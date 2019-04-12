Кокорин и Мамаев. Что дальше?

вчера, 22:00

Чуть раньше или чуть позже Саша и Паша выйдут на свободу, и тогда им придется снова искать себя в футболе. «Соккер.ру» рассматривает возможные варианты развития карьер.

Александру Кокорину 28 лет, Павлу Мамаеву – 30. Это опытные футболисты, но еще не возрастные, чтобы ставить крест на их карьерах, несмотря на текущую ситуацию. Думаю, до конца календарного года футболисты получат свободу, их не будут наказывать вечно – и так уже показали, кто в доме хозяин, а кто – избалованные дети, которые резвятся, пока им позволено.

«Краснодар» уже объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым, а Сергей Галицкий объяснил свою позицию. Владелец «Краснодара» не желает, чтобы у 11 тысяч мальчишек, которые занимаются клубной в академии, был перед глазами такой пример. Поведенческая модель Павла не соответствует принципам клуба, поэтому – с глаз долой из сердца вон.

«Зенит» не спешит рвать отношения с Кокориным, а Сергей Семак вроде бы даже выступает за продление контракта с нападающим. Но как бы там ни поступили нынешние клубы Александра и Павла, это не решит ситуацию: расторжение контракта с «Краснодаром» не ставит крест на карьере Мамаева, а поддержка «Зенита» не означает, что Кокорин обязательно вернется на прежний уровень. Так какие же есть пути у Саши с Пашей?

1. Останутся на прежнем уровне и продолжат карьеры в России

Люди возвращаются в футбол после разрыва крестообразных связок и травм ахиллова сухожилия, бывали случаи, когда операции на коленях проводились неудачно, и требовалось повторное вмешательство хирургов, некоторые футболисты оставались без футбола по году и больше. Можно вспомнить бразильца Роналдо, который после почти двух лет простоя зажигал на чемпионате мира, не растерял свой талант. Хольгер Бадштубер и экс-полузащитник «Спартака» Ромуло по полтора года не выходили на поле. Люди не играют из-за дисквалификаций, как Роман Еременко, иногда возобновляют карьеры после того, как вроде бы ушли из спорта.

Кокорин и Мамаев еще молоды, они не имеют проблем со здоровьем, просто пока лишены возможности играть в футбол, но могут быстро набрать форму и обрести игровой тонус. При этом они уже сформированные футболисты, то есть не упускают важный виток развития из-за этого вынужденного простоя. В общем, Саша с Пашей, хорошенько отдохнув, могут снова стать теми же футболистами, какими были до своих приключений. «Зенит» не собирается отказываться от Кокорина, а для Мамаева свет клином на «Краснодаре» не сходится. Павел может подписать контракт со «Спартаком», «Локомотивом» или присоединиться к своему другу, раз уж «Зенит» всепрощающий.

2. Скатятся до уровня середняков/аутсайдеров РПЛ

Впрочем, совокупность факторов может привести Кокорина и Мамаева в команды, где всегда рады хулиганам, сбитым летчикам и тем, кого сбросили со счетов. Может случиться так, что топ-клубы все же не захотят сотрудничать с людьми, которые били чиновника стулом. Такое пожелание может спуститься сверху, но в условных «Урале» и «Ахмате» Кокорина и Мамаева трогать не станут. В стан середняков или аутсайдеров РПЛ Александра с Павлом может завести и собственный спад мастерства на фоне злоключений, и неофициальное преследование, которое продолжится после их выхода из-за решетки.

3. Будут доживать футбольный век в низших футбольных лигах

В каждом пункте упоминаем обоих футболистов, которых сейчас судят, но понятно, что судьбы Мамаева и Кокорина могут сложиться по-разному, они разные люди, с разной психологией. Если кто-то сломается ментально за время испытаний, то и футбольная карьера пойдет наперекосяк. Рефлексия доведет до Хабаровска или Ярославля, если не хуже. Сломленный человек, каким бы крутым футболистом он ни был, не сможет демонстрировать свои лучшие профессиональные качества по заказу.

4. Так хорошо исправятся и начнут ценить футбол, что пробьются в топ-чемпионаты

В противовес пессимистичному пункту №3 моделируем противоположный сценарий, в котором временное лишение свободы закаляет двух честолюбивых спортсменов (или хотя бы одного из них) настолько, что после выхода на свободу они начинают смотреть на мир вокруг, на футбол и на свой талант по-новому. Они желают максимально реализовать себя, превращаются в безупречных профессионалов и грызут землю под собой, что в итоге оборачивается голливудской историей. Два оступившихся парня с честью принимают наказание, обретают новый смысл жизни и после выхода на свободу, подключив к своим футбольным талантам морально-волевые качества, становятся сильнее, чем были, и уезжают играть в топ-чемпионаты.

5. Уедут из России, лишь бы где-нибудь «залечь на дно»

Суровость наказания наверняка напугает Павла с Александром, да и как знать, что их ждет после освобождения. Если влиятельные люди, которым они перешли дорогу, не успокоятся, то Кокорина с Мамаевым ждет жизнь «под колпаком». Вполне логичным решением в такой ситуации станет отъезд из России после погашения всех долгов перед обществом. В футбол играют во всех странах, и во многих из них Александр с Павлом могут стать звездами со своими умениями, пусть и не получат тех денег, которые им платили в России.

6. Повесят бутсы на гвоздь

Закончим двумя совсем грустными пунктами, но их тоже нужно учитывать, хотя моделировать такие ситуации не слишком хочется. Можно допустить, что по тем или иным причинам Кокорин и Мамаев не захотят или не смогут больше играть в футбол на профессиональном уровне? Думаю, такая возможность существует.

7. Обозлятся на жизнь и снова столкнутся с законом

Мы, конечно, говорим не о рецидивистах каких-нибудь, а об опьяненных богатством и вседозволенностью молодых людях, но есть такая печальная статистика, что 60% осужденных в России идут на повторные преступления и снова оказываются в залах суда.