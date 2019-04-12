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Кокорин и Мамаев. Что дальше?

вчера, 22:00

Чуть раньше или чуть позже Саша и Паша выйдут на свободу, и тогда им придется снова искать себя в футболе. «Соккер.ру» рассматривает возможные варианты развития карьер.

Александру Кокорину 28 лет, Павлу Мамаеву – 30. Это опытные футболисты, но еще не возрастные, чтобы ставить крест на их карьерах, несмотря на текущую ситуацию. Думаю, до конца календарного года футболисты получат свободу, их не будут наказывать вечно – и так уже показали, кто в доме хозяин, а кто – избалованные дети, которые резвятся, пока им позволено.

«Краснодар» уже объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым, а Сергей Галицкий объяснил свою позицию. Владелец «Краснодара» не желает, чтобы у 11 тысяч мальчишек, которые занимаются клубной в академии, был перед глазами такой пример. Поведенческая модель Павла не соответствует принципам клуба, поэтому – с глаз долой из сердца вон.

«Зенит» не спешит рвать отношения с Кокориным, а Сергей Семак вроде бы даже выступает за продление контракта с нападающим.  Но как бы там ни поступили нынешние клубы Александра и Павла, это не решит ситуацию: расторжение контракта с «Краснодаром» не ставит крест на карьере Мамаева, а поддержка «Зенита» не означает, что Кокорин обязательно вернется на прежний уровень. Так какие же есть пути у Саши с Пашей?

1. Останутся на прежнем уровне и продолжат карьеры в России

Люди возвращаются в футбол после разрыва крестообразных связок и травм ахиллова сухожилия, бывали случаи, когда операции на коленях проводились неудачно, и требовалось повторное вмешательство хирургов, некоторые футболисты оставались без футбола по году и больше. Можно вспомнить бразильца Роналдо, который после почти двух лет простоя зажигал на чемпионате мира, не растерял свой талант. Хольгер Бадштубер и экс-полузащитник «Спартака» Ромуло по полтора года не выходили на поле. Люди не играют из-за дисквалификаций, как Роман Еременко, иногда возобновляют карьеры после того, как вроде бы ушли из спорта.

Кокорин и Мамаев еще молоды, они не имеют проблем со здоровьем, просто пока лишены возможности играть в футбол, но могут быстро набрать форму и обрести игровой тонус. При этом они уже сформированные футболисты, то есть не упускают важный виток развития из-за этого вынужденного простоя. В общем, Саша с Пашей, хорошенько отдохнув, могут снова стать теми же футболистами, какими были до своих приключений. «Зенит» не собирается отказываться от Кокорина, а для Мамаева свет клином на «Краснодаре» не сходится. Павел может подписать контракт со «Спартаком», «Локомотивом» или присоединиться к своему другу, раз уж «Зенит» всепрощающий.

2. Скатятся до уровня середняков/аутсайдеров РПЛ

Впрочем, совокупность факторов может привести Кокорина и Мамаева в команды, где всегда рады хулиганам, сбитым летчикам и тем, кого сбросили со счетов. Может случиться так, что топ-клубы все же не захотят сотрудничать с людьми, которые били чиновника стулом. Такое пожелание может спуститься сверху, но в условных «Урале» и «Ахмате» Кокорина и Мамаева трогать не станут. В стан середняков или аутсайдеров РПЛ Александра с Павлом может завести и собственный спад мастерства на фоне злоключений, и неофициальное преследование, которое продолжится после их выхода из-за решетки.

3. Будут доживать футбольный век в низших футбольных лигах

В каждом пункте упоминаем обоих футболистов, которых сейчас судят, но понятно, что судьбы Мамаева и Кокорина могут сложиться по-разному, они разные люди, с разной психологией. Если кто-то сломается ментально за время испытаний, то и футбольная карьера пойдет наперекосяк. Рефлексия доведет до Хабаровска или Ярославля, если не хуже. Сломленный человек, каким бы крутым футболистом он ни был, не сможет демонстрировать свои лучшие профессиональные качества по заказу.

