800 матчей Серхио Рамоса. Легенда «Мадрида» и Испании

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.7 3.8
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3 3.5 2.2
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 1.8 3.7 4.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.43 4.5 6.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1.95 3.4 3.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 3.8 3.27 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.65 3.7 5.2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.08 9.5 22
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.25 3.4 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2 3.35 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 2.5 3.25 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.25 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 2.75 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 4.1 3.6 1.83
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.95 3.5 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.22 6 12.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.52 4.1 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1.47 4.25 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.77 3.65 4.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 2.13 3.25 3.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.65 3.8 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.8 3.5 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.75 3.1 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.7 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.05 3.4 3.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.4 3.5 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.55 3.25 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.65 3.3 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.6 3 2.75
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.98 3.2 3.75
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.75 3.3 1.95
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 4.1 3.2 1.95
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Вальядолид -:-  Райо Вальекано 2 3.37 3.85
18:15 сегодня  Алавес -:-  Валенсия 3.15 3.1 2.4
22:45 сегодня  Уэска -:-  Бетис 3.4 3.5 2.1
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.7 2.9 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.33 4.8 9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 8.5 4.5 1.35
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня  ОАЭ -:-  Бахрейн - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.4 3.2 2.85
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТурТур -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб Раон-л'ЭтапРаон-л'Этап - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КонкарноКонкарно - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Л'Эглон дю ЛамантенЛ'Эглон дю Ламантен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ле Пю (Ле-Пю-ан-Веле)Ле Пю -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер -:- Логотип футбольный клуб НимНим 4.6 3.4 1.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.65 3.5 5.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШилтихэмШилтихэм -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб КанКан 3.4 3.2 2.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин -:- Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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800 матчей Серхио Рамоса. Легенда «Мадрида» и Испании

вчера, 16:00

Игра против «Вильярреала» стала для Серхио Рамоса 800-й в карьере. «Соккер.ру» оглядывается назад вместе с капитаном «Реала» и сборной Испании.

- 800 матчей Серхио Рамоса в профессиональной карьере = 589 матчей за «Реал» + 161 матч за сборную Испании + 50 матчей за «Севилью».

- 30 марта 1986 года. Сейчас Рамосу 32 года, 9 месяцев и 5 дней. День рождения у него 30 марта.

- Рамос начинал карьеру на позиции правого защитника, но постепенно переквалифицировался в центрбека.

- 14 лет, 11 месяцев и 3 дня. Карьера испанского защитника продолжается почти 15 лет, а если приводить точную информацию, то 14 лет, 11 месяцев и 3 дня или 5451 день на сегодняшнюю дату.

- 14 из 15 клубных сезонов > 40 матчей. Лишь в одном из своих полноценных сезонов в клубном футболе Серхио провел меньше 40 матчей – в кампании-2015/2016 травмы плечевого сустава надолго выбили Рамоса из строя, в итоге он принял участие в 33 встречах в том сезоне.

- 54 матча в среднем за каждый год карьеры. В целом испанскому защитнику удалось избегать тяжелых травм по ходу карьеры, именно это обстоятельство позволило ему достичь отметки в 800 матчей еще до своего 33-летия. В среднем за год Серхио проводит 54 поединка – мало кто может похвастаться таким темпом!  

- Капитан. Серхио Рамос является капитаном мадридского «Реала» и сборной Испании.

- Победитель. Рамос – неотъемлемая часть, а временами даже главное действующее лицо в истории двух великих команд – сборной Испании, выигравшей Евро, чемпионат мира и еще одно Евро с 2008 по 2012 год, а также мадридского «Реала», завоевавшего «Десиму» с голами Серхио в полуфинале и финале, а потом еще три раза подряд покорившего Лигу чемпионов.

- 20 трофеев. Рамос делит с Марсело третью строчку среди самых титулованных игроков в истории мадридского «Реала» (20 трофеев). Впереди только Мануэль Санчес (22 кубка) и Пако Хенто (23 трофея).

- 0 удалений. 2018-й стал особенным в карьере Серхио еще и потому, что это первый календарный год, во время которого он сумел обойтись без красных карточек. 

 

 

«Севилья»

- 1 февраля 2004 года. Серхио Рамос дебютировал в профессиональном футболе 1 февраля 2004 года, за два месяца до своего 18-летия (ему было 17 лет, 10 месяцев и 2 дня). Это была игра Ла Лиги, в которой «Севилья» Рамоса встречалась с «Депортиво» в Ла-Корунье. Тренером, впервые выпустившим Серхио на поле, стал Хоакин Капаррос, ныне спортивный директор «Севильи». На 64-й минуте он выпустил Серхио на поле вместо Пако Гальярдо. В своем дебютном матче Рамос вместе с «Севильей» уступил 0:1.

- 26 сентября 2004 года. В этот день Рамос забил свой дебютный гол. Знаменательное событие состоялось в матче «Севилья» - «Реал Сосьедад» (2:1), Серхио сравнял счет на 44-й минуте.

- Игрок-открытие Ла Лиги. В кампании-2004/2005 Серхио стал основным защитником «Севильи», провел 42 игры в составе андалузского клуба во всех турнирах и стал открытием сезона в Испании.

- 3 гола. В 50 матчах за «Севилью» Серхио отличился трижды.

