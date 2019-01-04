800 матчей Серхио Рамоса. Легенда «Мадрида» и Испании

вчера, 16:00

Игра против «Вильярреала» стала для Серхио Рамоса 800-й в карьере. «Соккер.ру» оглядывается назад вместе с капитаном «Реала» и сборной Испании.

- 800 матчей Серхио Рамоса в профессиональной карьере = 589 матчей за «Реал» + 161 матч за сборную Испании + 50 матчей за «Севилью».

- 30 марта 1986 года. Сейчас Рамосу 32 года, 9 месяцев и 5 дней. День рождения у него 30 марта.

- Рамос начинал карьеру на позиции правого защитника, но постепенно переквалифицировался в центрбека.

- 14 лет, 11 месяцев и 3 дня. Карьера испанского защитника продолжается почти 15 лет, а если приводить точную информацию, то 14 лет, 11 месяцев и 3 дня или 5451 день на сегодняшнюю дату.

- 14 из 15 клубных сезонов > 40 матчей. Лишь в одном из своих полноценных сезонов в клубном футболе Серхио провел меньше 40 матчей – в кампании-2015/2016 травмы плечевого сустава надолго выбили Рамоса из строя, в итоге он принял участие в 33 встречах в том сезоне.

- 54 матча в среднем за каждый год карьеры. В целом испанскому защитнику удалось избегать тяжелых травм по ходу карьеры, именно это обстоятельство позволило ему достичь отметки в 800 матчей еще до своего 33-летия. В среднем за год Серхио проводит 54 поединка – мало кто может похвастаться таким темпом!

- Капитан. Серхио Рамос является капитаном мадридского «Реала» и сборной Испании.

- Победитель. Рамос – неотъемлемая часть, а временами даже главное действующее лицо в истории двух великих команд – сборной Испании, выигравшей Евро, чемпионат мира и еще одно Евро с 2008 по 2012 год, а также мадридского «Реала», завоевавшего «Десиму» с голами Серхио в полуфинале и финале, а потом еще три раза подряд покорившего Лигу чемпионов.

- 20 трофеев. Рамос делит с Марсело третью строчку среди самых титулованных игроков в истории мадридского «Реала» (20 трофеев). Впереди только Мануэль Санчес (22 кубка) и Пако Хенто (23 трофея).

- 0 удалений. 2018-й стал особенным в карьере Серхио еще и потому, что это первый календарный год, во время которого он сумел обойтись без красных карточек.

✅ 589 partidos con el Real Madrid

✅ 161 con España

✅ 50 con el Sevilla



La leyenda de Sergio Ramos cumple 800 partidos 👏👏 pic.twitter.com/CwC1xq6y7U — Goal en español (@Goal_en_espanol) 3 января 2019 г.

«Севилья»

- 1 февраля 2004 года. Серхио Рамос дебютировал в профессиональном футболе 1 февраля 2004 года, за два месяца до своего 18-летия (ему было 17 лет, 10 месяцев и 2 дня). Это была игра Ла Лиги, в которой «Севилья» Рамоса встречалась с «Депортиво» в Ла-Корунье. Тренером, впервые выпустившим Серхио на поле, стал Хоакин Капаррос, ныне спортивный директор «Севильи». На 64-й минуте он выпустил Серхио на поле вместо Пако Гальярдо. В своем дебютном матче Рамос вместе с «Севильей» уступил 0:1.

- 26 сентября 2004 года. В этот день Рамос забил свой дебютный гол. Знаменательное событие состоялось в матче «Севилья» - «Реал Сосьедад» (2:1), Серхио сравнял счет на 44-й минуте.

- Игрок-открытие Ла Лиги. В кампании-2004/2005 Серхио стал основным защитником «Севильи», провел 42 игры в составе андалузского клуба во всех турнирах и стал открытием сезона в Испании.

- 3 гола. В 50 матчах за «Севилью» Серхио отличился трижды.

«Реал»

- 10 сентября 2005 года. Серхио Рамос проводит первый матч в составе мадридского «Реала», куда перешел за 27 миллионов евро. «Сливочные» опередили в борьбе за талантливого защитника «Барселону» и «Манчестер Юнайтед». В дебютном матче за новый клуб Рамос вышел на замену в перерыве и снова проиграл: «Сельта» выиграла у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» 3:2.

- 13 сентября 2005 года. Три дня спустя Рамос дебютировал в Лиге чемпионов. И снова неудачно! «Лион» разбил «Реал» на своем поле со счетом 3:0, а молодой защитник провел все 90 минут на поле. Вряд ли в тот печальный вечер Серхио мог подумать, что выиграет Лигу чемпионов четыре раза (как минимум – впереди у него еще не один розыгрыш), в том числе в статусе капитана «Мадрида».

- 79 голов. Рамос забил почти восемь десятков мячей в 591 матче за мадридский суперклуб. Он самый результативный защитник XXI века в Европе и самый результативный игрок обороны в истории «Реала».

Сборная Испании

- 26 марта 2005 года. Рамос играл за сборные Испании U17, U19 и U21, а 26 марта 2005 года, за несколько дней до своего 19-летия дебютировал в главной «Красной Фурии» по приказу Луиса Арагонеса. Это была товарищеская игра Испания – Китай, в которой европейцы легко победили 3:0.

- 13 октября 2005 года. Серхио забил свои первые мячи за национальную команду, дважды поразив ворота сборной Сан-Марино в квалификации ЧМ -2006.

- 17 голов. Всего Рамос отличился 17 раз в 161 матче за сборную Испании. Ему не хватает четырех голов для попадания в десятку лучших бомбардиров «Красной Фурии» за всю историю.

- 161 матч. У Рамоса второй показатель по числу проведенных матчей в составе сборной Испании, но Серхио обязательно станет первым. Впереди только Касильяс, но его отрыв невелик – у Икера 167 игр, а за сборную легендарный вратарь уже не выступает.

И, наконец!

- 3 января 2019 года – 800-й матч в карьере. Игра против «Вильярреала», завершившаяся вничью 2:2, запомнится не только дублем Санти Касорлы. Именно этот матч стал 800-м в карьере для Серхио Рамоса. Как вы считаете, сумеет он до конца карьеры провести 1000 встреч на высшем уровне?

P.S. 99 голов. Если вы суммируете количество мячей, забитых Рамосом за «Севилью», «Реал» и сборную Испании, то убедитесь, что Серхио на пороге еще одного грандиозного юбилея: следующий гол станет 100-м для него в профессиональной карьере. Учитывая, что Рамос после ухода Роналду стал штатным пенальтистом «Реала», ждать знаменательного события осталось недолго.