Дзюба «на банке» - самоубийство для «Зенита»!

вчера, 13:50

Дзюба не забивает за «Зенит» больше 1000 минут, уже слышны призывы усадить Артема на скамейку. А «Соккер.ру» уверен, что изгнание Дзюбы из старта убьет «Зенит».

Безголевая серия Дзюбы в «Зените» превысила 1000 минут, отсутствие легкости в игре Артема не отмечает только ленивый, а радикалы предлагают избавить стартовый состав «Зенита» от форварда сборной России. В частности, ветеран «Зенита» и чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев предлагает следующее:

С приходом Азмуна резко усилилась атака «Зенита», но тренер не решился посадить Дзюбу, который не забивает более 1000 минут, в запас. Стали играть в два нападающих, из-за чего ослабла средняя линия, и без того не сыгранная. Не знаю, хватит ли мужества наставнику «Зенита» оставить Дзюбу в запасе в матче со «Спартаком».

Играть в четыре полузащитника в нашем чемпионате трудно, надо насыщать среднюю линию и радиус штрафной площади во избежание ударов из этой зоны. А посадить Дзюбу «на банку» сейчас самое время. Тренер не имеет права быть приятным для всех, так результата не добьешься.

Лукаку пришел в МЮ , хорошо играл, потом перестал бороться - и оказался в запасе, чего не мог представить никто. И вот только сейчас стал таким, каким был. Играть должен не Дзюба, а лучший. Будет Артем лучшим - милости просим.

Дзюба полезен, даже не забивая

Уж сколько раз твердили миру, что есть каста нападающих, чей вклад в итоговые результаты команды не стоит оценивать исключительно по забитым мячам. Зидан выиграл три Лиги чемпионов с Бензема в составе, хотя даже в трех заветных сезонах Карим переживал разные отрезки. У Дзюбы тоже голы не всегда сыпались, как из рога изобилия, хотя 2018 год поднял планку ожиданий от игры Артема на такой уровень, что сейчас его выступления кажутся слишком бледными. Дзюба устал, ему не хватает эмоций и куража, сопутствовавших ему на ЧМ -2018 и в следующие месяцы, но параллели с Лукаку и фраза «перестал бороться» не имеют отношения к реальности. В проигранном матче с «Вильярреалом» «переставший бороться» Дзюба выиграл 14 верховых единоборств, это треть от общего числа единоборств в матче.

Габариты Артема остаются козырем «Зенита»

Мощь Дзюбы и его умение бороться на втором этаже жизненно необходимы сегодняшнему «Зениту». В команде Семака с уходом Паредеса и приходом Ракицкого выросло расстояние между линией атаки и человеком, который отдает первый пас. Ярослав не может постоянно отдавать в свободные зоны и за спину вражеским противникам, с такой любовью к длинным передачам впереди обязательно должен быть форвард формата Дзюбы. Возможно, когда «Зенит» кардинально изменит философию игры, а роль среднего и короткого паса в командных действиях увеличится, тогда и в Дзюбе такой необходимости не будет, только вот такие перемены вряд ли произойдут на смене Семака.

Схема с двумя форвардами – «наше всё» Семака

Сергей Богданович играл в два форварда и в «Уфе», и теперь получил возможность использовать любимую формацию в атаке в «Зените». Разница заключается в том, что в «Уфе» было пять защитников и схема 5-3-2, а у «Зенита» расстановка 4-4-2. Уверен, если бы Кокорин не угодил в историю, команда Семака пришла бы к такой тактике раньше, да и Азмуна зимой приглашали явно не вместо Дзюбы, а в пару. Сейчас многие почему-то думают, что главный тренер «Зенита» не может усадить Артема на лавку и перейти к оптимальной схеме с насыщенным центром поля из-за былых заслуг нападающего перед клубом и страной, но у таких догадок изначально ложный посыл, потому что Семак хочет играть в два форварда, он стремился к этому. И если Дзюба будет совсем плох, то рядом с Азмуном должен появиться Заболотный, только вот Артем даже в нынешней форме сильнее популярного персонажа мемов про величайшего форварда вселенной.

Азмун комфортно чувствует себя рядом с Дзюбой

Еще один странный аргумент противников Дзюбы заключается в его сравнении с новичком Азмуном, который двигается легко, забивает и вообще тащит «Зенит», в то время как Дзюба прокрастинирует. А ничего, что Азмун многие свои моменты получает именно благодаря мощному напарнику, который может побороться, скинуть, стянуть на себя защитников. Возможно, останься Сердар в одиночестве на острие атаки, его будет куда проще отрезать, ведь у «Зенита» при переборе центральных полузащитников есть явный дефицит на крыльях атаки, то есть «закармливать» одинокого форварда некому, и это еще одна причина, почему логичнее использовать сдвоенный центр. Азмун не первый и не последний форвард, который раскрывается лучше в связке с коллегой по амплуа.

Артем скорее наберет форму через игры

Есть объективные причины, почему Азмун сейчас в большом порядке: Сердар участвовал в Кубке Азии, для него соревновательный период в самом разгаре. И это значит, что запал у Азмуна тоже может закончиться раньше, чем у партнеров по команде, и тогда «Зениту» потребуется новый старый герой по имени Дзюба. Да, от Артема ждут большего, но, во-первых, в «Зените» сейчас нет футболиста сильнее на его позицию, даже с учетом не лучшей формы. Во-вторых, самый эффективный способ вернуть сильному футболисту форму – позволять ему играть в футбол. В-третьих, Дзюба – футболист, который питается доверием, Артема нужно возвращать к жизни через игры и похвалу, а не с помощью ограничения игрового времени и наказаний. Дзюба еще пригодится «Зениту», когда у Азмуна сядут батарейки, и к этому моменту Артема нужно грамотно подвести.

Запасной Дзюба может стать проблемой

Дзюба – парень с характером, он может быть главным источником мотивации и хорошего настроения для своих партнеров, когда играет, забивает и находится на волне успеха, но может оказывать разрушительное влияние на микроклимат, когда чувствует себя обиженным и непонятым, мало играет. От Дзюбы проще совсем избавиться, нежели консервировать его, эту особенность характера нужно учитывать. Конечно, вряд ли Артем внесет раздор в коллектив, если Семак отодвинет его от стартового состава на матч-два с объяснением причин, но в целом это мостик к неблагоприятной ситуации, и «Зениту» на эту извилистую тропу лучше не сворачивать, когда чемпионство так близко.

Дзюба против «Спартака» играет с удвоенной силой