«Реал»

- 10 сентября 2005 года. Серхио Рамос проводит первый матч в составе мадридского «Реала», куда перешел за 27 миллионов евро. «Сливочные» опередили в борьбе за талантливого защитника «Барселону» и «Манчестер Юнайтед». В дебютном матче за новый клуб Рамос вышел на замену в перерыве и снова проиграл: «Сельта» выиграла у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» 3:2.

- 13 сентября 2005 года. Три дня спустя Рамос дебютировал в Лиге чемпионов. И снова неудачно! «Лион» разбил «Реал» на своем поле со счетом 3:0, а молодой защитник провел все 90 минут на поле. Вряд ли в тот печальный вечер Серхио мог подумать, что выиграет Лигу чемпионов четыре раза (как минимум – впереди у него еще не один розыгрыш), в том числе в статусе капитана «Мадрида».

- 79 голов. Рамос забил почти восемь десятков мячей в 591 матче за мадридский суперклуб. Он самый результативный защитник XXI века в Европе и самый результативный игрок обороны в истории «Реала».

Сборная Испании

- 26 марта 2005 года. Рамос играл за сборные Испании U17, U19 и U21, а 26 марта 2005 года, за несколько дней до своего 19-летия дебютировал в главной «Красной Фурии» по приказу Луиса Арагонеса. Это была товарищеская игра Испания – Китай, в которой европейцы легко победили 3:0.

- 13 октября 2005 года. Серхио забил свои первые мячи за национальную команду, дважды поразив ворота сборной Сан-Марино в квалификации ЧМ-2006.

- 17 голов. Всего Рамос отличился 17 раз в 161 матче за сборную Испании. Ему не хватает четырех голов для попадания в десятку лучших бомбардиров «Красной Фурии» за всю историю.

- 161 матч. У Рамоса второй показатель по числу проведенных матчей в составе сборной Испании, но Серхио обязательно станет первым. Впереди только Касильяс, но его отрыв невелик – у Икера 167 игр, а за сборную легендарный вратарь уже не выступает.

И, наконец!

- 3 января 2019 года – 800-й матч в карьере. Игра против «Вильярреала», завершившаяся вничью 2:2, запомнится не только дублем Санти Касорлы. Именно этот матч стал 800-м в карьере для Серхио Рамоса. Как вы считаете, сумеет он до конца карьеры провести 1000 встреч на высшем уровне?

P.S. 99 голов. Если вы суммируете количество мячей, забитых Рамосом за «Севилью», «Реал» и сборную Испании, то убедитесь, что Серхио на пороге еще одного грандиозного юбилея: следующий гол станет 100-м для него в профессиональной карьере. Учитывая, что Рамос после ухода Роналду стал штатным пенальтистом «Реала», ждать знаменательного события осталось недолго. 

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил da da da
   366 / 670
вчера в 22:48
он провел больше всех матче за сборную среди действующих игроков,поэтому и капитан. а какой он капитан было видно на 2х последних крупных турнирах,где он мягко сказать проявил себя с наихудшей стороны,что в сборной для него стала нормой уже порядком давно.
То ли дело его напарник Жирер Пуке. Привез на ровном месте пенальти и ушел из сборной. Разобрался как мастер
da da da
da da da ответил dimagas1
   323 / 670
вчера в 22:43
Огласите всех легенд)))
зачем?
da da da
da da da ответил Gelious
   323 / 670
вчера в 22:42
да, все знают, что он просто так капитан в Испании при разных тренерах. ведь настоящая легенда - это Эль Капитано сборной твитера и гроза битых телевизоров Жирер Пуке
он провел больше всех матче за сборную среди действующих игроков,поэтому и капитан.
а какой он капитан было видно на 2х последних крупных турнирах,где он мягко сказать проявил себя с наихудшей стороны,что в сборной для него стала нормой уже порядком давно.
Gelious
Gelious ответил da da da
   366 / 670
вчера в 21:34
легенда Испании?серьезно?не позорьтесь соккер.
да, все знают, что он просто так капитан в Испании при разных тренерах. ведь настоящая легенда - это Эль Капитано сборной твитера и гроза битых телевизоров Жирер Пуке
dimagas1
dimagas1 ответил da da da
   113 / 670
вчера в 20:10
легенда Испании?серьезно?не позорьтесь соккер.
Огласите всех легенд)))
barca200885
barca200885
вчера в 18:55
Хороший защитник.
da da da
da da da
   323 / 670
вчера в 18:50
легенда Испании?серьезно?не позорьтесь соккер.
valeron4321
valeron4321
   457 / 670
вчера в 18:49
В новости забыли добавить ключевое слово - Был)
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   47 / 670
вчера в 18:08
Рамос легенда, но уже пора искать замену. Делигт думаю подходит. Посмотрим как он будет играть против Реала
Don trombone
Don trombone
   81 / 670
вчера в 17:09
Сейчас Кутепов сильнее Рамоса
Gelious
Gelious
   366 / 670
вчера в 16:15
Одно имя Серхио Рамоса в новости призывает каталонских сектантов. Очередной показатель величественности Эль Капитано.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   124 / 670
вчера в 16:00
Соккер вы не устали показывать этих симулянтов. 3-ий за сутки.
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