4. Так хорошо исправятся и начнут ценить футбол, что пробьются в топ-чемпионаты

В противовес пессимистичному пункту №3 моделируем противоположный сценарий, в котором временное лишение свободы закаляет двух честолюбивых спортсменов (или хотя бы одного из них) настолько, что после выхода на свободу они начинают смотреть на мир вокруг, на футбол и на свой талант по-новому. Они желают максимально реализовать себя, превращаются в безупречных профессионалов и грызут землю под собой, что в итоге оборачивается голливудской историей. Два оступившихся парня с честью принимают наказание, обретают новый смысл жизни и после выхода на свободу, подключив к своим футбольным талантам морально-волевые качества, становятся сильнее, чем были, и уезжают играть в топ-чемпионаты. 

5. Уедут из России, лишь бы где-нибудь «залечь на дно»

Суровость наказания наверняка напугает Павла с Александром, да и как знать, что их ждет после освобождения. Если влиятельные люди, которым они перешли дорогу, не успокоятся, то Кокорина с Мамаевым ждет жизнь «под колпаком». Вполне логичным решением в такой ситуации станет отъезд из России после погашения всех долгов перед обществом. В футбол играют во всех странах, и во многих из них Александр с Павлом могут стать звездами со своими умениями, пусть и не получат тех денег, которые им платили в России.

6. Повесят бутсы на гвоздь

Закончим двумя совсем грустными пунктами, но их тоже нужно учитывать, хотя моделировать такие ситуации не слишком хочется. Можно допустить, что по тем или иным причинам Кокорин и Мамаев не захотят или не смогут больше играть в футбол на профессиональном уровне? Думаю, такая возможность существует. 

7. Обозлятся на жизнь и снова столкнутся с законом

Мы, конечно, говорим не о рецидивистах каких-нибудь, а об опьяненных богатством и вседозволенностью молодых людях, но есть такая печальная статистика, что 60% осужденных в России идут на повторные преступления и снова оказываются в залах суда.

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Все комментарии
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин ответил Сантус
   953 / 1011
сегодня в 00:10
Голосуй за Мама-Коко! Наш кандидат! На плакате с татуированным петухом
Морозовский
Морозовский
   16 / 1011
вчера в 23:59
Судя по их поведению в ограниченном пространстве в зале суда, РЕБЯТА неизлечимы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 1011
вчера в 23:56
Краснодар рад ,что так подфартило,ведь они разгпузят зарплатную ведомость,чем и занимаются . Паша окажется в условном Локо или Ростове.
Саня чисто на лимите еще питерцам поможет в следущем сезоне
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   84 / 1011
вчера в 23:43
негр ваня нещадно прослушивал регистратор соловчука,пытливый негр попался,упертый)
Finn88
Finn88 ответил Serg3.12
   536 / 1011
вчера в 22:57
А соккер запустил прогноз. ВАШИ СТАВКИ, ГОСПОДА И ДАМЫ 😋
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Союзник противников
   17 / 1011
вчера в 22:57
О Мамаеве мечтал ГрЫгорий Иванов,следовательно,он продолжит свою блестящую футбольную карьеру в Ельцинбурге,а Кокорина Сергей Богданыч Семак мечтает видеть в качестве аналога дворянского дядьки-воспитателя.Этакий заслуженный,битый жизнью ,войной и обстоятельствами солдат-отставник,после верной царской четвертьвековой службы.
И по совместительству наставник для пятерых детей Семака.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил А. Миронов
   17 / 1011
вчера в 22:56
Они не люди, Толя. Они давно уже не люди.
Но тогда поясни мне почему этого не видит Семак, руководство Зенита? Для них важно умение играть в футбол, а сущность неважна? А как же дети, которые подойдут брать автографы? Они для них кумиры? А футболки с этими гнусными фамилиями ? Изымать? Не знаю. Преступления бывают разными, но то, что они не люди и вряд ли ими станут , к сожалению факт.
Сантус
Сантус
   73 / 1011
вчера в 22:48
Я бы рассмотрел вариант с Госдумой.А что?Спортсменов там много,ума судя по многим законам много не нужно..и этим критериями парни вполне соответствуют.Если из власти можно на нары,почему с нар нельзя?
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 1011
вчера в 22:30
Саша и Паша... сокер-ру не может оставить без внимания печальную, пока, участь двух невинных пацанов-жертв подлой системы...)

