сёмина и Семака немало грешков, но за 5:3 москвичам надо ответить – ждем, что «Зенит» потеряет очки.