Если до сих пор сидят, значит кому-то это нужно
Что будет дальше, увидим. Нечего гадать, не конкурс прогнозов
parallels
parallels
   7 / 1011
вчера в 22:25
мамаеву гораздо хуже. возраст, клуба нет, ещё и штрафануть могут. на сколько там - 30-40 лямов? наверное, галицкий на такое не пойдёт. федун бы пошёл. стыдно за спартак.
wingback
wingback
   148 / 1011
вчера в 22:22
Теперь ждём статейку "Оборзевшие хачи. Что дальше?"
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   80 / 1011
вчера в 22:20
Хотелось бы 7 вариант!
Правдин Семён
Правдин Семён
   139 / 1011
вчера в 22:14
Хм..Искал под заметкой подпись "Кир Булычев в соавторстве с Дарьей Донской".Но оказалось -Чистяков. Очень удивился (на Иванова больше похоже ).
А. Миронов
А. Миронов ответил Ваня лучший
   889 / 1011
вчера в 22:13
Авторы как то забыли, что они оба , в первую очередь , люди, а только потом футболисты. Главный вопрос не в том вернуться ли они в футбол. Главный вопрос станут ли они людьми, а не быдло подонками? В принципе возможно все. То, что услышали сегодня из записи регистратора с автомобиля Соловчука - это ужас. Судя по разговорам все четверо не люди, а звери. Могут ли они снова стать людьми. Это во многом от них зависит. Возможно все, но им нужно сломать и выбросить психологию сверхлюдей и спуститься на землю. Огромные деньги - это далеко не все, что нужно человеку для полноценной жизни. К сожалению. иногда и нередко бывает так, что именно большие деньги превращают человека в зверя. Сложно им будет - это однозначно.
Они не люди, Толя. Они давно уже не люди.
Союзник противников
Союзник противников
   33 / 1011
вчера в 22:12
О Мамаеве мечтал ГрЫгорий Иванов,следовательно,он продолжит свою блестящую футбольную карьеру в Ельцинбурге,а Кокорина Сергей Богданыч Семак мечтает видеть в качестве аналога дворянского дядьки-воспитателя.Этакий заслуженный,битый жизнью ,войной и обстоятельствами солдат-отставник,после верной царской четвертьвековой службы.
Ваня лучший
Ваня лучший
   17 / 1011
вчера в 22:01
Авторы как то забыли, что они оба , в первую очередь , люди, а только потом футболисты. Главный вопрос не в том вернуться ли они в футбол. Главный вопрос станут ли они людьми, а не быдло подонками? В принципе возможно все. То, что услышали сегодня из записи регистратора с автомобиля Соловчука - это ужас. Судя по разговорам все четверо не люди, а звери. Могут ли они снова стать людьми. Это во многом от них зависит. Возможно все, но им нужно сломать и выбросить психологию сверхлюдей и спуститься на землю. Огромные деньги - это далеко не все, что нужно человеку для полноценной жизни. К сожалению. иногда и нередко бывает так, что именно большие деньги превращают человека в зверя. Сложно им будет - это однозначно.
Finn88
Finn88
   536 / 1011
вчера в 21:54
Может ставка 7к1 начнем делать? Очередной бред от соккера.
Finn88
Finn88
   536 / 1011
вчера в 21:53
Зачем вообще эта статья? О чем она?
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